Мария проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Знаковые места Иркутска

Вы посетите Казанский кафедральный и Богоявленский соборы, исследуете пароход-ледокол Ангара и рассмотрите памятники Колчаку и Александру III. А также увидите Вечный огонь и Знаменский женский монастырь, оцените старинные Московские ворота и раскроете, кто и при каких обстоятельствах основал город 🏙️. Кроме того, услышите историю 📖 мифического животного по имени Бабр и узнаете, чем знаменит 130-й квартал.

Городские секреты

Иркутск хранит множество тайн и любопытных историй. Вы узнаете, почему его называли «Восточным Парижем» и «Сибирским Петербургом», как он связан с декабристами, с какой целью сюда на протяжении веков приезжали иностранцы и какие известные люди здесь родились. В завершение я поделюсь местными лайфхаками и расскажу, какие нетривиальные места посетить в свободное время, где послушать джаз, что такое сагудай и где его попробовать.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 на ледокол Ангара не включены в стоимость — 300 рублей с человека.