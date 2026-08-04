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А Аблесимов Очень приятная экскурсия от Анастасии, человека знающего и любящего свой город и архитектуру тоже.) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Александра Экскурсия началась ровно в назначенное время, гид Анастасия принесла с собой исторические фотографии домов и из владельцев, давала комментарии на интересующие вопросы, экскурсия познавательная и интересная, спасибо Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Екатерина Мы в восторге. Анастасия потрясающий гид, эрудирована, глубокое знание истории, освещение истории зданий с разных сторон. Теперь, идя по городу или говорят о каком-то заведении, мы говорис: Это в доме Такеучи, это рядом с Плюснеными. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена Экскурсоводу Анастасии ооромное спасибо, прекрасное знание материала, все подробно и очень интересно! Улица шикарнейшая! Спасибо всем кто сохраняет эти исторические памятники и тем, кто несет нам информацию о них! Когда буду гостях в Вашем городе в следующий раз, обязательно продолжим наше знакомство! Еще раз спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Д Дарья Очень интересная и познавательная экскурсия. Экскурсовода Анастасия отлично владеет материалом и интересно рассказывает. Это не заученный монолог, а диалог, что меня очень порадовало. Также было интересно и занимательно рассматривать архитектуру зданий и детали на них, на которые Анастасия обращала внимание.



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