Листвянка — визитная карточка Байкала и отличное место, чтобы начать знакомство с озером! Вы увидите исток Ангары и легендарный Шаман-камень, подниметесь на Камень Черского ради панорамных видов.
Вас также ждет прогулка по самому поселку и посещение музея «Тальцы» — шедевра деревянного зодчества. По желанию можно заглянуть в Байкальский музей и увидеть нерпу вблизи.
Описание экскурсииЛиствянку можно смело назвать одной из визитных карточек Байкала. Первое поселение в этих местах появилось в XVIII веке и было названо в честь многочисленных лиственниц, растущих в окрестностях. Теперь это — всесезонный курорт, где можно отдохнуть, прокатиться по водной или ледяной глади величественного озера и попробовать на рынке свежевыловленную рыбу, которая водится только в водах Байкала — омуля, хариуса и сига. Зачастую именно с этого поселка начинается знакомство туристов с природой Прибайкалья. Во время экскурсии вы: увидите исток Ангары; посетите Тальцы — уникальный музей деревянного зодчества под открытым небом, в котором представлена деревянная архитектура Сибири XVII-XIX веков; подниметесь на Камень Черского, откуда вы увидите панораму истока реки Ангары и заснеженные вершины Хамар-Дабана; побываете у Шаман-камня — мы вспомним обычаи, которые принято соблюдать при посещении озера у местных; прогуляемся по поселку Листвянка, посетим сувенирный рынок и осмотрим Свято-Никольскую церковь; посетите Байкальский музей (по желанию), где можно будет познакомиться с флорой и фауной озера и побережья и увидеть байкальскую нерпу вблизи. Важная информация:
- В моих турах нет скучного экскурсионного маршрута — посмотрите направо, посмотрите налево, и лекций с историческими датами. Я создаю программу тура под ваши желания и ориентируюсь на настроение группы.
- Локации могут меняться в процессе поездки или дополняться другими не менее интересными местами.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Байкальский тракт
- Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»
- Исток реки Ангары
- Камень Черского
- Байкальский музей
- Свято-Никольская церковь
- Рыбно-сувенирный рынок в Листвянке
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты: /n музей Тальцы - 350 рублей, /n Байкальский музей - 600 рублей, /n кресельный подъемник на Камень Черского - 600 рублей
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер из аэропорта, ж/д вокзала, отеля
Завершение: По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 182 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Разживина
8 мар 2026
Поднялись на камень Черского, полюбовались границей ледяного Байкала и стремительной открытой Ангары, байкальский музей с чудными толстенькими нервами, потом желающие пошли в нерпинарий, остальные - на рынок и кататься на
Ольга
3 мар 2026
Экскурсия состоялась 1 марта. Экскурсию проводил Иван. Сначала остановились и прогулялись в Тальцах. Интересно воссозданное поселение на берегу Ангары. Большая территория,много зимних забав. Например,боулинг из ледяных шаров, огромные качели,горки, катание
Татьяна
28 фев 2026
Не смотря на жуткую морозяку, экскурсия прошла отлично. Погуляли по Листвянке, побывали в лимнологическом музее (очень интересно!), просветились в Тальцах. Огромное спасибо гиду Оксане и водителю- организация на высоте!
Дарья
25 фев 2026
Экскурсией довольна на 100%, прекрасный гид Александр рассказал много интересного, показал великолепные виды, на Масленицу и в музей препроводил. Подобралась и замечательная компания, получилась очень теплая, душевная экскурсия, несмотря на мороз на улице)
Наталья
8 фев 2026
Экскурсия была очень хорошо организована, все самое главное посмотрели, экскурсовод была очень замечательная.. много всего интересного и познавательного рассказывала
Айталина
30 дек 2025
Спасибо нашему гиду Александру! Интересно, впечатляюще, чистейший воздух, яркое солнце, невероятные виды, доброжелательный персонал!
Alyona.osipchuk
23 дек 2025
Было супер! Рекомендую! Увидели все самые красивые локации + Евгений предложил нам поучаствовать в планировании поездки, за что ему огромное спасибо! Т. к. нас было всего 3 (практически индивидуальная экскурсия), мы выбрали то, что нам было действительно интересно! Ещё и скидка на следующую экскурсию!
Наш гид Евгений по профессии учитель истории, и это дополнительный бонус к стандартным рассказам))
Андрей
22 дек 2025
Огромное спасибо прекрасному гиду Евгению за изумительную поездку и чудесный рассказ об Иркутске, Байкале и истории этих мест! Андрей
Алексей
14 дек 2025
Наш гид оказался настоящим профессионалом и очень интересным рассказчиком. Мы чудесно провели этот день в замечательном месте и любовались красотами Байкала. Зимой обязательно вернёмся.
Людмила
18 ноя 2025
Очень рада, что поситила Байкал
Алёна
11 ноя 2025
Замечательное путешествие получилось. Спасибо, Евгений. Очень профессионально!
Людмила
10 ноя 2025
Экскурсия 08.11.2025- это просто великолепие. Экскурсоводу Алле просто респект!!! Посмотрели все:
Канатная дорога, камень Черского (виды просто фантастика), Байкальский музей, набережная в Листвянке, а катер с открытым дном по Байкалу. Очень все замечательно!!!
Деревня Тальцы очень понравилась!!!!
А погода в этот день была просто шикарная!!! Солнышко целый день, Батюшка Байкал показал все свое великолепие!!! 🤩♥️♥️♥️
Елена
9 ноя 2025
8 ноября 2025 года посетили поселок Листвянку и музей Тальцы,в замечательном сопровождении экскурсовода Аллы!
Приятное общение,заботливое,не навязчивое отношение. узнали массу новых интересных фактов из рассказов. были охвачены самые важные и интересные достопримечательности и места этого завораживающего места!
Экскурсией остались очень довольны!
Рекомендую 100 проц!
Ольга
19 окт 2025
Очень впечатление экскурсией! Огромное спасибо гиду Алле за интересный ненавязчивый рассказ, время пролетело незаметно. Байкал просто фантастически красив! Единственное пожелание наверное в межсезонье делать покороче экскурсию по музею Тальцы, там просто холодно ближе в вечеру. Экскурсию однозначно рекомендую!
Татьяна
12 окт 2025
Экскурсия прошла замечательно! Евгений профессионально,доброжелательно и с интересом к своему делу провел экскурсию и предоставил много информации о Байкале и достопримечательностях которые мы посетили(Тальцы). Ожидания и впечатления от поездки на Байкал оправдались на все 100%!
