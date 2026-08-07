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Экскурсия по Иркутску на транспорте туристов

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Экскурсия по Иркутску на транспорте туристов

Описание экскурсии

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Иркутск: Город с Богатой Историей

Иркутск – это место, где каждая улица и здание хранят свою уникальную историю. Откройте для себя самобытные памятники и старинное кружево деревянных особняков. Здесь вы сможете прогуляться по набережной Ангары, восхититься белоснежным Белым домом и посетить памятник загадочному зверю Бабру.

Главные Места Иркутска

Мы пройдём по главной улице города – Карла Маркса, где вас встретят памятники, посвященные Александру III и адмиралу Колчаку, а также здание драматического театра. И, конечно, не забудем о гордости Иркутска – старинных деревянных домах, которые сохранили свою красоту.

Архитектура и История

Архитектура храмов различных конфессий пленит воображение. На набережной Ангары мы поговорим о начале истории города, об остроге, который когда-то здесь стоял, около памятника основателям Иркутска.

130-й Квартал и Иркутская Слобода

Иркутск славится своим деревянным зодчеством. В исторической части города был создан музей под открытым небом, который бережно воссоздаёт деревянные постройки, появившиеся с самого основания города. Это культурное наследие переносит посетителей в далёкое прошлое.

Здесь можно:

  • Полюбоваться деревянными шедеврами и кружевом наличников,
  • Посетить уютные кафе и музеи,
  • Отдохнуть в окружении исторической архитектуры.

Декабристы в Иркутске

Одной из самых интересных страниц в истории города является пребывание здесь декабристов. В Иркутске сохранилось множество мест, связанных с царскими ссыльными:

  • Дома Волконского и Трубецкого,
  • Резиденция генерал-губернатора Восточной Сибири – Белый дом,
  • Преображенская церковь,
  • Знаменский монастырь и Польский костел.

Также мы увидим памятник женам декабристов, которые совершили великий подвиг.

Важная Информация

Для бронирования экскурсий в праздничные даты мы просим внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно, в любое время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Набережная Ангары
  • Резиденция генерал-губернатора
  • Памятник Александру III
  • Кафедральный собор Непорочного Сердца Божией Матери
  • Памятник адмиралу Колчаку
  • 130-й квартал
  • Памятник основателю Иркутску
  • Дом Файнберга
  • Знаменский монастырь
  • Памятник Бабру
  • Московские ворота
  • Памятник женам декабристов
  • Дом Волконского
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
  • Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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