Индивидуальная фото-прогулка по Иркутску и Байкалу предлагает уникальную возможность увидеть знаковые места через объектив ретрокамеры. Аттестованный гид расскажет о дореволюционном укладе жизни, деревянной архитектуре и сибирском барокко. Вы посетите исторический центр Иркутска, секретные локации и старинные купеческие дома. Затем отправитесь к Байкалу, где увидите сибирскую тайгу и этнографический музей «Тальцы». На берегу Байкала в Листвянке вас ждут незабываемые фотографии

Я аттестованный гид-переводчик, влюблённый в свой родной город! Помогу вам разобраться в деталях и понять наш край. Мы поговорим о дореволюционном укладе жизни, обсудим развитие деревянной архитектуры и сибирского барокко. Я расскажу, чем живёт Иркутск сегодня, о чём думают и куда спешат горожане.

В Иркутске вы увидите:

Исторический центр с уютными улочками, храмами и видом на правый берег Ангары — таким, каким его видели первооткрыватели

Секретные локации, о которых не знают многие местные, но именно там лучше всего чувствуется характер города

Старинные купеческие дома, в которых сегодня живут ремесленники, создающие удивительные вещи: от авторской еды и напитков до резных узоров

Набережную и место, где сливаются реки Ангара и Иркут

А потом мы отправимся за город. В нашей программе:

Дорога к Байкалу. В пути — сибирская тайга, просторы и разговоры о местной природе, флоре и фауне

Этнографический музей «Тальцы». Вы узнаете, как жили сибиряки и купцы прошлых веков. Поговорим о традициях, которые сохраняются до сих пор

И главное — Байкал в посёлке Листвянка. Мы выйдем на берег величественного озера и сделаем фото на память.

Во всех локациях я буду снимать вас на плёночную камеру. Помните то чувство из детства — когда щёлкаешь затвор, не зная, получилось ли? Когда выбираешь ракурс внимательно, потому что у тебя всего одна попытка и свет уходит быстро? Это ощущение вы испытаете снова! И получите снимки уже после экскурсии — живые и настоящие.

