Иркутск в параллели веков

5
1 отзыв
Александр К.
Александр К. – Гид из Иркутска
Об­зор­ная экс­кур­сия по го­ро­ду, ко­то­рая по­дой­дёт для лю­дей лю­бо­го воз­рас­та и поз­во­лит по­зна­ко­мить­ся с наи­бо­лее ин­те­рес­ны­ми до­сто­при­ме­ча­тель­но­стя­ми.

Именно с этой экскурсии 🧭 хорошо начать ваше знакомство с Прибайкальем.
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Экскурсия

4 200 ₽ за экскурсию

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Иркутск в параллели веков
Иркутск в параллели веков

Что вы увидите

  • Спасская церковь
  • Богоявленский собор
  • Мемориал Вечного огня
  • Аллея Ветеранов
  • Знаменский женский монастырь
  • Памятник адмиралу А. В. Колчаку
  • Знаменский некрополь
  • Иркутский тюремный замок
  • Казанская церковь
  • Особняк А. И. Шастина (Дом Европы)
  • Дом-музей декабриста С. Г. Волконского и С. П. Трубецкого
  • Памятник императору Александру III
  • Александровский сквер
  • Мавританский замок
  • Белый дом
  • Иркутская слобода (130-й квартал)
  • Памятник Бабру
  • Крестовоздвиженская церковь
Духовная столица ⭐️ и самый образованный город 🏙️ Сибири
Иркутск — одно из пяти древнейших мест постоянного поселения человека на планете. Морской город 🏙️, хотя отнюдь не рядом с океаном. Город 🏙️ контрастов, где тесно переплетаются традиции Востока и Запада. Место, которое испокон веков было центром науки.
В прошлом центр самой большой по площади обособленной территории в мире. Место, благословленное поступью семи святых мужей и талантом сотен писателей, поэтов, художников, учёных и общественных деятелей. Мы узнаем об основных моментах из его загадочной истории 📖, посетим самые интересные достопримечательности 🏛️.
+Что входит
  • Аренда комфортабельного автобуса на 3 часа
  • Услуги квалифицированного экскурсовода на 3 часа.
Что не входит
  • Питание (150/1500 руб. с чел. )
  • Посещение музея (170/300 руб. с чел. )
  • Дополнительные услуги не по программе.
Начало
🚩 г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 2
Место завершения
🏁 г. Иркутск, ул. 3 июля, 25
Иркутск в параллели веков
Иркутск в параллели веков
Иркутск в параллели веков
Иркутск в параллели веков

Экскурсия проводится Ежедневно по договоренности

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александр К.
Александр К.
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