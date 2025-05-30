Из Иркутска - к местам силы и волшебства на Байкале
Путешествие к Байкалу через тайгу: Сухое озеро, Кудыкина гора и чудотворная икона. Откройте для себя магию природы и легенд
Всего в 120 км от Иркутска, в окружении сибирской тайги, находится уникальное место силы на Байкале.
Здесь можно увидеть Сухое озеро, которое наполняется водой лишь раз в несколько лет, и подняться читать дальше
на Кудыкину гору с панорамным видом на Байкал.
В Свято-Никольской церкви хранится чудотворная икона Николая Чудотворца, а чаепитие на берегу озера под звуки фимбо станет настоящим завершением дня. Эта экскурсия - возможность прикоснуться к легендам и загадкам Байкала
Мы посетим сакральное Сухое озеро в посёлке Большое Голоустное — место силы на Байкале. Озеро наполняется водой только раз в 4 года, а в остальное время это зелёный луг с обрамляющим его лесом. И учёные до сих пор не нашли этому объяснения!
Проведём практики на исполнение желаний у Мужского и Женского камней. Мужчинам эти камни дают силу, а женщинам помогают обрести радость замужества и материнства.
Прогуляемся по экотропе Прибайкальского нацпарка и зайдём в гости к Дедушке Лиственю — огромному 400-летнему дереву. По местным поверьям, оно обладает особой силой.
В Свято-Никольской церкви поклонимся иконе Николаю Чудотворцу. Говорят, она творит чудеса — исцеляет больных, дарит бесплодным женщинам беременность, спасает моряков и путешественников.
Поднимемся на Кудыкину гору и полюбуемся панорамным видом на Байкал.
На берегу озера попьём чай с местными травами под волшебные звуки фимбо.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на автомобиле Nissan Juke, чаепитие
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 33 туристов
Дорогие друзья! Я люблю путешествовать и всем сердцем люблю родной город Иркутск и наш величественный Байкал. Я являюсь аттестованным гидом по Иркутской области и Байкалу. Внесена в Федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков России. После нашего путешествия вы полюбите наш город и Байкал, ведь он подарит вам удивительный заряд энергии, который навсегда останется в вашем сердце. До встречи!
Алина
30 мая 2025
Это было невероятное путешествие! Мариночка наш гид просто чудо, я так рада,что мы своей небольшой, но уютной женской компанией оказались в самое лучшее время. Погода была всяческая, но нас никак читать дальше
это не испугало и мы проделали все то, что и хотели. Марина не только опытный и знающий гид, а еще и очень доброжелательный и приятный проводник. Всем тем, кто будет в Иркутске и хочет отправиться по местам силы на 1 день, я очень рекомендую Марину с ее программой! Нам очень понравилось