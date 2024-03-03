5 день

Путешествие по льду Байкала в бухту Песчаная

После завтрака отправляемся в путешествие по льду Байкала.

В этот день Вам предстоит проехать от п. Листвянка по знаменитой и очень живописной бухты Песчаная, мимо поселков Большие Коты, Большое Голоустное.

Если погода позволит, остановка и фото на льду Байкала.

Отправимся в бухту Песчаную на катере с воздушной подушкой.

Приехав в бухту, отдых, катание на коньках на льду Байкала и поднимемся на обзорную точку Приморского хребта.

Обед пикник на Байкале.

Фотографирование в самых красивых местах.

Возвращение в Листвянку.

Ужин за свой счет в ресторане гостиницы или в любом кафе поселка.