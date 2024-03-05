В нем все включено, даже полет на вертолете! Байкальский лед – легендарная особенность нашего озера-моря.
Мы посетим Листвянку и Ольхон, нас будет сопровождать изысканная кухня в самых необычных местах и ресторанах, встретимся с настоящим шаманом, будем гонять на квадроциклах и кататься на хасках, естественно будет джип-сафари и парная русская банька. А проживание в лучших отелях региона!
мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Полет на вертолете. Ресторан Долина Мечтателей. Листвянка. Байкальские нерпы и хаски. Русская баня с парением
Приветствуем вас в городе Иркутск!
Сбор группы в аэропорту в 9:00 (если вы приехали накануне – просим сообщить нам. Заберем из вашего отеля).
Знакомимся и отправляемся навстречу приключениям!
Вертолет легко поднимет над заснеженной тайгой и унесет туда, где вода скрыта под кристальным покрывалом, где могучая река Ангара берет свое начало, где Шаман-камень манит таинственностью, где в горах всегда светит яркое солнце, а воздух свеж и прозрачен, где с высоты птичьего полета открываются потрясающие взор бескрайние берега Байкала.
Вы на Байкале!
После полета над Листвянкой вертолет доставит в уединенный ресторан Долина Мечтателей.
Мы позавтракаем в ресторане с видом на заснеженный лес.
Листвянка – небольшой курортный поселок на берегу Байкала.
Здесь всегда людно, расположено множество ресторанчиков.
Прогуляемся по сувенирным рядам и продегустируем байкальскую рыбу разного приготовления.
Заглянем в гости к нерпам.
Байкальская нерпа – удивительное животное, обитающее по всей акватории озера.
Очень любопытные и веселые.
После нас уже ждут в гости байкальские хаски, которые с удовольствием прокатят на упряжках.
Размещение в отеле Анастасия.
Вечером вас ждет русская баня с парением.
Отдых и расслабление после насыщенного дня.
Гид: да. Транспорт: автобус + вертолет. Питание: завтрак, обед. Размещение: отель Анастасия.
Байкальский космос. Вкусный пикник. Катание на коньках. Встреча с шаманом. Изысканный ужин в ледовом гроте
Завтрак в отеле.
Сегодня предстоит насыщенный день на льду озера Байкал.
На хивусе (судно на воздушной подушке) выходим из Листвянки и двигаемся в сторону острова Ольхон.
В пути нас ждут яркие и незабываемые впечатления от разнообразия байкальского льда.
Первой остановкой станет «байкальский космос» – это множество воздушных пузырьков, вмёрзших в прозрачный лед.
Далее будут торосы и великолепная бухта Песчаная, вкусный пикник, катание на коньках по самому большому катку в мире.
В одной и бухт нас ждет необычная встреча – с настоящим действующим шаманом.
Религия местного населения – шаманизм.
Воспевание природы, поклонения своему роду, вера в общение шамана с духами.
Совершим обряд на удачу и благополучие и продолжим свой путь.
Размещаемся в лучшем отеле острова – Порт Ольхон.
У отеля есть прямой выход на берег Байкала.
Можно прогуляться вдоль берега и полюбоваться на наплески.
Немного отдыхаем с дороги и собираемся на ужин.
Это будет волшебный ужин: в сказочном ледовом гроте для вас откроется настоящий ресторан с изысканными блюдами.
И под звездным байкальским небом, слушая волшебное звучание льда, мы погрузимся в байкальскую сказку.
Гид: да. Транспорт: Хивус. Питание: завтрак, обед, ужин. Размещение: отель Порт Ольхон.
Сафари на квадроциклах по льду Байкала. Джип-тур по Тажеранской степи. Ужин в ресторане авторской купеческой кухни
Завтрак в отеле.
Мы на Ольхоне – в самом сердце Байкала.
Здесь находится скала Шаманка (мыс Бурхан).
Издавна она почиталась местными жителями, здесь проводили шаманские обряды и тайлаганы.
Беломраморная скала эффектно выделяется на фоне окружающей природы и прекрасна в любое время года.
Заедем на остров Огой к знаменитому мысу хвост Дракона.
Любуемся, загадываем желание и отправляемся за новыми впечатлениями – нас ждет сафари на квадроциклах по льду Байкала.
Сегодня лед настолько близко, что его можно потрогать в любой момент, вдохнуть морозный воздух, остановиться возле красивой трещины или необычных пузырьков.
Обедаем в ресторане блюдами сибирской кухни и отправляемся в Тажераны.
На комфортабельных джипах поедем по Тажеранской степи, наслаждаясь видами.
Перед нами раскинулся пролив Ольхонские ворота с многочисленными бухтами, южный берег острова Ольхон.
Скалистые берега отвесно падают в байкальские воды и на горизонте ледяное покрывало сливается с закатом.
Провожая закат, отправляемся в Иркутск.
Размещение в отеле History 5*.
Финальный ужин пройдет в ресторане авторской купеческой кухни Спешилов.
Поделимся впечатлениями и загадаем новые путешествия!
Гид: да. Транспорт: джип + квадроциклы. Питание: завтрак, обед, ужин. Размещение: отель History 5*.
Отъезд
Свободное время до выезда в аэропорт.
Персональный трансфер к вашему вылету.
Вы можете продлить свой отдых на месте и сообщить нам об этом заранее, и мы забронируем для вас дополнительные дни.
Город Иркутск имеет богатую историю, прикоснуться к которой можно во время обзорной экскурсии или посетив один из музеев – дом-музей декабристов Волконских или Трубецких, усадьбу Сукачева (бывшего генерал-губернатора), Художественный музей (один из старейших музеев в России).
Транспорт: легковой авто. Питание: завтрак. Размещение: нет. Возможно дополнительное продление.
Проживание
Тур предусматривает проживание в лучших гостиницах в Листвянке, на Ольхоне, в Иркутске.
Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении – 216 000 рублей.
Доплата за одноместное размещение – 55 000 рублей.
Варианты проживания
Отель «Анастасия» 4
Этот отель расположен на берегу озера Байкал. На территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Уютные номера отеля Anastasia обставлены итальянской дубовой мебелью. Во всех номерах есть кабельное телевидение и собственная ванная комната, а в некоторых - балкон. Каждое утро в отеле Anastasia сервируется континентальный завтрак. Из ресторана открывается вид на озеро Байкал. Гости отеля «Анастасия» могут поиграть в бильярд, отправиться на рыбалку или лодочную прогулку по озеру Байкал.
Отель «Порт Ольхон» 3
Арт-отель «Порт Ольхон» с рестораном и баром расположен рядом с пляжем в Хужире. К услугам гостей терраса для загара, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. По утрам сервируется завтрак по меню. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации, говорящие на английском и русском языках, предоставят гостям необходимую информацию.
Отель «History» 5
Отель HISTORY Boutique Hotel & SPA расположен в Иркутске, в 3,9 км от галереи В. Бронштейна. К услугам гостей — ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. Гости этого пятизвездочного отеля могут посетить крытый бассейн и сауну. Из каждого номера открывается вид на город. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля и трансфер от/до аэропорта. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер. Номера с балконом оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей сейф, чайник, холодильник, мини-бар и письменный стол. В собственной ванной комнате установлен душ. Полотенца и постельное белье предоставляются. По утрам для гостей сервируется континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Проживание в отелях по маршруту: Листвянка: отель АнастасияОстров Ольхон: отель Порт ОльхонИркутск: отель History 5
- Листвянка: отель Анастасия
- Остров Ольхон: отель Порт Ольхон
- Иркутск: отель History 5
- Питание по программе: национальная кухня и авторская гастрономия:1 день - завтрак, обед2 день - завтрак, обед, ужин3 день - завтрак, обед, ужин4 день - завтрак
- 1 день - завтрак, обед
- 2 день - завтрак, обед, ужин
- 3 день - завтрак, обед, ужин
- 4 день - завтрак
- Транспортно-экскурсионное обслуживание и развлечения: полет на вертолете в Листвянкугастрономическое путешествие в культуру Прибайкальярусская баня с ритуалом парениякатание на собачьих упряжкахпереход по льду Байкала на хивусе на остров Ольхон с заездом в Большое Голоустное и бухту Песчанаянаплески, сокуи и царство Снежной королевыужин от шефа в сказочном ледяном гротесафари на квадроциклах по льдуджип-сафари по Тажеранским степямвстреча с шаманомсбор Прибайкальского национального паркасобачьи упряжкирусская баня с парением
- Полет на вертолете в Листвянку
- Гастрономическое путешествие в культуру Прибайкалья
- Русская баня с ритуалом парения
- Катание на собачьих упряжках
- Переход по льду Байкала на хивусе на остров Ольхон с заездом в Большое Голоустное и бухту Песчаная
- Наплески, сокуи и царство Снежной королевы
- Ужин от шефа в сказочном ледяном гроте
- Сафари на квадроциклах по льду
- Джип-сафари по Тажеранским степям
- Встреча с шаманом
- Сбор Прибайкальского национального парка
- Собачьи упряжки
- Русская баня с парением
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Заказ дополнительно питания и напитков вне программы
- Ранний заезд и поздний выезд в отеле до/после окончания программы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Нет вопросов к размещениям в отелях - все соответствовали ожиданиям и даже в чем то приятно удивляли.
Не понравился единственный момент - баня.
Я надеялась увидеть настоящее сибирское парение адаптированное к уровню тура. Была очень средненькая, грязненькая банька эконом класса - нам с дочерью выдали 2 тонких полотенца, и вытереться и под себя постелить, парили даже не на сене (к баньщику претензий нет - приготовил вкусный чай, мы его весь выпили) но из бани хотелось по скорее уйти. Разочарованы.
Сам маршрут позволил увидеть Байкал во всей красе и разнообразии. Мы остались под громадным впечатлением
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!