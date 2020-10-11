5 отзывов оставили туристы

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Покорить сопки Хабаровска

Оценить красоту разноцветных хребтов, таежных далей и полюбить природу Большехехцирского заповедника

5
5 отзывов
Евгений
Евгений – Гид из Хабаровска
Стоит отъехать от Хабаровска всего на 20 км — и вы окажетесь среди эталонных пейзажей дальневосточной тайги, с ее пьянящим воздухом, безграничными панорамами и редкими видами флоры и фауны.

Я проведу вас по оптимальным маршрутам к двум живописным сопкам, покажу лучшие ракурсы и расскажу о богатствах заповедника, устроившегося на слиянии великих рек Уссури и Амура.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 3 900 ₽ за экскурсию

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Покорить сопки Хабаровска
Покорить сопки Хабаровска

Что вас ожидает

Сопка двух братьев и чарующие панорамы
Первая остановка за пределами города — одно из самых популярных мест хабаровских альпинистов. Я проведу по наиболее безопасному маршруту к возвышенности. Поднявшись, вы полюбуетесь великолепным видом на Большехехцирский заповедник, Амур и сам Хабаровск. А прогуливаясь по ближайшей окрестности этого острога Большехехцирского хребта, послушаете легенды о происхождении названия сопки.

Сопка Змеиная — самое красивое 🤩 место заповедника
Полноценное путешествие по Хабаровску и окрестностям невозможно представить без Хехцира — невысокого горного хребта в необыкновенно живописном месте. Вы пройдете по территории заповедника, узнаете о его невероятном растительном мире, представленном тысячью видами, а также о популяциях животных, которыми он так знаменит — гималайском медведе и амурском тигре. Кроме того, я познакомлю вас с особенностями Леса дружбы. А на самой вершине покажу лучшие места для фотосессий на фоне Хехцира.

Кому подходит экскурсия

Это активный трекинг средней сложности, будьте готовы к физическим нагрузкам и оцените заранее свой уровень выносливости!

Организационные детали

  • Трансфер включен в стоимость
  • Позаботьтесь об удобной обуви и одежде по сезону
Начало и место завершения
🚩 В любом месте в пределах города
Покорить сопки Хабаровска
Покорить сопки Хабаровска
Покорить сопки Хабаровска
Покорить сопки Хабаровска
Покорить сопки Хабаровска
Покорить сопки Хабаровска
Покорить сопки Хабаровска
Покорить сопки Хабаровска
Покорить сопки Хабаровска
Покорить сопки Хабаровска
Покорить сопки Хабаровска
Покорить сопки Хабаровска
Покорить сопки Хабаровска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Евгений
Евгений
Меня зовут Евгений. Мне 29 лет. Я родился в Хабаровске и всю жизнь прожил в этом уютном городе. Я не профессиональный гид, но с детства обожаю историю и путешествия. Люблю свой родной город, о котором многое знаю, и хочу поделиться с вами его историей, интересными фактами и городскими легендами.
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5 отзывов оставили туристы

11 октября 2020
Экскурсия прошла 8. 10. 2020. О гиде. Грамотный, общительный, правильная речь. Интересный рассказчик, вежливый. О маршруте. Очень хорошо продуман. Для разных физически подготовленных и возрастных групп. А о красоте этих маршрутах можно очень много говорить. Но настоятельно прошу пройти их с Евгением. Получите не неизгладимые впечатления. Виды потрясающие. Чувствовалось что Евгений очень ответственно подошёл к делу. Мы были очень довольны хоть и под устали. 5++++. Владимир. Наталья. Уссурийск
28 сентября 2020
Евгений - отличный рассказчик и жизнерадостный человек, очень любящий свой город и его природу. Прекрасно провели с ним время за разговорами и любованием просторами Хабаровского Края. Очень рекомендую. :)
28 сентября 2020
"Прекрасная, интересная, насыщенная экскурсия! За час узнали много интересных фактов. Четыре часа пролетели незаметно. Советую всем! Экскурсовод Евгений - интересный рассказчик, увлеченный (а это много значит) и внимательный к своим экскурсантам, знаток своего дела, всегда готов пойти на встречу. Спасибо большое!
14 сентября 2020
Замечательная экскурсия! Красивая природа, чистый воздух, сопки, потрясающий вид сверху!!! Очень понравилось и всем рекомендую!
11 сентября 2020
Покорить сопки Хабаровска- интересная и увлекательная экскурсия. Гид очень пунктуальный, отлично знает маршрут. На сопочках есть много мест для красивых, понорамных фото. Для подьема на сопочки, гид подбирает оптимальный путь с учетом вашего уровня подготовки. Физическая нагрузка - умеренная, одевайте удобную спортивную обувь и одежду.

Евгений проводит ещё 2 экскурсии

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