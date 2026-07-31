Экскурсия в уголок Сибирской Швейцарии — поселок Аршан — это прекрасная возможность увидеть все красоты сибирской природы и насладиться пейзажами альпийских лугов.
Всего за один день вы посетите красивейший водопад, минеральные источники, буддийский дацан и монгольский рынок. Яркие впечатления гарантированы!
Всего за один день вы посетите красивейший водопад, минеральные источники, буддийский дацан и монгольский рынок. Яркие впечатления гарантированы!
Описание трансферТункинская долина — уникальный уголок природы, известный своими целебными источниками и альпийскими лугами. Живописная дорога вблизи высоких гор и красивые природные ландшафты оставят от поездки самые яркие впечатления! Что вас ожидает:
- Утром гид заберет вас по адресу вашего проживания в Иркутске.
- Ступа Даши Гоман, попросим у божеств благоприятной поездки.
- Заезд в Аршан, прогулка к водопадам, посещение монгольского рынка, минеральных источников, буддийского дацана.
• Возвращение в Иркутск. Обратите внимание, посещение горячих источников в п. Жемчуг НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО в данной экскурсии! По желанию посещение термального бассейна в Аршане. Важная информация:
- Локации могут меняться в процессе поездки или дополняться другими не менее интересными местами.
- Поездка проходит в небольших группах до 3 человек на автомобиле Фольксваген Поло, в группе 4-5 чел на минивене Хонда Фрид (без багажа).
- Дети младше 7 лет располагаются в бустере, не в детском кресле. Учитывайте это при бронировании экскурсии.
- В автомобиле запрещена еда и сладкие напитки, шоколадки. По дороге мы можем заехать в кафе на завтрак или ужин.
- Экскурсия является индивидуальной, не сборная группа.
- Оплата на месте возможна наличными или переводом гиду на карту. Отчетные документы по требованию.
Ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- П. Култук
- Тункинские гольцы
- Минеральные источники
- Водопад, река Кынгарга
- Монгольский рынок
- Буддийский дацан
Что включено
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида-водителя
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
- Оплата за посещение национального парка 250р/чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: По адресу вашего проживания
Завершение: Любое удобное место
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Локации могут меняться в процессе поездки или дополняться другими не менее интересными местами
- Поездка проходит в небольших группах до 3 человек на автомобиле Фольксваген Поло, в группе 4-5 чел на минивене Хонда Фрид (без багажа)
- Дети младше 7 лет располагаются в бустере, не в детском кресле. Учитывайте это при бронировании экскурсии
- В автомобиле запрещена еда и сладкие напитки, шоколадки. По дороге мы можем заехать в кафе на завтрак или ужин
- Экскурсия является индивидуальной, не сборная группа
- Оплата на месте возможна наличными или переводом гиду на карту. Отчетные документы по требованию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Только вчера вернулись из путешествия по Байкалу- он прекрасен! А ещё нам очень повезло с гидом! С Виталиной у нас было 2 экскурсии - на Ольхон и Аршан.. Дорога не
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Е
Наша семья очень довольна поездкой с Вами в Аршан, проведенной экскурсией по заповедным местам, увлекательной беседой во время пути и, конечно, богатейшей природной красотой и умиротворением Саян! Когда мы выбирали
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Е
Мы с мужем в восторге от экскурсии. Шикарная, завораживающая своей красотой природа, хорошая погода и особенно талантливый гид Виталина оставили самые лучшие впечатления. Виталина грамотный, образованный экскурсовод. Владеет большим количеством
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Т
Это был прекрасный день, проведенный с профессионалом своего дела- гидом Виталиной (особо хочется отметить ещё и хорошие водительские навыки экскурсовода, что важно)
Продолжительная по времени поездка пролетела на одном дыхании! Потрясающие
Продолжительная по времени поездка пролетела на одном дыхании! Потрясающие
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В
Побывали на экскурсии с Виталиной в середине февраля. Зимний Аршан действительно напоминает Швейцарию, название экскурсии полностью соответствует ожиданиям. Сделали отличные фотографии, покормили белок и птиц. Еда в местном кафе очень вкусная и недорогая. Отдельно хочется отметить профессионализм гида. Виталина рассказала много интересного и погрузила нас в атмосферу местной культуры и природных красот. Довольны поездкой на 100%. Больше спасибо!
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В
Побывали на экскурсии с Виталиной в середине февраля. Зимний Аршан действительно напоминает Швейцарию, название экскурсии полностью соответствует ожиданиям. Сделали отличные фотографии, покормили белок и птиц. Еда в местном кафе очень вкусная и недорогая. Отдельно хочется отметить профессионализм гида. Виталина рассказала много интересного и погрузила нас в атмосферу местной культуры и природных красот. Довольны поездкой на 100%. Больше спасибо!
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