Мини-группа
до 5 чел.
Чайная церемония в Хабаровске
Прикоснуться к китайской чайной культуре в старинном доме на Волочаевской
Начало: На улице Волочаевская
Расписание: во вторник, среду, четверг и пятницу в 20:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 14:00, 17:00 и 20:00
Завтра в 20:00
1 апр в 20:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Хабаровск театральный
Познакомьтесь с театральной жизнью Хабаровска, открывая тайны истории и современности на увлекательной прогулке
Начало: У Театра юного зрителя
2 апр в 10:00
3 апр в 10:00
6670 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Хабаровск: путешествие в трёх частях
Теплоходно-автобусная экскурсия с посещением музея Амурского моста
Начало: На набережной Амура
Расписание: в среду в 13:00, в субботу в 15:00
1 апр в 13:00
4 апр в 15:00
2800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина19 марта 2026Очень теплая и дружелюбная атмосфера под вкусы разного чая. Рекомендую!
- KKsenia18 марта 2026Очень сильно понравилось. Интересный рассказ очень и его традициях. Ведущий обладает обширными знаниями, ответил на все вопросы и на давал кучу рекомендаций. Было очень интересно и познавательно. 2,5 часа пролетели совершенно незаметно!!!!
- ААлександр6 февраля 2026Все было атмосферно, обстановка, музыка и т. д. Человек интересный, чай вкусный, но ожидал какое-то таинство, учения, переливы и т. д.
- ВВасильева16 декабря 2025Спасибо! Получилось очень хорошее окончание дня. Отдохнула. расслабилась, познакомилась с интересными людьми. Узнала много нового! Очень понравилось! Спасибо!
- ААнгелина14 ноября 2025С большим интересом и полным неведением (первый раз) посетили классическую чайную церемонию в день рождения супруга. Это оказалось занимательным, познавательным,
- ННаталия16 июня 2025Это мероприятие подойдет тем, кто хочет приятно провести время и насладиться вкусом, атмосферой, неспешностью жизни и расширить свой кругозор. Леонид расскажет вам много всего интересного! Рекомендую воспользоваться такой прекрасной возможностью, удовольствие от вечера - гарантированно!!!
- ТТимур15 июня 2025Хорошая, добрая, увлекательная беседа за чаем нескольких видов и даже жаренного!!!
- ППавел27 декабря 2024Интересное место! Прекрасная церемония, очень вкусный чай! Рекомендую для посещения!
- ДДмитрий18 июля 2024Спасибо, Марии, очень интересная и познавательная экскурсия.
Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Развлечения»
Забронируйте экскурсию в Хабаровске на 2026 год по теме «Развлечения», 38 ⭐ отзывов, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май