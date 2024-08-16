Лучшие месяцы для посещения Иркутска - июнь, июль и август, когда погода наиболее комфортная и позволяет насладиться прогулками. В сентябре и мае также приятно, но может быть прохладнее. Зимой, с декабря по февраль, можно ощутить настоящую сибирскую зиму, но стоит быть готовым к холодам.

Иркутск, старше Санкт-Петербурга, расположен на пересечении торговых путей. Город известен своей историей, начиная с первых поселений на Ангаре и заканчивая современными достопримечательностями. В рамках экскурсии можно увидеть место слияния Иркута и Ангары, Московские ворота, Знаменский некрополь и другие знаковые объекты. Это идеальная возможность погрузиться в историю и культуру Иркутска, узнав о декабристах и Русской Америке

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-16 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Исторические факты о городе отражают его богатое наследие, начиная с первых поселений на Ангаре и заканчивая современными достижениями. В ходе экскурсии вы погрузитесь в увлекательную историю и откроете для себя множество интересных аспектов:

Ключевые исторические события

Освоение Русской Америки

Присоединение Дальневосточных территорий

Ссылка декабристов

Период Гражданской войны

Значимые места и памятники

В ходе экскурсии вы сможете увидеть знаковые места и исторические памятники города. Обязательно посетите:

Слияние рек Иркут и Ангара

Московские ворота

Знаменский некрополь

Памятник Колчаку

Русско-азиатский банк

130 квартал с его старинным зодчеством

Современные объекты

Город сочетает в себе историческую ценность и современное развитие, что делает его уникальным и привлекательным для туристов. Познакомившись с этими местами, вы получите возможность не только насладиться красотой этих объектов, но и глубже понять историю и культуру данного региона.