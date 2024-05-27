Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Хабаровска

Найдено 6 экскурсий в категории «Улицы и переулки» в Хабаровске, цены от 2 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Хабаровск - «город над вольной рекой»
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
61 отзыв
Популярное предложение
Хабаровск - «город над вольной рекой»
История и главные достопримечательности города на автомобильной обзорной экскурсии
«Вы проедете по центральным площадям и улицам города, увидите его самое высокое сооружение — Спасо-Преображенский кафедральный собор — и полюбуетесь живописными прудами»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 500 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Хабаровску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
47 отзывов
Обзорная экскурсия по Хабаровску
Погружение в историю первой столицы Дальнего Востока
«Вы побываете на первой площади города, смотровой площадке на Хабаровском утесе, пройдетесь по набережной Амура и главной улице города»
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
от 5 200 за всё до 7 чел.
Хабаровск - город большой реки
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
49 отзывов
Хабаровск - город большой реки: Исторические сокровища и архитектурные чудеса
Погрузитесь в историю Хабаровска, узнайте о его основателях и величественном Амурском мосте в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: В любой месте в пределах исторического центра горо...
«У «Амурского Утёса», а также на старейшей улице и площади поговорим об истоках города и его основателях»
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
13 350 за всё до 4 чел.
По Хабаровску - на ретроавтомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
По Хабаровску - на ретроавтомобиле
Путешествие по Хабаровску на ретроавтомобиле подарит вам уникальную возможность увидеть город с новой стороны и узнать его историю
Начало: На Комсомольской площади
«Вы побываете на месте основания Хабаровска — на Амурском утесе, — и на улице Шевченко, самой первой в городе»
11 июня в 15:30
12 июня в 15:30
14 700 за всё до 3 чел.
Авторская экскурсия: «Дома и судьбы главной улицы»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
В тренде
Тёплая экскурсия по Хабаровску: судьбы и дома улицы Муравьева-Амурского
Прогулка по историческому центру Хабаровска раскроет перед вами тайны старинных домов и памятников
Начало: Ул. Муравьева-Амурского, 1
«Муравьева-Амурского — главная историческая улица Хабаровска»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
2 500 за всё до 5 чел.
Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
Погрузитесь в историю Хабаровска, изучая его уникальные архитектурные стили и узнавая судьбы владельцев домов. Экскурсия подарит вам незабываемые впечатления
Начало: У Комсомольской площади
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 300 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    27 мая 2024
    Хабаровск - город большой реки
    Огромное спасибо Евгению! Его экскурсия влюбила нас в Хабаровск, в его захватывающую историю основания и становления и раскрыла все уникальные особенности этого чудесного города. Евгений - замечательный рассказчик и интересный собеседник. Очень рекомендуем.
  • П
    Павел
    12 мая 2024
    Хабаровск - город большой реки
    Евгений отличный гид, любит и знает свой город! не смотря на дождливую погоду от экскурсии остались очень довольны узнали много нового о ДВ! Всем советую!
  • И
    Ирина
    3 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Хабаровску
    Специально взяла билеты так, чтобы один день побывать в Хабаровске. Поездка планировалась за 2.5 месяца и я каким-то чудом вышла
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    именно на Андрея. В Хабаровске я была впервые, поэтому основное впечатление от города произвел, конечно же, гид. Экскурсия началась вовремя. Были учтены все мои пожелания: экскурсия была на авто и продолжительностью три часа. Гида было очень интересно слушать. Помимо интересной подачи материала (а я получила массу позитива) хочется отметить профессионализм гида, мне было очень комфортно на протяжении всей экскурсии. Я узнала массу интересной информации о городе и в целом о регионе, была подробнейшая историческая справка, а также я узнала и о современном развитии города. Хочу отметить, что машина была удобна и чиста, мы легко и плавно передвигались по исторической части города. Честно, абсолютно честно заявляю: я влюбилась в Хабаровск! И обязательно вернусь сюда еще!

  • Г
    Галина
    30 апреля 2024
    Авторская экскурсия: «Дома и судьбы главной улицы»
    Очень понравилась экскурсия, Иван рассказал много интересного об особенностях архитектуры в разные исторические моменты Хабаровска. Рекомендую эту экскурсию гостям города!
  • Н
    Наталья
    30 апреля 2024
    Хабаровск - город большой реки
    Евгений, огромное спасибо за прекрасно проведенные 4 часа в Хабаровске, за Ваши знания, за красивые места!!! Рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    25 апреля 2024
    Авторская экскурсия: «Дома и судьбы главной улицы»
    Браво Иван! Всё было очень, очень круто! Интересно и познавательно
  • О
    Ольга
    21 апреля 2024
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    У нас экскурсоводом была Ирина Юрьевна. Узнали много интересного не только по истории края и города, но и Китая. Жаль только, что экскурсия быстро окончилась, 2 часа пролетели незаметно.
    У нас экскурсоводом была Ирина Юрьевна. Узнали много интересного не только по истории края и города
  • В
    Вера
    8 апреля 2024
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Елене спасибо за экскурсию. Все было замечательно!
  • Е
    Евгений
    4 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по Хабаровску
    На пешеходной экскурсии с Андреем прошли самые важные для Хабаровска места. Он сходу захватил внимание своим рассказом об освоении края,
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    наиболее интересных событиях и людях. О многом услышали впервые. Погуляли по набережной, трем площадям и улице Муравьева-Амурского, причем каждое мало-мальски значимое здание Андрей сопроводил исторической справкой. Ни один наш вопрос не остался без ответа. Очень рекомендуем экскурсию для тех, кто неравнодушен к истории Хабаровска и Приамурья в целом и хочет наглядно и предметно познакомиться с городом.

    На пешеходной экскурсии с Андреем прошли самые важные для Хабаровска места. Он сходу захватил внимание своимНа пешеходной экскурсии с Андреем прошли самые важные для Хабаровска места. Он сходу захватил внимание своимНа пешеходной экскурсии с Андреем прошли самые важные для Хабаровска места. Он сходу захватил внимание своимНа пешеходной экскурсии с Андреем прошли самые важные для Хабаровска места. Он сходу захватил внимание своимНа пешеходной экскурсии с Андреем прошли самые важные для Хабаровска места. Он сходу захватил внимание своим
  • И
    Инна
    1 апреля 2024
    Авторская экскурсия: «Дома и судьбы главной улицы»
    Замечательная экскурсия, столько интересного увидели, много нового узнали про архитектуру города, про первые постройки и первых жителей! Весь материал в легкой и доступной форме, огромное спасибо Ивану! 😊 Даже не смотря, на ненастную погоду, получили большое удовольствие от экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Улицы и переулки»

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Сколько стоит экскурсия по Хабаровску в июне 2024
Сейчас в Хабаровске в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 300 до 14 700. Туристы уже оставили гидам 170 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Хабаровска. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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