Дацан, к сожалению, был закрыт, но это не зависело от гида и мы это понимали. Удалось попасть на Мараловую ферму - эмоций куча, все в восторге. Тимур доброжелательный проводник, рассказывал о каждой локации, делился интересными историями. Экскурсия была на очень комфортном авто, что немаловажно при длительном переезде. Спасибо, все было здорово, мы остались довольны! Рекомендую!