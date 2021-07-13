Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Мы прокатимся по самой красивой дороге у Байкала, вы услышите истории о освоении озера, увидите единственный в России вокзал из белого мрамора, посмотрите на Байкал с высоты птичьего полёта и прогуляетесь по таёжному лесу в окружении могучих гор и сказочных озёр. 5 2 отзыва

Елена Ваш гид в Иркутске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 22 500 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 2 отзыва 12 часов 1-4 человека На автомобиле, автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Об экскурсии Ранним утром, по красивой, горной дороге мы отправимся к южному берегу Байкала. По пути вы услышите истории и легенды о славном сибирском море, узнаете о этапах его освоения. В Култуке, на рыбном рынке, вы сможете отведать байкальскую рыбку горячего, холодного копчения. Узнаете что такое сагудай и попробуете знаменитый сибирский чай, который, как считают местные жители, продлевает жизнь. Далее наш путь будет лежать в Слюдянку. Это небольшой городок на берегу Байкала. Всемирно известен он стал из-за железнодорожного вокзала, который был построен из чистого белого и розового нешлифованного мрамора во время строительства Кругобайкальской железной дороги и является памятником архитектуры. На вокзале мы заглянем в небольшой интерактивный музей, а потом отправимся здороваться с озером, кидать монетку на счастье и загадывать желание. Далее наш путь будет лежать к сказочному месту, к Тёплым озёрам на реке Снежная. По пути мы сделаем остановку в Байкальске и с высоты 900 метров над уровнем моря полюбуемся прекрасными панорамными видами озера Байкал. Затем, примерно через час пути, нас ждёт прогулка по лесным тропинкам и отдых в окружении Сибирских гор, леса и озёр. Лесная сказка Хамар-Дабана Во глубине таёжного леса, средь могучих сосен, ёлок и пихт, у подножья гор «Шапка Мономаха» и «Верблюд» спрятались три небольших озера со сказочными названиями: «Изумрудное», «Тёплое» и «Сказка». Потрясающий вид, хрустальный воздух, множество красот вокруг исполинских гор всё это создаёт чарующую атмосферу. В тёплое время года здесь можно прокатиться на катамаране или sup-боте, вдоволь накупаться и позагорать. В зимнее время просто подышать чистым воздухом, посмотреть на всю эту красоту, сделать множество фотографий, а будет желание — попариться в баньке.

Проводится в любой день с 8 утра. Круглогодично Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Смотровая площадка в п. Култук

Рыбный рынок в п. Култук

Железнодорожный вокзал в Слюдянке, интерактивный музей

Смотровая площадка «Гора Соболиная» в г. Байкальске

Экопарк «Озера на Снежной» Что включено Услуги гида

Трансфер Что не входит в цену Посещение Экопарка «Озера на Снежной» - 500 руб/чел, дети до 14 лет - 300 р., дети до 8 лет - без оплаты

Парковочное место - 1000 р.

Посещение смотровой площадки «Гора Соболиная» - 400 руб/чел. В выходные и праздники 500 руб/чел.

Питание. Средний чек - 1000 руб/чел. Место начала и завершения? У вашей гостиницы Когда и сколько длится? Когда: Проводится в любой день с 8 утра. Круглогодично Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.