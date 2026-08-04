Приглашаю вас на авторскую пешеходную экскурсию по главной исторической улице Хабаровска. Вас ждут памятники хабаровского кирпичного узорочья — самые старые и красивые дома города. Вам предстоит разгадать загадки городских площадей и доходных домов дореволюционного Хабаровска.
И, конечно, же узнать: как переплелись с ними судьбы их владельцев: русских, немецких, японских, китайских и польских купцов и предпринимателей.
И, конечно, же узнать: как переплелись с ними судьбы их владельцев: русских, немецких, японских, китайских и польских купцов и предпринимателей.
Описание экскурсииВас ждёт увлекательное путешествие по главной улице Хабаровска. Здесь расположились самые старые и красивые дома, сочетая в себе несоединимые архитектурные стили. Здесь находятся самые яркие памятники хабаровского кирпичного узорочья — визитной карточки города. Здесь переплелись судьбы русских и китайских купцов, немецких предпринимателей, японского промышленника и фотографа, итальянского кинопрокатчика и первых хабаровских виноделов. Вы пройдете по главной улице города Хабаровска от Комсомольской площади до площади им. Ленина и узнаете • о загадках главных городских площадей;
- о главных магазинах и доходных домах дореволюционного Хабаровска;
- о кинотеатре итальянца Дон-Отелло и фотосалоне японца Такеучи;
- о тайнах Дома коммуны и судьбе музыкантов знаменитого кафе «Чашка чая»;
- о всемирно известном джазовом музыканте, который 4 года жил в Хабаровске;
- где в Хабаровске сохранилась дореволюционная мостовая;
- о том, какой стиль зданий можно увидеть только в Хабаровске. Важно знать• Продолжительность экскурсии — 1 час 30 минут. Важная информация: Чтобы после пешеходной экскурсии вы ушли с позитивным эмоциями, просьба, надевать одежду, головной убор и обувь, соответствующие температурному режиму и прогнозу погоды. При необходимости возьмите с собой питьевую воду и зонт.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Градо-Хабаровский Успенский собор
- Доходный дом купцов Плюсниных
- Дом Кунста и Альберса
- Дом комунны
- Ансамбль самой большой площади Дальнего Востока
- Образцы хабаровского кирпичного узорочья
- Памятники эпохи конструктивизма и неорусского стиля
- Кусочки Петербурга и Мадрида в Хабаровске
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Муравьева-Амурского, 1
Завершение: Площадь им. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Чтобы после пешеходной экскурсии вы ушли с позитивным эмоциями
- Просьба
- Надевать одежду
- Головной убор и обувь
- Соответствующие температурному режиму и прогнозу погоды. При необходимости возьмите с собой питьевую воду и зонт
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Очень приятная экскурсия от Анастасии, человека знающего и любящего свой город и архитектуру тоже.)
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А
Экскурсия началась ровно в назначенное время, гид Анастасия принесла с собой исторические фотографии домов и из владельцев, давала комментарии на интересующие вопросы, экскурсия познавательная и интересная, спасибо
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Е
Мы в восторге. Анастасия потрясающий гид, эрудирована, глубокое знание истории, освещение истории зданий с разных сторон. Теперь, идя по городу или говорят о каком-то заведении, мы говорис: Это в доме Такеучи, это рядом с Плюснеными.
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Е
Экскурсоводу Анастасии ооромное спасибо, прекрасное знание материала, все подробно и очень интересно! Улица шикарнейшая! Спасибо всем кто сохраняет эти исторические памятники и тем, кто несет нам информацию о них! Когда буду гостях в Вашем городе в следующий раз, обязательно продолжим наше знакомство! Еще раз спасибо!
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Д
Очень интересная и познавательная экскурсия. Экскурсовода Анастасия отлично владеет материалом и интересно рассказывает. Это не заученный монолог, а диалог, что меня очень порадовало. Также было интересно и занимательно рассматривать архитектуру зданий и детали на них, на которые Анастасия обращала внимание.
В общем, только положительные эмоции. Спасибо!
В общем, только положительные эмоции. Спасибо!
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Р
отличная экскурсия, отличный гид. ну и сразу бросается в глаза с какой любовью подается информация, сразу видно что человек любит свой город и интересуется историей его. огромное количество информации о каждом доме, много истории, подробные ответы на вопросы, экскурсия очень понравилась, отличное дополнение к обзорной. однозначно к посещению обязательна!
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