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Авторский тур
10 дней
Экспедиция к китам. Залив Николая и бухта Врангель
Начало: Хабаровск
13 июля в 10:00
11 сен в 10:00
225 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Киты и белухи залива Николая. Охотоморское приключение
Начало: Хабаровск
5 июля в 10:00
от 198 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Экспедиция на Шантарские острова
Начало: г. Хабаровск
28 авг в 10:00
1 сен в 10:00
от 275 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария19 августа 2023Отличный тур! Прекрасная дикая природа, гренландские киты на расстоянии вытянутой руки. Полная перезагрузка.
- ММария19 августа 2023Для таких суровых условий обеспечен максимальный комфорт. Команда старается. Видно, что люди работают с душой. Надеюсь, к китам будут и дальше привозить дозированное количество людей, чтобы не нарушить баланс и не уничтожить это место.
Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Туры на 10 дней»
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Сколько стоит тур в Хабаровске в июне 2024
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