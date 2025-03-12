Экскурсия по Иркутску предлагает уникальную возможность увидеть исторические деревянные дома, которые являются культурным наследием России.
Посетители смогут изучить ковровую застройку и неповторимые элементы деревянного кружева, характерные для города.
Участники узнают о значении и ценности деревянной архитектуры, а также о том, как местные жители поддерживают её сохранение.
В завершение экскурсии гостей ждёт чаепитие в старинном доме, где можно насладиться чаем из сибирских трав
5 причин купить эту экскурсию
- 🏡 Уникальная деревянная архитектура
- 🗺 Исторические улицы и дома
- ☕ Чаепитие в старинном доме
- 👥 Интересные рассказы о городе
- 🎨 Искусство деревянной резьбы
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Улица Бабушкина
- Улица Карла Либкнехта
- Историческая квартира
Описание экскурсии
Вы увидите:
- улицы с историческими деревянными домами, признанными культурным наследием России
- ту самую ковровую застройку на примере улицы Бабушкина
- неповторимые элементы деревянного кружева Иркутска на примере улицы Карла Либкнехта
- примеры иконостасной резьбы, типичной для города
- историческую квартиру в деревянном доме-памятнике архитектуры
Я расскажу:
- почему деревянная архитектура Иркутска — настоящее культурное наследие
- в чём её ценность и почему её нужно оберегать
- как иркутяне, защитники деревянной архитектуры, сохраняют и поддерживают облик старого города
- каким образом один человек может изменить целую квартиру и как такой пример способен вдохновлять других людей, влюблённых в Иркутск
Кому подойдёт экскурсия
Экскурсия будет интересна всем — и тем, кто в Иркутске впервые, и тем, кто был здесь много раз, и даже местным жителям.
Это нестандартный взгляд на городской облик, без привычных дат и официоза, но с уважением к фактам и деталям. В результате вы получите понимание общего контекста деревянной архитектуры Иркутска в прошлом и настоящем.
Организационные детали
- Прогулка займёт примерно 1 час 20 минут, чаепитие в старинном доме — около 1 часа
- Я угощу вас чаем из сибирских трав, собранных руками местной мастерицы
- Дополнительных расходов нет
- Могу провести автопешеходную экскурсию по этому маршруту. За подробностями обращайтесь в переписку
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4900 ₽
Юлия — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 121 туриста
Автор и куратор независимых краеведческих проектов про Иркутск и для Иркутска. Гид-переводчик и краевед. Помогаю другим увидеть красоту и индивидуальность моего города, восстанавливаю и изучаю деревянную архитектуру вместе с моими учениками в школе. Ищу необычное в повседневном и вижу красоту вокруг. Владею немецким — уровень C1 (Goethe Institut Zertifikat) и английским — уровень B2 (Toefl). Водительский стаж 15 лет.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Anya
12 мар 2025
Мы с подругами приехали отмечать день рождения на Байкал, и завершить свою поездку хотели теплой экскурсией, с упором на традиционную архитектуру
Нашли абсолютно случайно экскурсию от Юлии и верили в лучшее.
Входит в следующие категории Иркутска
