Обзорные экскурсии в Хабаровске

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  3. Хабаровск — город над вольной рекой

Авто-пешеходная экскурсия по самым ярким местам города с легким погружением в его историю

Евгений
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Евгений – ваш гид
Вы познакомитесь с визитными карточками одного из крупнейших политических, образовательных и культурных центров Дальнего Востока.

Услышите о знаковом присоединении Приамурья к Российской империи и основателях Хабаровска.

Увидите его главные улицы, площади и парки.

А также откроете секреты Амурского моста и тайны мистической Башни Инфиделя.
3500 ₽
2975 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча в любой точке в пределах города
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Хабаровск — город над вольной рекой
Хабаровск — город над вольной рекой

Что вас ожидает

Прогулка по историческом центру
Первым делом я отвезу вас в краевой парк Муравьева-Амурского, где вы осмотрите несколько памятников, узнаете о роли генерал-губернатора, получившего титул графа, в истории Хабаровска и прогуляетесь по живописной территории. У «Амурского Утёса», а также на старейшей улице и площади поговорим об истоках города и его основателях. На центральной улице современного Хабаровска я расскажу о самых интересных кирпичных постройках, а на главной площади Ленина — о ее мрачном прошлом.

Амурский мост и Башня Инфиделя
Вы также увидите красивую Привокзальную площадь, проедете по бульварам и откроете любопытные особенности их строительства, а также узнаете, почему именно Хабаровск называют самым солнечным городом России. Затем отправитесь в северную часть города, где прокатитесь по Амурскому мосту, посетите его музей и услышите, что общего между хабаровским мостом и парижской Эйфелевой башней. И в завершение познакомитесь с историей мистической Башни Инфиделя, где я расскажу, почему то самое место, с которого был сделан снимок моста для пятитысячной купюры, называют безбожным.

Организационные детали

Музей истории Амурского моста закрыт для посещения с октября по апрель.

Хабаровск — город над вольной рекой
Хабаровск — город над вольной рекой
Хабаровск — город над вольной рекой
Хабаровск — город над вольной рекой
Хабаровск — город над вольной рекой
Хабаровск — город над вольной рекой
Хабаровск — город над вольной рекой
Хабаровск — город над вольной рекой
Хабаровск — город над вольной рекой
Хабаровск — город над вольной рекой
Хабаровск — город над вольной рекой
Хабаровск — город над вольной рекой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в любой точке в пределах города.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгений
Евгений
Меня зовут Евгений. Мне 29 лет. Я родился в Хабаровске и всю жизнь прожил в этом уютном городе. Я не профессиональный гид, но с детства обожаю историю и путешествия. Люблю свой родной город, о котором многое знаю, и хочу поделиться с вами его историей, интересными фактами и городскими легендами.
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Погружение в историю первой столицы Дальнего Востока
Благодаря пятитысячной купюре, Хабаровск - один из самых узнаваемых городов в России. Раскинувшийся на 50 километров вдоль могучего Амура, всего в 30 километрах от Китая, он очень уютен, гостеприимен, а его богатая история располагает к интересной и познавательной прогулке

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