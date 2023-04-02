Экскурсия по Иркутску на транспорте

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Экскурсия по Иркутску на транспорте
Экскурсия по Иркутску на транспорте
Экскурсия по Иркутску на транспорте
Экскурсия по Иркутску на транспорте
Экскурсия по Иркутску на транспорте
Экскурсия по Иркутску на транспорте
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Что вас ожидает 🤩

  • Набережная Ангары
  • Резиденция генерал-губернатора
  • Памятник Александру III
  • Кафедральный собор Непорочного Сердца Божией Матери
  • Памятник адмиралу Колчаку
  • 130–й квартал
  • Памятник основателю Иркутску
  • Дом Файнберга
  • Знаменский монастырь
  • Памятник Бабру
  • Московские ворота
  • Памятник женам декабристов
  • Дом Волконского
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Богатейшая история, самобытные памятники, старинное кружево деревянных особняков – это все Иркутск, который раскроет вам свои тайны и удивит разнообразием впечатлений. Мы побываем на месте, где когда-то стоял деревянный острог, прогуляемся по набережной Ангары, увидим сибирский Белый дом и памятник загадочному зверю Бабру.

Иркутск – главные места города

Мы проедем по главной улице города – Карла Маркса, увидим памятники Александру III и сибирской легенде - адмиралу Колчаку, здание драматического театра и гордость Иркутска – старинные деревянные домики. Полюбуемся архитектурой храмов различных конфессий, пройдемся по набережной Ангары. Возле памятника основателям города, поговорим о самой начальной его истории, об остроге, который был здесь когда-то.

130-й квартал. Иркутская слобода

Иркутск знаменит свои деревянным зодчеством. Поэтому было принято решение в исторической части города создать музей под открытым небом, где бережно воссозданы деревянные постройки, появившиеся здесь с самого основания города. Сейчас это культурное наследие, которое переносит посетителей в далекое прошлое. Здесь можно бесконечно любоваться деревянными шедеврами, кружевом наличников, посетить уютные кафе и музеи, отдохнуть в окружении исторической архитектуры.

Декабристы в Иркутске

Одна из интереснейших страниц в истории города - это пребывание здесь декабристов. В Иркутске сохранилось множество мест, связанных с царскими ссыльными. Мы увидим дома Волконского и Трубецкого, резиденцию генерал-губернатора Восточной Сибири – Белый дом, Преображенскую церковь, где не раз бывали декабристы, Знаменский монастырь и Польский костел, приюту при котором помогали многие из них. И конечно, памятник женам декабристов, совершившим свой подвиг.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля оплачивается дополнительно.
  • Легковой автомобиль - 2500 руб
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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