Байкальский отрыв. Все включено, даже вертолет

Групповой тур в Иркутске
4.7
3 отзыва
Это будет крутой, насыщенный тур, с массой впечатлений и топовыми локациями Байкала.

В нем все включено, даже полет на вертолете! Байкальский лед – легендарная особенность нашего озера-моря.

Мы посетим Листвянку и Ольхон, нас будет сопровождать изысканная кухня в самых необычных местах и ресторанах, встретимся с настоящим шаманом, будем гонять на квадроциклах и кататься на хасках, естественно будет джип-сафари и парная русская банька. А проживание в лучших отелях региона!
Байкальский отрыв. Все включено, даже вертолет
Байкальский отрыв. Все включено, даже вертолет
Байкальский отрыв. Все включено, даже вертолет
Ближайшие даты:
1
мар

Что вас ожидает:

Полет на вертолете
Полет на вертолете
С высоты птичьего полета открываются потрясающие взор бескрайние берега Байкала
Волшебный ужин от шефа
Волшебный ужин от шефа
В сказочном ледовом гроте для нас откроется настоящий ресторан с изысканными блюдами
Сафари на квадроциклах по льду
Сафари на квадроциклах по льду
Лед будет настолько близко, что его можно потрогать в любой момент, остановиться возле красивой трещины или необычных пузырьков
Необычная встреча с шаманом
Необычная встреча с шаманом
Совершим обряд на удачу и благополучие с настоящим действующим шаманом!
Русская баня с парением
Русская баня с парением
После насыщенного дня нас ждет отдых и расслабление в русской бане
Байкал для гурманов
Байкал для гурманов
Совершим гастрономическое путешествие в культуру Прибайкалья – для нас авторская кухня, рыбные деликатесы и пикник на льду

Программа тура по дням

1 день

Полет на вертолете. Ресторан Долина Мечтателей. Листвянка. Байкальские нерпы и хаски. Русская баня с парением

Приветствуем вас в городе Иркутск!

Сбор группы в аэропорту в 9:00 (если вы приехали накануне – просим сообщить нам. Заберем из вашего отеля).

Знакомимся и отправляемся навстречу приключениям!

Вертолет легко поднимет над заснеженной тайгой и унесет туда, где вода скрыта под кристальным покрывалом, где могучая река Ангара берет свое начало, где Шаман-камень манит таинственностью, где в горах всегда светит яркое солнце, а воздух свеж и прозрачен, где с высоты птичьего полета открываются потрясающие взор бескрайние берега Байкала.

Вы на Байкале!

После полета над Листвянкой вертолет доставит в уединенный ресторан Долина Мечтателей.

Мы позавтракаем в ресторане с видом на заснеженный лес.

Листвянка – небольшой курортный поселок на берегу Байкала.

Здесь всегда людно, расположено множество ресторанчиков.

Прогуляемся по сувенирным рядам и продегустируем байкальскую рыбу разного приготовления.

Заглянем в гости к нерпам.

Байкальская нерпа – удивительное животное, обитающее по всей акватории озера.

Очень любопытные и веселые.

После нас уже ждут в гости байкальские хаски, которые с удовольствием прокатят на упряжках.

Размещение в отеле Анастасия.

Вечером вас ждет русская баня с парением.

Отдых и расслабление после насыщенного дня.

Гид: да. Транспорт: автобус + вертолет. Питание: завтрак, обед. Размещение: отель Анастасия.

Полет на вертолете. Ресторан Долина Мечтателей. Листвянка. Байкальские нерпы и хаски. Русская баня с парениемПолет на вертолете. Ресторан Долина Мечтателей. Листвянка. Байкальские нерпы и хаски. Русская баня с парениемПолет на вертолете. Ресторан Долина Мечтателей. Листвянка. Байкальские нерпы и хаски. Русская баня с парениемПолет на вертолете. Ресторан Долина Мечтателей. Листвянка. Байкальские нерпы и хаски. Русская баня с парением
2 день

Байкальский космос. Вкусный пикник. Катание на коньках. Встреча с шаманом. Изысканный ужин в ледовом гроте

Завтрак в отеле.

Сегодня предстоит насыщенный день на льду озера Байкал.

На хивусе (судно на воздушной подушке) выходим из Листвянки и двигаемся в сторону острова Ольхон.

В пути нас ждут яркие и незабываемые впечатления от разнообразия байкальского льда.

Первой остановкой станет «байкальский космос» – это множество воздушных пузырьков, вмёрзших в прозрачный лед.

Далее будут торосы и великолепная бухта Песчаная, вкусный пикник, катание на коньках по самому большому катку в мире.

В одной и бухт нас ждет необычная встреча – с настоящим действующим шаманом.

Религия местного населения – шаманизм.

Воспевание природы, поклонения своему роду, вера в общение шамана с духами.

Совершим обряд на удачу и благополучие и продолжим свой путь.

Размещаемся в лучшем отеле острова – Порт Ольхон.

У отеля есть прямой выход на берег Байкала.

Можно прогуляться вдоль берега и полюбоваться на наплески.

Немного отдыхаем с дороги и собираемся на ужин.

Это будет волшебный ужин: в сказочном ледовом гроте для вас откроется настоящий ресторан с изысканными блюдами.

И под звездным байкальским небом, слушая волшебное звучание льда, мы погрузимся в байкальскую сказку.

Гид: да. Транспорт: Хивус. Питание: завтрак, обед, ужин. Размещение: отель Порт Ольхон.

Байкальский космос. Вкусный пикник. Катание на коньках. Встреча с шаманом. Изысканный ужин в ледовом гротеБайкальский космос. Вкусный пикник. Катание на коньках. Встреча с шаманом. Изысканный ужин в ледовом гротеБайкальский космос. Вкусный пикник. Катание на коньках. Встреча с шаманом. Изысканный ужин в ледовом гротеБайкальский космос. Вкусный пикник. Катание на коньках. Встреча с шаманом. Изысканный ужин в ледовом гроте
3 день

Сафари на квадроциклах по льду Байкала. Джип-тур по Тажеранской степи. Ужин в ресторане авторской купеческой кухни

Завтрак в отеле.

Мы на Ольхоне – в самом сердце Байкала.

Здесь находится скала Шаманка (мыс Бурхан).

Издавна она почиталась местными жителями, здесь проводили шаманские обряды и тайлаганы.

Беломраморная скала эффектно выделяется на фоне окружающей природы и прекрасна в любое время года.

Заедем на остров Огой к знаменитому мысу хвост Дракона.

Любуемся, загадываем желание и отправляемся за новыми впечатлениями – нас ждет сафари на квадроциклах по льду Байкала.

Сегодня лед настолько близко, что его можно потрогать в любой момент, вдохнуть морозный воздух, остановиться возле красивой трещины или необычных пузырьков.

Обедаем в ресторане блюдами сибирской кухни и отправляемся в Тажераны.

На комфортабельных джипах поедем по Тажеранской степи, наслаждаясь видами.

Перед нами раскинулся пролив Ольхонские ворота с многочисленными бухтами, южный берег острова Ольхон.

Скалистые берега отвесно падают в байкальские воды и на горизонте ледяное покрывало сливается с закатом.

Провожая закат, отправляемся в Иркутск.

Размещение в отеле History 5*.

Финальный ужин пройдет в ресторане авторской купеческой кухни Спешилов.

Поделимся впечатлениями и загадаем новые путешествия!

Гид: да. Транспорт: джип + квадроциклы. Питание: завтрак, обед, ужин. Размещение: отель History 5*.

Сафари на квадроциклах по льду Байкала. Джип-тур по Тажеранской степи. Ужин в ресторане авторской купеческой кухниСафари на квадроциклах по льду Байкала. Джип-тур по Тажеранской степи. Ужин в ресторане авторской купеческой кухниСафари на квадроциклах по льду Байкала. Джип-тур по Тажеранской степи. Ужин в ресторане авторской купеческой кухниСафари на квадроциклах по льду Байкала. Джип-тур по Тажеранской степи. Ужин в ресторане авторской купеческой кухни
4 день

Отъезд

Свободное время до выезда в аэропорт.

Персональный трансфер к вашему вылету.

Вы можете продлить свой отдых на месте и сообщить нам об этом заранее, и мы забронируем для вас дополнительные дни.

Город Иркутск имеет богатую историю, прикоснуться к которой можно во время обзорной экскурсии или посетив один из музеев – дом-музей декабристов Волконских или Трубецких, усадьбу Сукачева (бывшего генерал-губернатора), Художественный музей (один из старейших музеев в России).

Транспорт: легковой авто. Питание: завтрак. Размещение: нет. Возможно дополнительное продление.

Проживание

Тур предусматривает проживание в лучших гостиницах в Листвянке, на Ольхоне, в Иркутске.

Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении – 216 000 рублей.

Доплата за одноместное размещение – 55 000 рублей.

Варианты проживания

Отель «Анастасия» 4

1 ночь

Этот отель расположен на берегу озера Байкал. На территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Уютные номера отеля Anastasia обставлены итальянской дубовой мебелью. Во всех номерах есть кабельное телевидение и собственная ванная комната, а в некоторых - балкон. Каждое утро в отеле Anastasia сервируется континентальный завтрак. Из ресторана открывается вид на озеро Байкал. Гости отеля «Анастасия» могут поиграть в бильярд, отправиться на рыбалку или лодочную прогулку по озеру Байкал.

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Отель «Порт Ольхон» 3

1 ночь

Арт-отель «Порт Ольхон» с рестораном и баром расположен рядом с пляжем в Хужире. К услугам гостей терраса для загара, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. По утрам сервируется завтрак по меню. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации, говорящие на английском и русском языках, предоставят гостям необходимую информацию.

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Отель «History» 5

1 ночь

Отель HISTORY Boutique Hotel & SPA расположен в Иркутске, в 3,9 км от галереи В. Бронштейна. К услугам гостей — ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. Гости этого пятизвездочного отеля могут посетить крытый бассейн и сауну. Из каждого номера открывается вид на город. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля и трансфер от/до аэропорта. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер. Номера с балконом оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей сейф, чайник, холодильник, мини-бар и письменный стол. В собственной ванной комнате установлен душ. Полотенца и постельное белье предоставляются. По утрам для гостей сервируется континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отелях по маршруту: Листвянка: отель АнастасияОстров Ольхон: отель Порт ОльхонИркутск: отель History 5
  • Листвянка: отель Анастасия
  • Остров Ольхон: отель Порт Ольхон
  • Иркутск: отель History 5
  • Питание по программе: национальная кухня и авторская гастрономия:1 день - завтрак, обед2 день - завтрак, обед, ужин3 день - завтрак, обед, ужин4 день - завтрак
  • 1 день - завтрак, обед
  • 2 день - завтрак, обед, ужин
  • 3 день - завтрак, обед, ужин
  • 4 день - завтрак
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание и развлечения: полет на вертолете в Листвянкугастрономическое путешествие в культуру Прибайкальярусская баня с ритуалом парениякатание на собачьих упряжкахпереход по льду Байкала на хивусе на остров Ольхон с заездом в Большое Голоустное и бухту Песчанаянаплески, сокуи и царство Снежной королевыужин от шефа в сказочном ледяном гротесафари на квадроциклах по льдуджип-сафари по Тажеранским степямвстреча с шаманомсбор Прибайкальского национального паркасобачьи упряжкирусская баня с парением
  • Полет на вертолете в Листвянку
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  • Джип-сафари по Тажеранским степям
  • Встреча с шаманом
  • Сбор Прибайкальского национального парка
  • Собачьи упряжки
  • Русская баня с парением
Что не входит
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Заказ дополнительно питания и напитков вне программы
  • Ранний заезд и поздний выезд в отеле до/после окончания программы
Место начала и завершения?
Иркутск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
О
5 мар 2024
Понравились все специалисты работавшие с нами в туре - от прекрасного гида - Максима, до каждого водителя.
Нет вопросов к размещениям в отелях - все соответствовали ожиданиям и даже в чем то приятно удивляли.
Не понравился единственный момент - баня.
Я надеялась увидеть настоящее сибирское парение адаптированное к уровню тура. Была очень средненькая, грязненькая банька эконом класса - нам с дочерью выдали 2 тонких полотенца, и вытереться и под себя постелить, парили даже не на сене (к баньщику претензий нет - приготовил вкусный чай, мы его весь выпили) но из бани хотелось по скорее уйти. Разочарованы.
Сам маршрут позволил увидеть Байкал во всей красе и разнообразии. Мы остались под громадным впечатлением
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Ольга!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
А
28 мар 2024
Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
С
19 мар 2024
Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег" внутри очень комфортна, завтраки хорошие. Очень понравилось качество транспорта - удобные микроавтобусы. Водители и экскурсовод отличные, питание качественное. Мы остались довольны.

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