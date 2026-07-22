Мария проводит ещё 3 экскурсии

Лучшее время для посещения Иркутска - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы город оживает, и вы сможете насладиться всеми его достопримечательностями. В апреле и октябре также можно провести экскурсию, но стоит учитывать возможные дожди и прохладу. Зимой, с ноября по март, прогулки могут быть ограничены из-за холодов, но это время прекрасно подходит для знакомства с музеями и закрытыми достопримечательностями.

Иркутск - город, где встречаются разные эпохи и культуры. Туристы увидят величественные соборы, памятники и узнают о богатой истории города. Путешествие включает посещение Казанского кафедрального и Богоявленского соборов, ледокола Ангара и памятников Колчаку и Александру III. Гости также узнают о мифическом бабре и знаменитом 130-м квартале. Экскурсия подарит незабываемые впечатления и новые знания о Сибири

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Знаковые места Иркутска

Вы посетите Казанский кафедральный и Богоявленский соборы, исследуете пароход-ледокол Ангара и рассмотрите памятники Колчаку и Александру III. А также увидите Вечный огонь и Знаменский женский монастырь, оцените старинные Московские ворота и раскроете, кто и при каких обстоятельствах основал город. Кроме того, услышите историю мифического животного по имени бабр и узнаете, чем знаменит 130-й квартал.

Городские секреты

Иркутск хранит множество тайн и любопытных историй. Вы узнаете, почему его называли «Восточным Парижем» и «Сибирским Петербургом», как он связан с декабристами, с какой целью сюда на протяжении веков приезжали иностранцы и какие известные люди здесь родились. В завершение я поделюсь местными лайфхаками и расскажу, какие нетривиальные места посетить в свободное время, где послушать джаз, что такое сагудай и где его попробовать.

Организационные детали

Входные билеты на ледокол Ангара не включены в стоимость — 300 рублей с человека.