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Иркутск - город столичный

Увлекательное путешествие по Иркутску: история, памятники и современные объекты ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Иркутск, старше Санкт-Петербурга, расположен на пересечении торговых путей.

Город известен своей историей, начиная с первых поселений на Ангаре и заканчивая современными достопримечательностями.

В рамках экскурсии можно увидеть место слияния Иркута и Ангары, Московские ворота, Знаменский некрополь и другие знаковые объекты.

Это идеальная возможность погрузиться в историю и культуру Иркутска, узнав о декабристах и Русской Америке
4.6
11 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌍 Уникальная история города
  • 🏛 Знаковые архитектурные памятники
  • 📜 Интересные исторические факты
  • 🌉 Живописные природные виды
  • 🚶‍♂️ Индивидуальный подход

Лучшее время для посещения

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Лучшие месяцы для посещения Иркутска - июнь, июль и август, когда погода наиболее комфортная и позволяет насладиться прогулками. В сентябре и мае также приятно, но может быть прохладнее. Зимой, с декабря по февраль, можно ощутить настоящую сибирскую зиму, но стоит быть готовым к холодам.
Сейчас август — это идеальное время.
Иркутск - город столичный
Иркутск - город столичный
Иркутск - город столичный

Что можно увидеть

  • Место слияния Иркута и Ангары
  • Московские ворота
  • Знаменский некрополь
  • Памятник Колчаку
  • Русско-азиатский банк
  • 130 квартал

Описание экскурсии

Исторические факты о городе отражают его богатое наследие, начиная с первых поселений на Ангаре и заканчивая современными достижениями. В ходе экскурсии вы погрузитесь в увлекательную историю и откроете для себя множество интересных аспектов:

Ключевые исторические события

  • Освоение Русской Америки
  • Присоединение Дальневосточных территорий
  • Ссылка декабристов
  • Период Гражданской войны

Значимые места и памятники

В ходе экскурсии вы сможете увидеть знаковые места и исторические памятники города. Обязательно посетите:

  • Слияние рек Иркут и Ангара
  • Московские ворота
  • Знаменский некрополь
  • Памятник Колчаку
  • Русско-азиатский банк
  • 130 квартал с его старинным зодчеством

Современные объекты

Город сочетает в себе историческую ценность и современное развитие, что делает его уникальным и привлекательным для туристов. Познакомившись с этими местами, вы получите возможность не только насладиться красотой этих объектов, но и глубже понять историю и культуру данного региона.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь трех храмов
  • Место слияния Иркута и Ангары
  • Московские ворота
  • Знаменский некрополь
  • Памятник Колчаку
  • Казанская церковь
  • Кружевной дом
  • Улица Карла Маркса
  • Русско-азиатский банк
  • Памятник Александру III
  • Скульптура Бабра
  • 130 квартал
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Что не входит в цену
  • Личные расходы туриста
  • Обед.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, по договоренности
Завершение: Иркутск, 130 квартал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
2
1
Е
Нам очень понравилась экскурсия! Все было очень интересно, насыщенно! У нас было ограничено время, так Юлия, наш гид, подстроилась под наши планы, так что мы остались довольны. Отдельное спасибо, Юлия, заваш живой рассказ! И за фотографии! Мы в восторге! 🤗
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Н
Благодарны экскурсоводу Юлии за интересный рассказ о городе. Посетили все по программе, и даже локации, которые не посещают групповые экскурсии. Отдельное спасибо за вкуснейший морс. С морозца было очень кстати!
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З
Экскурсия очень понравилась. Гид Николай рассказал о городе со времен основания до наших дней👍. Рекомендую всем, особенно прибывающим в первый раз
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П
Хорошая экскурсия, увидели достопримечательности города и познакомились с историей Иркутска. Доброжелательный и эрудированный экскурсовод Николай!
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B
Экскурсия прошла отлично, гид Павел грамотно, со знанием истории города рассказал о просмотронных достопримечательностей города Иркутска, вежлив.
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К
Экскурсия по Иркутску нам понравилась, в меру пешеходная и не много пути на автомобиле! Большое спасибо гиду Николаю!
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