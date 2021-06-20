Что вас ожидает

«Визитные карточки» города

Я покажу места, откуда начиналась история Иркутска: Московские ворота, собор Богоявления и храм во имя Спаса Нерукотворного образа, старейшее сохранившееся каменное строение города. Расскажу о славных подвигах казаков и их жизни в Сибири у памятника Первопроходцам и о зарождении местной торговли на площади графа Сперанского. Поделюсь традициями и особенностями быта иркутянина 18-19 веков.

Иркутск и его жители

Вы увидите, где находились Девичий институт, публичная библиотека, училища, сиропитательные заведения и дома декабристов. Совершите путешествие во времени и услышите о смелости местных купцов, заслугах генерал-губернаторов, энтузиазме путешественников и прозорливости некоторых чиновников. А также о печально прославившихся воеводах-коррупционерах.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.