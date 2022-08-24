5 отзывов оставили туристы

Встречайте Хабаровск с его величественными сопками! Погрузитесь в мир дальневосточной тайги, наслаждаясь панорамами и редкими видами флоры и фауны
Представьте себе путешествие, где каждый шаг открывает что-то новое и удивительное.
Всего в 20 км от Хабаровска начинается мир дальневосточной тайги, где воздух настолько чист, что каждый вдох наполняет вас энергией. читать дальшеуменьшить
На этой индивидуальной экскурсии вы посетите две живописные сопки - Змеиная и Двух Братьев.
Сопка Змеиная встретит вас уникальным растительным миром и возможностью увидеть редких животных, таких как гималайский медведь и амурский тигр. На вершине сопки вас ждут лучшие места для фотосессий с видом на Хехцир.
Сопка Двух Братьев предложит не менее впечатляющие панорамы на Большехехцирский заповедник, Амур и сам Хабаровск. Экскурсия подходит для любителей активного отдыха и трекинга средней сложности. В стоимость включен комфортный трансфер на минивэне Honda Stepwgn 2020 года. Экскурсия доступна как для индивидуальных путешественников, так и для групп до 6 человек. Для больших компаний предусмотрены специальные условия.
Также возможно проведение экскурсии на английском языке, что делает ее идеальным выбором для иностранных гостей города
🌲 Погружение в уникальную природу дальневосточной тайги
🏞️ Незабываемые панорамные виды
🐯 Возможность увидеть редких животных
📸 Лучшие места для фотосессий
🚐 Комфортный трансфер на минивэне
🌍 Экскурсия на английском языке
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для покорения сопок Хабаровска - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время природа радует теплом и ясной погодой, что делает прогулки по заповеднику особенно приятными. Май и сентябрь также подходят для путешествия, но могут быть прохладнее, что требует дополнительной подготовки. В остальные месяцы, особенно зимой, погодные условия могут значительно усложнить поход, но для опытных туристов это не станет преградой для наслаждения красотой природы.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Сопка Змеиная
Сопка двух братьев
Большехехцирский заповедник
Лес дружбы
Описание экскурсии
Сопка Змеиная — самое красивое место заповедника
Полноценное путешествие по Хабаровску и окрестностям невозможно представить без Хехцира — невысокого горного хребта в необыкновенно живописном месте. Вы пройдете по территории заповедника, узнаете о его невероятном растительном мире, представленном тысячью видами, а также о популяциях животных, которыми он так знаменит — гималайском медведе и амурском тигре. Кроме того, я познакомлю вас с особенностями Леса дружбы. А на самой вершине покажу лучшие места для фотосессий на фоне Хехцира.
Сопка двух братьев и чарующие панорамы
Вторая остановка за пределами города — одно из самых популярных мест хабаровских альпинистов. Я проведу по наиболее безопасному маршруту к возвышенности. Поднявшись, вы полюбуетесь великолепным видом на Большехехцирский заповедник, Амур и сам Хабаровск. А прогуливаясь по ближайшей окрестности этого острога Большехехцирского хребта, послушаете легенды о происхождении названия сопки.
Кому подходит экскурсия
Это активный трекинг средней сложности, будьте готовы к умеренной физической активности.
Организационные детали
Поедем на комфортабельном автомобиле бизнес-класса Toyota Alphard Executive Lounge S 2021 г., трансфер включён в стоимость экскурсии
Проведение экскурсии возможно на английском языке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любом месте в пределах исторического центра города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Хабаровске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 984 туристов
Приветствую вас, уважаемые гости! Меня зовут Евгений. Я родился в Хабаровске и всю жизнь живу в этом уютном и солнечном городе. Ещё со школьной скамьи изучение истории родного города и читать дальшеуменьшить
края стало моим самым большим увлечением. Я люблю свой родной город, о котором многое знаю, и на своих авторских экскурсиях я хочу поделиться с вами его историей, интересными фактами и городскими легендами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 50 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
50
4
–
3
–
2
–
1
–
Евгения
Замечательное путешествие с классным экскурсоводом! Небольшая по времени, но насыщенная впечатлениями и информацией поездка. Хочу отметить замечательные природные виды (и для воспоминаний, и для фотографий), а также интересный рассказ Евгения про читать дальшеуменьшить
историю края, фольклор и природу Приморья. Маршрут отработанный, Евгений хорошо его знает, поэтому туристы не устают, а получают удовольствие от прогулки, и это очень важная составляющая экскурсии. А мы ещё получили рекомендации по посещению других интересных мест Хабаровска, и уже воспользовались советами, за что Евгению отдельное спасибо. И ещё нам встретился бурундук:) Дети были в восторге! Большое спасибо “Tripster” и Евгению за прекрасный день!
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К
Ксения
замечательная экскурсия, Евгений - отличный гид, рассказал много историй, легенд, показал самые живописные места! Мы были в восторге, золотая осень в Хабаровске - это нечто! Обязательно вернёмся еще раз.
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Надежда
Необычное, но увлекательное приключение. Не ожидали такой маршрут в Хабаровске, но очень рады, что всё таки покорили его сопки. День был ветреный, но солнечный,"восхождение" удалось!! Евгений замечательный рассказчик, знающий и читать дальшеуменьшить
любящий свой край и его историю, поведал мифы и легенды этих загадочных мест. В то же время живо интересовался и нашими историями, и впечатлениями. Очень приятный, с юмором, лёгкий в общении. Спасибо!!
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Е
Елена
Евгений провел отличную экскурсию по ближайшим к Хабаровску сопкам Хехцирского заповедника, насладились отличными видами, обсудили местную флору и фауну. Думаем вернуться на такую прогулку осенью! Маршрут подходит и для детей
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Янина
Прекрасная экскурсия, удивительные виды. Евгений - интересный, эрудированный рассказчик, с отличным чувством юмора. Именно эти качества помогли нам без проблем переждать дождь, стоя полчаса на месте:) Ещё раз большое спасибо!
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полина
Было красиво и весело) Отдельная звездочка Евгению за бережное отношение к природе 🌿