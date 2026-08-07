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Описание экскурсии

Иркутск: Город с Богатой Историей

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Иркутск – это место, где каждая улица и здание хранят свою уникальную историю. Откройте для себя самобытные памятники и старинное кружево деревянных особняков. Здесь вы сможете прогуляться по набережной Ангары, восхититься белоснежным Белым домом и посетить памятник загадочному зверю Бабру.

Главные Места Иркутска

Мы пройдём по главной улице города – Карла Маркса, где вас встретят памятники, посвященные Александру III и адмиралу Колчаку, а также здание драматического театра. И, конечно, не забудем о гордости Иркутска – старинных деревянных домах, которые сохранили свою красоту.

Архитектура и История

Архитектура храмов различных конфессий пленит воображение. На набережной Ангары мы поговорим о начале истории города, об остроге, который когда-то здесь стоял, около памятника основателям Иркутска.

130-й Квартал и Иркутская Слобода

Иркутск славится своим деревянным зодчеством. В исторической части города был создан музей под открытым небом, который бережно воссоздаёт деревянные постройки, появившиеся с самого основания города. Это культурное наследие переносит посетителей в далёкое прошлое.

Здесь можно:

Полюбоваться деревянными шедеврами и кружевом наличников,

Посетить уютные кафе и музеи,

Отдохнуть в окружении исторической архитектуры.

Декабристы в Иркутске

Одной из самых интересных страниц в истории города является пребывание здесь декабристов. В Иркутске сохранилось множество мест, связанных с царскими ссыльными:

Дома Волконского и Трубецкого,

Резиденция генерал-губернатора Восточной Сибири – Белый дом,

Преображенская церковь,

Знаменский монастырь и Польский костел.

Также мы увидим памятник женам декабристов, которые совершили великий подвиг.

Важная Информация

Для бронирования экскурсий в праздничные даты мы просим внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.