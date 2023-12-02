Приглашаю вас на пешеходную прогулку по улице Муравьева-Амурского — главной исторической улице Хабаровска.
Здесь вы увидите самые яркие памятники хабаровского кирпичного узорочья, самые старые и красивые дома, узнаете о загадках городских площадей, магазинах и доходных домах дореволюционного Хабаровска, а в конце сможете посетить аутентичное кафе.
Здесь вы увидите самые яркие памятники хабаровского кирпичного узорочья, самые старые и красивые дома, узнаете о загадках городских площадей, магазинах и доходных домах дореволюционного Хабаровска, а в конце сможете посетить аутентичное кафе.
Ближайшие даты:
2
дек
дек
3
дек
дек
4
дек
дек
5
дек
дек
6
дек
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Что вас ожидает:
- Градо-Хабаровский Успенский собор
- Доходный дом купцов Плюсниных
- Дом Кунста и Альберса
- Дом Коммуны
- Ансамбль площади им. Ленина
- Образцы хабаровского кирпичного узорочья
- Памятники эпохи конструктивизма и неорусского стиля
Описание
Главная улица ХабаровскаМуравьева-Амурского — главная историческая улица Хабаровска. На ней расположились самые старые и красивые дома, сочетая несоединимые архитектурные стили. Здесь находятся самые яркие памятники хабаровского кирпичного узорочья — визитной карточки города. Здесь переплелись судьбы русских и китайских купцов, немецких предпринимателей, японского промышленника и фотографа, итальянского кинопрокатчика и первых хабаровских виноделов. Также вы узнаете местонахождение аутентичного китайского ресторана, который малоизвестен даже среди хабаровчан. Вы пройдете по главной улице города Хабаровска от Комсомольской площади до площади им. Ленина и узнаете:
- о загадках главных городских площадей;
- о главных магазинах и доходных домах дореволюционного Хабаровска;
- о кинотеатре итальянца Дон-Отелло и фотосалоне японца Такеучи;
- о тайнах Дома коммуны и судьбе музыкантов знаменитого кафе «Чашка чая»;
- о всемирно известном джазовом музыканте, который 4 года жил в Хабаровске;
- где в Хабаровске сохранилась дореволюционная мостовая;
- о том, какой стиль зданий можно увидеть только в Хабаровске. В конце экскурсии по желанию вам будет предложено посещение «секретного» аутентичного китайского кафе, где китайцы из Харбина готовят вкуснейшие пельмени и настоящую лапшу. Важно знать• Продолжительность экскурсии — 1 час 30 минут.
- Во время маршрута предусмотрено несколько тёплых экскурсионных остановок. Чтобы вы ушли с позитивными эмоциями, рекомендуется надевать теплую обувь и соответствующую зимней погоде одежду.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Муравьева-Амурского, 1Завершение: Площадь им. Ленина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Рекомендуется надеть тёплую обувь и соответствующую зимней погоде одежду
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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