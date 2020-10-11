5 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Сопка двух братьев и чарующие панорамы

Первая остановка за пределами города — одно из самых популярных мест хабаровских альпинистов. Я проведу по наиболее безопасному маршруту к возвышенности. Поднявшись, вы полюбуетесь великолепным видом на Большехехцирский заповедник, Амур и сам Хабаровск. А прогуливаясь по ближайшей окрестности этого острога Большехехцирского хребта, послушаете легенды о происхождении названия сопки.

Сопка Змеиная — самое красивое 🤩 место заповедника

Полноценное путешествие по Хабаровску и окрестностям невозможно представить без Хехцира — невысокого горного хребта в необыкновенно живописном месте. Вы пройдете по территории заповедника, узнаете о его невероятном растительном мире, представленном тысячью видами, а также о популяциях животных, которыми он так знаменит — гималайском медведе и амурском тигре. Кроме того, я познакомлю вас с особенностями Леса дружбы. А на самой вершине покажу лучшие места для фотосессий на фоне Хехцира.

Кому подходит экскурсия

Это активный трекинг средней сложности, будьте готовы к физическим нагрузкам и оцените заранее свой уровень выносливости!

Организационные детали