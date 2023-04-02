Богатейшая история, самобытные памятники, старинное кружево деревянных особняков – это все Иркутск, который раскроет вам свои тайны и удивит разнообразием впечатлений. Мы побываем на месте, где когда-то стоял деревянный острог, прогуляемся по набережной Ангары, увидим сибирский Белый дом и памятник загадочному зверю Бабру.

Иркутск – главные места города

Мы проедем по главной улице города – Карла Маркса, увидим памятники Александру III и сибирской легенде - адмиралу Колчаку, здание драматического театра и гордость Иркутска – старинные деревянные домики. Полюбуемся архитектурой храмов различных конфессий, пройдемся по набережной Ангары. Возле памятника основателям города, поговорим о самой начальной его истории, об остроге, который был здесь когда-то.

130-й квартал. Иркутская слобода

Иркутск знаменит свои деревянным зодчеством. Поэтому было принято решение в исторической части города создать музей под открытым небом, где бережно воссозданы деревянные постройки, появившиеся здесь с самого основания города. Сейчас это культурное наследие, которое переносит посетителей в далекое прошлое. Здесь можно бесконечно любоваться деревянными шедеврами, кружевом наличников, посетить уютные кафе и музеи, отдохнуть в окружении исторической архитектуры.

Декабристы в Иркутске

Одна из интереснейших страниц в истории города - это пребывание здесь декабристов. В Иркутске сохранилось множество мест, связанных с царскими ссыльными. Мы увидим дома Волконского и Трубецкого, резиденцию генерал-губернатора Восточной Сибири – Белый дом, Преображенскую церковь, где не раз бывали декабристы, Знаменский монастырь и Польский костел, приюту при котором помогали многие из них. И конечно, памятник женам декабристов, совершившим свой подвиг.