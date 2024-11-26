Содержательная экскурсия по Хабаровску на комфортабельном минивэне с обзором живописной набережной, исторического центра города, а также посещением Амурского моста и Башни Инфиделя.
Описание экскурсииСначала мы отправимся на набережную Невельского, где берет своё начало Хабаровск. Здесь вы не только полюбуетесь живописными видами, но и узнаете занимательные факты об истоках города и его основателях. После посетим краевой парк Муравьева-Амурского, в котором вы осмотрите несколько памятников, заглянете в «Амурский Утёс» и узнаете какую роль сыграл генерал-губернатор, получивший титул графа, в истории Хабаровска. Прогуливаясь по старейшей улице и площади, поговорим с вами об архитектуре «старого» города. Увидим и современный Хабаровск, проезжая по центральной улице города. Я расскажу вам о самых интересных кирпичных постройках и мрачном прошлом площади Ленина. Также вы попадете на Привокзальную площадь, проедете по бульварам и откроете любопытные особенности их строительства, а еще узнаете, почему именно Хабаровск называют самым солнечным городом России. В северной части города прокатимся по Амурскому мосту и разберёмся, что общего между хабаровским мостом и парижской Эйфелевой башней. В завершение нашей прогулки вы познакомитесь с историей мистической Башни Инфиделя. Я расскажу вам, почему это место, с которого был сделан снимок моста, изображенного на пятитысячной купюре, называют безбожным. Буду рад вам, записывайтесь!
Ежедневно, по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережная адмирала Невельского
- Краевой парк Муравьева-Амурского
- Амурский Утёс
- Исторический центр города
- Привокзальная площадь
- Амурский мост
- Башня Инфиделя
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем?
Начало: В любом месте исторического центра города
Завершение: Хабаровск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Добрый день.
Бронировала экскурсию для своего руководителя с сыном (10 лет).
Руководителю по описанию очень понравился Евгений и из предложенных вариантов, попросил забронировать именно эту экскурсию)
С Евгением очень быстро договорились, обговорили тонкости.
Бронировала экскурсию для своего руководителя с сыном (10 лет).
Руководителю по описанию очень понравился Евгений и из предложенных вариантов, попросил забронировать именно эту экскурсию)
С Евгением очень быстро договорились, обговорили тонкости.
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С
Мы были на экскурсии ещё 9 месяцев назад, 7 июля 23 года. Но за это время эмоции от прогулки все сохранились. Мы после этой экскурсии влюбились в Хабаровск, этот солнечный,
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Е
Очень благодарны Евгению за его прекрасную подачу материала о своём любимом Хабаровске. Он показал нам самые памятные места города. Дополнил свой рассказ фотографиями дореволюционного Хабаровска, За эти 4 часа мы получили огромное удовольствие, узнали много интересного, увидели массу красивых мест. С Евгением очень приятно общаться, он ответил на все наши вопросы и дал много полезной информации о своём городе.
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Е
Заказала экскурсию "Хабаровск - город большой реки" для гостей города из субъектов ДФО. Сама я коренная хабаровчанка, но мне было очень интересно послушать и узнать даже что-то новое для себя. Всем моим гостям экскурсия понравилась. Евгений - замечательный экскурсовод, четыре часа пролетели не заметно! Советую посетить данную экскурсию, как хабаровчанам, так и гостям города!
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Е
Заказала экскурсию "Хабаровск - город большой реки" для гостей города из субъектов ДФО. Сама я коренная хабаровчанка, но мне было очень интересно послушать и узнать даже что-то новое для себя. Всем моим гостям экскурсия понравилась. Евгений - замечательный экскурсовод, четыре часа пролетели не заметно! Советую посетить данную экскурсию, как хабаровчанам, так и гостям города!
Вам был полезен этот отзыв?
Я
Заказала экскурсию "Хабаровск - город большой реки" для гостей города из субъектов ДФО. Сама я коренная хабаровчанка, но мне было очень интересно послушать и узнать даже что-то новое для себя. Всем моим гостям экскурсия понравилась. Евгений - замечательный экскурсовод, четыре часа пролетели не заметно! Советую посетить данную экскурсию, как хабаровчанам, так и гостям города!
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