Знакомство с Байкалом
Вы посетите музей "Тальцы", погуляете по набережной и побываете на знаменитом рыбном рынке в Листвянке. На Ольхоне вас ждут только самые интересные экскурсии!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Листвянка, музей Тальцы, Байкальский музей
Встреча с гидом в 09:30 утра в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска.
Сегодня нас ждет первое знакомство с Байкалом.
Отправимся в п. Листвянка, по пути посетим музей деревянного зодчества Тальцы.
После прогулки на свежем воздухе продолжаем свой путь в Листвянку.
Обед.
Размещение в гостинице.
После обеда мы посетим Байкальский музей, где нам расскажут много интересного о происхождении озера и его подводном мире.
Здесь же познакомимся с очаровательными байкальскими нерпами.
После перелета и насыщенного дня предлагаем вам отдохнуть.
А самые активные могут подняться обзорную площадку на камне Черского или прогуляться по Листвянке и встретить закат.
Питание включено: обед.
Кругобайкальская железная дорога
Сегодня нас ждет увлекательная поездка по Кругобайкальской железной дороге.
Из Листвянки на пароме мы переправляемся в Порт Байкал, где совершим посадку на экскурсионный поезд.
Кругобайкалка – это уникальная железная дорога, памятник архитектуры и инженерного искусства, часть Транссиба и одно из красивейших мест Прибайкалья.
По дороге поезд сделает несколько остановок от 15 минут до 1 часа, чтобы мы смогли погулять среди тоннелей и арок, а также отдохнуть на берегу Байкала.
Прибытие в Иркутск около 21 ч., трансфер в отель, размещение.
Питание включено: завтрак и обед.
Остров Ольхон, мыс Бурхан
Продолжаем наше путешествие и сегодня отправляемся на остров Ольхон (280 км от Иркутска).
По дороге сделаем остановку в придорожном кафе.
Прибытие на паромную переправу, где мы впервые увидим Малый Байкал и сам остров.
Проплыв на пароме через пролив, попадаем на Ольхон.
Размещение в п. Хужир, туристическом центре острова.
После небольшого отдыха прогуляемся к скале Шаманка.
Это уникальное место, которое обладает особой энергетикой и притяжением.
После прогулки возвращаемся в отель на ужин.
Питание включено: завтрак и ужин.
Мыс Хобой
Начинаем исследовать Ольхон и сегодня проедем по северной части острова.
Нас ждут байкальские просторы и виды, от которых захватывает дух.
Сегодня мы будем гулять на мысе Три брата и Хобой, обедать на природе и, конечно, сделаем много красивых фотографий.
Именно на этой экскурсии можно увидеть, как разнообразна природа острова: песчаные пляжи, степи и лес сменяются скалами и обрывистыми берегами, уходящими вдаль.
После обеда побываем на мысе Любви и в пади Узуры.
Узуры - единственно место на севере, где есть спуск к берегу.
Здесь вы сможете искупаться в прохладной воде или совершить конную прогулку (не входит в стоимость).
Вечером (в 17–18ч) возвращаемся в отель, ужинаем.
Питание включено: завтрак, обед-пикник и ужин.
Отъезд
Сегодня завершаем наше знакомство с Байкалом.
Мы побывали в самых популярных локациях и видели каким разным бывает озеро.
После завтрака нас ждет трансфер в Иркутск (280 км).
Окончание программы в центре Иркутска ориентировочно в 16-19 часов вечера (сквер им. Кирова).
Рекомендуем переночевать в Иркутске и вылетать на следующее утро.
Проживание
Тур предусматривает размещение в двухместных номерах в пос. Листвянка, в г. Иркутск и на о. Ольхон в нескольких вариантах на выбор:
Эконом вариант тура включает:
- гостиница в Листвянке: 2х местный стандартный номер;
- гостиница в Иркутске: 2х местный стандартный номер;
- Ольхон: размещение в отеле в 2х местном номере эконом (душ и туалет на этаже на 4 номера).
Стандартный вариант тура включает:
- гостиница в Листвянке: 2х местный стандартный номер;
- гостиница в Иркутске: 2х местный стандартный номер;
- Ольхон: размещение в отеле в 2х местном номере стандарт (душ и туалет в номере).
Подробности о размещении в гостиницах в Иркутске и Листвянке уточняйте при бронировании.
Стоимость тура на 1 чел. при различных вариантах проживания, руб:
|Даты
|Эконом
|Стандарт
19-23 сентября, 28 сентября-2 октября, 12-16 октября
|57 900
|61 700
|Доплата за одноместное размещение
|9 000
|11 000
Варианты проживания
Гостиница «Крестовая Падь»
Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна. В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном.
В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
Гостиница «Ангара»
Трехзвездочный отель расположен в Иркутске, рядом со зданием мэрии на площади Кирова. К услугам гостей салон красоты и 3 ресторана интернациональной кухни. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Все номера оформлены в ярких тонах.
Светлый номер с кондиционером, телевизором, сейфом и мини-баром. В собственной ванной комнате:
- Бесплатные туалетно-косметические принадлежности
- Туалет
- Ванна или душ
- Полотенца
- Фен
- Туалетная бумага
Мини-отель «Байкал»
До пляжа можно дойти всего за 3 минуты. Отель «Байкал» расположен в живописном районе поселка Хужир, в 150 м от озера Байкал.
Номера оформлены в загородном стиле и оснащены шкафом для одежды и письменным столом. В некоторых номерах есть собственная ванная комната. Номера расположены в двух- и трехэтажных зданиях.
На территории работает кафе. В распоряжении гостей принадлежности для барбекю. На территории и в окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, в том числе верховой ездой и пешим туризмом.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в 09:30 (время местное) в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска
- Трансферы по программе
- Размещение в отеле в Листвянке
- Размещение в отеле в Иркутске
- Размещение в отеле на Ольхоне
- Однодневная экскурсия по Кругобайкальской железной дороге
- Питание по программе: 1 день - обед 2 день - завтрак и обед 3 день - завтрак и ужин4 день - завтрак, обед-пикник и ужин 5 день - завтрак
- 1 день - обед
- 2 день - завтрак и обед
- 3 день - завтрак и ужин
- 4 день - завтрак, обед-пикник и ужин
- 5 день - завтрак
- Экскурсия в музей «Тальцы»
- Билеты в Байкальский музей
- Экскурсия на мыс Бурхан
- Экскурсия на мыс Хобой
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание в придорожных кафе
- Трансфер по окончании тура в гостиницы, на ж/д вокзал, в аэропорт и т. д
- Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную стоимость
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендуем иметь с собой:
- личная аптечка:
- средства для оказания первой необходимой помощи (бинт, вата, пластырь, анальгетики, антисептики);
- препараты, необходимые при желудочно-кишечных расстройствах;
- при наличии хронических заболеваний – лекарства, которые Вы обычно принимаете;
- теплые вещи (ветровка, головной убор);
- дождевик;
- кроссовки (непромокаемая обувь либо иметь сменную пару);
- купальник, легкий головной убор для защиты от солнца;
- репеллент от клещей;
- солнцезащитный крем;
- фонарик (по желанию, для прохождения тоннеля КБЖД).
Какие скидки есть в туре?
Скидка на тур для детей до 12 лет – 15 %.
Где и когда начинается и заканчивается тур?
Стандартное место и время встречи по сборным экскурсионным турам (время местное, +5 МСК):
- Железнодорожный вокзал г. Иркутска, подъезд №3 в 09:30.
- Аэропорт г. Иркутска, зал прилета, напротив выдачи багажа в 09:30.
Стандартное время отправления с Ольхона 12:30. Прибытие в Иркутск после 19:00.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли клещи, комары на Байкале?
Сезон клещей май-июнь. Комары – незначительное количество.
Туристам рекомендуется брать с собой репелленты.