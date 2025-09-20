Индивидуальная фото-прогулка по Иркутску и Байкалу предлагает уникальную возможность увидеть знаковые места через объектив ретрокамеры.
Аттестованный гид расскажет о дореволюционном укладе жизни, деревянной архитектуре и сибирском барокко. Вы посетите исторический центр Иркутска, секретные локации и старинные купеческие дома. Затем отправитесь к Байкалу, где увидите сибирскую тайгу и этнографический музей «Тальцы». На берегу Байкала в Листвянке вас ждут незабываемые фотографии
6 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📷 Уникальные фотографии на плёнку
- 🏛 Погружение в историю Иркутска
- 🌲 Прогулка по сибирской тайге
- 🏞 Величественный Байкал
- 🗺 Экскурсия с аттестованным гидом
- 🎨 Знакомство с культурой и традициями
Что можно увидеть
- Исторический центр Иркутска
- Секретные локации
- Старинные купеческие дома
- Набережная Ангары
- Этнографический музей «Тальцы»
Описание фото-прогулки
Я аттестованный гид-переводчик, влюблённый в свой родной город! Помогу вам разобраться в деталях и понять наш край. Мы поговорим о дореволюционном укладе жизни, обсудим развитие деревянной архитектуры и сибирского барокко. Я расскажу, чем живёт Иркутск сегодня, о чём думают и куда спешат горожане.
В Иркутске вы увидите:
- Исторический центр с уютными улочками, храмами и видом на правый берег Ангары — таким, каким его видели первооткрыватели
- Секретные локации, о которых не знают многие местные, но именно там лучше всего чувствуется характер города
- Старинные купеческие дома, в которых сегодня живут ремесленники, создающие удивительные вещи: от авторской еды и напитков до резных узоров
- Набережную и место, где сливаются реки Ангара и Иркут
А потом мы отправимся за город. В нашей программе:
- Дорога к Байкалу. В пути — сибирская тайга, просторы и разговоры о местной природе, флоре и фауне
- Этнографический музей «Тальцы». Вы узнаете, как жили сибиряки и купцы прошлых веков. Поговорим о традициях, которые сохраняются до сих пор
- И главное — Байкал в посёлке Листвянка. Мы выйдем на берег величественного озера и сделаем фото на память.
Во всех локациях я буду снимать вас на плёночную камеру. Помните то чувство из детства — когда щёлкаешь затвор, не зная, получилось ли? Когда выбираешь ракурс внимательно, потому что у тебя всего одна попытка и свет уходит быстро? Это ощущение вы испытаете снова! И получите снимки уже после экскурсии — живые и настоящие.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Nissan Terrano 2015 г. в.
- Рекомендованный возраст детей — от 9 лет
- Длительность программы от 8 до 10 часов. Примерный тайминг: 4 часа — экскурсия по городу, 1 час — обед, 4 часа — путешествие к Байкалу
- Фотографии входят в стоимость экскурсии. Снимать будем на цветную или чёрно-белую плёнку — договоримся заранее. Я пришлю вам оцифрованные снимки (30–36 шт.) в течение недели после экскурсии
- Отдельно оплачиваются билеты в музей «Тальцы» — 300 ₽ за чел., обед — по желанию
- Экскурсия возможна для компании до 10 человек — подробности уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Спасской церкови
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Иркутске
Привет! Я Илья, родом из Иркутска. Уже 12 лет помогаю людям комфортно путешествовать и узнавать новые места. На себе опробовал жизнь в 5 странах и 5 регионах России, поэтому знаю, что именно
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
20 сен 2025
О боже какой гид, хочу от него Мурманск и другие локации)
Легкий, содержательный, веселый и понимающий) учел все пожелания до и во время экскурсии! Прекрасный выбор локаций и много отличных фото! Рекомендую ☺️
