Обзорная экскурсия по Иркутску: вперед в прошлое

Прогулка по Иркутску с увлекательными фактами и видами. Посетите памятники, набережную и попробуйте местный кофе. Подходит для всей семьи
На этой экскурсии вас ждёт прогулка по самой длинной улице Иркутска, знакомство с деревянными домами 19 века и посещение Спасской церкви.

Вы увидите памятник Леониду Гайдаю, прогуляетесь по набережной Ангары и
узнаете, почему Иркутск - город богатых людей. В конце экскурсии насладитесь кофе с кедровыми орешками и получите список из 20 мест для посещения. Это идеальный способ познакомиться с историей и культурой города

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Уникальные памятники 19 века
  • ☕ Кофе с кедровыми орешками включён
  • 📸 Фотогеничные локации для снимков
  • 🌉 Прогулка по набережной Ангары
  • 🏰 Посещение Спасской церкви
Обзорная экскурсия по Иркутску: вперед в прошлое© Екатерина
Что можно увидеть

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Деревянные дома-памятники, построенные в 19 веке
  • Памятник Леониду Гайдаю
  • Спасскую церковь (самое древнее каменное сооружение Иркутска)
  • Сквер Кирова и вид на Казанский собор
  • Макет исторической части Иркутска начала 20 века
  • Католический костёл и собор Богоявления
  • Набережную Ангары и памятник основателям Иркутска
  • Московские ворота

И конечно, узнаете:

  • Почему Иркутск так называется, хотя стоит на Ангаре
  • При каких обстоятельствах здесь появился первый фотограф
  • Почему Иркутск — город богатых людей
  • Какова тайна исчезновения местного острога
  • Где в Иркутске бывал Колчак

И не только!

Организационные детали

  • Кофе с кедровыми орешками включён в стоимость
  • Можно с детьми 6+ (только предупредите заранее)
  • Бонусом вы получите список из 20 мест, которые я лично рекомендую посетить в городе

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Карла Маркса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 352 туристов
Я выбрала Иркутск после жизни в северной столице и точно могу рассказать про сильные стороны это сибирского города. А как фотограф я точно знаю самые эстетичные и интересные места и
с удовольствием их покажу. Встречи со мной — это не только иркутские фотокарточки, но и много забавных историй, разговоры по душам и волшебство общения людей, которые увиделись на пару часов для чего-то неслучайного и по каким-то немыслимым «алгоритмам» Вселенной. С удовольствием жду вас на улицах любимого города!

Входит в следующие категории Иркутска

