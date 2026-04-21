Авторские экскурсии от местных гидов Хабаровска

Найдено 3 экскурсии в категории «Авторские» в Хабаровске, цены от 3900 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
Пешая
1.5 часа
60 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
Авторская пешеходная экскурсия по улице Муравьева-Амурского
Начало: У Комсомольской площади
«Уникальный авторский памятник В»
Сегодня в 12:30
Завтра в 11:00
5200 ₽ за всё до 6 чел.
Авторская экскурсия «Тайны Амурского утеса и его окрестностей»
Пешая
1 час
24 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Авторская экскурсия «Тайны Амурского утеса и его окрестностей»
Начало: Ул. Шевченко, д. 11
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
23 апр в 09:00
3900 ₽ за всё до 5 чел.
Авторская пешеходная экскурсия: «Дома и судьбы главной улицы»
Пешая
1.5 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Авторская пешеходная экскурсия: «Дома и судьбы главной улицы»
Начало: Ул. Муравьева-Амурского, 1
«Приглашаю вас на авторскую пешеходную экскурсию по главной исторической улице Хабаровска»
Завтра в 10:00
23 апр в 10:00
4950 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ш
Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
Дата посещения: 5 июля 2025
Замечательная экскурсия! Большое спасибо Ивану! Очень интересно, насыщено, познавательно! Не заметила как пролетело время.
С
Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
Узнали очень много нового. Не ожидали что так интересно судьбы зданий переплетались с судьбой отдельных граждан их семей и страны в целом. Изюминка экскурсовода - фото зданий до их реконструкций. Ну просто класс! Были и фотографии владельцев. Сходите не пожалеете! Время - самое дорогое что есть в жизни потрачено не зря! Оно потрачено на удивительные факты истории.
Е
Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
Отличная обзорная экскурсия по Хабаровску! Интеллектуальный и структурированный контент
О
Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
Анастасия - луч света в темном царстве. Вот такие впечатления остались от города. Как-то всё не задалось в городе Хабаровске и тут наступил день экскурсии, когда, казалось бы, тоже всё
напрочь испорчено: к назначенному времени повалил снег с дождем, начался коллапс с транспортом, Анастасия задерживалась. Но её появление мгновенно всё изменило! Совершенно увлеченный человек, обладающий большим количеством знаний, способный ответить на любые вопросы, она горит этой работой, позитивная, светящаяся положительной энергетикой. Мы были в полнейшем восторге! Спасибо за экскурсию и за эти впечатления!

И
Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
Были на экскурсии с гидом Анастасией. В Хабаровсе впервые, поэтому ничего не знали про историю зданий. Экскурсовод поведала нам про основные архитектурные памятники, рассказала интересные городские истории и подробности, которые позволили окунуться в прошлое города. Было очень познавательно и интересно как взрослым, так и ребенку.
Любовь
Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
Полезная экскурсия, дающая представление об истории развития города и его обитателях. Если сочетать с посещением городского краеведческого музея, можно получить за короткое время довольно полное представление о месте. Большое спасибо организаторам. Советую!
Алина
Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
Анастасия чудесный экскурсовод. Мы вообще не заметили как пролетело время за интересной беседой. Увлекательный рассказ о жизни и истории города влюбленного в свое дело человека.
P.S. надеюсь Анастасии представится возможность приобрести что-то от Villeroy & Boch🙂
Ю
Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
Отличная экскурсия, проведенная гидом Анастасией.
Анастасия влюблена в свой город и край, очень увлеченно и содержательно рассказывает. Я получила огромное удовольствие и от самой экскурсии, и от общения!
Е
Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
Экскурсия получилась великолепная! Были ограничены во времени, поэтому очень благодарны организаторам за то, что смогли прогуляться с нами по главной улице Хабаровска в этот же день! Рассказ Анастасии структурирован, наполнен интересными фактами, мы действительно узнали много нового. Рекомендуем к посещению!
М
Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
Очень интересная экскурсия, погружает в историю города и его жителей. Спасибо гиду Анастасии за увлекательный рассказ!
Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Авторские»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хабаровске
В апреле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Дома и судьбы главной улицы Хабаровска;
  2. Авторская экскурсия «Тайны Амурского утеса и его окрестностей»;
  3. Авторская пешеходная экскурсия: «Дома и судьбы главной улицы».
Какие места ещё посмотреть в Хабаровске
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Башня Инфиделя;
  2. Амурский мост;
  3. Самое главное;
  4. Привокзальная площадь;
  5. Спасо-Преображенский кафедральный собор;
  6. Больше­хехцирский заповедник;
  7. Набережная;
  8. Набережная Адмирала Невельского.
Сколько стоит экскурсия по Хабаровску в апреле 2026
Сейчас в Хабаровске в категории "Авторские" можно забронировать 3 экскурсии от 3900 до 5200. Туристы уже оставили гидам 107 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
