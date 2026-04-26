Предлагаю вам отправиться со мной в однодневную экскурсию по городу Иркутску и на Байкал, в посёлок Листвянка.
Если вы ограничены во времени и хотите за один день увидеть и наш прекрасный город и полюбоваться на Байкал, я вам с удовольствием в этом помогу!
Если вы ограничены во времени и хотите за один день увидеть и наш прекрасный город и полюбоваться на Байкал, я вам с удовольствием в этом помогу!
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Байкальское приключение: От Иркутска до Листвянки на автомобиле Экскурсия проводится на автомобиле, поэтому мы с вами сможем быстро и с комфортом увидеть многое. Я провезу вас по самым интересным и значимым местам Иркутска: посмотрим самое старое каменное здание Иркутска, побываем в месте, где 320 лет назад был основан Иркутский острог, посетим мемориал «вечный огонь», увидим памятники: основателю города Иркутска, Александру III, женам декабристов, А. В. Колчаку, Московские триумфальные ворота и другие, заедем в самую красивую церковь нашего города, полюбуемся на сохранившиеся деревянные дома и познакомимся с купеческим Иркутском. Далее, мы с вами отправимся на Байкал. Во время поездки к Байкалу, я буду показывать вам видео и фотографии нашего озера, расскажу вам о происхождении озера, о флоре и фауне, о разных интересных местах на Байкале. Обязательно подарю вам сувениры, чтобы у вас навсегда осталась память об этом путешествии. В Листвянке мы с вами сходим в музей Байкала (единственный в мире музей, посвященный одному озеру!), посетим смотровую площадку камень Черского, покатаемся на колесе обозрения, увидим представление байкальских нерп в нерпинарии, купим знаменитый омуль на местном рынке, сходим в сувенирные магазины и, если вам захочется, обязательно прогуляемся за Листвянку, чтобы увидеть дикую красоту Байкала. Важная информация:
- Я заберу вас из любой точки города (отель, ж/д вокзал, аэропорт и т. д.).
- Время в пути на Байкал: 1 час.
- Экскурсия по Иркутску займёт 1,5-2 часа.
- Экскурсия по Листвянке длится примерно 6 часов.
В любой день, в любое время с 6.00 до 13.00 начало экскурсии, продолжительность 8 часов
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический центр Иркутска:
- Памятники
- Купеческие дома и дома-образцы деревянного зодчества Иркутска
- Дома декабристов и ледокол Ангару
- Листвянка:
- Исток Ангары
- Музей Байкала
- Смотровая площадка «камень Черского»
- Колесо обозрения
- Нерпинарий
Что включено
- Услуги гида, транспорт
Что не входит в цену
- Обед, входные билеты.
Место начала и завершения?
Отель, где проживают туристы
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, в любое время с 6.00 до 13.00 начало экскурсии, продолжительность 8 часов
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Забронировали тур в Листвянку с Ольгой. Остались очень довольны, Ольга очень общительный, интеллигентный и обходительный человек, интересный рассказчик. Всю дорогу мы чувствовали её заботу о нас (Ольга взяла нам по
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С
Ольга провела нам экскурсию по историческим и интересным местам Иркутска, посетили мы Байкал в посёлке Листвянка,поднялись на смотровую площадку камень Черского,сходили в музей Байкала,прокатились на катере по Байкала. Большое спасибо Ольге за очень интересную экскурсию.
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С
Об экскурсии остались самые положительные воспоминания. Гид Ольга очень любит Байкал, знает много интересного о Байкале и Иркутске,на протяжении дня щедро делилась с нами знаниями,учитывала наши пожелания. Поэтому экскурсия с Ольгой вышла познавательной и комфортной.
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Д
Семья боялась ехать на Байкал после февральских событий, но билеты были куплены. Гид Ольга поразила эрудицией и мастерством: от погоды до истории - всё чётко и увлекательно. Поездка в Листвянку с канаткой, нерпами и блинами прошла идеально, спасибо за профессионализм!
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Н
Ольга отличный гид, который знает родной край и составит удобный маршрут под ваш график. Всё подробно рассказала и показала. Летом планируем обратиться к ней снова.
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О
Ольга сделала день незабываемым: мы гуляли по Иркутску, съездили в Листвянку, выпили сырный латте, надели VR-очки в музее и попробовали сагудай. Не получилось покататься на катере из-за погоды, но я провела время фантастически!
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