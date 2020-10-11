5 отзывов оставили туристы

Сопка двух братьев и чарующие панорамы Первая остановка за пределами города — одно из самых популярных мест хабаровских альпинистов. Я проведу по наиболее безопасному маршруту к возвышенности. Поднявшись, вы полюбуетесь великолепным видом на Большехехцирский заповедник, Амур и сам Хабаровск. А прогуливаясь по ближайшей окрестности этого острога Большехехцирского хребта, послушаете легенды о происхождении названия сопки.
Сопка Змеиная — самое красивое 🤩 место заповедника Полноценное путешествие по Хабаровску и окрестностям невозможно представить без Хехцира — невысокого горного хребта в необыкновенно живописном месте. Вы пройдете по территории заповедника, узнаете о его невероятном растительном мире, представленном тысячью видами, а также о популяциях животных, которыми он так знаменит — гималайском медведе и амурском тигре. Кроме того, я познакомлю вас с особенностями Леса дружбы. А на самой вершине покажу лучшие места для фотосессий на фоне Хехцира.
Кому подходит экскурсия
Это активный трекинг средней сложности, будьте готовы к физическим нагрузкам и оцените заранее свой уровень выносливости!
Организационные детали
Трансфер включен в стоимость
Позаботьтесь об удобной обуви и одежде по сезону
Начало и место завершения
🚩 В любом месте в пределах города
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Евгений. Мне 29 лет. Я родился в Хабаровске и всю жизнь прожил в этом уютном городе. Я не профессиональный гид, но с детства обожаю историю и путешествия. Люблю свой родной город, о котором многое знаю, и хочу поделиться с вами его историей, интересными фактами и городскими легендами.
Экскурсия прошла 8. 10. 2020. О гиде. Грамотный, общительный, правильная речь. Интересный рассказчик, вежливый. О маршруте. Очень хорошо продуман. Для разных физически подготовленных и возрастных групп. А о красоте этих маршрутах можно очень много говорить. Но настоятельно прошу пройти их с Евгением. Получите не неизгладимые впечатления. Виды потрясающие. Чувствовалось что Евгений очень ответственно подошёл к делу. Мы были очень довольны хоть и под устали. 5++++. Владимир. Наталья. Уссурийск
Екатерина
28 сентября 2020
Евгений - отличный рассказчик и жизнерадостный человек, очень любящий свой город и его природу. Прекрасно провели с ним время за разговорами и любованием просторами Хабаровского Края. Очень рекомендую. :)
Александра
28 сентября 2020
"Прекрасная, интересная, насыщенная экскурсия! За час узнали много интересных фактов. Четыре часа пролетели незаметно. Советую всем! Экскурсовод Евгений - интересный рассказчик, увлеченный (а это много значит) и внимательный к своим экскурсантам, знаток своего дела, всегда готов пойти на встречу. Спасибо большое!
Элина
14 сентября 2020
Замечательная экскурсия! Красивая природа, чистый воздух, сопки, потрясающий вид сверху!!! Очень понравилось и всем рекомендую!
Anna
11 сентября 2020
Покорить сопки Хабаровска- интересная и увлекательная экскурсия. Гид очень пунктуальный, отлично знает маршрут. На сопочках есть много мест для красивых, понорамных фото. Для подьема на сопочки, гид подбирает оптимальный путь с учетом вашего уровня подготовки. Физическая нагрузка - умеренная, одевайте удобную спортивную обувь и одежду.