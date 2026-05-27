На экскурсии вы увидите царскую, советскую и современную архитектуру, узнаете о прошлом региона и познакомитесь с редкими минералами в музее самоцветов. Поездка пройдёт в комфортном темпе: будут прогулки, пикник у озера и местные достопримечательности. Вы откроете для себя Байкал с новой стороны — через историю, природу и уникальные артефакты.
Описание экскурсии
Программа экскурсии:
9:00–11:00 — выезд из Иркутска
11:00–11:30 — встреча с Байкалом
11:30–12:30 — посещение музея Байкала и единственного в мире мраморного вокзала в Слюдянке
12:30–13:30 — прогулка по Слюдянску: знакомство с его архитектурой и историей
13:30–14:30 — пикник на берегу Байкала (рыба, картошка, овощи, травяной чай)
14:30–16:00 — экскурсия в музее минералов им. Жданова
16:00–18:00 — посещение посёлка Култук: местный рынок, стела КБЖД, прощание с Байкалом
18:00–18:30 — ужин (по желанию)
18:30–20:30 — возвращение в Иркутск
На экскурсии вы узнаете:
- Какую роль в истории этих мест сыграло строительство Транссибирской магистрали
- Как в войну Слюдянка служила и ковала победу
- Какую промышленность обеспечивают современные месторождения
- Какие знаменитые люди родились и жили в Слюдянке
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Nissan Serena
- Дополнительно оплачивается билет в музей минералов — 500 ₽ за чел. и ужин — по желанию
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, вторник, субботу и воскресенье в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Иркутске, в районе сквера Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, субботу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 195 туристов
В Иркутске живу с самого рождения, люблю свой город. Постоянно повышаю свою квалификацию, обновляю свои знания, пишу авторские экскурсии. Путешествую по стране. Работаю с такими же увлечёнными коллегами, которые отлично знают историю Сибири. Будем рады познакомить вас с Иркутском!
