Тур-перезагрузка на Ольхон: Хужир, Хобой и Огой, волшебный лёд и байкальская уха

Подняться к ступе Просветления, заглянуть в хрустальные гроты и встретить закат у скалы Шаманка
Приглашаем отправиться с нами на Байкал, который зимой напоминает локацию из волшебной сказки.

Мы проедем через живописные Тажеранские степи, полюбуемся суровой красотой северной оконечности Ольхона — мысом Хобой, откуда открываются захватывающие
виды на заснувшее Малое Море.

На аэроходе доберёмся до острова Огой и совершим ритуал на удачу, обойдя буддийскую ступу Просветления. Восхитимся красотой льда: пузярьками, наплесками и прозрачными гротами.

А ещё приготовим для вас ароматную костровую уху — в лесу, на свежем морозном воздухе, не может быть ничего вкуснее!

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой удобную тёплую напродуваемую одежду и обувь, солнцезащитные очки и крем, пауэрбанк, небольшой термос с чаем или с водой.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Ольхон и прогулка по Хужиру: мыс Бурхан, столбы сэрге, Сарайский пляж

Заберём вас из аэропорта, отеля или с вокзала Иркутска и отправимся на Ольхон. По пути сделаем остановку в посёлке Баяндай, чтобы отдохнуть и посетить санитарную комнату, после чего дорога пройдёт через живописные Тажеранские степи и приведёт к проливу Ольхонские ворота.

По прибытии на остров у вас будет время разместиться в выбранном отеле и немного отдохнуть. Затем вас ждёт прогулка по Хужиру — главному посёлку Ольхона и сердцу острова. Во время обзорной экскурсии вы посетите мыс Бурхан (скалу Шаманку) — одно из самых узнаваемых мест Байкала, увидите столбы сэргэ, побываете на Сарайском пляже и подниметесь на панорамную площадку, откуда открываются впечатляющие виды.

После насыщенного дня вас ждёт ужин и отдых.

2 день

Поездка к мысу Хобой, «Хранитель Байкала», костровая уха

Отправимся к знаменитому мысу Хобой. Передвигаться будем на автомобиле высокой проходимости. По пути вы увидите урочище Песчаное, мыс Саган-Хушун, мыс Шунте-Левый, а также сможете сделать фотографии у скульптуры «Хранитель Байкала» (в зимний сезон доступ зависит от толщины снежного покрова).

Во время экскурсии запланирован обед на свежем воздухе — вас ждёт ароматная уха, приготовленная прямо на костре. Возьмите с собой термос с горячим чаем или другими напитками. Обязательно одевайтесь по погоде и надевайте удобную обувь с рифлёной подошвой.

Экскурсовод на маршруте не предусмотрен, однако водители прекрасно знают каждый участок пути и с радостью расскажут интересные факты о Байкале и местных легендах.

Возвращение в Хужир ожидается около 16:00. Вечер можно провести по своему усмотрению — прогуляться вдоль побережья, отправиться на дополнительные активности или просто насладиться отдыхом. При желании и за доплату возможны: катание на снегоходах, вертолётные прогулки, поездка в собачьей упряжке или конный тур.

3 день

Остров Огой, ступа Просветления и сказочный лёд

Вас ждёт поездка по Малому Морю — проливу, отделяющему остров Ольхон от материковой части. Отправление хивусов запланировано в 9:00 или 14:00, поэтому вы сможете самостоятельно спланировать свободное время до или после экскурсии.

Мы прибудем на остров Огой, на вершине которого возвышается буддийская ступа Просветления. Сюда стремятся попасть паломники со всего мира. Мы тоже поднимемся к святыне, совершим обряд на удачу и полюбуемся видами. Ещё сегодня увидим скалу Хвост дракона, прозрачный лёд с пузырьками воздуха, переливающиеся наледи и наплески, а также хрустальные гроты со сталактитами.

4 день

Возвращение в Иркутск

Желающие смогут встретить рассвет — солнце зимой поднимается не позже 9:00, окрашивая небо мягкими розовыми и золотыми оттенками. Затем отправимся в Иркутск в 10:00. При отсутствии парома или ледовой переправы — в 13:00.

По прибытии в город вас доставят к удобным точкам высадки в центре — Центральному рынку, площади графа Сперанского или скверу Кирова.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Пикник с ухой в лесу
  • Трансферы по маршруту, в том числе из аэропорта Иркутска
  • Экскурсии по программе
  • Поездка на остров Огой на средстве на воздушной подушке (хивусе), выезд к мысу Хобой на УАЗе
  • Онлайн-сопровождение кураторов 24/7
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Трансфер в аэропорт
  • Дополнительные активности по желанию
  • Переправа на хивусе (в межсезонье, оплата на месте наличными) - 750 ₽
  • Разрешение на посещение национального парка - 650 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, встретим вас в аэропорту, на ж/д вокзале, у вашего отеля, 9:00
Завершение: Иркутск, Центральный рынок, площадь графа Сперанского или сквер Кирова, 16:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — Организатор в Иркутске
Провёл экскурсии для 2476 туристов
Наша компания профессиональных гидов с радостью познакомит вас с достопримечательностями Иркутска! Организуем и проводим экскурсии более 7 лет, за это время сотни довольных туристов посетили наши экскурсионные маршруты, которые отмечены губернаторским грантом.

Тур входит в следующие категории Иркутска

