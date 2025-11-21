Мои заказы

Минеральные источники и дух Тункинской долины - из Иркутска

Ощутить целебную силу Бурятии: от горных водопадов до источников Аршана
Путешествие к подножию Саян подарит встречу с южной точкой Байкала, буддийской святыней и знаменитым курортом. Вы ощутите дыхание гор, попробуете минеральную воду и пройдёте по лесной тропе к водопаду. Природные ванны наполнят вас спокойствием и помогут перезагрузиться. В дороге мы поговорим об истории курортов Аршана, обсудим традиции и обычаи бурятского народа.
5
2 отзыва
Описание экскурсии

  • Южная точка Байкала — посёлок Култук и горы Хамар-Дабан
  • Буддийская ступа Даши Гама — «врата счастья» с тысячей дверей
  • Курорт Аршан («Целебный источник») у подножия гор
  • Лесная тропа здоровья и шумный водопад
  • Монгольский рынок — восточный колорит и необычные сувениры
  • Купание в минеральных ваннах
  • Мараловая ферма — по договорённости

Примерный тайминг

8:00–12:00 — дорога в посёлок Аршан
12:00–12:40 — обед
12:40–15:00 — прогулка до водопада и минеральных источников
15:00–15:30 — прогулка по рынку
15:30–16:00 — купание в источниках
16:00–16:30 — ужин
16:50–18:00 — мараловая ферма (по предварительной договорённости)
18:00–22:00 — дорога в Иркутск

Организационные детали

  • Поездка проходит на Subaru Forester или Kia Carnival
  • Возьму с собой горячий термос с чаем и вкусняшки
  • Дополнительные расходы: минеральные ванны — 500 ₽ с чел., пропуск в нацпарк — 200 ₽ с чел., обед в кафе, мараловая ферма (по желанию) — 500 ₽ + 100 ₽ корм

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет6800 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У гостиницы «Ангара»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Алексей
Алексей — ваш гид в Иркутске
С 2020 года туризм — не просто моё увлечение, а жизнь и работа. Всё началось с рюкзака за плечами и самостоятельных походов по бескрайним просторам нашего региона. Именно тогда я
читать дальше

по-настоящему проникся его душой, его скрытыми жемчужинами и мощной энергетикой. Это чувство стало таким сильным, что я просто не мог держать его в себе! Я решил стать проводником и начал водить группы, с радостью открывая людям то, что так полюбил сам. Сейчас я продолжаю знакомить гостей с уникальностью нашего края, но немного в другом ключе – через экскурсии. Этот формат даёт возможность не просто пройти маршрут, а детально и с комфортом погрузиться в атмосферу, узнать истории, легенды и секреты, которые делают это место особенным. Приглашаю вас на мои экскурсии – давайте вместе исследовать и влюбляться в наш удивительный регион!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Н
Наталья
21 ноя 2025
Всё очень понравилось, было очень интересно и познавательно. Алекскй прекрасный экскурсовод.
Р
Руслан
4 ноя 2025
Спасибо большое Алексею, что провел экскурсию в праздничный день! Он пошел навстречу, несмотря на то, что нас собралось всего двое незнакомых друг другу людей.

Сама экскурсия прошла ненапряжно. И маралов покормили,
читать дальше

и главные места (дацаны, водопады, рынок) посмотрели, и послушали про них.
От ванн минеральных отказались, это пластиковые ванны внутри санатория. У нас оставалось время и возможность поехать в Жемчуг на открытые термальные источники, но в итоге не поехали, поскольку мне немного нездоровилось именно в этот день как назло; но отличное впечатление от поездки это не испортило.

Экскурсовод Алексей — человек увлеченный и путешествующий, помимо владения материалом по экскурсии, еще и знает много вариантов выбраться отдохнуть на природу в окрестностях и даже в Монголии.

Мои ожидания от экскурсии оправдались, мне все очень понравилось! Ходите с Алексеем на экскурсии, я, как окажусь в следующий раз в окрестностях Иркутска, обязательно свяжусь с ним и по активному отдыху в том числе.

Входит в следующие категории Иркутска

