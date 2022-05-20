«Иркутск - город столичный» - экскурсия в мини-группе

Я покажу места, откуда начиналась история Иркутска: Московские ворота, собор Богоявления

5
1 отзыв
Я покажу места, откуда начиналась история Иркутска: Московские ворота, собор Богоявления и храм во имя Спаса Нерукотворного образа, старейшее сохранившееся каменное строение города.

Расскажу о славных подвигах казаков и их жизни в Сибири у памятника Первопроходцам и о зарождении местной торговли на площади графа Сперанского.

Поделюсь традициями и особенностями быта иркутянина 18-19 веков.
«Иркутск - город столичный» - экскурсия в мини-группе
«Иркутск - город столичный» - экскурсия в мини-группе
«Иркутск - город столичный» - экскурсия в мини-группе
«Иркутск - город столичный» - экскурсия в мини-группе

Что вас ожидает 🤩

  • Московские ворота
  • Собор Богоявления и храм во имя Спаса Нерукотворного образа
  • Памятник первопрохордцам
  • Памятник учительнице
  • Памятник графу М. М. Сперанскому
  • Бывшую духовную семинарию

«Визитные карточки» города

Я покажу места, откуда начиналась история Иркутска: Московские ворота, собор Богоявления и храм во имя Спаса Нерукотворного образа, старейшее сохранившееся каменное строение города. Расскажу о славных подвигах казаков и их жизни в Сибири у памятника Первопроходцам и о зарождении местной торговли на площади графа Сперанского. Поделюсь традициями и особенностями быта иркутянина 18-19 веков.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Фонтан на сквере им. Кирова
Завершение: Памятник М.М. Сперанскому
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота, воскресенье: 10:00 — 12:00; 12:00 — 14:00; 14:00 — 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Суббота, воскресенье: 10:00 — 12:00; 12:00 — 14:00; 14:00 — 16:00

Отзывы от туристов

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