Мои заказы

Развлечения в Хабаровске

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Хабаровске, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Чайная церемония в Хабаровске
2 часа
8 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
Чайная церемония в Хабаровске
Прикоснуться к китайской чайной культуре в старинном доме на Волочаевской
Начало: На улице Волочаевская
Расписание: во вторник, среду, четверг и пятницу в 20:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 14:00, 17:00 и 20:00
Завтра в 20:00
1 апр в 20:00
2000 ₽ за человека
Хабаровск театральный
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Хабаровск театральный
Познакомьтесь с театральной жизнью Хабаровска, открывая тайны истории и современности на увлекательной прогулке
Начало: У Театра юного зрителя
2 апр в 10:00
3 апр в 10:00
6670 ₽ за всё до 5 чел.
Хабаровск: путешествие в трёх частях
На теплоходе
На автобусе
3 часа
29 отзывов
Групповая
Хабаровск: путешествие в трёх частях
Теплоходно-автобусная экскурсия с посещением музея Амурского моста
Начало: На набережной Амура
Расписание: в среду в 13:00, в субботу в 15:00
1 апр в 13:00
4 апр в 15:00
2800 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    19 марта 2026
    Чайная церемония в Хабаровске
    Очень теплая и дружелюбная атмосфера под вкусы разного чая. Рекомендую!
  • K
    Ksenia
    18 марта 2026
    Чайная церемония в Хабаровске
    Очень сильно понравилось. Интересный рассказ очень и его традициях. Ведущий обладает обширными знаниями, ответил на все вопросы и на давал кучу рекомендаций. Было очень интересно и познавательно. 2,5 часа пролетели совершенно незаметно!!!!
  • А
    Александр
    6 февраля 2026
    Чайная церемония в Хабаровске
    Все было атмосферно, обстановка, музыка и т. д. Человек интересный, чай вкусный, но ожидал какое-то таинство, учения, переливы и т. д.
  • В
    Васильева
    16 декабря 2025
    Чайная церемония в Хабаровске
    Спасибо! Получилось очень хорошее окончание дня. Отдохнула. расслабилась, познакомилась с интересными людьми. Узнала много нового! Очень понравилось! Спасибо!
  • А
    Ангелина
    14 ноября 2025
    Чайная церемония в Хабаровске
    С большим интересом и полным неведением (первый раз) посетили классическую чайную церемонию в день рождения супруга. Это оказалось занимательным, познавательным,
    читать дальше

    вкусным, медитативным времяпрепровождением. Были приятно удивлены, некоторые мифы о представлении, что такое чайная церемония были разрушены. Удалось продегустировать разные сорта чая, от светлых до темных, сравнить вкусы не только сортов, а вкусы сорта чая между проливами. Время пролетело незаметно, в диалоге, историях и, конечно, за дегустацией. Хочу выделить внимательность к личной дате и поблагодарить за поздравления и преподнесенный подарок - китайский чай! Это было очень приятно и трогательно. Благодарим, что показали нам «чайный путь» и мы рады, что встали на него именно с Вами! Процветания и успехов!

  • Н
    Наталия
    16 июня 2025
    Чайная церемония в Хабаровске
    Это мероприятие подойдет тем, кто хочет приятно провести время и насладиться вкусом, атмосферой, неспешностью жизни и расширить свой кругозор. Леонид расскажет вам много всего интересного! Рекомендую воспользоваться такой прекрасной возможностью, удовольствие от вечера - гарантированно!!!
  • Т
    Тимур
    15 июня 2025
    Чайная церемония в Хабаровске
    Хорошая, добрая, увлекательная беседа за чаем нескольких видов и даже жаренного!!!
  • П
    Павел
    27 декабря 2024
    Чайная церемония в Хабаровске
    Интересное место! Прекрасная церемония, очень вкусный чай! Рекомендую для посещения!
  • Д
    Дмитрий
    18 июля 2024
    Хабаровск театральный
    Спасибо, Марии, очень интересная и познавательная экскурсия.

Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Развлечения»

Какие места ещё посмотреть в Хабаровске
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Башня Инфиделя;
  2. Амурский мост;
  3. Самое главное;
  4. Привокзальная площадь;
  5. Спасо-Преображенский кафедральный собор;
  6. Больше­хехцирский заповедник;
  7. Набережная;
  8. Набережная Адмирала Невельского.
Сколько стоит экскурсия по Хабаровску в марте 2026
Сейчас в Хабаровске в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 6670. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
