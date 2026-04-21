читать дальше уменьшить напрочь испорчено: к назначенному времени повалил снег с дождем, начался коллапс с транспортом, Анастасия задерживалась. Но её появление мгновенно всё изменило! Совершенно увлеченный человек, обладающий большим количеством знаний, способный ответить на любые вопросы, она горит этой работой, позитивная, светящаяся положительной энергетикой. Мы были в полнейшем восторге! Спасибо за экскурсию и за эти впечатления!

Анастасия - луч света в темном царстве. Вот такие впечатления остались от города. Как-то всё не задалось в городе Хабаровске и тут наступил день экскурсии, когда, казалось бы, тоже всё