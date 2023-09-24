Знакомство с Байкалом. Осень
Групповой тур в Иркутске

Знакомство с Байкалом

5
3 отзыва
Осеннее очарование Байкала! Визитные карточки – Ольхон и Листвянка в одном туре! Интересная программа с экскурсиями, проживанием и питанием.

Вы посетите музей "Тальцы", погуляете по набережной и побываете на знаменитом рыбном рынке в Листвянке. На Ольхоне вас ждут только самые интересные экскурсии!
Знакомство с Байкалом. Осень
Знакомство с Байкалом. Осень
Знакомство с Байкалом. Осень
Ближайшие даты:
19
сен
28
сен
12
окт

Что вас ожидает:

"Золотая пряжка" стального пояса России
"Золотая пряжка" стального пояса России
Увидим самую красивую и самую дорогую железную дорогу России
Визитная карточка Ольхона
Визитная карточка Ольхона
Нас ждет приятная вечерняя прогулка к знаменитой скале Шаманка
Мыс Хобой
Мыс Хобой
Посетим самую северную точку острова, откуда открывается вид на оба берега Байкала

Программа тура по дням

1 день

Листвянка, музей Тальцы, Байкальский музей

Встреча с гидом в 09:30 утра в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска.

Сегодня нас ждет первое знакомство с Байкалом.

Отправимся в п. Листвянка, по пути посетим музей деревянного зодчества Тальцы.

После прогулки на свежем воздухе продолжаем свой путь в Листвянку.

Обед.

Размещение в гостинице.

После обеда мы посетим Байкальский музей, где нам расскажут много интересного о происхождении озера и его подводном мире.

Здесь же познакомимся с очаровательными байкальскими нерпами.

После перелета и насыщенного дня предлагаем вам отдохнуть.

А самые активные могут подняться обзорную площадку на камне Черского или прогуляться по Листвянке и встретить закат.

Питание включено: обед.

Листвянка, музей Тальцы, Байкальский музейЛиствянка, музей Тальцы, Байкальский музейЛиствянка, музей Тальцы, Байкальский музейЛиствянка, музей Тальцы, Байкальский музей
2 день

Кругобайкальская железная дорога

Сегодня нас ждет увлекательная поездка по Кругобайкальской железной дороге.

Из Листвянки на пароме мы переправляемся в Порт Байкал, где совершим посадку на экскурсионный поезд.

Кругобайкалка – это уникальная железная дорога, памятник архитектуры и инженерного искусства, часть Транссиба и одно из красивейших мест Прибайкалья.

По дороге поезд сделает несколько остановок от 15 минут до 1 часа, чтобы мы смогли погулять среди тоннелей и арок, а также отдохнуть на берегу Байкала.

Прибытие в Иркутск около 21 ч., трансфер в отель, размещение.

Питание включено: завтрак и обед.

Кругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорога
3 день

Остров Ольхон, мыс Бурхан

Продолжаем наше путешествие и сегодня отправляемся на остров Ольхон (280 км от Иркутска).

По дороге сделаем остановку в придорожном кафе.

Прибытие на паромную переправу, где мы впервые увидим Малый Байкал и сам остров.

Проплыв на пароме через пролив, попадаем на Ольхон.

Размещение в п. Хужир, туристическом центре острова.

После небольшого отдыха прогуляемся к скале Шаманка.

Это уникальное место, которое обладает особой энергетикой и притяжением.

После прогулки возвращаемся в отель на ужин.

Питание включено: завтрак и ужин.

Остров Ольхон, мыс БурханОстров Ольхон, мыс БурханОстров Ольхон, мыс БурханОстров Ольхон, мыс Бурхан
4 день

Мыс Хобой

Начинаем исследовать Ольхон и сегодня проедем по северной части острова.

Нас ждут байкальские просторы и виды, от которых захватывает дух.

Сегодня мы будем гулять на мысе Три брата и Хобой, обедать на природе и, конечно, сделаем много красивых фотографий.

Именно на этой экскурсии можно увидеть, как разнообразна природа острова: песчаные пляжи, степи и лес сменяются скалами и обрывистыми берегами, уходящими вдаль.

После обеда побываем на мысе Любви и в пади Узуры.

Узуры - единственно место на севере, где есть спуск к берегу.

Здесь вы сможете искупаться в прохладной воде или совершить конную прогулку (не входит в стоимость).

Вечером (в 17–18ч) возвращаемся в отель, ужинаем.

Питание включено: завтрак, обед-пикник и ужин.

Мыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс Хобой
5 день

Отъезд

Сегодня завершаем наше знакомство с Байкалом.

Мы побывали в самых популярных локациях и видели каким разным бывает озеро.

После завтрака нас ждет трансфер в Иркутск (280 км).

Окончание программы в центре Иркутска ориентировочно в 16-19 часов вечера (сквер им. Кирова).

Рекомендуем переночевать в Иркутске и вылетать на следующее утро.

Проживание

Тур предусматривает размещение в двухместных номерах в пос. Листвянка, в г. Иркутск и на о. Ольхон в нескольких вариантах на выбор:

Эконом вариант тура включает:

  • гостиница в Листвянке: 2х местный стандартный номер;
  • гостиница в Иркутске: 2х местный стандартный номер;
  • Ольхон: размещение в отеле в 2х местном номере эконом (душ и туалет на этаже на 4 номера).

Стандартный вариант тура включает:

  • гостиница в Листвянке: 2х местный стандартный номер;
  • гостиница в Иркутске: 2х местный стандартный номер;
  • Ольхон: размещение в отеле в 2х местном номере стандарт (душ и туалет в номере).

Подробности о размещении в гостиницах в Иркутске и Листвянке уточняйте при бронировании.

Стоимость тура на 1 чел. при различных вариантах проживания, руб:

ДатыЭкономСтандарт
19-23 сентября, 28 сентября-2 октября, 12-16 октября
57 90061 700
Доплата за одноместное размещение9 00011 000

Варианты проживания

Гостиница «Крестовая Падь»

1 ночь

Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна. В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном.

В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

Гостиница «Крестовая Падь»Гостиница «Крестовая Падь»Гостиница «Крестовая Падь»Гостиница «Крестовая Падь»Гостиница «Крестовая Падь»

Гостиница «Ангара»

1 ночь

Трехзвездочный отель расположен в Иркутске, рядом со зданием мэрии на площади Кирова. К услугам гостей салон красоты и 3 ресторана интернациональной кухни. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Все номера оформлены в ярких тонах.

Светлый номер с кондиционером, телевизором, сейфом и мини-баром. В собственной ванной комнате:

  • Бесплатные туалетно-косметические принадлежности
  • Туалет
  • Ванна или душ
  • Полотенца
  • Фен
  • Туалетная бумага
Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»

Мини-отель «Байкал»

2 ночи

До пляжа можно дойти всего за 3 минуты. Отель «Байкал» расположен в живописном районе поселка Хужир, в 150 м от озера Байкал.

Номера оформлены в загородном стиле и оснащены шкафом для одежды и письменным столом. В некоторых номерах есть собственная ванная комната. Номера расположены в двух- и трехэтажных зданиях.

На территории работает кафе. В распоряжении гостей принадлежности для барбекю. На территории и в окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, в том числе верховой ездой и пешим туризмом.

Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в 09:30 (время местное) в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска
  • Трансферы по программе
  • Размещение в отеле в Листвянке
  • Размещение в отеле в Иркутске
  • Размещение в отеле на Ольхоне
  • Однодневная экскурсия по Кругобайкальской железной дороге
  • Питание по программе: 1 день - обед 2 день - завтрак и обед 3 день - завтрак и ужин4 день - завтрак, обед-пикник и ужин 5 день - завтрак
  • 1 день - обед
  • 2 день - завтрак и обед
  • 3 день - завтрак и ужин
  • 4 день - завтрак, обед-пикник и ужин
  • 5 день - завтрак
  • Экскурсия в музей «Тальцы»
  • Билеты в Байкальский музей
  • Экскурсия на мыс Бурхан
  • Экскурсия на мыс Хобой
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание в придорожных кафе
  • Трансфер по окончании тура в гостиницы, на ж/д вокзал, в аэропорт и т. д
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную стоимость
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендуем иметь с собой:

  • личная аптечка:
    • средства для оказания первой необходимой помощи (бинт, вата, пластырь, анальгетики, антисептики);
    • препараты, необходимые при желудочно-кишечных расстройствах;
    • при наличии хронических заболеваний – лекарства, которые Вы обычно принимаете;
  • теплые вещи (ветровка, головной убор);
  • дождевик;
  • кроссовки (непромокаемая обувь либо иметь сменную пару);
  • купальник, легкий головной убор для защиты от солнца;
  • репеллент от клещей;
  • солнцезащитный крем;
  • фонарик (по желанию, для прохождения тоннеля КБЖД).
Какие скидки есть в туре?

Скидка на тур для детей до 12 лет – 15 %.

Где и когда начинается и заканчивается тур?

Стандартное место и время встречи по сборным экскурсионным турам (время местное, +5 МСК):

  1. Железнодорожный вокзал г. Иркутска, подъезд №3 в 09:30.
  2. Аэропорт г. Иркутска, зал прилета, напротив выдачи багажа в 09:30.

Стандартное время отправления с Ольхона 12:30. Прибытие в Иркутск после 19:00.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли клещи, комары на Байкале?

Сезон клещей май-июнь. Комары – незначительное количество.

Туристам рекомендуется брать с собой репелленты.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
24 сен 2023
Всё понравилось: от встречи на ж/д вокзале до последних минут расставания с группой! Проживание и питание на хорошем уровне. Спасибо всем, кто организует и сопровождает этот тур! Отдельное спасибо нашему гиду Александру - интересно, познавательно, с юмором, добротой и терпением! С удовольствием провела время; 5 дней пролетели как одно прекрасное и незабываемое мгновение. Конечно рекомендую!!
Н
4 апр 2024
Нам всем очень понравился наш гид Анна, всем рекомендую только с ней отдыхать! Очень интересно рассказывала, скрасила наш отпуск на все 100%. Наше огромное спасибо таким увлеченным своей работе людям!
К
28 мар 2024
Спасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центре озера, всё показали рассказали, потом так же отвезли назад. доволен)))
Спасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центре

Тур входит в следующие категории Иркутска

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