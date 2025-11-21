читать дальше

и главные места (дацаны, водопады, рынок) посмотрели, и послушали про них.

От ванн минеральных отказались, это пластиковые ванны внутри санатория. У нас оставалось время и возможность поехать в Жемчуг на открытые термальные источники, но в итоге не поехали, поскольку мне немного нездоровилось именно в этот день как назло; но отличное впечатление от поездки это не испортило.



Экскурсовод Алексей — человек увлеченный и путешествующий, помимо владения материалом по экскурсии, еще и знает много вариантов выбраться отдохнуть на природу в окрестностях и даже в Монголии.



Мои ожидания от экскурсии оправдались, мне все очень понравилось! Ходите с Алексеем на экскурсии, я, как окажусь в следующий раз в окрестностях Иркутска, обязательно свяжусь с ним и по активному отдыху в том числе.