Духовная столица ⭐️ и самый образованный город 🏙️ Сибири

Иркутск — одно из пяти древнейших мест постоянного поселения человека на планете. Морской город 🏙️, хотя отнюдь не рядом с океаном. Город 🏙️ контрастов, где тесно переплетаются традиции Востока и Запада. Место, которое испокон веков было центром науки.

В прошлом центр самой большой по площади обособленной территории в мире. Место, благословленное поступью семи святых мужей и талантом сотен писателей, поэтов, художников, учёных и общественных деятелей. Мы узнаем об основных моментах из его загадочной истории 📖, посетим самые интересные достопримечательности 🏛️.