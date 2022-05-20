Собор Богоявления и храм во имя Спаса Нерукотворного образа
Памятник первопрохордцам
Памятник учительнице
Памятник графу М. М. Сперанскому
Бывшую духовную семинарию
«Визитные карточки» города
Я покажу места, откуда начиналась история Иркутска: Московские ворота, собор Богоявления и храм во имя Спаса Нерукотворного образа, старейшее сохранившееся каменное строение города. Расскажу о славных подвигах казаков и их жизни в Сибири у памятника Первопроходцам и о зарождении местной торговли на площади графа Сперанского. Поделюсь традициями и особенностями быта иркутянина 18-19 веков.
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.