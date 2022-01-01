Тункинская долина уникальна своими целебными источниками и альпийскими лугами. Живописная дорога вблизи высоких гор и красивые природные ландшафты оставляют от поездки яркие впечатления!
Что вас ждет:
- Выезд в 08:00 из Иркутска. По дороге заезжаем перекусить в кафе Каретный двор.
- Остановка на смотровой площадке п. Култук, посещение рыбного рынка.
- Далее остановимся у ступы Даши Гоман, попросим у божеств благоприятной поездки.
- Заезд в Аршан, прогулка к водопадам, посещение монгольского рынка, минеральных источников, буддийского дацана.
- Возвращение в Иркутск.