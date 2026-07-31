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Аршан - Сибирская Швейцария

Индивидуальный трансфер из Иркутска в Аршан: путешествие в Сибирскую Швейцарию
Экскурсия в уголок Сибирской Швейцарии — поселок Аршан — это прекрасная возможность увидеть все красоты сибирской природы и насладиться пейзажами альпийских лугов.

Всего за один день вы посетите красивейший водопад, минеральные источники, буддийский дацан и монгольский рынок. Яркие впечатления гарантированы!
5
27 отзывов
Аршан - Сибирская Швейцария
Аршан - Сибирская Швейцария
Аршан - Сибирская Швейцария

Описание трансфер

Тункинская долина — уникальный уголок природы, известный своими целебными источниками и альпийскими лугами. Живописная дорога вблизи высоких гор и красивые природные ландшафты оставят от поездки самые яркие впечатления! Что вас ожидает:
  • Утром гид заберет вас по адресу вашего проживания в Иркутске.
  • Ступа Даши Гоман, попросим у божеств благоприятной поездки.
  • Заезд в Аршан, прогулка к водопадам, посещение монгольского рынка, минеральных источников, буддийского дацана.

• Возвращение в Иркутск. Обратите внимание, посещение горячих источников в п. Жемчуг НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО в данной экскурсии! По желанию посещение термального бассейна в Аршане. Важная информация:

  • Локации могут меняться в процессе поездки или дополняться другими не менее интересными местами.
  • Поездка проходит в небольших группах до 3 человек на автомобиле Фольксваген Поло, в группе 4-5 чел на минивене Хонда Фрид (без багажа).
  • Дети младше 7 лет располагаются в бустере, не в детском кресле. Учитывайте это при бронировании экскурсии.
  • В автомобиле запрещена еда и сладкие напитки, шоколадки. По дороге мы можем заехать в кафе на завтрак или ужин.
  • Экскурсия является индивидуальной, не сборная группа.
  • Оплата на месте возможна наличными или переводом гиду на карту. Отчетные документы по требованию.

Ежедневно в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • П. Култук
  • Тункинские гольцы
  • Минеральные источники
  • Водопад, река Кынгарга
  • Монгольский рынок
  • Буддийский дацан
Что включено
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида-водителя
Что не входит в цену
  • Питание
  • Личные расходы
  • Оплата за посещение национального парка 250р/чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: По адресу вашего проживания
Завершение: Любое удобное место
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Локации могут меняться в процессе поездки или дополняться другими не менее интересными местами
  • Поездка проходит в небольших группах до 3 человек на автомобиле Фольксваген Поло, в группе 4-5 чел на минивене Хонда Фрид (без багажа)
  • Дети младше 7 лет располагаются в бустере, не в детском кресле. Учитывайте это при бронировании экскурсии
  • В автомобиле запрещена еда и сладкие напитки, шоколадки. По дороге мы можем заехать в кафе на завтрак или ужин
  • Экскурсия является индивидуальной, не сборная группа
  • Оплата на месте возможна наличными или переводом гиду на карту. Отчетные документы по требованию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Л
Только вчера вернулись из путешествия по Байкалу- он прекрасен! А ещё нам очень повезло с гидом! С Виталиной у нас было 2 экскурсии - на Ольхон и Аршан.. Дорога не
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близкая,но она была для нас не утомительной,к тому же Виталина не только прекрасный собеседник,рассказчик и гид,но и аккуратный водитель. А какие незабываемые виды величественных гор,водопада и природы вокруг! Мы испробовали минеральной воды и искупались в термальном бассейне,встретили смешных и милых бурундучков. Спасибо большое Виталине за прекрасно проведённое время в таких удивительно красивых местах!

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Е
Наша семья очень довольна поездкой с Вами в Аршан, проведенной экскурсией по заповедным местам, увлекательной беседой во время пути и, конечно, богатейшей природной красотой и умиротворением Саян! Когда мы выбирали
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гида, мы, конечно, смотрели оценки других клиентов-путешественников. И теперь мы хотим для следующих клиентов тоже рекомендовать Вас! ❤😊 Дорогие друзья-путешественники! Очень важное преимущество Виталины: Иркутск, Аршан, Бурятия - для Виталины это ее Дом и место ее предков, это священно. Соответственно, Виталина с большой любовью проводит экскурсии и как знающая хозяйка открывает перед Вами скрытые дверцы, о которых другие экскурсоводы могут и не догадываться. Виталина показывает не только то, что на поверхности, и не только историю края, но она очень глубоко понимает значение религии, обрядов, знает и уважает традиции своих предков. И конечно, очень дорого ее бережное отношение к природе

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Е
Мы с мужем в восторге от экскурсии. Шикарная, завораживающая своей красотой природа, хорошая погода и особенно талантливый гид Виталина оставили самые лучшие впечатления. Виталина грамотный, образованный экскурсовод. Владеет большим количеством
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разнообразной информации, которую доносит в непринуждённой, понятной форме. Отвечает на любые интересующие вопросы. У нас создалось впечатление, что мы общаемся со своей старой знакомой. Кроме того, она ещё аккуратно водит автомобиль, что очень важно, особенно в горных местах. Благодарим Виталину за приятное общение!!!

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Т
Это был прекрасный день, проведенный с профессионалом своего дела- гидом Виталиной (особо хочется отметить ещё и хорошие водительские навыки экскурсовода, что важно)
Продолжительная по времени поездка пролетела на одном дыхании! Потрясающие
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природные виды Аршана, минеральные источники, монгольский рынок … и, конечно же, рассказ о буддизме и шаманизме - все это надолго останется в нашей памяти!
Виталина, огромнейшее спасибо за эту поездку и яркие эмоции! Нам всё очень понравилось!
По возможности, будем Вас рекомендовать нашим друзьям и знакомым!

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В
Побывали на экскурсии с Виталиной в середине февраля. Зимний Аршан действительно напоминает Швейцарию, название экскурсии полностью соответствует ожиданиям. Сделали отличные фотографии, покормили белок и птиц. Еда в местном кафе очень вкусная и недорогая. Отдельно хочется отметить профессионализм гида. Виталина рассказала много интересного и погрузила нас в атмосферу местной культуры и природных красот. Довольны поездкой на 100%. Больше спасибо!
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В
Побывали на экскурсии с Виталиной в середине февраля. Зимний Аршан действительно напоминает Швейцарию, название экскурсии полностью соответствует ожиданиям. Сделали отличные фотографии, покормили белок и птиц. Еда в местном кафе очень вкусная и недорогая. Отдельно хочется отметить профессионализм гида. Виталина рассказала много интересного и погрузила нас в атмосферу местной культуры и природных красот. Довольны поездкой на 100%. Больше спасибо!
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