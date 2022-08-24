5 отзывов оставили туристы

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Покорить сопки Хабаровска

Встречайте Хабаровск с его величественными сопками! Погрузитесь в мир дальневосточной тайги, наслаждаясь панорамами и редкими видами флоры и фауны
Представьте себе путешествие, где каждый шаг открывает что-то новое и удивительное.

Всего в 20 км от Хабаровска начинается мир дальневосточной тайги, где воздух настолько чист, что каждый вдох наполняет вас энергией.
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На этой индивидуальной экскурсии вы посетите две живописные сопки - Змеиная и Двух Братьев.

Сопка Змеиная встретит вас уникальным растительным миром и возможностью увидеть редких животных, таких как гималайский медведь и амурский тигр. На вершине сопки вас ждут лучшие места для фотосессий с видом на Хехцир.

Сопка Двух Братьев предложит не менее впечатляющие панорамы на Большехехцирский заповедник, Амур и сам Хабаровск. Экскурсия подходит для любителей активного отдыха и трекинга средней сложности. В стоимость включен комфортный трансфер на минивэне Honda Stepwgn 2020 года. Экскурсия доступна как для индивидуальных путешественников, так и для групп до 6 человек. Для больших компаний предусмотрены специальные условия.

Также возможно проведение экскурсии на английском языке, что делает ее идеальным выбором для иностранных гостей города

5
50 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Погружение в уникальную природу дальневосточной тайги
  • 🏞️ Незабываемые панорамные виды
  • 🐯 Возможность увидеть редких животных
  • 📸 Лучшие места для фотосессий
  • 🚐 Комфортный трансфер на минивэне
  • 🌍 Экскурсия на английском языке

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для покорения сопок Хабаровска - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время природа радует теплом и ясной погодой, что делает прогулки по заповеднику особенно приятными. Май и сентябрь также подходят для путешествия, но могут быть прохладнее, что требует дополнительной подготовки. В остальные месяцы, особенно зимой, погодные условия могут значительно усложнить поход, но для опытных туристов это не станет преградой для наслаждения красотой природы.
Сейчас август — это идеальное время.
Покорить сопки Хабаровска
Покорить сопки Хабаровска
Покорить сопки Хабаровска

Что можно увидеть

  • Сопка Змеиная
  • Сопка двух братьев
  • Большехехцирский заповедник
  • Лес дружбы

Описание экскурсии

Сопка Змеиная — самое красивое место заповедника

Полноценное путешествие по Хабаровску и окрестностям невозможно представить без Хехцира — невысокого горного хребта в необыкновенно живописном месте. Вы пройдете по территории заповедника, узнаете о его невероятном растительном мире, представленном тысячью видами, а также о популяциях животных, которыми он так знаменит — гималайском медведе и амурском тигре. Кроме того, я познакомлю вас с особенностями Леса дружбы. А на самой вершине покажу лучшие места для фотосессий на фоне Хехцира.

Сопка двух братьев и чарующие панорамы

Вторая остановка за пределами города — одно из самых популярных мест хабаровских альпинистов. Я проведу по наиболее безопасному маршруту к возвышенности. Поднявшись, вы полюбуетесь великолепным видом на Большехехцирский заповедник, Амур и сам Хабаровск. А прогуливаясь по ближайшей окрестности этого острога Большехехцирского хребта, послушаете легенды о происхождении названия сопки.

Кому подходит экскурсия

Это активный трекинг средней сложности, будьте готовы к умеренной физической активности.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автомобиле бизнес-класса Toyota Alphard Executive Lounge S 2021 г., трансфер включён в стоимость экскурсии
  • Проведение экскурсии возможно на английском языке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В любом месте в пределах исторического центра города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваш гид в Хабаровске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 984 туристов
Приветствую вас, уважаемые гости! Меня зовут Евгений. Я родился в Хабаровске и всю жизнь живу в этом уютном и солнечном городе. Ещё со школьной скамьи изучение истории родного города и
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края стало моим самым большим увлечением. Я люблю свой родной город, о котором многое знаю, и на своих авторских экскурсиях я хочу поделиться с вами его историей, интересными фактами и городскими легендами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 50 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
50
4
3
2
1
Евгения
Замечательное путешествие с классным экскурсоводом!
Небольшая по времени, но насыщенная впечатлениями и информацией поездка. Хочу отметить замечательные природные виды (и для воспоминаний, и для фотографий), а также интересный рассказ Евгения про
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историю края, фольклор и природу Приморья.
Маршрут отработанный, Евгений хорошо его знает, поэтому туристы не устают, а получают удовольствие от прогулки, и это очень важная составляющая экскурсии. А мы ещё получили рекомендации по посещению других интересных мест Хабаровска, и уже воспользовались советами, за что Евгению отдельное спасибо.
И ещё нам встретился бурундук:) Дети были в восторге!
Большое спасибо “Tripster” и Евгению за прекрасный день!

Замечательное путешествие с классным экскурсоводом!
Замечательное путешествие с классным экскурсоводом!
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К
замечательная экскурсия, Евгений - отличный гид, рассказал много историй, легенд, показал самые живописные места! Мы были в восторге, золотая осень в Хабаровске - это нечто! Обязательно вернёмся еще раз.
замечательная экскурсия, Евгений - отличный гид, рассказал много историй, легенд, показал самые живописные места! Мы были
замечательная экскурсия, Евгений - отличный гид, рассказал много историй, легенд, показал самые живописные места! Мы были
замечательная экскурсия, Евгений - отличный гид, рассказал много историй, легенд, показал самые живописные места! Мы были
замечательная экскурсия, Евгений - отличный гид, рассказал много историй, легенд, показал самые живописные места! Мы были
замечательная экскурсия, Евгений - отличный гид, рассказал много историй, легенд, показал самые живописные места! Мы были
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Надежда
Необычное, но увлекательное приключение. Не ожидали такой маршрут в Хабаровске, но очень рады, что всё таки покорили его сопки. День был ветреный, но солнечный,"восхождение" удалось!! Евгений замечательный рассказчик, знающий и
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любящий свой край и его историю, поведал мифы и легенды этих загадочных мест. В то же время живо интересовался и нашими историями, и впечатлениями. Очень приятный, с юмором, лёгкий в общении. Спасибо!!

Необычное, но увлекательное приключение. Не ожидали такой маршрут в Хабаровске, но очень рады, что всё таки
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Е
Евгений провел отличную экскурсию по ближайшим к Хабаровску сопкам Хехцирского заповедника, насладились отличными видами, обсудили местную флору и фауну. Думаем вернуться на такую прогулку осенью! Маршрут подходит и для детей
Евгений провел отличную экскурсию по ближайшим к Хабаровску сопкам Хехцирского заповедника, насладились отличными видами, обсудили местную
Евгений провел отличную экскурсию по ближайшим к Хабаровску сопкам Хехцирского заповедника, насладились отличными видами, обсудили местную
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Янина
Прекрасная экскурсия, удивительные виды. Евгений - интересный, эрудированный рассказчик, с отличным чувством юмора. Именно эти качества помогли нам без проблем переждать дождь, стоя полчаса на месте:)
Ещё раз большое спасибо!
Прекрасная экскурсия, удивительные виды. Евгений - интересный, эрудированный рассказчик, с отличным чувством юмора. Именно эти качества
Прекрасная экскурсия, удивительные виды. Евгений - интересный, эрудированный рассказчик, с отличным чувством юмора. Именно эти качества
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полина
Было красиво и весело)
Отдельная звездочка Евгению за бережное отношение к природе 🌿
Было красиво и весело)
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