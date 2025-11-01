Путешествие в Аршан предлагает уникальную возможность насладиться величественными горами Восточных Саян, посетить минеральные источники и водопады. Туристы смогут прогуляться по экотропе, увидеть буддийский храм и попробовать бурятскую кухню. Также предусмотрена возможность посетить потухший вулкан и горячие источники. Это идеальный выбор для тех, кто ищет гармонию с природой и культурное обогащение
5 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Величественные горы Восточных Саян
- 💧 Кристально чистый воздух и минеральные источники
- 🕌 Буддийский храм и бурятская культура
- 🍽️ Национальная бурятская кухня
- 🛍️ Монголо-бурятский рынок с уникальными товарами
Что можно увидеть
- Обзорная площадка
- Тункинские Гольцы
- Экотропа в ущелье
- Дацан Бодхидхарма
- Вулкан Шандагатайский
Описание экскурсии
- Обзорная площадка с видом на самую южную часть Байкала, посёлок Култук, и начало Кругобайкальской железной дороги.
- Панорамы широких лугов со свободно пасущимися коровами и лошадьми, за которыми возвышаются Тункинские Гольцы — горный хребет Восточных Саян. У его подножия, на высоте около 900 м, расположен посёлок Аршан, куда мы и направимся.
- Экотропа в ущелье горной реки. Неспешно прогуляемся к водопаду. Посетим минеральные источники, питьевые бюветы, «глазной» источник.
- Святая поляна и буддийский храм — дацан Бодхидхарма. Вы прикоснётесь к культуре, религии и быту местных народов.
- Бурятское кафе, где вы сможете попробовать национальную кухню: позы, чебуреки 60-го размера, наваристый бухлёр и монгольский чай.
- Монголо-бурятский рынок, где продают изделия из натуральной кожи и шерсти яка и верблюда, высокогорные лечебные травы и сувениры.
- Вулкан Шандагатайский (по желанию). Этот небольшой вулкан потух 10 тыс. лет назад. Мы прогуляемся по его жерлу, увидим следы былых извержений, вулканические бомбы и вулканическую породу — туф.
- Горячие источники (по желанию). В посёлке Жемчуг можем сделать остановку, чтобы отдохнуть в тёплой водичке после насыщенного путешествия.
Организационные детали
- Путешествие проходит на комфортабельном кроссовере Nissan Х-trail, для детей есть автокресла.
- Заберу вас из гостиницы (вокзала/аэропорта) в Иркутске и после поездки привезу обратно.
- Дорога в одну сторону с остановками занимает 3 часа.
- Маршрут несложный, подойдёт физически активным людям без противопоказаний по перепадам высоты.
Дополнительные расходы
- Разрешение на посещение нацпарка — 200 ₽ за чел., для пенсионеров и детей бесплатно.
- Питание в кафе — индивидуально.
- Мараловая ферма (по желанию небольшая остановка, +1 час к продолжительности экскурсии) — 300 ₽ за чел.
- Купание в целебных минеральных источниках посёлка Жемчуг — 250 ₽ за чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид в Иркутске
Очень люблю природу своего региона, много лет занимаюсь туризмом, исследую и путешествую по разным уголкам Прибайкалья и Бурятии. Увлекаюсь репортажной фотографией. Люблю делиться по-настоящему красивыми местами, помогать прочувствовать красоту и энергетику природы Байкала, погружать в местные обычаи, культуру, гастрономию.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
1 ноя 2025
Спасибо большое! Было очень интересно и заворожительно красиво, спускаться с горы не хотелось совсем!
Все крайне рекомендую, без особой подготовки, но с не большими физическими усилиями можно увидеть неописуемую красоту
Алина
2 июн 2025
Были на экскурсии в Аршан с гидом Тимуром 27 мая 2025 года. Все очень насыщенно, нам понравилось. Программа составлена с учетом наших запросов и потребностей. Удалось попрактиковать в местах силы.
