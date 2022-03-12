Бурятская Швейцария

Влюбиться в панорамы Тункинской долины и познакомиться с самобытным миром Аршана

5
1 отзыв
Индивидуальная
В путешествии вы оцените многогранную красоту Бурятии.

Откроете впечатляющие пейзажи Восточных Саян, посетите водопад и целебные источники.

Познакомитесь с историей старинного тракта и пантовым хозяйством на мараловой ферме.

Узнаете об особенностях местного вероисповедания в уютном дацане.

А также отведаете бурятскую кухню и искупаетесь в метановом бассейне.
Бурятская Швейцария
Бурятская Швейцария
Бурятская Швейцария
Бурятская Швейцария
Бурятская Швейцария
Бурятская Швейцария
Бурятская Швейцария
Бурятская Швейцария
Бурятская Швейцария
Бурятская Швейцария
Бурятская Швейцария
Бурятская Швейцария
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Что вас ожидает

Вдохновляющее путешествие по бурятской Швейцарии

Проезжая по живописной дороге, вы познакомитесь с историей появления Култукского тракта, уходящего корнями во времена освоения Сибири и Дальнего Востока. А также увидите ж/д линию легендарной Транссибирской магистрали, идущей параллельно тракту. В пути вас будут сопровождать пейзажи обширного нагорья, реликтовых хвойных лесов — и все это, как правило, в сиянии яркого солнца Бурятии.

Панорамы Байкала и Тункинская долина

Наша первая остановка — смотровая в п. Култук, с которой открывается вид на котловину Байкала. Затем дорога приведет к знаменитой Тункинской долине, где во всем великолепии предстанут Восточные Саяны. Вы увидите яркие природные места с особенной энергетикой и атмосферные локации для фотосессии и чайной церемонии.

Источники, водопад и монгольский рынок

Аршан — самый известный курорт в Восточной Сибири и самый популярный вблизи Байкала. Здесь вы посетите источники и бюветы с минеральной водой. Совершите небольшой треккинг вдоль реки Кынгарга до горного водопада. А на обратном пути заглянете на монгольский рынок, где можно приобрести тёплые вещи из верблюжьей шерсти, изделия из бересты, лекарственные травы, кедровые орехи и плиточный зелёный чай.

Святыня Аршана

В колоритном месте у подножия горы Мундарга, недалеко от поселка находится буддийский дацан «Бодхидхарма». Вы осмотрите уютный храм-монастырь, услышите об особенностях вероисповедания бурят и некоторых ритуальных обрядах. Один из них — гороо — вы сможете совершить, пройдя вокруг ступ, или по-бурятски субурганов.

В гости к благородным оленям

Далее в программе экскурсия на мараловую ферму, где вы познакомитесь с оленями, которых завезли в Тункинскую долину для развития пантового хозяйства. Здесь можно покормить животных с руки и сделать чудесные фотографии.

Горячие источники

В завершение вы оправитесь в посёлок Жемчуг, где на берегу реки Иркут находится бальнеологический курорт с горячими источниками. В оздоровительном комплексе вы сможете искупаться в открытом метановом или углекислом бассейне и принять гидромассажный минеральный душ.

🥘 В течении дня вы также попробуете бурятскую национальную кухню — буузы, шулэн, хушууры, и попутно познакомитесь с культурой, традициями и бытом бурятского народа.

Организационные детали

  • В стоимость поездки не включены входные билеты: Тункинский национальный парк — 150 руб., горячие источники в п. Жемчуг (посещение по желанию, с собой — купальник, полотенце, сланцы) — 250 руб., мараловая ферма — 200 руб., питание в кафе — индивидуально
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
2
1
Ю
12 мар 2022
Спасибо большое Александру! Скорректировал маршрут под наши пожелания, был вежлив, предупредителен, точен во времени, заботлив. Отдельное спасибо за воду, влажные салфетки и бутерброды с чаем — это тот уровень сервиса, которого очень мало в отдаленных регионах, а у Александра он есть и на уровне. Может быть чуть-чуть не хватило знаний как экскурсовода (в деталях и конкретно в теме буддизма), но при этом в целом было интересно, не занудно. Не было ощущения, что едешь именно с экскурсоводом, что тебя ведут по маршруту — как бывает с грустными группами, плетущимися за гидом. Много рассказывал интересного, об истории, регионе, каких-то житейских и бытовых вопросах, жизни местных. Ответил на все вопросы, специально останавливал в красивых местах для фото по дороге, предлагал сфоткать. В общем, мне очень понравилось, Александра рекомендую.

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