Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы Проехав Тункинскую долину, известную своими целебными источниками и альпийскими лугами, мы попадем в настоящий уголок Сибирской Швейцарии — поселок Аршан.



Всего за один день вы посетите красивейший водопад, источники (горячие или минеральные), буддийский дацан и монгольский рынок. 4.7 95 отзывов

Групповая экскурсия Оценка и отзывы 95 отзывов Длитель­ность 12 часов Размер группы 1-7 человек На чём проводится На автомобиле 8000 ₽ за человека

Описание экскурсии Култук Тункинская долина славится своими целебными источниками и живописной природой. Ее протяженность около 200 километров, а ширина — более 20. Первой нашей остановкой станет поселок Култук на границе Тункинского национального парка. Здесь вы сможете насладиться прекрасными видами на Байкал и зарядиться силой в буддийских святых местах. Жемчуг Дальше наш путь лежит в уютный поселок Жемчуг на берегу реки Иркут. Люди со всех уголков страны едут сюда, чтобы искупаться в горячем термальном источнике. Его воды содержат литий, стронций, титан и молибден, которые показаны при заболеваниях нервной системы и суставов. А благодаря высокой температуре (+37), в ней можно купаться даже зимой. Для купания построено два бассейна и водолечебница, в здании которой можно принять минеральные ванны или душ. Аршан После Жемчуга мы отправимся в поселок Аршан. Здесь побываем на «Каменной реке», посетим Будда-медицина центр и буддийский дацан. Побываем на местном колоритном рынке и попробуем знаменитые аршанские чебуреки. А после отправимся в горное ущелье Саян, чтобы полюбоваться на красивейший водопад. Важно знать: Питание, билеты в бассейн и национальный парк оплачиваются отдельно

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Предгорье Саян

Тункинская долина

Источники

Южный берег Байкала

Поселок Аршан

Култук Что включено Услуги гида

Транспорт Что не входит в цену Питание

Оплата за посещение национального парка - 200 руб. /чел.

Билеты в бассейн Место начала и завершения? Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7 Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.