1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
Увидеть, как в северном городе гармонично сливаются национальный уклад и современная жизнь
Начало: по вашему желанию
«А в парке Лосева сфотографируетесь у фонтана-аллегории «Обь и Иртыш» и побродите среди берёзок, высаженных на месте реликтовых деревьев»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Лесной Ханты-Мансийск: медитативная экскурсия
Пройти по сибирским эко-тропам, послушать варган и погрузиться в мир легенд народов ханты и манси
«Природный парк «Самаровский чугас» обрамляет весь Ханты-Мансийск, поэтому именно сюда мы отправимся, чтобы ощутить атмосферу сибирского города»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Ханты-Мансийск (на вашем автомобиле)
Насыщенная автомобильная экскурсия по культовым местам города
«В парке Победы узнаете о трудовом подвиге местных жителей в Великую Отечественную войну»
Завтра в 09:30
10 июня в 08:30
6 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман20 декабря 2023От всей души благодарим Евгению и Александра за интересную и комфортную экскурсию по замечательному Ханты-Мансийску. Нам понравилось все - и
- ННаталья12 ноября 2023Экскурсия очень понравилась!
- ЕЕкатерина12 ноября 2023Экскурсия очень поправилась. От всей нашей группы большое СПАСИБО!!!
- ААлександр24 октября 2023Замечательная экскурсия по Ханты-Мансийску с гидом Александром. За 2 часа осмотрели все ключевые достопримечательности города и прогулялись в самых интересных
- ТТатьяна25 сентября 2023Татьяна прекрасны рассказчик. Всё понравилось.
- ААлёна23 сентября 2023Замечательная команда,спасибо Евгении и Александру! Чудесная экскурсия с размахом сибирской души и очень интересной подачей информации! в городе была первый
- ССергей2 сентября 2023Экскурсия очень понравилась. Татьяна оптимально построила маршрут, чтобы показать все главные достопримечательности и высадить меня в нужной точке. Вся заявленная программа была выполнена. Рассказ был информативным и интересным. Рекомендую эту экскурсию всем.
- ДДарья11 июля 2021Радует, когда гид подстраивается под твой индивидуальный экскурсионный запрос, лексику, восприятие мира. Татьяна - именно такая. Заповедные тропы лесного Ханты-Мансийска,
Ответы на вопросы от путешественников по Ханты-Мансийску в категории «Парки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ханты-Мансийске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Ханты-Мансийску в июне 2024
Сейчас в Ханты-Мансийске в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 6 000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Ханты-Мансийске на 2024 год по теме «Парки», 44 ⭐ отзыва, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август