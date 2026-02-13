Проехав Тункинскую долину, известную своими целебными источниками и альпийскими лугами, мы попадем в настоящий уголок Сибирской Швейцарии — поселок Аршан.
Всего за один день вы посетите красивейший водопад, источники (горячие или минеральные), буддийский дацан и монгольский рынок.
Описание экскурсииКултук Тункинская долина славится своими целебными источниками и живописной природой. Ее протяженность около 200 километров, а ширина — более 20. Первой нашей остановкой станет поселок Култук на границе Тункинского национального парка. Здесь вы сможете насладиться прекрасными видами на Байкал и зарядиться силой в буддийских святых местах. Жемчуг Дальше наш путь лежит в уютный поселок Жемчуг на берегу реки Иркут. Люди со всех уголков страны едут сюда, чтобы искупаться в горячем термальном источнике. Его воды содержат литий, стронций, титан и молибден, которые показаны при заболеваниях нервной системы и суставов. А благодаря высокой температуре (+37), в ней можно купаться даже зимой. Для купания построено два бассейна и водолечебница, в здании которой можно принять минеральные ванны или душ. Аршан После Жемчуга мы отправимся в поселок Аршан. Здесь побываем на «Каменной реке», посетим Будда-медицина центр и буддийский дацан. Побываем на местном колоритном рынке и попробуем знаменитые аршанские чебуреки. А после отправимся в горное ущелье Саян, чтобы полюбоваться на красивейший водопад. Важно знать: Питание, билеты в бассейн и национальный парк оплачиваются отдельно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Предгорье Саян
- Тункинская долина
- Источники
- Южный берег Байкала
- Поселок Аршан
- Култук
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание
- Оплата за посещение национального парка - 200 руб. /чел.
- Билеты в бассейн
Место начала и завершения?
Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 95 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алексей
13 фев 2026
От источников ожидал большего, но красоты вокруг все компенсировали, гид Татьяна молодец, особенно будет полезна тем, кто хочет много красивых фото)
Анастасия
31 янв 2026
Остались очень довольны поездкой. Комфортный транспорт, интересный рассказ нашего гида, и много остановок в красивых местах. Нам так понравилось, что взяли еще одну экскурсию у Евгения. Рекомендую
Иннокентий
7 янв 2026
Особо хочу отметить гида Евгения, прекрасный рассказчик и логистика маршрута была поминутно рассчитана, включая восход солнца над Байкалом как раз когда мы подьехали на смоттровую площадку, как он и обещал.
Резеда
30 сен 2025
Ездили туда в пятницу, в хорошую солнечную, тёплую погоду +24. Людей было, для таких мест можно сказать не много, что то же понравилось. Очень красивое место, выстроенная специальная тропинка, которая
Харитина
1 сен 2025
Это была не экскурсия, а просто услуги автомобиля. Изначально я ознакомилась с отзывами и выбрала именно Евгения. По факту приехала Татьяна, от которой никакой услуги гида получено не было. Плюс
Максим
15 авг 2025
Отличная экскурсия. Гид Татьяна рассказала много интересного о Бурятии, местных обычаях и традициях. Посмотрели и красивые горные виды, и святыни, и минералки попили, и зверюшек разных увидели, и на монгольском
Наталья
2 авг 2025
У меня экскурсия не вызвала никакого восторга. Бурятия конечно красивая, прекрасные виды, но не было никакой информации, такое чувство что на такси прокатилась. Галочку поставить можно, но… ….
Ольга
30 июл 2025
Источники Тункинской долины. Аршан. Восхождение на водопад. Монгольский рынок. Вкусная местная кухня. Этнокомплекс "Соянский марал". Отличная экскурсия. Позитивные эмоции.
Крохалева
26 июл 2025
Познавательное и увлекательное путешествие в Аршан состоялось благодаря гиду Светлане👍 Видно, что человек увлечен своей работой, что это чувство передалось и нам, путешественникам! Водопады, подъемы на смотровые площадки, хребты Хамар
Игорь
19 июл 2025
Экскурсия очень понравилась, а организация и согласованность об времени и кто будет проводить, также оповещение заказчиков-желает быть лучше и проще. Органигатор на сайте один,звонит совсем другой, время изменяет. За это минус звезда,которую не хотя ставлю. Ведь экскурсия оставила незабываемые моменты, узнали много интересного, ГИД просто супер.
Свиридов
18 июл 2025
Насыщенное и яркое путешествие, в котором есть буквально всё для отдыха телом и душой - от маленькой буддийской ступы на въезде в Бурятию, посещение которой позволяет мимолётно ощутить знаменитое буддийское
Светлана
18 июл 2025
Спасибо за возможность посетить Бурятию.
Елизавета
14 июл 2025
Гид Артём просто топ среди гидов. Много знает, интересно и с юмором вещает, внимательно относится к туристам.
Александр
13 июл 2025
Спасибо Евгению за классное путешествие и экскурсию. Он очень интересный собеседник и грамотный экскурсовод. И очень важный, лично для меня критерий, не безразличный к своему делу человек. Было приятно провести вместе этот день.
Достаточно интересная экскурсия - природа невероятна, состояние Аршана достаточно плачевное, жаль, что местные не ухаживают и не вкладываются в это место. Могло бы быть пушкой-бомбой.
Марина
17 июн 2025
Классно отдохнули! Всё неспешно и не торопясь, с удовольствием. Всё посмотрели, понравилась тропа здоровья и сам курорт. Обязательно сюда вернусь! Спасибо Татьяне.
