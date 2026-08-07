Описание экскурсии```
Иркутск: Город с Богатой Историей
Иркутск – это место, где каждая улица и здание хранят свою уникальную историю. Откройте для себя самобытные памятники и старинное кружево деревянных особняков. Здесь вы сможете прогуляться по набережной Ангары, восхититься белоснежным Белым домом и посетить памятник загадочному зверю Бабру.
Главные Места Иркутска
Мы пройдём по главной улице города – Карла Маркса, где вас встретят памятники, посвященные Александру III и адмиралу Колчаку, а также здание драматического театра. И, конечно, не забудем о гордости Иркутска – старинных деревянных домах, которые сохранили свою красоту.
Архитектура и История
Архитектура храмов различных конфессий пленит воображение. На набережной Ангары мы поговорим о начале истории города, об остроге, который когда-то здесь стоял, около памятника основателям Иркутска.
130-й Квартал и Иркутская Слобода
Иркутск славится своим деревянным зодчеством. В исторической части города был создан музей под открытым небом, который бережно воссоздаёт деревянные постройки, появившиеся с самого основания города. Это культурное наследие переносит посетителей в далёкое прошлое.
Здесь можно:
- Полюбоваться деревянными шедеврами и кружевом наличников,
- Посетить уютные кафе и музеи,
- Отдохнуть в окружении исторической архитектуры.
Декабристы в Иркутске
Одной из самых интересных страниц в истории города является пребывание здесь декабристов. В Иркутске сохранилось множество мест, связанных с царскими ссыльными:
- Дома Волконского и Трубецкого,
- Резиденция генерал-губернатора Восточной Сибири – Белый дом,
- Преображенская церковь,
- Знаменский монастырь и Польский костел.
Также мы увидим памятник женам декабристов, которые совершили великий подвиг.
Важная Информация
Для бронирования экскурсий в праздничные даты мы просим внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно, в любое время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережная Ангары
- Резиденция генерал-губернатора
- Памятник Александру III
- Кафедральный собор Непорочного Сердца Божией Матери
- Памятник адмиралу Колчаку
- 130-й квартал
- Памятник основателю Иркутску
- Дом Файнберга
- Знаменский монастырь
- Памятник Бабру
- Московские ворота
- Памятник женам декабристов
- Дом Волконского
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
- Экскурсия проводится на транспорте туристов.