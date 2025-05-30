Мои заказы

Из Иркутска - к местам силы и волшебства на Байкале

Путешествие к Байкалу через тайгу: Сухое озеро, Кудыкина гора и чудотворная икона. Откройте для себя магию природы и легенд
Всего в 120 км от Иркутска, в окружении сибирской тайги, находится уникальное место силы на Байкале.

Здесь можно увидеть Сухое озеро, которое наполняется водой лишь раз в несколько лет, и подняться
на Кудыкину гору с панорамным видом на Байкал.

В Свято-Никольской церкви хранится чудотворная икона Николая Чудотворца, а чаепитие на берегу озера под звуки фимбо станет настоящим завершением дня. Эта экскурсия - возможность прикоснуться к легендам и загадкам Байкала

1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Сакральное Сухое озеро
  • 🗻 Панорамы с Кудыкиной горы
  • ⛪ Чудотворная икона
  • 🌲 Экотропа Прибайкальского парка
  • 🍵 Чаепитие на берегу Байкала
Из Иркутска - к местам силы и волшебства на Байкале
© Марина
Из Иркутска - к местам силы и волшебства на Байкале© Марина
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Сухое озеро
  • Кудыкина гора
  • Свято-Никольская церковь

Описание экскурсии

Мы посетим сакральное Сухое озеро в посёлке Большое Голоустное — место силы на Байкале. Озеро наполняется водой только раз в 4 года, а в остальное время это зелёный луг с обрамляющим его лесом. И учёные до сих пор не нашли этому объяснения!

Проведём практики на исполнение желаний у Мужского и Женского камней. Мужчинам эти камни дают силу, а женщинам помогают обрести радость замужества и материнства.

Прогуляемся по экотропе Прибайкальского нацпарка и зайдём в гости к Дедушке Лиственю — огромному 400-летнему дереву. По местным поверьям, оно обладает особой силой.

В Свято-Никольской церкви поклонимся иконе Николаю Чудотворцу. Говорят, она творит чудеса — исцеляет больных, дарит бесплодным женщинам беременность, спасает моряков и путешественников.

Поднимемся на Кудыкину гору и полюбуемся панорамным видом на Байкал.

На берегу озера попьём чай с местными травами под волшебные звуки фимбо.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на автомобиле Nissan Juke, чаепитие
  • Будет интересно взрослым и детям от 7 лет
  • Экскурсия проводится круглый год

Марина
Марина — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 33 туристов
Дорогие друзья! Я люблю путешествовать и всем сердцем люблю родной город Иркутск и наш величественный Байкал. Я являюсь аттестованным гидом по Иркутской области и Байкалу. Внесена в Федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков России. После нашего путешествия вы полюбите наш город и Байкал, ведь он подарит вам удивительный заряд энергии, который навсегда останется в вашем сердце. До встречи!
Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Алина
Алина
30 мая 2025
Это было невероятное путешествие! Мариночка наш гид просто чудо, я так рада,что мы своей небольшой, но уютной женской компанией оказались в самое лучшее время. Погода была всяческая, но нас никак
это не испугало и мы проделали все то, что и хотели. Марина не только опытный и знающий гид, а еще и очень доброжелательный и приятный проводник. Всем тем, кто будет в Иркутске и хочет отправиться по местам силы на 1 день, я очень рекомендую Марину с ее программой! Нам очень понравилось

