Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Содержательная экскурсия по Хабаровску на комфортабельном минивэне с обзором живописной набережной, исторического центра города, а также посещением Амурского моста и Башни Инфиделя. 5 26 отзывов

Евгений Ваш гид в Хабаровске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 23 300 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 26 отзывов 4 часа 1-5 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Сначала мы отправимся на набережную Невельского, где берет своё начало Хабаровск. Здесь вы не только полюбуетесь живописными видами, но и узнаете занимательные факты об истоках города и его основателях. После посетим краевой парк Муравьева-Амурского, в котором вы осмотрите несколько памятников, заглянете в «Амурский Утёс» и узнаете какую роль сыграл генерал-губернатор, получивший титул графа, в истории Хабаровска. Прогуливаясь по старейшей улице и площади, поговорим с вами об архитектуре «старого» города. Увидим и современный Хабаровск, проезжая по центральной улице города. Я расскажу вам о самых интересных кирпичных постройках и мрачном прошлом площади Ленина. Также вы попадете на Привокзальную площадь, проедете по бульварам и откроете любопытные особенности их строительства, а еще узнаете, почему именно Хабаровск называют самым солнечным городом России. В северной части города прокатимся по Амурскому мосту и разберёмся, что общего между хабаровским мостом и парижской Эйфелевой башней. В завершение нашей прогулки вы познакомитесь с историей мистической Башни Инфиделя. Я расскажу вам, почему это место, с которого был сделан снимок моста, изображенного на пятитысячной купюре, называют безбожным. Буду рад вам, записывайтесь!

Ежедневно, по договоренности Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Набережная адмирала Невельского

Краевой парк Муравьева-Амурского

Амурский Утёс

Исторический центр города

Привокзальная площадь

Амурский мост

Башня Инфиделя Что включено Услуги гида

Трансфер Что не входит в цену Личные расходы туриста Где начинаем и завершаем? Начало: В любом месте исторического центра города Завершение: Хабаровск Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно, по договоренности Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.