Андрей В. проводит ещё 1 экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

Трехчасовая обзорная транспортная экскурсия по Хабаровску

Андрей В.
Андрей В. – Гид из Хабаровска
Трехчасовая обзорная транспортная экскурсия по Хабаровску
Задать вопрос
Трехчасовая обзорная транспортная экскурсия по Хабаровску
Трехчасовая обзорная транспортная экскурсия по Хабаровску
Благодаря пятитысячной купюре, Хабаровск - один из самых узнаваемых городов в России. Раскинувшийся на 43 километра вдоль могучего Амура, всего в 30 километрах от Китая, он очень уютен, гостеприимен, а его богатая история 📖 располагает к интересной и познавательной прогулке 👣 вас ожидает
История города и освоения Дальнего Востока. Вы узнаете, чем привлёк этот суровый, далёкий край Российскую империю, как и почему на этом месте появился город 🏙️, и какими были его отцы-основатели. Я расскажу о судьбах людей, навсегда связанных с судьбой Дальнего Востока и его столицы ⭐️. А также о трагических судьбах казачества и о государстве в государстве – буферной в годы Гражданской войны Дальневосточной Республике.
Вы побываете на первой площади города, смотровой площадке на Хабаровском утесе, пройдетесь по набережной Амура и главной улице города. Узнаете об уникальных зданиях, первых театрах и увеселениях доворелюционного Хабаровска.
В результате, экскурсия ⛳ по Хабаровску откроет вам важную часть истории нашей страны: вы узнаете, чем был обусловлен приход России на Дальний Восток и какое место сейчас занимает этот регион в жизни государства.
Что входит
  • Услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 любое удобное вам место (по договоренности)
Место завершения
🏁 Экскурсия заканчивается там же, где и начинается (по договоренности)
Трехчасовая обзорная транспортная экскурсия по Хабаровску
Трехчасовая обзорная транспортная экскурсия по Хабаровску
Трехчасовая обзорная транспортная экскурсия по Хабаровску
Трехчасовая обзорная транспортная экскурсия по Хабаровску
Трехчасовая обзорная транспортная экскурсия по Хабаровску

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Андрей В.
Андрей В.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Андрей В. проводит ещё 1 экскурсию

Обзорная экскурсия по Хабаровску
2 500
2 часа
Обзорная экскурсия по Хабаровску

Еще несколько необычных экскурсий в Хабаровске

Обзорная экскурсия по Хабаровску
От 2 500
2 часа
Обзорная экскурсия по Хабаровску
27 отзывов
Погружение в историю первой столицы Дальнего Востока
Хабаровск — город большой реки
3 900
4 часа
Хабаровск — город большой реки
8 отзывов
Авто-пешеходная экскурсия по самым ярким местам города с легким погружением в его историю
Покорить сопки Хабаровска
3 900
4 часа
Покорить сопки Хабаровска
5 отзывов
Оценить красоту разноцветных хребтов, таежных далей и полюбить природу Большехехцирского заповедника
«Зелёный» Хабаровск
3 000
3 часа
«Зелёный» Хабаровск
Эко-прогулка в зоосад «Приамурский» и в самый живописный парк города — «Северный»