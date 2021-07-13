Мои заказы

Сибирская сказка и южный берег Байкала

Экскурсия в Иркутске: отведайте байкальскую рыбку горячего, холодного копчения
Мы прокатимся по самой красивой дороге у Байкала, вы услышите истории о освоении озера, увидите единственный в России вокзал из белого мрамора, посмотрите на Байкал с высоты птичьего полёта и прогуляетесь по таёжному лесу в окружении могучих гор и сказочных озёр.
5
2 отзыва
Сибирская сказка и южный берег Байкала
Сибирская сказка и южный берег Байкала
Сибирская сказка и южный берег Байкала

Описание экскурсии

Об экскурсии Ранним утром, по красивой, горной дороге мы отправимся к южному берегу Байкала. По пути вы услышите истории и легенды о славном сибирском море, узнаете о этапах его освоения. В Култуке, на рыбном рынке, вы сможете отведать байкальскую рыбку горячего, холодного копчения. Узнаете что такое сагудай и попробуете знаменитый сибирский чай, который, как считают местные жители, продлевает жизнь. Далее наш путь будет лежать в Слюдянку. Это небольшой городок на берегу Байкала. Всемирно известен он стал из-за железнодорожного вокзала, который был построен из чистого белого и розового нешлифованного мрамора во время строительства Кругобайкальской железной дороги и является памятником архитектуры. На вокзале мы заглянем в небольшой интерактивный музей, а потом отправимся здороваться с озером, кидать монетку на счастье и загадывать желание. Далее наш путь будет лежать к сказочному месту, к Тёплым озёрам на реке Снежная. По пути мы сделаем остановку в Байкальске и с высоты 900 метров над уровнем моря полюбуемся прекрасными панорамными видами озера Байкал. Затем, примерно через час пути, нас ждёт прогулка по лесным тропинкам и отдых в окружении Сибирских гор, леса и озёр. Лесная сказка Хамар-Дабана Во глубине таёжного леса, средь могучих сосен, ёлок и пихт, у подножья гор «Шапка Мономаха» и «Верблюд» спрятались три небольших озера со сказочными названиями: «Изумрудное», «Тёплое» и «Сказка». Потрясающий вид, хрустальный воздух, множество красот вокруг исполинских гор всё это создаёт чарующую атмосферу. В тёплое время года здесь можно прокатиться на катамаране или sup-боте, вдоволь накупаться и позагорать. В зимнее время просто подышать чистым воздухом, посмотреть на всю эту красоту, сделать множество фотографий, а будет желание — попариться в баньке.

Проводится в любой день с 8 утра. Круглогодично

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Смотровая площадка в п. Култук
  • Рыбный рынок в п. Култук
  • Железнодорожный вокзал в Слюдянке, интерактивный музей
  • Смотровая площадка «Гора Соболиная» в г. Байкальске
  • Экопарк «Озера на Снежной»
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Посещение Экопарка «Озера на Снежной» - 500 руб/чел, дети до 14 лет - 300 р., дети до 8 лет - без оплаты
  • Парковочное место - 1000 р.
  • Посещение смотровой площадки «Гора Соболиная» - 400 руб/чел. В выходные и праздники 500 руб/чел.
  • Питание. Средний чек - 1000 руб/чел.
Место начала и завершения?
У вашей гостиницы
Когда и сколько длится?
Когда: Проводится в любой день с 8 утра. Круглогодично
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
Привет, Лена. Бывает так,что незнакомый человек становится родным человеком и это правда. Мы провели незабываемое время, вы стали для нас почти родным. Еще раз разрешите передать вам самые лучшие пожелания. Андрей,Таня и Лена.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Огромная благодарность Елене!!! За профессионализм, отзывчивость и внимание!!!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Иркутска

Похожие экскурсии на «Сибирская сказка и южный берег Байкала»

Поездка по берегу Байкала: в Большое Голоустное из Иркутска
На машине
8 часов
5 отзывов
Групповая
до 16 чел.
Поездка по берегу Байкала: в Большое Голоустное из Иркутска
Увидеть знаменитые метановые пузырьки, провести обряд «поцелуй Байкала» и узнать тайну Сухого озера
Начало: У ДК Орбита
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
12 авг в 10:00
6700 ₽ за человека
В Большое Голоустное на берегу Байкала - за тишиной и вдохновением
На машине
На собачьих упряжках
9 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
В Большое Голоустное на берегу Байкала - за тишиной и вдохновением
Проникнуться атмосферой байкальской природы и открыть чарующие виды таёжно-озёрных пейзажей
Начало: У Вашего отеля в пределах города
Завтра в 08:30
12 авг в 08:30
от 19 900 ₽ за всё до 5 чел.
По южному побережью Байкала
На машине
12 часов
12 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
По южному побережью Байкала
Начало: Улица Сухэ-Батора, 7
Завтра в 07:30
12 авг в 07:30
9000 ₽ за человека
Южное ожерелье Байкала
На машине
На снегоходах
11 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Южное ожерелье Байкала
Отправляйтесь в путешествие по южному побережью Байкала. Откройте для себя мраморный вокзал, Соболиную гору и Теплые озера. Незабываемые впечатления ждут вас
27 авг в 07:00
31 авг в 07:00
от 24 500 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Иркутске
22 500 ₽ за экскурсию