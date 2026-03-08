Р Разживина читать дальше Хивусах. После этого поехали в Тальцы, где погуляли пару часов с экскурсоводом.

Плюсы: недалеко от Иркутска, хороший продуманный график, непродолжительная экскурсия - удобно. Красивые виды, нам повезло с погодой - отлично виден был противоположный берег. На рынке рыба свежайшая и вкуснейшая. Кстати, обещали там же лагман и самса - ум отъешь!

Минусы: народу в Листвянке - как на советской первомайской демонстрации. Атмосферу батюшки Байкала ну никак не уловить в такой толчее. Поднялись на камень Черского, полюбовались границей ледяного Байкала и стремительной открытой Ангары, байкальский музей с чудными толстенькими нервами, потом желающие пошли в нерпинарий, остальные - на рынок и кататься на

О Ольга читать дальше на собачьих упряжках. Отправила открытку домой по почте из воссозданного почтового отделения. Попила сбитня с пирогом в трапезной. Гулять -просто удовольствие, несмотря на мороз -25. Далее поехали в Листвянку. Посмотрели исток Ангары, погуляли по Байкальскому льду,посмотрели ледяные фигуры. Затем поехали на смотровую площадку. Поднимались на хорошем подъемнике. Вид,конечно, потрясающий! Особенно четко видна линия, где заканчивается лед Байкала и начинает течь Ангара! Ну, и конечно, Байкальский музей! Нам попался чудесный экскурсовод! Поездка оставила море приятных впечатлений и фото! Рекомендую! Экскурсия состоялась 1 марта. Экскурсию проводил Иван. Сначала остановились и прогулялись в Тальцах. Интересно воссозданное поселение на берегу Ангары. Большая территория,много зимних забав. Например,боулинг из ледяных шаров, огромные качели,горки, катание

Т Татьяна Не смотря на жуткую морозяку, экскурсия прошла отлично. Погуляли по Листвянке, побывали в лимнологическом музее (очень интересно!), просветились в Тальцах. Огромное спасибо гиду Оксане и водителю- организация на высоте!

Д Дарья Экскурсией довольна на 100%, прекрасный гид Александр рассказал много интересного, показал великолепные виды, на Масленицу и в музей препроводил. Подобралась и замечательная компания, получилась очень теплая, душевная экскурсия, несмотря на мороз на улице)

Н Наталья Экскурсия была очень хорошо организована, все самое главное посмотрели, экскурсовод была очень замечательная.. много всего интересного и познавательного рассказывала

Спасибо нашему гиду Александру! Интересно, впечатляюще, чистейший воздух, яркое солнце, невероятные виды, доброжелательный персонал!

A Alyona.osipchuk Было супер! Рекомендую! Увидели все самые красивые локации + Евгений предложил нам поучаствовать в планировании поездки, за что ему огромное спасибо! Т. к. нас было всего 3 (практически индивидуальная экскурсия), мы выбрали то, что нам было действительно интересно! Ещё и скидка на следующую экскурсию!

Наш гид Евгений по профессии учитель истории, и это дополнительный бонус к стандартным рассказам))

А Андрей Огромное спасибо прекрасному гиду Евгению за изумительную поездку и чудесный рассказ об Иркутске, Байкале и истории этих мест! Андрей

А Алексей Наш гид оказался настоящим профессионалом и очень интересным рассказчиком. Мы чудесно провели этот день в замечательном месте и любовались красотами Байкала. Зимой обязательно вернёмся.

Л Людмила Очень рада, что поситила Байкал

А Алёна Замечательное путешествие получилось. Спасибо, Евгений. Очень профессионально!

Л Людмила Экскурсия 08.11.2025- это просто великолепие. Экскурсоводу Алле просто респект!!! Посмотрели все:

Канатная дорога, камень Черского (виды просто фантастика), Байкальский музей, набережная в Листвянке, а катер с открытым дном по Байкалу. Очень все замечательно!!!

Деревня Тальцы очень понравилась!!!!

А погода в этот день была просто шикарная!!! Солнышко целый день, Батюшка Байкал показал все свое великолепие!!! 🤩♥️♥️♥️

Е Елена 8 ноября 2025 года посетили поселок Листвянку и музей Тальцы,в замечательном сопровождении экскурсовода Аллы!

Приятное общение,заботливое,не навязчивое отношение. узнали массу новых интересных фактов из рассказов. были охвачены самые важные и интересные достопримечательности и места этого завораживающего места!

Экскурсией остались очень довольны!

Рекомендую 100 проц!

О Ольга Очень впечатление экскурсией! Огромное спасибо гиду Алле за интересный ненавязчивый рассказ, время пролетело незаметно. Байкал просто фантастически красив! Единственное пожелание наверное в межсезонье делать покороче экскурсию по музею Тальцы, там просто холодно ближе в вечеру. Экскурсию однозначно рекомендую!