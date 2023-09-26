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Прибытие в Иркутск. Экскурсия по Листвянке и музей «Тальцы»

После прибытия в Иркутск вы отправитесь в сторону Листвянки по живописному Байкальскому тракту знакомиться с Байкалом.

Листвянка – это своего рода Мекка туризма среди всех приезжающий в Иркутск, отправная точка многих экскурсионных маршрутов по Байкалу.

Это самое близко расположенное к городу место, где можно увидеть Жемчужину Сибири.

Вы посетите удивительное и интересное место – музей под открытым небом «Тальцы».

Это музей, вобравший в себя архитектурные деревянные экспонаты разных столетий.

Расположенный в живописном месте среди леса и реки, он своей атмосферой погружает в другое время, а рассказы гида словно переносят в другое время: так и видятся жители разных времен, их быт и уклад.

Подъезжая к Листвянке, вы узнаете увлекательную и красивую легенду про Байкал и Ангару, увидите легендарный Шаман-Камень.

После посетите музей Байкала, который не только проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями, а потому подобной информации о Байкале "из первых рук" вы не узнаете нигде.

После экскурсии у вас останется свободное время для прогулок по пристани, посещения рыбного рынка, отдыха и заселения.

Вы увидите: Байкал; п. Листвянка; архитектурно-этнографический музей «Тальцы»; музей Байкала; Шаман-Камень.

Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, экскурсия, гид, билеты в музей.