Большое путешествие вдоль байкальских берегов с погружением в культуру семейских старообрядцев
Отдохнуть на 3 курортах у озера, отведать бурятских блюд и узнать, как веками живут в Тарбагатае
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Иркутска, 9:00
«Далее проследуем к горе Бархан, у которой находится дацан Цогчен Дуган — храм богини Янжимы, покровительницы семьи, женщин, материнства и вдохновения»
5 июл в 09:00
12 июл в 09:00
142 000 ₽ за человека
Знакомство с горным Аршаном. Зимний или весенний тур
Начало: Россия, Иркутск
«Посещение православного храма, шаманского святого места и буддийского дацана»
Сегодня в 10:00
10 апр в 10:00
от 60 800 ₽ за человека
Ветер степей и жар пустыни: 4500 км на джипах по Монголии с ночёвками в палатках
Почувствовать себя кочевником, пройти по следам Чингисхана и динозавров, остаться наедине с Гоби
Начало: Аэропорт Иркутска, до 6:00 (удобнее прилететь нака...
«По ущелью через берёзовую рощу поднимемся к развалинам буддийского храма, возле которого установим палатки»
23 мая в 06:00
165 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга20 марта 2025"Большая Страна" - отличный организатор туров! Рекомендуем!
- ННаталья2 марта 2025Куратор Антонина каждый день связывалась с нами, уточняла всё ли хорошо, было полное сопровождение на протяжении всего тура, а в конце были очень приятные подарочки - за это отдельное спасибо 😉!
- ЛЛуиза23 февраля 2025Спасибо большое за такие классные впечатления и эмоции, Байкал зимний надо увидеть самому! Первый раз покупала онлайн путёвку и было не большое недоверие, но все прошло хорошо всегда были на связи и все поясняли
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Святые места»
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