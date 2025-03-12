Мои заказы

Деревянная архитектура Иркутска и чаепитие в старинном доме

Откройте для себя красоту иркутской резьбы и насладитесь чаепитием в старинном доме. Уникальный опыт, который вдохновит вас на изучение города
Экскурсия по Иркутску предлагает уникальную возможность увидеть исторические деревянные дома, которые являются культурным наследием России.

Посетители смогут изучить ковровую застройку и неповторимые элементы деревянного кружева, характерные для города.

Участники узнают о значении и ценности деревянной архитектуры, а также о том, как местные жители поддерживают её сохранение.

В завершение экскурсии гостей ждёт чаепитие в старинном доме, где можно насладиться чаем из сибирских трав
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏡 Уникальная деревянная архитектура
  • 🗺 Исторические улицы и дома
  • ☕ Чаепитие в старинном доме
  • 👥 Интересные рассказы о городе
  • 🎨 Искусство деревянной резьбы
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя14
ноя17
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Улица Бабушкина
  • Улица Карла Либкнехта
  • Историческая квартира

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • улицы с историческими деревянными домами, признанными культурным наследием России
  • ту самую ковровую застройку на примере улицы Бабушкина
  • неповторимые элементы деревянного кружева Иркутска на примере улицы Карла Либкнехта
  • примеры иконостасной резьбы, типичной для города
  • историческую квартиру в деревянном доме-памятнике архитектуры

Я расскажу:

  • почему деревянная архитектура Иркутска — настоящее культурное наследие
  • в чём её ценность и почему её нужно оберегать
  • как иркутяне, защитники деревянной архитектуры, сохраняют и поддерживают облик старого города
  • каким образом один человек может изменить целую квартиру и как такой пример способен вдохновлять других людей, влюблённых в Иркутск

Кому подойдёт экскурсия

Экскурсия будет интересна всем — и тем, кто в Иркутске впервые, и тем, кто был здесь много раз, и даже местным жителям.

Это нестандартный взгляд на городской облик, без привычных дат и официоза, но с уважением к фактам и деталям. В результате вы получите понимание общего контекста деревянной архитектуры Иркутска в прошлом и настоящем.

Организационные детали

  • Прогулка займёт примерно 1 час 20 минут, чаепитие в старинном доме — около 1 часа
  • Я угощу вас чаем из сибирских трав, собранных руками местной мастерицы
  • Дополнительных расходов нет
  • Могу провести автопешеходную экскурсию по этому маршруту. За подробностями обращайтесь в переписку

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4900 ₽
Юлия
Юлия — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 121 туриста
Автор и куратор независимых краеведческих проектов про Иркутск и для Иркутска. Гид-переводчик и краевед. Помогаю другим увидеть красоту и индивидуальность моего города, восстанавливаю и изучаю деревянную архитектуру вместе с моими учениками в школе. Ищу необычное в повседневном и вижу красоту вокруг. Владею немецким — уровень C1 (Goethe Institut Zertifikat) и английским — уровень B2 (Toefl). Водительский стаж 15 лет.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
5
1
4
3
2
1
Anya
Anya
12 мар 2025
Мы с подругами приехали отмечать день рождения на Байкал, и завершить свою поездку хотели теплой экскурсией, с упором на традиционную архитектуру

Нашли абсолютно случайно экскурсию от Юлии и верили в лучшее.

Так
вот: ЮЛИЯ БЕСПОДОБНА. Как только она с нами заговорила, мы влюбились. Такая любовь к своему родному городу, как у Юлии, это что-то невероятное.

Деревяшки города из старых зданий в наших глазах превратились во что-то бесценное. Юлия нас зарядила на годы вперёд гордостью за свое наследие, если не на всю жизнь

В конце мы пили чай в деревяшке Юлии, и это было невероятно тепло. БЕГИТЕ к Юлии. Это уникальный опыт

