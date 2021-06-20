Прошлое и настоящее Иркутска

Главные достопримечательности города и рассказы о местных жителях на обзорной экскурсии

5
1 отзыв
Иркутск — место со своим лицом и характером.

Здесь переплелись каменная архитектура и деревянное зодчество, мощь Ангары и сибирский дружелюбный нрав.

Вы раскроете богатую историю города, услышите о его славных и темных временах.

Пройдете по старинным улицам, увидите храмы XVIII века и узнаете, как менялась здесь жизнь людей на протяжении столетий.
Прошлое и настоящее Иркутска
Прошлое и настоящее Иркутска
Прошлое и настоящее Иркутска
Прошлое и настоящее Иркутска
Прошлое и настоящее Иркутска
Прошлое и настоящее Иркутска
Прошлое и настоящее Иркутска
Прошлое и настоящее Иркутска
Прошлое и настоящее Иркутска
Прошлое и настоящее Иркутска
Прошлое и настоящее Иркутска
Прошлое и настоящее Иркутска

Что вас ожидает

«Визитные карточки» города

Я покажу места, откуда начиналась история Иркутска: Московские ворота, собор Богоявления и храм во имя Спаса Нерукотворного образа, старейшее сохранившееся каменное строение города. Расскажу о славных подвигах казаков и их жизни в Сибири у памятника Первопроходцам и о зарождении местной торговли на площади графа Сперанского. Поделюсь традициями и особенностями быта иркутянина 18-19 веков.

Иркутск и его жители

Вы увидите, где находились Девичий институт, публичная библиотека, училища, сиропитательные заведения и дома декабристов. Совершите путешествие во времени и услышите о смелости местных купцов, заслугах генерал-губернаторов, энтузиазме путешественников и прозорливости некоторых чиновников. А также о печально прославившихся воеводах-коррупционерах.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в сквере им. Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Злата
Злата
Меня зовут Злата, я работаю гидом с 2016 года. Люблю Иркутск, живу здесь больше десяти лет. Увлекаюсь историей города, люблю читать записки иркутских жителей. С радостью поделюсь накопленными знаниями!
Задать вопрос

1 реальный отзыв

О
20 июня 2021
Понравилась экскурсия, которую провела Злата. Молодец, старается много узнать об истории Иркутска и передать эти сведения слушателям.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

🎩Индивидуальные👣Пешком🧒Для детей🔭Обзорные#Собор Богоявления

Еще несколько похожих предложений в Иркутске

Прогулка по Иркутску с местным жителем
Индивидуальная экскурсия
5
2
4 000
за 1-5 чел.
Прогулка по Иркутску с местным жителем
Неспешная экскурсия по Иркутску в компании гида-местного жителя
Любой день
Индивидуальная обзорная экскурсия по Иркутску
Индивидуальная экскурсия
5
1
6 000
за 1-45 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Иркутску
Мы предлагаем вам прекрасную возможность ближе познакомиться с Иркутском, посетить его главные достопримечательности,...
По договоренности
Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»
4.5
48
1 200
за 1 чел.
Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»
На берегу Ангары в 66 километрах от Байкала расположен Иркутск
См. календарь
Обзорная пешая экскурсия по Иркутску
Индивидуальная экскурсия
4.6
23
2 500
за 1 чел.
Обзорная пешая экскурсия по Иркутску
Иркутск - не самый очевидный выбор для туриста
В любое удобное для вас время
Иркутская история, экскурсия в мини-группе
5
1
1 500
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Иркутская история, экскурсия в мини-группе
Иркутск - уникальный, старинный город, древний перекресток торговых путей, столица Восточной Сибири
Ежедневно с 10.00
Декабристы в Иркутске | Индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия
5
2
6 000
за 1-45 чел.
Декабристы в Иркутске | Индивидуальная экскурсия
Вас ждет содержательная трёхчасовая экскурсия по Иркутску как городу, который стал одним из центров...
По договоренности
Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
4.8
13
1 200
за 1 чел.
Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
Проехать по центральным улицам, увидеть ключевые памятники и узнать любопытное из городской хроники
в субботу в 11:00
Знакомство с Иркутском на самокатах!
Индивидуальная экскурсия
5
4
6 000
за 1-5 чел.
Знакомство с Иркутском на самокатах!
Охватить главные достопримечательности города и раскрыть его тайны на дружеской обзорной прогулке
Обелиски славы Иркутска
Индивидуальная экскурсия
6 000
за 1-45 чел.
Обелиски славы Иркутска
Вас ждет экскурсия по памятным историческим местам Иркутска, раскрывающая вклад жителей города в Великую...
По договоренности
Классическая обзорная экскурсия по Иркутску
Индивидуальная экскурсия
4.8
5
6 000
за 1-7 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Иркутску
Приглашаем вас на прогулку по исторической части Иркутска
По договоренности
Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
Индивидуальная экскурсия
4.9
13
4 940
за 1-4 чел.
Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
Познакомиться со старинным сибирским городом и «прожить» его историю
Большая экскурсия по Иркутску для организованных групп
Индивидуальная экскурсия
17 000
за 1-45 чел.
Большая экскурсия по Иркутску для организованных групп
Не упустите возможность узнать главное об Иркутске, его истории, увидеть уникальные культурно-исторические...
По договоренности
У нас ещё много экскурсий 😎 в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Иркутске
🇷🇺