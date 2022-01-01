Аршан - Сибирская Швейцария

Тункинская долина уникальна своими целебными источниками и альпийскими лугами

5
1 отзыв
Тункинская долина уникальна своими целебными источниками и альпийскими лугами.

Живописная дорога вблизи высоких гор и красивые природные ландшафты оставляют от поездки яркие впечатления!
Аршан - Сибирская Швейцария
Аршан - Сибирская Швейцария
Аршан - Сибирская Швейцария
Аршан - Сибирская Швейцария
Аршан - Сибирская Швейцария
Аршан - Сибирская Швейцария
Аршан - Сибирская Швейцария

Что вы увидите 🤩

  • Смотровая площадка п. Култук
  • Тункинские гольцы
  • Минеральные источники
  • Водопад, р. Кынгарга
  • Монгольский рынок
  • Буддийский дацан
Тункинская долина уникальна своими целебными источниками и альпийскими лугами. Живописная дорога вблизи высоких гор и красивые природные ландшафты оставляют от поездки яркие впечатления!

Что вас ждет:

  • Выезд в 08:00 из Иркутска. По дороге заезжаем перекусить в кафе Каретный двор.
  • Остановка на смотровой площадке п. Култук, посещение рыбного рынка.
  • Далее остановимся у ступы Даши Гоман, попросим у божеств благоприятной поездки.
  • Заезд в Аршан, прогулка к водопадам, посещение монгольского рынка, минеральных источников, буддийского дацана.
  • Возвращение в Иркутск.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
14 400 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
  • Оплата за посещение нац. парка
Место начала и завершения
Любое удобное место
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 08:00

Виталина Б.
Виталина Б.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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