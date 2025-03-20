Куратор Антонина каждый день связывалась с нами, уточняла всё ли хорошо, было полное сопровождение на протяжении всего тура, а в конце были очень приятные подарочки - за это отдельное спасибо 😉!

Л Луиза

Спасибо большое за такие классные впечатления и эмоции, Байкал зимний надо увидеть самому! Первый раз покупала онлайн путёвку и было не большое недоверие, но все прошло хорошо всегда были на связи и все поясняли