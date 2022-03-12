Что вас ожидает

Вдохновляющее путешествие по бурятской Швейцарии

Проезжая по живописной дороге, вы познакомитесь с историей появления Култукского тракта, уходящего корнями во времена освоения Сибири и Дальнего Востока. А также увидите ж/д линию легендарной Транссибирской магистрали, идущей параллельно тракту. В пути вас будут сопровождать пейзажи обширного нагорья, реликтовых хвойных лесов — и все это, как правило, в сиянии яркого солнца Бурятии.

Панорамы Байкала и Тункинская долина

Наша первая остановка — смотровая в п. Култук, с которой открывается вид на котловину Байкала. Затем дорога приведет к знаменитой Тункинской долине, где во всем великолепии предстанут Восточные Саяны. Вы увидите яркие природные места с особенной энергетикой и атмосферные локации для фотосессии и чайной церемонии.

Источники, водопад и монгольский рынок

Аршан — самый известный курорт в Восточной Сибири и самый популярный вблизи Байкала. Здесь вы посетите источники и бюветы с минеральной водой. Совершите небольшой треккинг вдоль реки Кынгарга до горного водопада. А на обратном пути заглянете на монгольский рынок, где можно приобрести тёплые вещи из верблюжьей шерсти, изделия из бересты, лекарственные травы, кедровые орехи и плиточный зелёный чай.

Святыня Аршана

В колоритном месте у подножия горы Мундарга, недалеко от поселка находится буддийский дацан «Бодхидхарма». Вы осмотрите уютный храм-монастырь, услышите об особенностях вероисповедания бурят и некоторых ритуальных обрядах. Один из них — гороо — вы сможете совершить, пройдя вокруг ступ, или по-бурятски субурганов.

В гости к благородным оленям

Далее в программе экскурсия на мараловую ферму, где вы познакомитесь с оленями, которых завезли в Тункинскую долину для развития пантового хозяйства. Здесь можно покормить животных с руки и сделать чудесные фотографии.

Горячие источники

В завершение вы оправитесь в посёлок Жемчуг, где на берегу реки Иркут находится бальнеологический курорт с горячими источниками. В оздоровительном комплексе вы сможете искупаться в открытом метановом или углекислом бассейне и принять гидромассажный минеральный душ.

🥘 В течении дня вы также попробуете бурятскую национальную кухню — буузы, шулэн, хушууры, и попутно познакомитесь с культурой, традициями и бытом бурятского народа.

Организационные детали