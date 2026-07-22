Мария проводит ещё 3 экскурсии

Иркутск удивит своими контрастами: от старинных соборов до современных зданий. Узнайте, как в городе сочетаются разные культуры и религии
Иркутск - город, где встречаются разные эпохи и культуры. Туристы увидят величественные соборы, памятники и узнают о богатой истории города.
Путешествие включает посещение Казанского кафедрального и Богоявленского соборов, ледокола Ангара и памятников Колчаку и Александру III. Гости также узнают о мифическом бабре и знаменитом 130-м квартале. Экскурсия подарит незабываемые впечатления и новые знания о Сибири
Лучшее время для посещения Иркутска - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы город оживает, и вы сможете насладиться всеми его достопримечательностями. В апреле и октябре также можно провести экскурсию, но стоит учитывать возможные дожди и прохладу. Зимой, с ноября по март, прогулки могут быть ограничены из-за холодов, но это время прекрасно подходит для знакомства с музеями и закрытыми достопримечательностями.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Казанский кафедральный собор
Богоявленский собор
Пароход-ледокол Ангара
Памятник Колчаку
Памятник Александру III
Вечный огонь
Знаменский женский монастырь
Московские ворота
Описание экскурсии
Знаковые места Иркутска
Вы посетите Казанский кафедральный и Богоявленский соборы, исследуете пароход-ледокол Ангара и рассмотрите памятники Колчаку и Александру III. А также увидите Вечный огонь и Знаменский женский монастырь, оцените старинные Московские ворота и раскроете, кто и при каких обстоятельствах основал город. Кроме того, услышите историю мифического животного по имени бабр и узнаете, чем знаменит 130-й квартал.
Городские секреты
Иркутск хранит множество тайн и любопытных историй. Вы узнаете, почему его называли «Восточным Парижем» и «Сибирским Петербургом», как он связан с декабристами, с какой целью сюда на протяжении веков приезжали иностранцы и какие известные люди здесь родились. В завершение я поделюсь местными лайфхаками и расскажу, какие нетривиальные места посетить в свободное время, где послушать джаз, что такое сагудай и где его попробовать.
Организационные детали
Входные билеты на ледокол Ангара не включены в стоимость — 300 рублей с человека.
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 1836 туристов
Я коренная иркутянка, которая безумно рада, что родилась и выросла именно здесь. О себе могу сказать строчкой из стихотворения одного известного современного автора: «Я всегда слышу, как зовут в дорогу читать дальшеуменьшить
свирели…» Вот именно поэтому я и стала гидом-переводчиком, а вообще я человек-оркестр. Меня всегда тянет узнавать что-то новое, идти туда, где много неизвестного, любопытного и очень интересного. Провожу экскурсии и организую авторские туры по Листвянке, Ольхону, Иркутску и Аршану, а также очень люблю ходить в походы:)
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Спасибо Евгению за интересную экскурсию. Очень хорошо и не скучно рассказал историю города, и чем город живёт сейчас. Не спеша посетили много значимых мест, сфотографировали все что хотели.
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Э
Эльвира
Благодарны Евгению за экскурсию. Пунктуально, четко, вежливо и интересно. На все вопросы Евгений ответил и все подробно, занимательно. Прекрасно продуман маршрут, самое основное и необходимое для знакомство с городом. Спасибо!
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Д
Дмитрий
прекрасно с Марией провели время и познакомились с Иркутском.
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Мария
Были в Иркутске с дочкой, 12 лет. Экскурсоводом нашим была Ольга. За один день мы влюбились в Иркутск😍 Сама экскурсия прошла легко, интересно и очень познавательно. Если честно, то я забывала доставать телефон, чтобы сфотографировать, потому что очень интересно было слушать Ольгу. Спасибо!
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И
Иветта
Спасибо Тамаре за интересную подачу информации о сибирском городе Иркутске. Много нового узнали, посмотрели. Забрали нас с отеля на машине, что очень удобно. Порекомендовали что посмотреть ещё, где покушать вкусные позы.
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С
Светлана
Тамара отличный гид и человек, мы очень довольны экскурсией, гид с интересом рассказывает о городе, его истории и исторических личностях, сыгравших свою роль в истории города.