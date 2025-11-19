На этой экскурсии вас ждёт прогулка по самой длинной улице Иркутска, знакомство с деревянными домами 19 века и посещение Спасской церкви.
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Уникальные памятники 19 века
- ☕ Кофе с кедровыми орешками включён
- 📸 Фотогеничные локации для снимков
- 🌉 Прогулка по набережной Ангары
- 🏰 Посещение Спасской церкви
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Деревянные дома-памятники, построенные в 19 веке
- Памятник Леониду Гайдаю
- Спасскую церковь (самое древнее каменное сооружение Иркутска)
- Сквер Кирова и вид на Казанский собор
- Макет исторической части Иркутска начала 20 века
- Католический костёл и собор Богоявления
- Набережную Ангары и памятник основателям Иркутска
- Московские ворота
И конечно, узнаете:
- Почему Иркутск так называется, хотя стоит на Ангаре
- При каких обстоятельствах здесь появился первый фотограф
- Почему Иркутск — город богатых людей
- Какова тайна исчезновения местного острога
- Где в Иркутске бывал Колчак
И не только!
Организационные детали
- Кофе с кедровыми орешками включён в стоимость
- Можно с детьми 6+ (только предупредите заранее)
- Бонусом вы получите список из 20 мест, которые я лично рекомендую посетить в городе
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Карла Маркса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Екатерина — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 352 туристов
Я выбрала Иркутск после жизни в северной столице и точно могу рассказать про сильные стороны это сибирского города. А как фотограф я точно знаю самые эстетичные и интересные места
Входит в следующие категории Иркутска
