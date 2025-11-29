Мы проедем через живописные Тажеранские степи, полюбуемся суровой красотой северной оконечности Ольхона — мысом Хобой, откуда открываются захватывающие
Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой удобную тёплую напродуваемую одежду и обувь, солнцезащитные очки и крем, пауэрбанк, небольшой термос с чаем или с водой.
Программа тура по дням
Прибытие на Ольхон и прогулка по Хужиру: мыс Бурхан, столбы сэрге, Сарайский пляж
Заберём вас из аэропорта, отеля или с вокзала Иркутска и отправимся на Ольхон. По пути сделаем остановку в посёлке Баяндай, чтобы отдохнуть и посетить санитарную комнату, после чего дорога пройдёт через живописные Тажеранские степи и приведёт к проливу Ольхонские ворота.
По прибытии на остров у вас будет время разместиться в выбранном отеле и немного отдохнуть. Затем вас ждёт прогулка по Хужиру — главному посёлку Ольхона и сердцу острова. Во время обзорной экскурсии вы посетите мыс Бурхан (скалу Шаманку) — одно из самых узнаваемых мест Байкала, увидите столбы сэргэ, побываете на Сарайском пляже и подниметесь на панорамную площадку, откуда открываются впечатляющие виды.
После насыщенного дня вас ждёт ужин и отдых.
Поездка к мысу Хобой, «Хранитель Байкала», костровая уха
Отправимся к знаменитому мысу Хобой. Передвигаться будем на автомобиле высокой проходимости. По пути вы увидите урочище Песчаное, мыс Саган-Хушун, мыс Шунте-Левый, а также сможете сделать фотографии у скульптуры «Хранитель Байкала» (в зимний сезон доступ зависит от толщины снежного покрова).
Во время экскурсии запланирован обед на свежем воздухе — вас ждёт ароматная уха, приготовленная прямо на костре. Возьмите с собой термос с горячим чаем или другими напитками. Обязательно одевайтесь по погоде и надевайте удобную обувь с рифлёной подошвой.
Экскурсовод на маршруте не предусмотрен, однако водители прекрасно знают каждый участок пути и с радостью расскажут интересные факты о Байкале и местных легендах.
Возвращение в Хужир ожидается около 16:00. Вечер можно провести по своему усмотрению — прогуляться вдоль побережья, отправиться на дополнительные активности или просто насладиться отдыхом. При желании и за доплату возможны: катание на снегоходах, вертолётные прогулки, поездка в собачьей упряжке или конный тур.
Остров Огой, ступа Просветления и сказочный лёд
Вас ждёт поездка по Малому Морю — проливу, отделяющему остров Ольхон от материковой части. Отправление хивусов запланировано в 9:00 или 14:00, поэтому вы сможете самостоятельно спланировать свободное время до или после экскурсии.
Мы прибудем на остров Огой, на вершине которого возвышается буддийская ступа Просветления. Сюда стремятся попасть паломники со всего мира. Мы тоже поднимемся к святыне, совершим обряд на удачу и полюбуемся видами. Ещё сегодня увидим скалу Хвост дракона, прозрачный лёд с пузырьками воздуха, переливающиеся наледи и наплески, а также хрустальные гроты со сталактитами.
Возвращение в Иркутск
Желающие смогут встретить рассвет — солнце зимой поднимается не позже 9:00, окрашивая небо мягкими розовыми и золотыми оттенками. Затем отправимся в Иркутск в 10:00. При отсутствии парома или ледовой переправы — в 13:00.
По прибытии в город вас доставят к удобным точкам высадки в центре — Центральному рынку, площади графа Сперанского или скверу Кирова.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Пикник с ухой в лесу
- Трансферы по маршруту, в том числе из аэропорта Иркутска
- Экскурсии по программе
- Поездка на остров Огой на средстве на воздушной подушке (хивусе), выезд к мысу Хобой на УАЗе
- Онлайн-сопровождение кураторов 24/7
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно
- Проживание
- Питание
- Трансфер в аэропорт
- Дополнительные активности по желанию
- Переправа на хивусе (в межсезонье, оплата на месте наличными) - 750 ₽
- Разрешение на посещение национального парка - 650 ₽