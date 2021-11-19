Сибирская сказка и южный берег Байкала

Мы прокатимся по самой красивой дороге у Байкала, вы услышите истории о освоении озера, увидите...

Мы прокатимся по самой красивой дороге у Байкала, вы услышите истории о освоении озера, увидите единственный в России вокзал из белого мрамора, посмотрите на Байкал с высоты птичьего полёта и прогуляетесь по таёжному лесу в окружении могучих гор и сказочных озёр.
Сибирская сказка и южный берег Байкала
Сибирская сказка и южный берег Байкала
Сибирская сказка и южный берег Байкала
Сибирская сказка и южный берег Байкала
Сибирская сказка и южный берег Байкала
Сибирская сказка и южный берег Байкала
Сибирская сказка и южный берег Байкала
Сибирская сказка и южный берег Байкала
Сибирская сказка и южный берег Байкала
Сибирская сказка и южный берег Байкала
Сибирская сказка и южный берег Байкала
Сибирская сказка и южный берег Байкала

Что вы увидите 🤩

  • Смотровая площадка в п. Култук
  • Рыбный рынок в п. Култук
  • Железнодорожный вокзал в Слюдянке, интерактивный музей
  • Смотровая площадка «Гора Соболиная» в г. Байкальске
  • Экопарк «Озера на Снежной»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Об экскурсии

Ранним утром, по красивой, горной дороге мы отправимся к южному берегу Байкала. По пути вы услышите истории и легенды о славном сибирском море, узнаете о этапах его освоения.
В Култуке, на рыбном рынке, вы сможете отведать байкальскую рыбку горячего, холодного копчения. Узнаете что такое сагудай и попробуете знаменитый сибирский чай, который, как считают местные жители, продлевает жизнь.
Далее наш путь будет лежать в Слюдянку. Это небольшой городок на берегу Байкала. Всемирно известен он стал из-за железнодорожного вокзала, который был построен из чистого белого и розового нешлифованного мрамора во время строительства Кругобайкальской железной дороги и является памятником архитектуры.
На вокзале мы заглянем в небольшой интерактивный музей, а потом отправимся здороваться с озером, кидать монетку на счастье и загадывать желание.
Далее наш путь будет лежать к сказочному месту, к Тёплым озёрам на реке Снежная. По пути мы сделаем остановку в Байкальске и с высоты 900 метров над уровнем моря полюбуемся прекрасными панорамными видами озера Байкал.
Затем, примерно через час пути, нас ждёт прогулка по лесным тропинкам и отдых в окружении Сибирских гор, леса и озёр.

Лесная сказка Хамар-Дабана

Во глубине таёжного леса, средь могучих сосен, ёлок и пихт, у подножья гор «Шапка Мономаха» и «Верблюд» спрятались три небольших озера со сказочными названиями: «Изумрудное», «Тёплое» и «Сказка».
Потрясающий вид, хрустальный воздух, множество красот вокруг исполинских гор всё это создаёт чарующую атмосферу.
В тёплое время года здесь можно прокатиться на катамаране или sup-боте, вдоволь накупаться и позагорать. В зимнее время просто подышать чистым воздухом, посмотреть на всю эту красоту, сделать множество фотографий, а будет желание — попариться в баньке.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит?
  • Посещение Экопарка «Озера на Снежной» — 300 руб/чел, дети до 14 лет — 100 р., дети до 8 лет — без оплаты
  • Парковочное место — 500 р.
  • Посещение смотровой площадки «Гора Соболиная» — 400 руб/чел. В выходные и праздники 500 руб/чел.
  • Питание. Средний чек — 1000 руб/чел.
Место начала и завершения?
У вашей гостиницы
Когда и сколько длится?
Когда: Проводится в любой день с 8 утра. Круглогодично
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Проводится в любой день с 8 утра. Круглогодично

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