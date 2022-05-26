Экскурсия по Хабаровску откроет перед вами основные вехи истории этого северного города и познакомит с его главными достопримечательностями.

Прогулка начнется с Комсомольской площади, где можно увидеть восстановленный Успенский собор и Памятник героям гражданской войны на Дальнем Востоке. Мы поднимемся на смотровую площадку на Хабаровском утесе, а затем отправимся на набережную Невельского и полюбуемся красивыми видами на Амур. У побережья вы найдете Хабаровский краевой музей, памятник Н. Н. Муравьеву-Амурскому и Амурский утес, оборудованный еще одной смотровой площадкой.

Наша прогулка продолжится на Аллее парковых скульптур, где собраны памятники советского соцреализма. Недалеко от нее располагается Дальневосточный художественный музей, основанный в 1931 году на основании запасников Третьяковки, Эрмитажа и других крупных российских экспозиций. От музея мы пройдем на площадь Воинской славы и выберемся на улицу Муравьева-Амурского, которую украшает старинный Торговый дом Плюсниных постройки 1902 года. Здание считается одним из самых красивых сооружений дореволюционного Хабаровска и привлекает внимание своей эффектной архитектурой в псевдорусском стиле.

Далее вас ожидает прогулка по ул. Муравьева-Амурского с осмотром Театра Юного зрителя, Краевой филармонии, Городской Думы. На улице располагается несколько исторических особняков, в том числе Торговый дом Пьянковых, возведенный в 1900 году. С Муравьева-Амурского мы свернем на Калинина, пройдемся по Уссурийскому бульвару до улицы Тургенева и выйдем на площадь Славы.

Кульминацией нашей прогулки станет знакомство со Спасо-Преображенским собором, который является третьим по размерам православным храмом России. Здание было построено в 2004 году и представляет собой монументальное сооружение высотой 83 метра с пятью златоглавыми куполами.