Иркутск и Байкал - самое интересное за один день

Индивидуальная экскурсия в Иркутске
Предлагаю вам отправиться со мной в однодневную экскурсию по городу Иркутску и на Байкал, в посёлок Листвянка.

Если вы ограничены во времени и хотите за один день увидеть и наш прекрасный город и полюбоваться на Байкал, я вам с удовольствием в этом помогу!
Иркутск и Байкал - самое интересное за один день
Иркутск и Байкал - самое интересное за один день
Иркутск и Байкал - самое интересное за один день
Иркутск и Байкал - самое интересное за один день
Иркутск и Байкал - самое интересное за один день
Иркутск и Байкал - самое интересное за один день
Ближайшие даты:
24
ноя
26
ноя
27
ноя
28
ноя
29
ноя
30
ноя
1
дек
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Исторический центр Иркутска:
  • Памятники
  • Купеческие дома и дома-образцы деревянного зодчества Иркутска
  • Дома декабристов и ледокол Ангару
  • Листвянка:
  • Исток Ангары
  • Музей Байкала
  • Смотровая площадка «камень Черского»
  • Колесо обозрения
  • Нерпинарий

Описание

Что вас ожидает: Байкальское приключение: От Иркутска до Листвянки на автомобиле Экскурсия проводится на автомобиле, поэтому мы с вами сможем быстро и с комфортом увидеть многое. Я провезу вас по самым интересным и значимым местам Иркутска: посмотрим самое старое каменное здание Иркутска, побываем в месте, где 320 лет назад был основан Иркутский острог, посетим мемориал «вечный огонь», увидим памятники: основателю города Иркутска, Александру III, женам декабристов, А. В. Колчаку, Московские триумфальные ворота и другие, заедем в самую красивую церковь нашего города, полюбуемся на сохранившиеся деревянные дома и познакомимся с купеческим Иркутском. Далее, мы с вами отправимся на Байкал. Во время поездки к Байкалу, я буду показывать вам видео и фотографии нашего озера, расскажу вам о происхождении озера, о флоре и фауне, о разных интересных местах на Байкале. Обязательно подарю вам сувениры, чтобы у вас навсегда осталась память об этом путешествии. В Листвянке мы с вами сходим в музей Байкала (единственный в мире музей, посвященный одному озеру!), посетим смотровую площадку камень Черского, покатаемся на колесе обозрения, увидим представление байкальских нерп в нерпинарии, купим знаменитый омуль на местном рынке, сходим в сувенирные магазины и, если вам захочется, обязательно прогуляемся за Листвянку, чтобы увидеть дикую красоту Байкала. Важная информация:
  • Я заберу вас из любой точки города (отель, ж/д вокзал, аэропорт и т. д.).
  • Время в пути на Байкал: 1 час.
  • Экскурсия по Иркутску займёт 1,5-2 часа.
  • Экскурсия по Листвянке длится примерно 6 часов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Обед
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
Отель, где проживают туристы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

ИндивидуальныеНа машинеВыездныеНа весь деньНерпинарийПопулярные местаОзеро БайкалПрирода и пейзажиМузей историиМузеиПамятник адмиралу Колчаку

Похожие туры из Иркутска

Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
82 отзыва
Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
Поселок Листвянка, Шаман-камень, река Ангара, рыбный рынок и священное озеро за один день
в удобном для вас месте в центре города
Сегодня
26 ноя
29 ноя
30 ноя
от 1299011 691 за всё до 3 чел.
Иркутск и Байкал: всё самое интересное за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
5 отзывов
Иркутск и Байкал: всё самое интересное за один день
Отправиться на свидание с Байкалом, увидеть нерп и попробовать дары священного озера
Сегодня
26 ноя
27 ноя
28 ноя
1500012 000 за всё до 4 чел.
Завораживающий Байкал: путешествие из Иркутска
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
24 отзыва
Завораживающий Байкал: путешествие из Иркутска
Посетить старинный поселок Листвянка, подняться на камень Черского и услышать местные легенды
заберу Вас из отеля в пределах города, из аэропорт...
Завтра
26 ноя
28 ноя
29 ноя
от 12 000 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ