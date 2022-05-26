Обзорная пешеходная экскурсия по Хабаровску

Обзорная пешеходная экскурсия по Хабаровску
Обзорная пешеходная экскурсия по Хабаровску
Обзорная пешеходная экскурсия по Хабаровску
Обзорная пешеходная экскурсия по Хабаровску
Обзорная пешеходная экскурсия по Хабаровску
Обзорная пешеходная экскурсия по Хабаровску

Что вас ожидает 🤩

  • Комсомольская площадь
  • Успенский собор
  • Набережная адмирала Невельского
  • Амурский утес
  • Памятник Н. Н. Муравьеву-Амурскому
  • Стела «Город воинской славы»
  • Хабаровский краевой музей имение Н. И. Гродекова
  • Торговый дом Плюсниных
  • Дальневосточный художественный музей
  • Театр юного зрителя
  • Главная улица города (ул. Муравьева-Амурского)
  • Уссурийский бульвар
  • Площадь Славы
  • Спасо-Преображенский собор и др
Экскурсия по Хабаровску откроет перед вами основные вехи истории этого северного города и познакомит с его главными достопримечательностями.
Прогулка начнется с Комсомольской площади, где можно увидеть восстановленный Успенский собор и Памятник героям гражданской войны на Дальнем Востоке. Мы поднимемся на смотровую площадку на Хабаровском утесе, а затем отправимся на набережную Невельского и полюбуемся красивыми видами на Амур. У побережья вы найдете Хабаровский краевой музей, памятник Н. Н. Муравьеву-Амурскому и Амурский утес, оборудованный еще одной смотровой площадкой.
Наша прогулка продолжится на Аллее парковых скульптур, где собраны памятники советского соцреализма. Недалеко от нее располагается Дальневосточный художественный музей, основанный в 1931 году на основании запасников Третьяковки, Эрмитажа и других крупных российских экспозиций. От музея мы пройдем на площадь Воинской славы и выберемся на улицу Муравьева-Амурского, которую украшает старинный Торговый дом Плюсниных постройки 1902 года. Здание считается одним из самых красивых сооружений дореволюционного Хабаровска и привлекает внимание своей эффектной архитектурой в псевдорусском стиле.
Далее вас ожидает прогулка по ул. Муравьева-Амурского с осмотром Театра Юного зрителя, Краевой филармонии, Городской Думы. На улице располагается несколько исторических особняков, в том числе Торговый дом Пьянковых, возведенный в 1900 году. С Муравьева-Амурского мы свернем на Калинина, пройдемся по Уссурийскому бульвару до улицы Тургенева и выйдем на площадь Славы.
Кульминацией нашей прогулки станет знакомство со Спасо-Преображенским собором, который является третьим по размерам православным храмом России. Здание было построено в 2004 году и представляет собой монументальное сооружение высотой 83 метра с пятью златоглавыми куполами.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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