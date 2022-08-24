5 отзывов оставили туристы

Представьте себе путешествие, где каждый шаг открывает что-то новое и удивительное.Всего в 20 км от Хабаровска начинается мир дальневосточной тайги, где воздух настолько чист, что каждый вдох наполняет вас энергией.

На этой индивидуальной экскурсии вы посетите две живописные сопки - Змеиная и Двух Братьев. Сопка Змеиная встретит вас уникальным растительным миром и возможностью увидеть редких животных, таких как гималайский медведь и амурский тигр. На вершине сопки вас ждут лучшие места для фотосессий с видом на Хехцир. Сопка Двух Братьев предложит не менее впечатляющие панорамы на Большехехцирский заповедник, Амур и сам Хабаровск. Экскурсия подходит для любителей активного отдыха и трекинга средней сложности. В стоимость включен комфортный трансфер на минивэне Honda Stepwgn 2020 года. Экскурсия доступна как для индивидуальных путешественников, так и для групп до 6 человек. Для больших компаний предусмотрены специальные условия. Также возможно проведение экскурсии на английском языке, что делает ее идеальным выбором для иностранных гостей города

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для покорения сопок Хабаровска - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время природа радует теплом и ясной погодой, что делает прогулки по заповеднику особенно приятными. Май и сентябрь также подходят для путешествия, но могут быть прохладнее, что требует дополнительной подготовки. В остальные месяцы, особенно зимой, погодные условия могут значительно усложнить поход, но для опытных туристов это не станет преградой для наслаждения красотой природы.

Сейчас август — это идеальное время.