Неспешные экскурсии Иркутска для пенсионеров

Найдено 44 экскурсии в категории «Для пенсионеров» в Иркутске, цены от 200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Групповая
3 часа
138 отзывов
Иркутск: групповая экскурсия по ключевым достопримечательностям города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открывая его историю и культуру вместе с профессиональным гидом
Начало: В центре города
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
20001 700 за человека
Иркутск: история повседневности
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
232 отзыва
Иркутск: путешествие в прошлое городской культуры
Исследуйте уникальные традиции Иркутска, от чаепития до архитектуры, в индивидуальной экскурсии с гидом
Начало: В центре города
Завтра в 09:00
12 июня в 08:00
4 000 за всё до 5 чел.
К истокам Иркутска: прогулка в 19 век
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
75 отзывов
К истокам Иркутска: историческая прогулка в 19 век
Откройте для себя исторический Иркутск в уникальной экскурсии, погружаясь в атмосферу 19 века среди знаковых достопримечательностей
Начало: у Иркутского драматического театра
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
2 270 за всё до 5 чел.
Иркутск: история на каждом шагу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Иркутск: путешествие сквозь историю в индивидуальной экскурсии
Откройте тайны Иркутска: от сибирского барокко до историй декабристов в уникальной пешеходной экскурсии
Начало: В сквере им. Кирова
13 июня в 08:30
14 июня в 08:30
от 2 500 за всё до 15 чел.
Иркутские фотоистории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
47 отзывов
Популярное предложение
Экскурсия «Иркутские фотоистории»: погружение в атмосферу города
Откройте для себя исторический Иркутск через уникальные фотоистории и теплое общение с местным гидом
Начало: На улице Карла Маркса, в районе кинотеатра Пионер
Сегодня в 14:00
10 июня в 10:00
4 500 за всё до 3 чел.
Фотоэкскурсия «Из Иркутска с любовью»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
33 отзыва
Фотоэкскурсия в Иркутске: история, культура и профессиональные снимки
Приглашаем на уникальную фото-прогулку по Иркутску. Откройте для себя историю города и запечатлейте воспоминания профессионально
Завтра в 09:30
10 июня в 13:30
4 670 за всё до 5 чел.
Бар-хоппинг по Иркутску
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Эксклюзивный бар-хоппинг: секреты Иркутска
Погрузитесь в мир иркутской барной культуры, открывая заведения, о которых молчат путеводители
10 июня в 19:00
13 июня в 19:00
60004 800 за всё до 4 чел.
Первая встреча с Иркутском
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
125 отзывов
Первая встреча с Иркутском: история, архитектура и современность
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где встречаются прошлое и настоящее. Вас ждут величественные панорамы и знаковые места
Начало: Сквер Кирова
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от 4 500 за всё до 6 чел.
Иркутские колокольные звоны
Мини-группа
1 час
7 отзывов
Иркутские колокольные звоны: погружение в мир сибирского барокко
Поднимитесь на колокольню Крестовоздвиженской церкви, чтобы увидеть Иркутск с высоты и услышать легендарные колокольные звоны
Начало: Возле Крестовоздвиженской церкви
Расписание: ежедневно в 08:30 и 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
1 345 за человека
Трансфер из аэропорта - в Листвянку и другие места
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Трансфер из аэропорта - в Листвянку и другие места
С комфортом и под увлекательные рассказы гида-водителя добраться до нужной точки
Начало: Аэропорт
Сегодня в 22:00
Завтра в 10:00
3 600 за всё до 4 чел.
Твоё созвездие над Байкалом: программа 3 в 1 под куполом планетария
Групповая
1.5 часа
13 отзывов
Космическое приключение в Иркутске: планетарий и звёзды Байкала
Откройте тайны космоса и звёздного неба Байкала в захватывающей экскурсии под куполом планетария
Начало: В Большом иркутском планетарии
Расписание: в будние дни в 16:00
11 июня в 17:00
13 июня в 17:00
800 за человека
Мастер-класс по сибирскому пению
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Мастер-класс по сибирскому пению
Традиции русской песни, вокальные приемы и реконструкция народого праздника
Сегодня в 20:00
Завтра в 11:00
200 за человека
Загадки древнего Иркутска
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Загадки древнего Иркутска: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Иркутску, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, датируемые тысячелетиями
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:00
4 000 за всё до 10 чел.
Авто-пешеходная экскурсия по местам Колчака
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Авто-пешеходная экскурсия по местам Колчака
Открыть Иркутск, каким его видел Верховный правитель России, и узнать больше про белого адмирала
19 июня в 11:00
20 июня в 11:00
4 350 за всё до 3 чел.
Иркутск: тайны старинного еврейского кладбища
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Иркутск: тайны старинного еврейского кладбища
Исследовать древнейший некрополь города в компании краеведа и писателя
Начало: В районе остановки Лисиха
19 июня в 11:30
20 июня в 11:30
52004 680 за всё до 3 чел.
Деревянное кружево Иркутска
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Деревянное кружево Иркутска
Погрузитесь в атмосферу старинного Иркутска, исследуя деревянные дома и дворцы, украшенные сибирскими умельцами. Узнайте удивительные истории их владельцев
Начало: В сквере Кирова
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 4 500 за всё до 6 чел.
Вся история Иркутска на одной улице
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Вся история Иркутска на одной улице
Погулять по главной улице города, погрузиться в ее прошлое и рассмотреть старинные дома
Начало: В сквере им. Кирова
Завтра в 09:30
12 июня в 09:00
3 350 за всё до 5 чел.
Здравствуй, Иркутск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Здравствуй, Иркутск
Погулять по самым красивым местам исторического центра и раскрыть историю города
14 июля в 09:00
1 сен в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Прошлое и настоящее Иркутска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Прошлое и настоящее Иркутска
Главные достопримечательности города и рассказы о местных жителях на обзорной экскурсии
Начало: В сквере им. Кирова
10 июня в 18:00
12 июня в 18:00
2 600 за всё до 10 чел.
Мой и твой Иркутск: путешествие длиной в три века
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Мой и твой Иркутск: путешествие длиной в три века
Душевная прогулка по историческому центру с профессиональным гидом
Начало: У Спасской церкви
Сегодня в 10:00
10 июня в 09:00
3 100 за всё до 7 чел.
Парк отдыха живых и мертвых. История главного некрополя Иркутска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Парк отдыха живых и мертвых. История главного некрополя Иркутска
Узнавая о судьбах людей, открыть хроники города - на экскурсии по «Иерусалимской горе» с краеведом
Начало: на входе на Иерусалимскую гору
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
от 2 000 за всё до 7 чел.
Иркутский острог и его окрестности
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Иркутский острог и его окрестности
Разглядеть места, где родилась столица Восточной Сибири, на современных городских улицах
Начало: Возле Спасской церкви
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
4 000 за всё до 10 чел.
Иркутск - культурное сердце Сибири
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Иркутск - культурное сердце Сибири
Погрузиться в творческую жизнь города и узнать о его знаменитых людях
Начало: На площади Труда
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 4 500 за всё до 6 чел.
По улицам старого Иркутска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Путешествие по историческому Иркутску: от легенд до архитектурных шедевров
Погрузитесь в атмосферу старого Иркутска, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и тайны
Начало: Сквер Кирова (площадь графа Сперанского), у Фонтан...
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:00
4 000 за всё до 10 чел.
Гражданские войны в Иркутске
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Гражданские войны в Иркутске
Узнать о военных победах, политических поражениях и необычных мифах революционных лет
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:00
5 000 за всё до 10 чел.
Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафте
Мини-группа
1.5 часа
1 отзыв
Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафте
Научиться управлять рафтом и посмотреть на Иркутск с воды
Начало: на верхней набережной
Расписание: в пятницу в 19:00, в воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
14 июня в 19:00
1 700 за человека
Иркутск - взгляд через столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Иркутск - взгляд через столетия: индивидуальная экскурсия
Приглашаем на увлекательную прогулку по Иркутску! Узнайте, как менялся облик города, и насладитесь историей через столетия
Начало: У памятника Александру III
Завтра в 11:00
10 июня в 14:00
2 800 за всё до 5 чел.
Иркутск купеческий: прогулка и чаепитие
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Иркутск купеческий: увлекательная прогулка с чаепитием в историческом доме
Приглашаем на экскурсию по историческому Иркутску, где вы узнаете о жизни сибирских купцов и насладитесь ароматным чаем
Начало: Нижняя Набережная
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от 5 000 за всё до 4 чел.
Авторская экскурсия с гидом-краеведом «Старый центр Иркутска»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Авторская экскурсия «Старый центр Иркутска» с личным гидом
Увидеть 100-летнюю аптеку и выяснить, почему иркутское гостеприимство вышло боком Фиделю Кастро
19 июня в 10:30
20 июня в 10:00
4 400 за всё до 3 чел.
Знакомство с Иркутском на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Знакомство с Иркутском на авто
Посетить ключевые достопримечательности города и узнать о них нескучные факты
Начало: У храма во имя Спаса Нерукотворного
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 4 000 за всё до 7 чел.
Трансфер из аэропорта по Иркутску
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта по Иркутску
Добраться до любой точки города на комфортабельном авто в компании надежного и заботливого водителя
Начало: В аэропорту Иркутска
Сегодня в 13:00
Завтра в 05:30
2 000 за всё до 3 чел.
Деревянная архитектура Иркутска
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Деревянная архитектура Иркутска
Разобраться в деталях, конструкциях и типах домов
Начало: Возле площади им. Кирова
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
4 000 за всё до 10 чел.
Путешествие в город профессий в Иркутске
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие в город профессий в Иркутске
Через игру развить ценные навыки для настоящей жизни и от души потанцевать под k-pop
Начало: на улице Советской
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
850 за человека
Наш Невский
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Наш Невский
Познакомиться с самой шикарной улицей Сибири, где сконцентрирован весь архитектурный блеск Иркутска
Начало: у памятника Александру III
14 июня в 18:00
16 июня в 18:00
3 500 за всё до 15 чел.
Групповая экскурсия в шоколадную мастерскую + дегустация
Групповая
1 час
Групповая экскурсия в шоколадную мастерскую + дегустация
Узнать об особенностях производства шоколада в Иркутске и распробовать местный колорит
Начало: на улице Ленина
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00
Завтра в 12:00
15 июня в 12:00
1 771 за человека
Иркутск, Колчак и его женщины
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Иркутск: загадочная история Колчака и его женщин
Познакомьтесь с историей Александра Колчака в Иркутске: от любовных историй до политической борьбы
Начало: на бульваре Гагарина
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
5 000 за всё до 10 чел.
Любимый Иркутск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Любимый Иркутск
Погулять по центру в поисках следов ушедших эпох
Начало: на улице Сухэ-Батора
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
5 000 за всё до 3 чел.
Декабристское кольцо: прогулка по Иркутску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Декабристское кольцо: прогулка по Иркутску
Познакомиться с историей и бытом ссыльных участников декабрьского восстания и их семей
Завтра в 08:30
15 июня в 08:30
5 000 за всё до 15 чел.
Старинные храмы Иркутска
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Старинные храмы Иркутска
Изучить неповторимую дореволюционную архитектуру Сибири
Завтра в 10:00
10 июня в 14:00
3 200 за всё до 5 чел.
Триумфальные арки Иркутска
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Триумфальные арки Иркутска
Почему в нашем городе их было целых пять? И почему осталась только одна?
Начало: у Московских ворот
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
4 400 за всё до 10 чел.
Непарадный Иркутск: история из дерева
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Непарадный Иркутск: история из дерева
Отыскать атмосферные деревянные домики и окунуться в дореволюционную эпоху
Завтра в 09:00
10 июня в 14:00
3 200 за всё до 5 чел.
Иркутск, Аляска, Калифорния. Мифы и правда о Русской Америке
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Иркутск, Аляска, Калифорния. Мифы и правда о Русской Америке
Выяснить, что русские делали на Аляске и так ли уж неправа была Екатерина
Начало: На площади графа Сперанского
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
5 000 за всё до 10 чел.
Иркутские купцы - добытчики и творцы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Иркутские купцы - добытчики и творцы
Узнать о роли иркутских предпринимателей в развитии города, научных и культурных делах
Начало: На площади графа Сперанского (Тихвинская площадь, ...
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5 000 за всё до 10 чел.
Иркутск: авиационная столица России (в мини-группе)
🚌 На автобусе
🛫 Полеты на самолетах
Мини-группа
3 часа
Иркутск: авиационная столица России (в мини-группе)
В сопровождении действующего пилота посетить место, где живут самолёты после многотысячных полётов
Начало: у ТЦ «Сезон»
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
15 июня в 12:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • д
    денис
    4 июня 2024
    Твоё созвездие над Байкалом: программа 3 в 1 под куполом планетария
    Интересно было узнать что то новое о звездах вселенной.
  • С
    Степан
    2 июня 2024
    К истокам Иркутска: прогулка в 19 век
    Сергей настоящий джентльмен.
  • О
    Ольга
    31 мая 2024
    Знакомство с Иркутском на авто
    Впервые в Иркутске. На экскурсию попали не просто в день прилета, а буквально через 2-3 часа после размещения заявки. «Забрали»
    читать дальше

    нас в указанном месте, и следующие три часа мы провели в компании чудесного экскурсовода Ольги. Благодарим за интересную экскурсию, заботу о туристах, любовь к родному городу. У нас останутся самые добрые и теплые впечатления об Иркутске. Пожалуй, самостоятельно мы не посетили бы и трети из увиденного. И,уж точно, не узнали бы столько удивительных фактов об истории города. Содержательно, увлекательно, познавательно, душевно! Большое спасибо!

  • З
    Зиннатуллина
    29 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
    Интересная экскурсия, спасибо экскурсоводу 🙏 обязательно буду рекомендовать знакомым ❤️
  • М
    Михаил
    28 мая 2024
    Иркутск: история повседневности
    Приятная, неспешная, но при этом информативная и интересная прогулка по центру Иркутска.
  • Ю
    Юлия
    28 мая 2024
    К истокам Иркутска: прогулка в 19 век
    Прекрасный гид! Бронировала эту экскурсию родителям. Экскурсия в первый день пребывания в Иркутске. Смс от родителей - классная экскурсия. Гид
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    прекрасный непринужденно, без ненужных фактов рассказал историю города. Предложил свой зонт во время дождя. Ответил на все интересующие вопросы! Честно если ходить самим не так интересно! Скрасил дождливый день! И согласитесь стоимость прекрасная, чтобы послушать интересный рассказ и прогуляться в компании экскурсовода!

  • A
    Anna
    25 мая 2024
    К истокам Иркутска: прогулка в 19 век
    Однозначно рекомендую Сергея! Увлекательно и структурировано провел экскурсию, прекрасно разбирается в истории города и его традициях. Слушали с большим интересом и не заметили как пролетело время. Огромное спасибо!
  • A
    Anna
    21 мая 2024
    Трансфер из аэропорта - в Листвянку и другие места
    Спасибо большое Анне за встречу и интересный вводный рассказ от Иркутске и окрестностях! Встретила вовремя, довезла с комфортом и еще поделилась рекомендациями по дальнейшему маршруту, музеям и ресторанам. Смело рекомендую!
  • И
    Ирина
    15 мая 2024
    Иркутские фотоистории
    Интересная экскурсия, фотосессия удалась, спасибо Екатерине!
  • С
    Светлана
    14 мая 2024
    Иркутск: история повседневности
    Великолепная экскурсия! Интесный, интеллигентный, крайне эрудированный рассказчик! Огромное спасибо Сергею!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Для пенсионеров»

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  1. Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
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  3. К истокам Иркутска: прогулка в 19 век
  4. Иркутск: история на каждом шагу
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
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