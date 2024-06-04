🚐 На микроавтобусе 15% скидка Групповая 3 часа 138 отзывов Иркутск: групповая экскурсия по ключевым достопримечательностям города Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открывая его историю и культуру вместе с профессиональным гидом Начало: В центре города Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 2000 1 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 232 отзыва Иркутск: путешествие в прошлое городской культуры Исследуйте уникальные традиции Иркутска, от чаепития до архитектуры, в индивидуальной экскурсии с гидом Начало: В центре города 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 75 отзывов К истокам Иркутска: историческая прогулка в 19 век Откройте для себя исторический Иркутск в уникальной экскурсии, погружаясь в атмосферу 19 века среди знаковых достопримечательностей Начало: у Иркутского драматического театра 2 270 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 46 отзывов Иркутск: путешествие сквозь историю в индивидуальной экскурсии Откройте тайны Иркутска: от сибирского барокко до историй декабристов в уникальной пешеходной экскурсии Начало: В сквере им. Кирова от 2 500 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 47 отзывов Популярное предложение Экскурсия «Иркутские фотоистории»: погружение в атмосферу города Откройте для себя исторический Иркутск через уникальные фотоистории и теплое общение с местным гидом Начало: На улице Карла Маркса, в районе кинотеатра Пионер 4 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2.5 часа 33 отзыва Фотоэкскурсия в Иркутске: история, культура и профессиональные снимки Приглашаем на уникальную фото-прогулку по Иркутску. Откройте для себя историю города и запечатлейте воспоминания профессионально 4 670 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 3 часа 19 отзывов Эксклюзивный бар-хоппинг: секреты Иркутска Погрузитесь в мир иркутской барной культуры, открывая заведения, о которых молчат путеводители 6000 4 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 125 отзывов Первая встреча с Иркутском: история, архитектура и современность Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где встречаются прошлое и настоящее. Вас ждут величественные панорамы и знаковые места Начало: Сквер Кирова от 4 500 ₽ за всё до 6 чел.

Мини-группа 1 час 7 отзывов Иркутские колокольные звоны: погружение в мир сибирского барокко Поднимитесь на колокольню Крестовоздвиженской церкви, чтобы увидеть Иркутск с высоты и услышать легендарные колокольные звоны Начало: Возле Крестовоздвиженской церкви Расписание: ежедневно в 08:30 и 16:30 1 345 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 1 час 1 отзыв Трансфер из аэропорта - в Листвянку и другие места С комфортом и под увлекательные рассказы гида-водителя добраться до нужной точки Начало: Аэропорт 3 600 ₽ за всё до 4 чел.

Групповая 1.5 часа 13 отзывов Космическое приключение в Иркутске: планетарий и звёзды Байкала Откройте тайны космоса и звёздного неба Байкала в захватывающей экскурсии под куполом планетария Начало: В Большом иркутском планетарии Расписание: в будние дни в 16:00 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Мастер-класс по сибирскому пению Традиции русской песни, вокальные приемы и реконструкция народого праздника 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 4 отзыва Загадки древнего Иркутска: путешествие в прошлое города Погрузитесь в увлекательное путешествие по Иркутску, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, датируемые тысячелетиями 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 4 отзыва Авто-пешеходная экскурсия по местам Колчака Открыть Иркутск, каким его видел Верховный правитель России, и узнать больше про белого адмирала 4 350 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Иркутск: тайны старинного еврейского кладбища Исследовать древнейший некрополь города в компании краеведа и писателя Начало: В районе остановки Лисиха 5200 4 680 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Индивидуальная экскурсия: Деревянное кружево Иркутска Погрузитесь в атмосферу старинного Иркутска, исследуя деревянные дома и дворцы, украшенные сибирскими умельцами. Узнайте удивительные истории их владельцев Начало: В сквере Кирова от 4 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Вся история Иркутска на одной улице Погулять по главной улице города, погрузиться в ее прошлое и рассмотреть старинные дома Начало: В сквере им. Кирова 3 350 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Здравствуй, Иркутск Погулять по самым красивым местам исторического центра и раскрыть историю города 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Прошлое и настоящее Иркутска Главные достопримечательности города и рассказы о местных жителях на обзорной экскурсии Начало: В сквере им. Кирова 2 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 12 отзывов Мой и твой Иркутск: путешествие длиной в три века Душевная прогулка по историческому центру с профессиональным гидом Начало: У Спасской церкви 3 100 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Парк отдыха живых и мертвых. История главного некрополя Иркутска Узнавая о судьбах людей, открыть хроники города - на экскурсии по «Иерусалимской горе» с краеведом Начало: на входе на Иерусалимскую гору от 2 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 1 отзыв Иркутский острог и его окрестности Разглядеть места, где родилась столица Восточной Сибири, на современных городских улицах Начало: Возле Спасской церкви 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Иркутск - культурное сердце Сибири Погрузиться в творческую жизнь города и узнать о его знаменитых людях Начало: На площади Труда от 4 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Путешествие по историческому Иркутску: от легенд до архитектурных шедевров Погрузитесь в атмосферу старого Иркутска, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и тайны Начало: Сквер Кирова (площадь графа Сперанского), у Фонтан... 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Гражданские войны в Иркутске Узнать о военных победах, политических поражениях и необычных мифах революционных лет 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

Мини-группа 1.5 часа 1 отзыв Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафте Научиться управлять рафтом и посмотреть на Иркутск с воды Начало: на верхней набережной Расписание: в пятницу в 19:00, в воскресенье в 14:00 1 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 2 отзыва Иркутск - взгляд через столетия: индивидуальная экскурсия Приглашаем на увлекательную прогулку по Иркутску! Узнайте, как менялся облик города, и насладитесь историей через столетия Начало: У памятника Александру III 2 800 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 15 отзывов Иркутск купеческий: увлекательная прогулка с чаепитием в историческом доме Приглашаем на экскурсию по историческому Иркутску, где вы узнаете о жизни сибирских купцов и насладитесь ароматным чаем Начало: Нижняя Набережная от 5 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Авторская экскурсия «Старый центр Иркутска» с личным гидом Увидеть 100-летнюю аптеку и выяснить, почему иркутское гостеприимство вышло боком Фиделю Кастро 4 400 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Знакомство с Иркутском на авто Посетить ключевые достопримечательности города и узнать о них нескучные факты Начало: У храма во имя Спаса Нерукотворного от 4 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 1 час Трансфер из аэропорта по Иркутску Добраться до любой точки города на комфортабельном авто в компании надежного и заботливого водителя Начало: В аэропорту Иркутска 2 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час Деревянная архитектура Иркутска Разобраться в деталях, конструкциях и типах домов Начало: Возле площади им. Кирова 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2.5 часа Путешествие в город профессий в Иркутске Через игру развить ценные навыки для настоящей жизни и от души потанцевать под k-pop Начало: на улице Советской 850 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Наш Невский Познакомиться с самой шикарной улицей Сибири, где сконцентрирован весь архитектурный блеск Иркутска Начало: у памятника Александру III 3 500 ₽ за всё до 15 чел.

Групповая 1 час Групповая экскурсия в шоколадную мастерскую + дегустация Узнать об особенностях производства шоколада в Иркутске и распробовать местный колорит Начало: на улице Ленина Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00 1 771 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Иркутск: загадочная история Колчака и его женщин Познакомьтесь с историей Александра Колчака в Иркутске: от любовных историй до политической борьбы Начало: на бульваре Гагарина 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Любимый Иркутск Погулять по центру в поисках следов ушедших эпох Начало: на улице Сухэ-Батора 5 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Декабристское кольцо: прогулка по Иркутску Познакомиться с историей и бытом ссыльных участников декабрьского восстания и их семей 5 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа Старинные храмы Иркутска Изучить неповторимую дореволюционную архитектуру Сибири 3 200 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Триумфальные арки Иркутска Почему в нашем городе их было целых пять? И почему осталась только одна? Начало: у Московских ворот 4 400 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Непарадный Иркутск: история из дерева Отыскать атмосферные деревянные домики и окунуться в дореволюционную эпоху 3 200 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Иркутск, Аляска, Калифорния. Мифы и правда о Русской Америке Выяснить, что русские делали на Аляске и так ли уж неправа была Екатерина Начало: На площади графа Сперанского 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Иркутские купцы - добытчики и творцы Узнать о роли иркутских предпринимателей в развитии города, научных и культурных делах Начало: На площади графа Сперанского (Тихвинская площадь, ... 5 000 ₽ за всё до 10 чел.