Заберём вас из аэропорта, отеля или с вокзала Иркутска и отправимся на Ольхон. По пути сделаем остановку в посёлке Баяндай, чтобы отдохнуть и посетить санитарную комнату, после чего дорога пройдёт через живописные Тажеранские степи и приведёт к проливу Ольхонские ворота.

По прибытии на остров у вас будет время разместиться в выбранном отеле и немного отдохнуть. Затем вас ждёт прогулка по Хужиру — главному посёлку Ольхона и сердцу острова. Во время обзорной экскурсии вы посетите мыс Бурхан (скалу Шаманку) — одно из самых узнаваемых мест Байкала, увидите столбы сэргэ, побываете на Сарайском пляже и подниметесь на панорамную площадку, откуда открываются впечатляющие виды.

После насыщенного дня вас ждёт ужин и отдых.