Мария проводит ещё 3 экскурсии

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По Иркутску с ветерком!

Главные и тайные места старинного города на обзорной автомобильной экскурсии

Мария
Мария – Гид из Иркутска
Иркутск — интересное и противоречивое место.

Вы проедете по его самым живописным улицам и увидите каменные особняки, памятники деревянного зодчества и современные здания.

А также ощутите царящую в городе гармонию природы и человека и узнаете, каким образом здесь сочетаются множество религий и культур.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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По Иркутску с ветерком!
По Иркутску с ветерком!

Что вас ожидает

Знаковые места Иркутска
Вы посетите Казанский кафедральный и Богоявленский соборы, исследуете пароход-ледокол Ангара и рассмотрите памятники Колчаку и Александру III. А также увидите Вечный огонь и Знаменский женский монастырь, оцените старинные Московские ворота и раскроете, кто и при каких обстоятельствах основал город 🏙️. Кроме того, услышите историю 📖 мифического животного по имени Бабр и узнаете, чем знаменит 130-й квартал.

Городские секреты
Иркутск хранит множество тайн и любопытных историй. Вы узнаете, почему его называли «Восточным Парижем» и «Сибирским Петербургом», как он связан с декабристами, с какой целью сюда на протяжении веков приезжали иностранцы и какие известные люди здесь родились. В завершение я поделюсь местными лайфхаками и расскажу, какие нетривиальные места посетить в свободное время, где послушать джаз, что такое сагудай и где его попробовать.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 на ледокол Ангара не включены в стоимость — 300 рублей с человека.

По Иркутску с ветерком!
По Иркутску с ветерком!
По Иркутску с ветерком!
По Иркутску с ветерком!
По Иркутску с ветерком!
По Иркутску с ветерком!
По Иркутску с ветерком!
По Иркутску с ветерком!
По Иркутску с ветерком!
По Иркутску с ветерком!
По Иркутску с ветерком!
По Иркутску с ветерком!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Мария
Мария
Я коренная иркутянка, которая безумно рада, что родилась и выросла именно здесь. О себе могу сказать строчкой из стихотворения одного известного современного автора: «Я всегда слышу, как зовут в дорогу свирели... ». Вот именно поэтому я и стала гидом-экскурсоводом-переводчиком, а вообще я человек-оркестр. Меня всегда тянет узнавать что-то новое, идти туда, где много неизвестного, любопытного и очень интересного. Провожу экскурсии по Листвянке, Ольхону, Иркутску и Аршану, а также очень люблю ходить в походы :)
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Мария проводит ещё 3 экскурсии

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