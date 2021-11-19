Об экскурсии
Ранним утром, по красивой, горной дороге мы отправимся к южному берегу Байкала. По пути вы услышите истории и легенды о славном сибирском море, узнаете о этапах его освоения.
В Култуке, на рыбном рынке, вы сможете отведать байкальскую рыбку горячего, холодного копчения. Узнаете что такое сагудай и попробуете знаменитый сибирский чай, который, как считают местные жители, продлевает жизнь.
Далее наш путь будет лежать в Слюдянку. Это небольшой городок на берегу Байкала. Всемирно известен он стал из-за железнодорожного вокзала, который был построен из чистого белого и розового нешлифованного мрамора во время строительства Кругобайкальской железной дороги и является памятником архитектуры.
На вокзале мы заглянем в небольшой интерактивный музей, а потом отправимся здороваться с озером, кидать монетку на счастье и загадывать желание.
Далее наш путь будет лежать к сказочному месту, к Тёплым озёрам на реке Снежная. По пути мы сделаем остановку в Байкальске и с высоты 900 метров над уровнем моря полюбуемся прекрасными панорамными видами озера Байкал.
Затем, примерно через час пути, нас ждёт прогулка по лесным тропинкам и отдых в окружении Сибирских гор, леса и озёр.
Лесная сказка Хамар-Дабана
Во глубине таёжного леса, средь могучих сосен, ёлок и пихт, у подножья гор «Шапка Мономаха» и «Верблюд» спрятались три небольших озера со сказочными названиями: «Изумрудное», «Тёплое» и «Сказка».
Потрясающий вид, хрустальный воздух, множество красот вокруг исполинских гор всё это создаёт чарующую атмосферу.
В тёплое время года здесь можно прокатиться на катамаране или sup-боте, вдоволь накупаться и позагорать. В зимнее время просто подышать чистым воздухом, посмотреть на всю эту красоту, сделать множество фотографий, а будет желание — попариться в баньке.