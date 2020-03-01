Обзорные экскурсии в Хабаровске

Что вас ожидает

Прогулка по историческом центру

Первым делом я отвезу вас в краевой парк Муравьева-Амурского, где вы осмотрите несколько памятников, узнаете о роли генерал-губернатора, получившего титул графа, в истории Хабаровска и прогуляетесь по живописной территории. У «Амурского Утёса», а также на старейшей улице и площади поговорим об истоках города и его основателях. На центральной улице современного Хабаровска я расскажу о самых интересных кирпичных постройках, а на главной площади Ленина — о ее мрачном прошлом.

Амурский мост и Башня Инфиделя

Вы также увидите красивую Привокзальную площадь, проедете по бульварам и откроете любопытные особенности их строительства, а также узнаете, почему именно Хабаровск называют самым солнечным городом России. Затем отправитесь в северную часть города, где прокатитесь по Амурскому мосту, посетите его музей и услышите, что общего между хабаровским мостом и парижской Эйфелевой башней. И в завершение познакомитесь с историей мистической Башни Инфиделя, где я расскажу, почему то самое место, с которого был сделан снимок моста для пятитысячной купюры, называют безбожным.