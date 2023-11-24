Предлагаю вам отправиться со мной в однодневную экскурсию по городу Иркутску и на Байкал, в посёлок Листвянка.
Если вы ограничены во времени и хотите за один день увидеть и наш прекрасный город и полюбоваться на Байкал, я вам с удовольствием в этом помогу!
Если вы ограничены во времени и хотите за один день увидеть и наш прекрасный город и полюбоваться на Байкал, я вам с удовольствием в этом помогу!
Ближайшие даты:
24
ноя
ноя
26
ноя
ноя
27
ноя
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28
ноя
ноя
29
ноя
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30
ноя
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1
дек
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Исторический центр Иркутска:
- Памятники
- Купеческие дома и дома-образцы деревянного зодчества Иркутска
- Дома декабристов и ледокол Ангару
- Листвянка:
- Исток Ангары
- Музей Байкала
- Смотровая площадка «камень Черского»
- Колесо обозрения
- Нерпинарий
Описание
Что вас ожидает: Байкальское приключение: От Иркутска до Листвянки на автомобиле Экскурсия проводится на автомобиле, поэтому мы с вами сможем быстро и с комфортом увидеть многое. Я провезу вас по самым интересным и значимым местам Иркутска: посмотрим самое старое каменное здание Иркутска, побываем в месте, где 320 лет назад был основан Иркутский острог, посетим мемориал «вечный огонь», увидим памятники: основателю города Иркутска, Александру III, женам декабристов, А. В. Колчаку, Московские триумфальные ворота и другие, заедем в самую красивую церковь нашего города, полюбуемся на сохранившиеся деревянные дома и познакомимся с купеческим Иркутском. Далее, мы с вами отправимся на Байкал. Во время поездки к Байкалу, я буду показывать вам видео и фотографии нашего озера, расскажу вам о происхождении озера, о флоре и фауне, о разных интересных местах на Байкале. Обязательно подарю вам сувениры, чтобы у вас навсегда осталась память об этом путешествии. В Листвянке мы с вами сходим в музей Байкала (единственный в мире музей, посвященный одному озеру!), посетим смотровую площадку камень Черского, покатаемся на колесе обозрения, увидим представление байкальских нерп в нерпинарии, купим знаменитый омуль на местном рынке, сходим в сувенирные магазины и, если вам захочется, обязательно прогуляемся за Листвянку, чтобы увидеть дикую красоту Байкала. Важная информация:
- Я заберу вас из любой точки города (отель, ж/д вокзал, аэропорт и т. д.).
- Время в пути на Байкал: 1 час.
- Экскурсия по Иркутску займёт 1,5-2 часа.
- Экскурсия по Листвянке длится примерно 6 часов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Обед
- Входные билеты
- Место начала и завершения?
- Отель, где проживают туристы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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