Об экскурсии и местах, которые мы посетим

Сначала мы отправимся на набережную Невельского, где берет своё начало Хабаровск. Здесь вы не только полюбуетесь живописными видами, но и узнаете занимательные факты об истоках города и его основателях. После посетим краевой парк Муравьева-Амурского, в котором вы осмотрите несколько памятников, заглянете в «Амурский Утёс» и узнаете какую роль сыграл генерал-губернатор, получивший титул графа, в истории Хабаровска. Прогуливаясь по старейшей улице и площади, поговорим с вами об архитектуре «старого» города. Увидим и современный Хабаровск, проезжая по центральной улице города. Я расскажу вам о самых интересных кирпичных постройках и мрачном прошлом площади Ленина.

Также вы попадете на Привокзальную площадь, проедете по бульварам и откроете любопытные особенности их строительства, а еще узнаете, почему именно Хабаровск называют самым солнечным городом России. В северной части города прокатимся по Амурскому мосту, посетим музей и разберёмся, что общего между хабаровским мостом и парижской Эйфелевой башней.

В завершение нашей прогулки вы познакомитесь с историей мистической Башни Инфиделя. Я расскажу вам, почему это место, с которого был сделан снимок моста, изображенного на пятитысячной купюре, называют безбожным. Буду рад вам, записывайтесь!