Тёплая экскурсия: «Дома и судьбы главной улицы»

Индивидуальная экскурсия в Хабаровске
Приглашаю вас на пешеходную прогулку по улице Муравьева-Амурского — главной исторической улице Хабаровска.

Здесь вы увидите самые яркие памятники хабаровского кирпичного узорочья, самые старые и красивые дома, узнаете о загадках городских площадей, магазинах и доходных домах дореволюционного Хабаровска, а в конце сможете посетить аутентичное кафе.
Тёплая экскурсия: «Дома и судьбы главной улицы»
Тёплая экскурсия: «Дома и судьбы главной улицы»
Тёплая экскурсия: «Дома и судьбы главной улицы»
Тёплая экскурсия: «Дома и судьбы главной улицы»
Тёплая экскурсия: «Дома и судьбы главной улицы»
Тёплая экскурсия: «Дома и судьбы главной улицы»
Ближайшие даты:
2
дек
3
дек
4
дек
5
дек
6
дек

Что вас ожидает:

  • Градо-Хабаровский Успенский собор
  • Доходный дом купцов Плюсниных
  • Дом Кунста и Альберса
  • Дом Коммуны
  • Ансамбль площади им. Ленина
  • Образцы хабаровского кирпичного узорочья
  • Памятники эпохи конструктивизма и неорусского стиля

Описание

Главная улица Хабаровска

Муравьева-Амурского — главная историческая улица Хабаровска. На ней расположились самые старые и красивые дома, сочетая несоединимые архитектурные стили. Здесь находятся самые яркие памятники хабаровского кирпичного узорочья — визитной карточки города. Здесь переплелись судьбы русских и китайских купцов, немецких предпринимателей, японского промышленника и фотографа, итальянского кинопрокатчика и первых хабаровских виноделов. Также вы узнаете местонахождение аутентичного китайского ресторана, который малоизвестен даже среди хабаровчан. Вы пройдете по главной улице города Хабаровска от Комсомольской площади до площади им. Ленина и узнаете:
  • о загадках главных городских площадей;
  • о главных магазинах и доходных домах дореволюционного Хабаровска;
  • о кинотеатре итальянца Дон-Отелло и фотосалоне японца Такеучи;
  • о тайнах Дома коммуны и судьбе музыкантов знаменитого кафе «Чашка чая»;
  • о всемирно известном джазовом музыканте, который 4 года жил в Хабаровске;
  • где в Хабаровске сохранилась дореволюционная мостовая;
  • о том, какой стиль зданий можно увидеть только в Хабаровске. В конце экскурсии по желанию вам будет предложено посещение «секретного» аутентичного китайского кафе, где китайцы из Харбина готовят вкуснейшие пельмени и настоящую лапшу. Важно знать• Продолжительность экскурсии — 1 час 30 минут.
  • Во время маршрута предусмотрено несколько тёплых экскурсионных остановок. Чтобы вы ушли с позитивными эмоциями, рекомендуется надевать теплую обувь и соответствующую зимней погоде одежду.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Муравьева-Амурского, 1
Завершение: Площадь им. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Рекомендуется надеть тёплую обувь и соответствующую зимней погоде одежду
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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