После этого тура вы почувствуете внутреннюю гармонию, подкрепленную восторгами от увиденной красоты дикой природы!
сен
сен
сен
сен
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Иркутск. Экскурсия по Листвянке и музей «Тальцы»
После прибытия в Иркутск вы отправитесь в сторону Листвянки по живописному Байкальскому тракту знакомиться с Байкалом.
Листвянка – это своего рода Мекка туризма среди всех приезжающий в Иркутск, отправная точка многих экскурсионных маршрутов по Байкалу.
Это самое близко расположенное к городу место, где можно увидеть Жемчужину Сибири.
Вы посетите удивительное и интересное место – музей под открытым небом «Тальцы».
Это музей, вобравший в себя архитектурные деревянные экспонаты разных столетий.
Расположенный в живописном месте среди леса и реки, он своей атмосферой погружает в другое время, а рассказы гида словно переносят в другое время: так и видятся жители разных времен, их быт и уклад.
Подъезжая к Листвянке, вы узнаете увлекательную и красивую легенду про Байкал и Ангару, увидите легендарный Шаман-Камень.
После посетите музей Байкала, который не только проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями, а потому подобной информации о Байкале "из первых рук" вы не узнаете нигде.
После экскурсии у вас останется свободное время для прогулок по пристани, посещения рыбного рынка, отдыха и заселения.
Вы увидите: Байкал; п. Листвянка; архитектурно-этнографический музей «Тальцы»; музей Байкала; Шаман-Камень.
Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, экскурсия, гид, билеты в музей.
Свободный день в Листвянке
Сегодняшний день свободен от экскурсий.
Вы сможете отдохнуть, купить сувениры, насладиться блюдами местной кухни, посетить нерпинарий, где милые нерпы – эндемики озера Байкал – показывают чудесное представление для гостей.
Сегодняшний вечер станет заключительным в Листвянке.
Уже завтра вы отправитесь в место, которое познакомит вас с совершенно другим Байкалом!
Включено в стоимость: завтрак, проживание.
Путешествие к сердцу Байкала - острову Ольхон
Сегодня начинается путешествие к сердцу озера Байкал – острову Ольхон.
Ольхон – это поистине незабываемое и одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики!
Ольхон считается сакральной территорией, сосредоточением шаманизма Центральной Азии.
Его посещают паломники со всего мира. По легенде именно здесь похоронен Чингисхан.
Большую часть дня пройдет в пути, который будет пролегать по живописной дороге, природа вокруг, окрашенная в теплые и богатые золотые осенние оттенки, вызывает особенное восхищение!
На остров Ольхон попадают на паромной переправе, до которой вы проедете по настоящей «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы.
Ландшафты действительно переносят в какую-то инопланетную реальность!
Приехав на остров, вы заселитесь в его центре – поселке Хужир.
Вечером у вас свободное время, которое можно провести, изучая окрестности поселка.
В шаговой доступности от гостиниц на Ольхоне находится визитная карточка Байкала – Мыс Бурхан (скала Шаманка).
Шаманка входит в достопримечательности национального парка Прибайкалья.
Туристы отмечают звенящую в воздухе энергетику места, ее ощущаешь кожей и сложно подобрать слова для выражения восторга!
Насладившись красивейшими видами, напитавшись энергетикой священного места, ваш первый день на Ольхоне подходит к концу.
Завтра вас ждет еще более близкое знакомство с Байкалом и Ольхоном.
Вы увидите: Тажеранские степи; паромная переправа; Байкал; мыс Бурхан (скала Шаманка).
Включено в стоимость: завтрак; групповой трансфер; проживание.
Экскурсия на север острова к мысу Хобой
Сегодня вы погрузитесь еще больше в атмосферу озера Байкала.
После завтрака вы отправляетесь на север острова Ольхон.
Северная часть острова совершенно не похожа на ту, что ранее вы видели на Ольхоне.
Это не только необъятные просторы степей, здесь и непроходимая тайга, и песчаные дюны, и даже ходульные деревья.
В рамках экскурсии вы посетите мыс Саган-Хушун (или «Три брата») – отвесную скалу из белоснежного мрамора.
Открывающие отсюда виды поразят вас своим масштабом!
После вы достигнете самую популярную локацию северной части Ольхона – мыс Хобой.
Мыс расположен на самом севере острова.
Его название переводится с языка местного населения как «клык», и действительно, скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки.
И вместе с изумительно голубой водной гладью они создают красивые яркие природные картины.
С воды очертания мыса напоминают фигуру женщины, с которой связана легенда о том, что Боги Тэнгри сделали из нее каменное изваяние из-за ее чрезмерной жадности, и суждено ей оставаться камнем, покуда на Земле будет зависть!
На Хобое вас будет ждать вкусный обед-пикник на свежем воздухе, после которого вы отправитесь на энергетически очень сильное место на Ольхоне – к мысу Любви (или мыс Шунтэ-Левый).
Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети.
Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.
Кроме того, в рамках экскурсии вы захватите удивительную и впечатляющую современную скульптуру «Хранитель Байкала», выполненную известным скульптором Даши Намдаковым.
Это был дар Байкалу, который сейчас стал местом, привлекающим туристов.
Вечером вы вернетесь обратно в Хужир, оставшееся время дня можно будет посвятить прогулке на конях (необходимо информировать заранее до выезда на Ольхон).
Вы увидите: мыс Саган-Хушун; мыс Любви; мыс Хобой; скульптура «Хранитель Байкала».
Включено в стоимость: групповой трансфер; завтрак; обед-пикник; проживание; экскурсия; разрешение на посещение Прибайкальского национального парка.
Возвращение в город Иркутск
Утром вас ожидает завтрак и будет возможность прогуляться напоследок по Ольхону.
При желании вы можете дополнить свое незабываемое путешествие на Ольхоне и добавить экскурсию по югу острова.
Вы побываете в таких местах как: «Сад камней», одинокую березу, самую солнечную часть острова – падь Халзаны.
За подробной информацией вам будет необходимо обратиться к вашему организатору тура.
Экскурсия в стоимость тура не включена, оплачивается дополнительно.
Во второй половине дня вас ждет возвращение в город Иркутск.
Вас ждут степи Ольхона, паромная переправа, дорога до города и размещение в гостинице.
Включено в стоимость: проживание; завтрак; групповой трансфер;
Завершение программы тура. Отъезд
Сегодня завершается ваше приключение по Байкалу!
Вы успели увидеть самые популярные места на Байкале, познакомились с историей, увлекательными фактами, научными исследованиями, насладились природной эндемичной красотой.
За время этого приключения у вас останутся много новых и ярких воспоминаний, впечатлений!
Воспоминания, эмоции, пережитые здесь, и памятные снимки останутся с вами навсегда и будут согревать вас, приглашая снова приехать в гости к батюшке-Байкалу.
Включено в стоимость: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в пос. Листвянка, на о. Ольхон и в г. Иркутск.
Возможно размещение до 4-х человек в номере (если это семья).
Стоимость проживания зависит от выбранного уровня комфорта:
- "Стандарт" – благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих;
- "Комфорт" – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
Возможность проживания в конкретном объекте размещения также зависит от загруженности и свободных дат. Более подробную информацию уточняйте у туроператора.
Стоимость проживания в зависимости от выбранного тарифа за 1 человека, руб:
|Стандарт
|Комфорт
|56 000
|78 000
Доплата за одноместное размещение за 1 человека, руб:
|Стандарт
|Комфорт
|28 000
|39 000
В туре возможно подселение.
Варианты проживания
Кемпинг-отель «Ольхон»
"Стандарт" - благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих
Отель «Байкал терра»
"Стандарт" - благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.
BaikalWood Эко Лодж Spa ", "Байкал Хан ", "Порт Ольхон ", отель дача" БайкалЭко
Комфорт" - более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
"Аэро", "Ангара", "Риверсайд" (стандарт)
"Стандарт" - благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.
Байкал Форест ", "Северное море ", " Кортъярд Марриотт Иркутск Сити Центр
Комфорт" - более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
Усадьба "Еремеевых", "Малина"
"Стандарт" - благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.
Крестовая падь ", бутик-отель"Larch ", " Даурия
Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у в п. Листвянка.
Крестовая падь «, » Байкал
Комфорт" - более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы на протяжении всего тура, кроме переправы на хивусе
- Питание по программе тура
- Экскурсии, указанные в программе
- Разрешения на посещение национального парка
- Проживание
- Услуги гида (если указаны)
- Сопровождение организатора
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
- Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
- Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
- Аренда оборудования
- Ледовая переправа на хивусе в межсезонье (зависит от климатических условий)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Головной убор (шапка / кепка на солнечный день);
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- купальные принадлежности: купальник, полотенце и тапочки (для посещения бани/горячих источников, если предусмотрены программой);
- личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
- накидка от дождя (дождевик);
- фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
- портативное зарядное устройство (power bank);
- удобная обувь (спортивная обувь / ботинки);
- теплая одежда (куртка / толстовки / перчатки);
- туалетные принадлежности;
- маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
- сидушка (хоба туристическая);
- термос (по желанию);
- бинокль (по желанию).
Обязательно: паспорт, полис ОМС.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура включено страхование Рессо гарантия.
Будет ли мобильная связь во время тура?
В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.
В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 — у него самая большая площадь покрытия на Байкале.
Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.
Нужно ли брать с собой наличные деньги?
В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.
Важно!
В программу тура входит посещение нац. парка. На его территории запрещены:
- Охота, нахождение с оружием без специального разрешения;
- повреждение деревьев, кустарников, вскарабкивание на деревья-памятники природы;
- кормление диких животных;
- разведение костров, оставление мусора, кострищ и всего, что приводит к загрязнению природы;
- использование звуковой аппаратуры на полную мощность;
- использование и занос в заповедник химических препаратов, способных нанести вред окружающей среде;
- завязывание цветных ленточек на деревьях, кроме мест, специально для этого отведенных.
Есть ли скидки в туре?
Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20 % (не распространяется на дополнительные экскурсии).
Акция “Приведи друга” – пригласи на тур еще 5 друзей и получи скидку 20%.
Скидка 10% в День Рождения на Байкале (если празднование дня рождения приходится на период тура).
Какая погода на Байкале?
На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно. Поэтому теплые вещи брать с собой нужно обязательно!
Также на Байкале в осенний период могут дуть холодные ветра, пойти сильный дождь или даже выпасть снег.
Какие организационные особенности тура?
Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура, заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, форс-мажорных обстоятельств или по усмотрению организатора, но обязуется выполнить всю программу тура и предоставить все указанные в ней экскурсии в полном объеме;
Тур сборно-групповой, количество человек в туре может достигать 18 человек;
Старт программы тура утром в 10.00. Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 по местному времени, если турист опаздывает к назначенному времени, тогда добирается самостоятельно до первого пункта, обозначенного организатором;
Окончание тура в Иркутске: рекомендуем приобретать билеты на обратный путь в любое время, в течение последнего дня тура, в последний день тура расчетный час в гостинице в 12:00 по местному времени.
Место и время сбора группы: с гостиницы Ангара (ул. Сухэ-Батора, 7, г. Иркутск) в период с 09.00 до 09.30 по местному времени и с аэропорта г. Иркутск в 10.00. За сутки до начала тура будет создана группа в мессенджере Telegram, где будет предоставляться вся организационная информация по туру. Просьба установить на телефон приложение Telegram заблаговременно.
"Эконом" - однокомнатный номер с количеством кроватей по числу проживающих. Санузел (душ и туалет) расположен на этаже либо в соседнем здании и является общим для всех постояльцев гостиницы.
"Стандарт" - благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.
"Комфорт" - более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
Представленная классификация гостиничных номеров не зависит от звёздности средства размещения.
Туроператор не гарантирует туристу размещение в конкретной гостинице, выбранной туристом из списка.
Туроператор вправе заменить гостиницу, указанную в списке, на аналогичную по категории и стоимости.
Подселение предполагает под собой размещение до 3х туристов в номере.
Каждому туристу предоставляется отдельное спальное место.
В случае, если туристу по независящим от Туроператора причинам (аннуляция или перенос проживания других туристов с подселением в эти же даты) на какой-либо из точки маршрута не нашлось подселение, Туроператор вправе поселить туриста в одноместный номер эконом.
У туриста, для которого не нашлось подселение, есть возможность разместиться в одноместном номере "стандарт" с доплатой.
Для этого туристу необходимо самостоятельно в срок не позднее чем за 14 дней до начала тура уточнить у Туроператора нашлось ли для него подселение и сообщить о своём желании внести доплату за проживание в одноместном номере "стандарт".
На остров Ольхон попадают по ледовой переправе в зимний сезон и на пароме в летний. В межсезонье на хивусе (судно на воздушной подушке).
Если по климатическим причинам ледовая переправа не работает, то переправу на хивусе турист оплачивает самостоятельно.
Состав и численность группы может меняться на протяжении тура.
Гиды могут меняться на протяжении тура.
За каждой локацией закреплен гид, являющийся экспертом данной локации. Координатор тура всегда один.