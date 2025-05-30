Всего в 120 км от Иркутска, в окружении сибирской тайги, находится уникальное место силы на Байкале.Здесь можно увидеть Сухое озеро, которое наполняется водой лишь раз в несколько лет, и подняться

на Кудыкину гору с панорамным видом на Байкал. В Свято-Никольской церкви хранится чудотворная икона Николая Чудотворца, а чаепитие на берегу озера под звуки фимбо станет настоящим завершением дня. Эта экскурсия - возможность прикоснуться к легендам и загадкам Байкала

Описание экскурсии

Мы посетим сакральное Сухое озеро в посёлке Большое Голоустное — место силы на Байкале. Озеро наполняется водой только раз в 4 года, а в остальное время это зелёный луг с обрамляющим его лесом. И учёные до сих пор не нашли этому объяснения!

Проведём практики на исполнение желаний у Мужского и Женского камней. Мужчинам эти камни дают силу, а женщинам помогают обрести радость замужества и материнства.

Прогуляемся по экотропе Прибайкальского нацпарка и зайдём в гости к Дедушке Лиственю — огромному 400-летнему дереву. По местным поверьям, оно обладает особой силой.

В Свято-Никольской церкви поклонимся иконе Николаю Чудотворцу. Говорят, она творит чудеса — исцеляет больных, дарит бесплодным женщинам беременность, спасает моряков и путешественников.

Поднимемся на Кудыкину гору и полюбуемся панорамным видом на Байкал.

На берегу озера попьём чай с местными травами под волшебные звуки фимбо.

