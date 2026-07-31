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гида, мы, конечно, смотрели оценки других клиентов-путешественников. И теперь мы хотим для следующих клиентов тоже рекомендовать Вас! ❤😊 Дорогие друзья-путешественники! Очень важное преимущество Виталины: Иркутск, Аршан, Бурятия - для Виталины это ее Дом и место ее предков, это священно. Соответственно, Виталина с большой любовью проводит экскурсии и как знающая хозяйка открывает перед Вами скрытые дверцы, о которых другие экскурсоводы могут и не догадываться. Виталина показывает не только то, что на поверхности, и не только историю края, но она очень глубоко понимает значение религии, обрядов, знает и уважает традиции своих предков. И конечно, очень дорого ее бережное отношение к природе