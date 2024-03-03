Байкальский лед и сердце Байкала. Путешествие от Ольхона к Листвянке
Групповой тур в Иркутске

Байкальский лед и сердце Байкала

5
3 отзыва
Это путешествие по Байкалу познакомит Вас с удивительной природой Великого озера, с причудливым сочетанием яркого солнца и голубого прозрачного льда, подарит чудесное настроение, новые впечатления и желание приехать вновь. За небольшое пребывание на Байкале можно познакомиться с основными достопримечательностями озера Байкал – п. Листвянка и о. Ольхон. Предлагаем провести время с пользой и познавательно!
Байкальский лед и сердце Байкала. Путешествие от Ольхона к Листвянке
Байкальский лед и сердце Байкала. Путешествие от Ольхона к Листвянке
Байкальский лед и сердце Байкала. Путешествие от Ольхона к Листвянке
Ближайшие даты:
17
фев
24
фев
2
мар
9
мар

Что вас ожидает:

Веселая поездка на хивусе
Веселая поездка на хивусе
Прокатимся на хивусе и налюбуемся на чистейший байкальский лед
Пикник на Байкале
Пикник на Байкале
Устроим пикник прямо на льду Байкала
Катание на собачьих упряжках
Катание на собачьих упряжках
Поедем кататься на собачьих упряжках по 10 км.

Программа тура по дням

1 день

Встреча с Байкалом. Остров Ольхон. Посещение скалы Шаманка

Встреча в 10:00 часов около справочной аэропорта г. Иркутска (гид с табличкой «Байкал»).

Утром завтрак.

Переезд на остров Ольхон (время сообщается накануне сопровождающим) в составе сборной группы (около 5-6 часов с пересечением Ольхонских ворот).

Обед в придорожном кафе (оплачивается самостоятельно).

Прибытие на Ольхон или МРС.

Размещение.

После ужина (оплачивается самостоятельно) посещение скалы Шаманка.

Скала Шаманка входит в семь святынь Азии.

Священная скала для местного населения.

Вечерний отдых.

Встреча с Байкалом. Остров Ольхон. Посещение скалы ШаманкаВстреча с Байкалом. Остров Ольхон. Посещение скалы ШаманкаВстреча с Байкалом. Остров Ольхон. Посещение скалы Шаманка
2 день

Посещение мыса Хобой

Завтрак.

Поездка на мыс Хобой по льду Байкала.

Удивительный по красоте и очень прозрачный лед Байкала.

Также отдельного осмотра требуют наледи на скалах, причудливые узоры Байкальского льда скрывающие гроты и пещеры.

Время и место проведения уточнить в гостинице.

Во время экскурсии обед в виде перекуса.

На экскурсии можно увидеть все основные ландшафты Ольхона, с мыса открывается грандиозный вид на малое море и озеро Байкал. Мыс Хобой — столбовидная скала, имеет ярко выраженное сходство с профилем женской головы с бюстом.

На мысе находится площадка, где совершаются шаманские обряды.

Ужин в гостинице (оплачивается самостоятельно).

Посещение мыса ХобойПосещение мыса ХобойПосещение мыса Хобой
3 день

Свободный день. Прогулки вдоль береговой линии по Сарайскому заливу

Сегодня свободный день для отдыха и пребывания на Байкале, после завтрака можете заказать посещение священного места острова Огой к буддийской ступе, которая официально именуется ступа Просветления, или по желанию порыбачить на льду Байкала (заказать экскурсии и рыбалку можете на турбазе за отдельную плату).

Свободное время и после ужина может прогуляться вдоль береговой линии по Сарайскому заливу и насладиться вечерним закатом.

Свободный день. Прогулки вдоль береговой линии по Сарайскому заливуСвободный день. Прогулки вдоль береговой линии по Сарайскому заливуСвободный день. Прогулки вдоль береговой линии по Сарайскому заливу
4 день

Прощание с островом Ольхон. Трансфер в п. Листвянка

Завтрак в гостинице.

До отъезда в п. Листвянка можете прогуляться по берегу Байкала, фотографировать интересные виды и прозрачный лед.

Подготовка к отъезду в поселок Листвянка.

Поездка идет по живописной дороге вдоль Ангары.

Прибытие в Листвянку.

Отсюда вытекает единственная река Ангара, которая не замерзает даже в лютые морозы.

Почему не замерзает?

Это Вы узнаете посетив музей Байкала в 6 день.

Заселение в гостиницу.

Свободное время, можно погулять по поселку посетить рыбный рынок и отдых.

Ужин за свой счет.

Прощание с островом Ольхон. Трансфер в п. ЛиствянкаПрощание с островом Ольхон. Трансфер в п. ЛиствянкаПрощание с островом Ольхон. Трансфер в п. Листвянка
5 день

Путешествие по льду Байкала в бухту Песчаная

После завтрака отправляемся в путешествие по льду Байкала.

В этот день Вам предстоит проехать от п. Листвянка по знаменитой и очень живописной бухты Песчаная, мимо поселков Большие Коты, Большое Голоустное.

Если погода позволит, остановка и фото на льду Байкала.

Отправимся в бухту Песчаную на катере с воздушной подушкой.

Приехав в бухту, отдых, катание на коньках на льду Байкала и поднимемся на обзорную точку Приморского хребта.

Обед пикник на Байкале.

Фотографирование в самых красивых местах.

Возвращение в Листвянку.

Ужин за свой счет в ресторане гостиницы или в любом кафе поселка.

Путешествие по льду Байкала в бухту ПесчанаяПутешествие по льду Байкала в бухту ПесчанаяПутешествие по льду Байкала в бухту Песчаная
6 день

Прощание с Байкалом. Экскурсия в музей Байкала. Трансфер в г. Иркутск

Завтрак.

Сбор вещей так как ночевать будем сегодня в Иркутске.

После вас ждет знакомство со всеми обитателями Байкала в Лимнологическом музее, научные сотрудники расскажут подробно все о Байкале.

Музей Байкала — в нем расположен нерпинарий, содержится самая полная информация о природе озера Байкал.

11 больших аквариумов с уникальной системой водоснабжения и водообмена, осуществляющая забор воды с глубины 400 м.

В двух отдельных объединенных аквариумах содержится нерпа.

Работает экспозиция «Погружение на дно Байкала».

Переезд к подъемникам.

Поднимаемся на смотровую площадку «Камень Черского», где сверху открывается красивый зимний вид на Байкал и исток Ангары.

Далее небольшая прогулка на снегоходах по несколько человек в одном заезде.

Остальные могут посидеть в кафе и немного перекусить.

Заезжаем на рыбный рынок закупаем домой сувениры, рыбу.

Обед самостоятельно с рыбой, а затем едем кататься на собачьих упряжках.

Переезд в Иркутск.

Заселение в гостиницу.

Свободное время.

Вечером ужин в честь завершения программы (оплачивается самостоятельно на месте).

Прощание с Байкалом. Экскурсия в музей Байкала. Трансфер в г. ИркутскПрощание с Байкалом. Экскурсия в музей Байкала. Трансфер в г. ИркутскПрощание с Байкалом. Экскурсия в музей Байкала. Трансфер в г. Иркутск
7 день

Отъезд

Завтрак и отъезд в аэропорт самостоятельно.

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе и в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

размещение«Эконом», удобства на этаже«Стандарт»
двухместное162 310171 500
одноместное171 700184 100

На турбазах можно зарядить телефоны, но мобильная связь слабая и wi-fi нет.

Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту
  • Трансфер по программе
  • Экскурсии, указанные в программе
  • Билеты в музеи и нац. парк
  • Размещение по программе
  • Питание по программе:1 день: не предусмотрено2 день: завтрак, обед-перекус3 день: завтрак4 день: завтрак5 день: завтрак, обед-пикник6 день: завтрак7 день: завтрак
  • 1 день: не предусмотрено
  • 2 день: завтрак, обед-перекус
  • 3 день: завтрак
  • 4 день: завтрак
  • 5 день: завтрак, обед-пикник
  • 6 день: завтрак
  • 7 день: завтрак
  • Услуги сопровождающего для групп от 6 человек и более
  • Трансфер на Хивусе
  • Собачьи упряжки и снегоходы
Что не входит
  • Авиа перелет или ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе или указанное за доп. плату
  • Услуги переводчиков
  • Видеосъемка (~ 5000 руб. /час)
  • Рыбалка
  • Аренда рыболовных снастей (~1000 рублей)
  • Аренда спортивного инвентаря
  • Катание на снегоходах, конные прогулки (заказывать при бронировании тура)
  • Русская баня
  • Услуги не указанные в программе
  • Посещение дискотек, казино, клубов
  • Алкогольные напитки
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Паспорт (ребенку свидетельство о рождении), полис ОМС.

2. Билеты, путевка, документы оплаты на размещение и т. п.

3. Косметика, крем от загара и т. п.

4. Очки солнцезащитные.

5. Фотоаппарат.

6. Спальник (комфорт -5гр.).

7. Ложка, кружка, ножик.

8. Теплые утепленные зимние ботинки - 1 пара. Учтите, что на улице Вы будете находиться не по 30 минут как в городе, а по несколько часов и за городом! Обувь должна быть удобна, разношена и не на высоком каблуке.

9. Шипы на резинке - для хождения по гололеду и льду Байкала (часто продаются в спортивных магазинах зимой).

10. Стельки-грелки (по желанию).

11. Нижнее белье – не менее 2-3 комплекта.

12. Футболка – 1-2 шт.

13. Носки – х/б 2-3 пары. и шерстяные 2 пары.

14. Удобные брюки и кофта для ходьбы в помещении.

15. Купальник - для купания в горячих источниках.

16. Термобелье (зимний комплект, кофта + трико) – 1-2 шт.

17. Свитер или флисовая кофта для улицы - 1-2 шт.

18. Пуховой жилет - по желанию.

19. Брюки теплые для улицы (наподобие горнолыжных) - 1 шт.

20. Куртка теплая с капюшоном - 1 шт.

21. Шапочка теплая или спортивная – 1 шт.

22. Перчатки утепленные или варежки - 1-2 пары.

23. Средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.).

24. Индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных и специфических медикаментов не более 200 гр. по весу).

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки в туре?
  • Скидки детям до 12 лет 10%.
  • Скидки детям до 5 лет 20%.
Будет ли в туре мобильная связь?

На территории Байкальского региона услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «БиЛайн» и Улан-Удэнская сотовая сеть (УУСС), «ББК».

Какая ожидается погода в туре?

Зимой и весной во время проведения туров дни как правило солнечные. Днем от 0 до -10, ночью до -20-30. Очень яркое солнце.

Что лучше взять с собой: сумку или чемодан?

В трансферах на Ольхон вещи едут или на багажнике (на крыше), или в салоне миниавтобуса. На Байкал лучше ехать с сумкой. Нежелательно с большим чемоданом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
3 мар 2024
Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
А
17 янв 2024
Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».
Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие
Ю
14 авг 2023
Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.
Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.

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