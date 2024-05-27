1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Хабаровск - «город над вольной рекой»
История и главные достопримечательности города на автомобильной обзорной экскурсии
«Вы проедете по центральным площадям и улицам города, увидите его самое высокое сооружение — Спасо-Преображенский кафедральный собор — и полюбуетесь живописными прудами»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Хабаровску
Погружение в историю первой столицы Дальнего Востока
«Вы побываете на первой площади города, смотровой площадке на Хабаровском утесе, пройдетесь по набережной Амура и главной улице города»
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
от 5 200₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Хабаровск - город большой реки: Исторические сокровища и архитектурные чудеса
Погрузитесь в историю Хабаровска, узнайте о его основателях и величественном Амурском мосте в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: В любой месте в пределах исторического центра горо...
«У «Амурского Утёса», а также на старейшей улице и площади поговорим об истоках города и его основателях»
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
13 350₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Хабаровску - на ретроавтомобиле
Путешествие по Хабаровску на ретроавтомобиле подарит вам уникальную возможность увидеть город с новой стороны и узнать его историю
Начало: На Комсомольской площади
«Вы побываете на месте основания Хабаровска — на Амурском утесе, — и на улице Шевченко, самой первой в городе»
11 июня в 15:30
12 июня в 15:30
14 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
В тренде
Тёплая экскурсия по Хабаровску: судьбы и дома улицы Муравьева-Амурского
Прогулка по историческому центру Хабаровска раскроет перед вами тайны старинных домов и памятников
Начало: Ул. Муравьева-Амурского, 1
«Муравьева-Амурского — главная историческая улица Хабаровска»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
2 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
Погрузитесь в историю Хабаровска, изучая его уникальные архитектурные стили и узнавая судьбы владельцев домов. Экскурсия подарит вам незабываемые впечатления
Начало: У Комсомольской площади
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 300₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория27 мая 2024Огромное спасибо Евгению! Его экскурсия влюбила нас в Хабаровск, в его захватывающую историю основания и становления и раскрыла все уникальные особенности этого чудесного города. Евгений - замечательный рассказчик и интересный собеседник. Очень рекомендуем.
- ППавел12 мая 2024Евгений отличный гид, любит и знает свой город! не смотря на дождливую погоду от экскурсии остались очень довольны узнали много нового о ДВ! Всем советую!
- ИИрина3 мая 2024Специально взяла билеты так, чтобы один день побывать в Хабаровске. Поездка планировалась за 2.5 месяца и я каким-то чудом вышла
- ГГалина30 апреля 2024Очень понравилась экскурсия, Иван рассказал много интересного об особенностях архитектуры в разные исторические моменты Хабаровска. Рекомендую эту экскурсию гостям города!
- ННаталья30 апреля 2024Евгений, огромное спасибо за прекрасно проведенные 4 часа в Хабаровске, за Ваши знания, за красивые места!!! Рекомендую!
- ТТатьяна25 апреля 2024Браво Иван! Всё было очень, очень круто! Интересно и познавательно
- ООльга21 апреля 2024У нас экскурсоводом была Ирина Юрьевна. Узнали много интересного не только по истории края и города, но и Китая. Жаль только, что экскурсия быстро окончилась, 2 часа пролетели незаметно.
- ВВера8 апреля 2024Елене спасибо за экскурсию. Все было замечательно!
- ЕЕвгений4 апреля 2024На пешеходной экскурсии с Андреем прошли самые важные для Хабаровска места. Он сходу захватил внимание своим рассказом об освоении края,
- ИИнна1 апреля 2024Замечательная экскурсия, столько интересного увидели, много нового узнали про архитектуру города, про первые постройки и первых жителей! Весь материал в легкой и доступной форме, огромное спасибо Ивану! 😊 Даже не смотря, на ненастную погоду, получили большое удовольствие от экскурсии
Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Улицы и переулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хабаровске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Хабаровске
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Хабаровску в июне 2024
Сейчас в Хабаровске в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 300 до 14 700. Туристы уже оставили гидам 170 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Хабаровска. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод