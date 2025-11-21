Путешествие к подножию Саян подарит встречу с южной точкой Байкала, буддийской святыней и знаменитым курортом. Вы ощутите дыхание гор, попробуете минеральную воду и пройдёте по лесной тропе к водопаду. Природные ванны наполнят вас спокойствием и помогут перезагрузиться. В дороге мы поговорим об истории курортов Аршана, обсудим традиции и обычаи бурятского народа.
Описание экскурсии
- Южная точка Байкала — посёлок Култук и горы Хамар-Дабан
- Буддийская ступа Даши Гама — «врата счастья» с тысячей дверей
- Курорт Аршан («Целебный источник») у подножия гор
- Лесная тропа здоровья и шумный водопад
- Монгольский рынок — восточный колорит и необычные сувениры
- Купание в минеральных ваннах
- Мараловая ферма — по договорённости
Примерный тайминг
8:00–12:00 — дорога в посёлок Аршан
12:00–12:40 — обед
12:40–15:00 — прогулка до водопада и минеральных источников
15:00–15:30 — прогулка по рынку
15:30–16:00 — купание в источниках
16:00–16:30 — ужин
16:50–18:00 — мараловая ферма (по предварительной договорённости)
18:00–22:00 — дорога в Иркутск
Организационные детали
- Поездка проходит на Subaru Forester или Kia Carnival
- Возьму с собой горячий термос с чаем и вкусняшки
- Дополнительные расходы: минеральные ванны — 500 ₽ с чел., пропуск в нацпарк — 200 ₽ с чел., обед в кафе, мараловая ферма (по желанию) — 500 ₽ + 100 ₽ корм
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Ангара»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алексей — ваш гид в Иркутске
С 2020 года туризм — не просто моё увлечение, а жизнь и работа. Всё началось с рюкзака за плечами и самостоятельных походов по бескрайним просторам нашего региона.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
21 ноя 2025
Всё очень понравилось, было очень интересно и познавательно. Алекскй прекрасный экскурсовод.
Р
Руслан
4 ноя 2025
Спасибо большое Алексею, что провел экскурсию в праздничный день! Он пошел навстречу, несмотря на то, что нас собралось всего двое незнакомых друг другу людей.
Сама экскурсия прошла ненапряжно. И маралов покормили,
Входит в следующие категории Иркутска
