Обзорная экскурсия по Иркутску + Байкал через объектив ретрокамеры

Погрузитесь в атмосферу Иркутска и Байкала, исследуя их через объектив ретрокамеры. Вас ждут уникальные снимки и захватывающие истории о регионе
Индивидуальная фото-прогулка по Иркутску и Байкалу предлагает уникальную возможность увидеть знаковые места через объектив ретрокамеры.

Аттестованный гид расскажет о дореволюционном укладе жизни, деревянной архитектуре и сибирском барокко. Вы посетите исторический центр Иркутска, секретные локации и старинные купеческие дома. Затем отправитесь к Байкалу, где увидите сибирскую тайгу и этнографический музей «Тальцы». На берегу Байкала в Листвянке вас ждут незабываемые фотографии
1 отзыв

6 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📷 Уникальные фотографии на плёнку
  • 🏛 Погружение в историю Иркутска
  • 🌲 Прогулка по сибирской тайге
  • 🏞 Величественный Байкал
  • 🗺 Экскурсия с аттестованным гидом
  • 🎨 Знакомство с культурой и традициями
Что можно увидеть

  • Исторический центр Иркутска
  • Секретные локации
  • Старинные купеческие дома
  • Набережная Ангары
  • Этнографический музей «Тальцы»

Описание фото-прогулки

Я аттестованный гид-переводчик, влюблённый в свой родной город! Помогу вам разобраться в деталях и понять наш край. Мы поговорим о дореволюционном укладе жизни, обсудим развитие деревянной архитектуры и сибирского барокко. Я расскажу, чем живёт Иркутск сегодня, о чём думают и куда спешат горожане.

В Иркутске вы увидите:

  • Исторический центр с уютными улочками, храмами и видом на правый берег Ангары — таким, каким его видели первооткрыватели
  • Секретные локации, о которых не знают многие местные, но именно там лучше всего чувствуется характер города
  • Старинные купеческие дома, в которых сегодня живут ремесленники, создающие удивительные вещи: от авторской еды и напитков до резных узоров
  • Набережную и место, где сливаются реки Ангара и Иркут

А потом мы отправимся за город. В нашей программе:

  • Дорога к Байкалу. В пути — сибирская тайга, просторы и разговоры о местной природе, флоре и фауне
  • Этнографический музей «Тальцы». Вы узнаете, как жили сибиряки и купцы прошлых веков. Поговорим о традициях, которые сохраняются до сих пор
  • И главное — Байкал в посёлке Листвянка. Мы выйдем на берег величественного озера и сделаем фото на память.

Во всех локациях я буду снимать вас на плёночную камеру. Помните то чувство из детства — когда щёлкаешь затвор, не зная, получилось ли? Когда выбираешь ракурс внимательно, потому что у тебя всего одна попытка и свет уходит быстро? Это ощущение вы испытаете снова! И получите снимки уже после экскурсии — живые и настоящие.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Nissan Terrano 2015 г. в.
  • Рекомендованный возраст детей — от 9 лет
  • Длительность программы от 8 до 10 часов. Примерный тайминг: 4 часа — экскурсия по городу, 1 час — обед, 4 часа — путешествие к Байкалу
  • Фотографии входят в стоимость экскурсии. Снимать будем на цветную или чёрно-белую плёнку — договоримся заранее. Я пришлю вам оцифрованные снимки (30–36 шт.) в течение недели после экскурсии
  • Отдельно оплачиваются билеты в музей «Тальцы» — 300 ₽ за чел., обед — по желанию
  • Экскурсия возможна для компании до 10 человек — подробности уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Спасской церкови
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья
Илья — ваш гид в Иркутске
Привет! Я Илья, родом из Иркутска. Уже 12 лет помогаю людям комфортно путешествовать и узнавать новые места. На себе опробовал жизнь в 5 странах и 5 регионах России, поэтому знаю, что именно
читать дальше

влюбляет в место и позволяет почувствовать себя своим. А сейчас я с большой любовью приглашаю в гости в родной регион — покажу и расскажу всё доступно и увлекательно. Я свободно говорю на английском и легко нахожу общий язык с иностранными туристами. Присоединяйся, если хочешь почувствовать жизнь на Байкале во всех красках!

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
20 сен 2025
О боже какой гид, хочу от него Мурманск и другие локации)
Легкий, содержательный, веселый и понимающий) учел все пожелания до и во время экскурсии! Прекрасный выбор локаций и много отличных фото! Рекомендую ☺️
О боже какой гид, хочу от него Мурманск и другие локации)О боже какой гид, хочу от него Мурманск и другие локации)

