Познавательные экскурсии на природе в Ханты-Мансийске

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Ханты-Мансийске, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
35 отзывов
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
Увидеть, как в северном городе гармонично сливаются национальный уклад и современная жизнь
Начало: по вашему желанию
«Вам откроется история Югорских земель и коренных народов севера, мир древней природы и чуть-чуть советского наследия»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
6 500 за всё до 4 чел.
Лесной Ханты-Мансийск: медитативная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Лесной Ханты-Мансийск: медитативная экскурсия
Пройти по сибирским эко-тропам, послушать варган и погрузиться в мир легенд народов ханты и манси
«Природный парк «Самаровский чугас» обрамляет весь Ханты-Мансийск, поэтому именно сюда мы отправимся, чтобы ощутить атмосферу сибирского города»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
10 000 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Ханты-Мансийск (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Добро пожаловать в Ханты-Мансийск (на вашем автомобиле)
Насыщенная автомобильная экскурсия по культовым местам города
«А в парке Лосева вас ждут березовая роща и фонтан «Слияние Оби и Иртыша»»
Завтра в 09:30
10 июня в 08:30
6 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    20 декабря 2023
    Добро пожаловать в Ханты-Мансийск (на вашем автомобиле)
    От всей души благодарим Евгению и Александра за интересную и комфортную экскурсию по замечательному Ханты-Мансийску. Нам понравилось все - и
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    грамотная подача информации, и эрудированность, и доброжелательность организаторов. Мы замечательно и интересно провели время, получив приятные впечатления. Самые лучшие рекомендации для будущих туристов!

  • Н
    Наталья
    12 ноября 2023
    Лесной Ханты-Мансийск: медитативная экскурсия
    Экскурсия очень понравилась!
  • Е
    Екатерина
    12 ноября 2023
    Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
    Экскурсия очень поправилась. От всей нашей группы большое СПАСИБО!!!
  • А
    Александр
    24 октября 2023
    Добро пожаловать в Ханты-Мансийск (на вашем автомобиле)
    Замечательная экскурсия по Ханты-Мансийску с гидом Александром. За 2 часа осмотрели все ключевые достопримечательности города и прогулялись в самых интересных
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    его местах. Александр рассказал много интересного о городе и регионе - про историю, современный быт и местное население. Напоследок по моей просьбе Александр высадил меня у входа в музей под открытым небом Торум Маа и даже договорился о проведении индивидуальной экскурсии. Всем рекомендую экскурсию и гида для первого знакомства с городом!

  • Т
    Татьяна
    25 сентября 2023
    Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
    Татьяна прекрасны рассказчик. Всё понравилось.
  • А
    Алёна
    23 сентября 2023
    Добро пожаловать в Ханты-Мансийск (на вашем автомобиле)
    Замечательная команда,спасибо Евгении и Александру! Чудесная экскурсия с размахом сибирской души и очень интересной подачей информации! в городе была первый
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    раз и он на меня произвёл неизгладимое впечатление! Обязательно приеду сюда с детьми и обращусь к Евгении и Александру за организацией классного досуга! Александр потом отвёз за потрясающим подарками из Югры! Обязательно вернемся!

  • С
    Сергей
    2 сентября 2023
    Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
    Экскурсия очень понравилась. Татьяна оптимально построила маршрут, чтобы показать все главные достопримечательности и высадить меня в нужной точке. Вся заявленная программа была выполнена. Рассказ был информативным и интересным. Рекомендую эту экскурсию всем.
  • Д
    Дарья
    11 июля 2021
    Лесной Ханты-Мансийск: медитативная экскурсия
    Радует, когда гид подстраивается под твой индивидуальный экскурсионный запрос, лексику, восприятие мира. Татьяна - именно такая. Заповедные тропы лесного Ханты-Мансийска,
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    звучание варгана, чуткость к звуку, настроению, природе - этим мне запомнился маршрут. А также набором очень полезных контактов и рекомендаций, которые определённо украсят мой год жизни в ХМАО. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Ханты-Мансийску в категории «Природа и пейзажи»

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Сколько стоит экскурсия по Ханты-Мансийску в июне 2024
Сейчас в Ханты-Мансийске в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 6 000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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