Хабаровск - город большой реки

В рамках этой экскурсии я покажу вам самые яркие, интересные и знаковые места Хабаровска

5
12 отзывов
В рамках этой экскурсии я покажу вам самые яркие, интересные и знаковые места Хабаровска.

За 4, 5 часа вы узнаете город с нескольких сторон: увидите его старинные архитектурно-исторические памятники и современные постройки, познакомитесь с занимательными историческими фактами и местными легендами, насладитесь живописными видами на Амур и окрестности.
Хабаровск - город большой реки
Хабаровск - город большой реки
Хабаровск - город большой реки
Хабаровск - город большой реки
Хабаровск - город большой реки
Хабаровск - город большой реки

Что вы увидите 🤩

  • Набережная адмирала Невельского
  • Краевой парк Муравьева-Амурского
  • «Амурский Утёс»
  • Исторический центр города
  • Привокзальная площадь
  • Амурский мост
  • Башня Инфиделя
Об экскурсии и местах, которые мы посетим
Сначала мы отправимся на набережную Невельского, где берет своё начало Хабаровск. Здесь вы не только полюбуетесь живописными видами, но и узнаете занимательные факты об истоках города и его основателях. После посетим краевой парк Муравьева-Амурского, в котором вы осмотрите несколько памятников, заглянете в «Амурский Утёс» и узнаете какую роль сыграл генерал-губернатор, получивший титул графа, в истории Хабаровска. Прогуливаясь по старейшей улице и площади, поговорим с вами об архитектуре «старого» города. Увидим и современный Хабаровск, проезжая по центральной улице города. Я расскажу вам о самых интересных кирпичных постройках и мрачном прошлом площади Ленина.
Также вы попадете на Привокзальную площадь, проедете по бульварам и откроете любопытные особенности их строительства, а еще узнаете, почему именно Хабаровск называют самым солнечным городом России. В северной части города прокатимся по Амурскому мосту, посетим музей и разберёмся, что общего между хабаровским мостом и парижской Эйфелевой башней.
В завершение нашей прогулки вы познакомитесь с историей мистической Башни Инфиделя. Я расскажу вам, почему это место, с которого был сделан снимок моста, изображенного на пятитысячной купюре, называют безбожным. Буду рад вам, записывайтесь!

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человекДля группы 5-6 человек
Общий
5 200 ₽
6 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Трансфер.
Что не входит
  • Личные расходы туриста.
Где начинаем и завершаем
Начало: Ваше местонахождение в Хабаровске
Завершение: Хабаровск
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности: начало экскурсии с 8:30 до 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По договоренности: начало экскурсии с 8:30 до 10:00

Евгений З.
Евгений З.
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