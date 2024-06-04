1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Байкал за один день: экскурсия из Иркутска в Листвянку
Откройте для себя величие Байкала, исследуя его берега и историю в увлекательной экскурсии из Иркутска
Начало: По желанию заказчика
23 июня в 09:30
25 июня в 09:30
13 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день
Погрузитесь в мир Бурятии и Тункинского национального парка за один день. Альпийские луга, горные реки и буддийские дацаны ждут вас
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 23 890₽ за всё до 19 чел.
Индивидуальная
7 часов
Попробуй вкус Байкала: гастрономическое путешествие в Листвянку
Приглашаем на незабываемое путешествие от Иркутска до Байкала с гастрономическим уклоном. Откройте для себя богатство местной кухни и красоты озера
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 15 700₽ за всё до 19 чел.
Индивидуальная
9 часов
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия: Байкал и Листвянка из Иркутска
Окунитесь в волшебство Байкала: музей, Шаман-камень, рыбный рынок и панорамы с камня Черского ждут вас
Начало: Заберу Вас из отеля в пределах города, из аэропорт...
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от 13 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие из Иркутска на Байкал: Легенды и виды
Исследуйте величие Байкала, познакомьтесь с уникальной природой и культурой Прибайкалья в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии
Начало: В удобном для вас месте в центре города на правом ...
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 14 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Иркутск и Байкал за 8 часов
Насыщенная программа: исторический центр Иркутска, музей Тальцы, озеро Байкал. Увлекательные рассказы, комфортный транспорт, незабываемые впечатления
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
14 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Байкальская обсерватория Иркутска: путешествие к звездам
Откройте для себя удивительный мир астрономии и космических явлений в уникальной экскурсии на берегу Байкала
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 11 400₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
13 часов
День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
Погрузитесь в мир бурятской мифологии и насладитесь байкальскими пейзажами. Узнайте, как живут местные жители, и посетите главные памятники Ольхона
Начало: В Иркутске
Сегодня в 21:00
Завтра в 19:00
33 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Голубой лед Байкала: зимнее приключение и культурное погружение
Погрузитесь в зимнюю сказку Байкала, где вас ждут не только уникальные ледяные пейзажи, но и познавательная история с местной кухней
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
17 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Джип-тур по югу Ольхона: путешествие на Ниве с видами на Байкал
Погрузитесь в мир природных красот юга Ольхона. Экскурсия на Ниве откроет потрясающие пейзажи и незабываемые впечатления
Начало: В поселке Хужир
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
17 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие на Байкал: история, природа, культура
Откройте для себя загадочный Байкал: исторические легенды, встреча с нерпой и красоты дендропарка в однодневной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Иркутске
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от 10 989₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Иркутск - музей Тальцы - поселок Листвянка
История, культура и природа Прибайкалья в большом авто-туре по знаменитым местам Байкальского тракта
14 июля в 10:00
1 сен в 10:00
8 960₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Эксклюзивный джип-тур по северу Ольхона - путешествие с душой
Погрузитесь в атмосферу Байкала с индивидуальным джип-туром по Ольхону. Живописные места и теплые встречи ждут вас
Начало: В поселке Хужир
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
17 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Большое Голоустное - сакральное место Байкала
Прогулка по главным местам силы поселка Большое Голоустное. Оцените виды природы, узнайте легенды о Байкале и историю Свято-Никольской церкви
17 июля в 08:00
8 авг в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур по древнему Тажеранскому побережью Байкала
Погрузитесь в атмосферу древних легенд и уникальных природных памятников Тажеранской степи. Вас ждут живописные бухты Байкала и традиционная кухня
Начало: в вашем месте проживания в Иркутске
Сегодня в 19:30
Завтра в 09:00
32 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Зимнее приключение на Ольхон: путешествие по льду Байкала
Откройте для себя тайны зимнего Байкала в комфортабельной экскурсии на джипе к острову Ольхон
Начало: У вашего места проживания в Иркутске
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:30
33 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Листвянка - туристическая столица Байкала
Листвянка идеально подходит для первого знакомства с Прибайкальем. Осмотрите старинные образцы деревянного зодчества и узнайте об эпохе освоения Сибири
Начало: В вашем отеле в Иркутске
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
12 670₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Байкал и Ольхон: путешествие с гидом-шаманом в мир духов и природы
Приглашаем вас в уникальное путешествие к сердцу Байкала и на остров Ольхон в компании гида с даром шамана. Откройте неповторимый мир духов и природы
Начало: В черте города, кроме отдаленных районов
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 33 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
Тажеранские степи и бухта Ая - уникальные места с богатой историей и удивительными пейзажами. Узнайте больше о культуре и природе Прибайкалья
Начало: В центре Иркутска
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
22 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Идеальный день на Байкале: Путешествие из Иркутска
Исследуйте величие Байкала и культурное наследие Иркутска, наслаждаясь индивидуальной экскурсией с личным гидом
Начало: У вашего отеля в Иркутске
10 июня в 18:00
11 июня в 10:00
13 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Славное море, священный Байкал
Путешествие по красочной дороге в старинный прибрежный поселок Листвянка в месте истока Ангары
Начало: От отеля гостей/аэропорт/жд. вокзал. Время трансфе...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Фантастическая Бурятия: путешествие из Иркутска
Тункинская долина, Саянские горы, Аршан, панорамы Байкала и термальные источники за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
2400021 600₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Иркутск и Байкал: культурное погружение и природные чудеса
Исследуйте Иркутск и Байкал: от исторических сокровищ до природных чудес за один день с эксклюзивным гидом
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:00
1500013 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Зимняя рыбалка на острове Ольхон
Отправиться за свежим уловом на озеро Ялга и насладиться красотой сибирских пейзажей
Начало: В поселке Хужир
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 6 900₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Байкал известный и неизведанный
Порт, треккинг вдоль КБЖД, дивные пейзажи и всё-всё об озере в путешествии из Иркутска
Начало: В удобном вам месте в Иркутске
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
14 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Двухдневное путешествие на остров Ольхон из Иркутска
Посетить все «визитные карточки» и сакральные места острова в душевной компании
10 июня в 08:00
19 июня в 08:00
45 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Малое море Байкала и Тажеранские степи
Неизведанные панорамы, горные перевалы, древнейшие пещеры Прибайкалья и закат с Мраморного карьера
21 июня в 06:00
22 июня в 06:00
23 990₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
13 часов
Бурятские земли: шаманизм, степи и мрамор на берегу Байкала
Из Иркутска - к берегам Байкала, древнему мраморному карьеру и священным местам
Начало: на ваш выбор в пределах Иркутска
Завтра в 07:30
10 июня в 06:00
22 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Пешком вдоль Байкальской железной дороги
Живописный и несложный поход с рассказами о грандиозном проекте
Начало: На ЖД вокзале Иркутска
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 13 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Большое Голоустное и пасторальная красота Байкала
Посетите один из самых живописных посёлков на западном берегу Байкала. Природа, история и уникальные места ждут вас
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
16 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Байкал: путешествие по острову Ольхон
Оценить величие и красоту озера в поездке к мысу Хобой
Начало: Отель проживания в Хужире
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
24 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Листвянка, КБЖД или Большая Байкальская Тропа: экскурсия-конструктор
Полюбоваться деревянным зодчеством, прогуляться к Большим Котам или приоткрыть тайны тоннелей КБЖД
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
15 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Золото Байкала
Навестить поселок на живописном побережье, узнать о золотодобыче и пообедать у гостеприимной хозяйки
Начало: В микрорайоне Солнечный
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
20 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Космический лед Байкала
Погулять по льду среди замерзших пузырьков и побывать в местах шаманских обрядов
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
30 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
13 часов
Ночь на льду Байкала
Переночевать в сердце великого озера и полюбоваться звездами над небом Сибири
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
69 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
День на Ольхоне
Посетить сакральные памятники, любуясь в пути живописными пейзажами священного Байкала
Начало: В поселке Хужир, о. Ольхон
Завтра в 17:00
10 июня в 10:00
24 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
13 часов
Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию
Байкал, Тункинская долина, курорт Аршан, дацан «Бодхидхарма» и горячие источники за один день
Начало: По договоренности
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
19 990₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
13 часов
Иркутск - остров Ольхон. Большое путешествие
Ощутить пульс Байкала, открыть его предания и насладиться видами в любое время года
Начало: В Иркутске по договоренности
21 июня в 06:30
22 июня в 06:30
35 990₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
Листвянка, Байкал и музей Тальцы за 1 день
Увидеть священное озеро и узнать о жизни сибирских народов на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Ваша гостиница в городе Иркутск
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
17 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Хайкинг по Большой Байкальской тропе
Провести день наедине с великим озером и пройти по главному эко-маршруту Байкала
Начало: В Листвянке или Иркутстке
17 июля в 08:00
8 авг в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Хайкинг у Байкала: «Золотая пряжка стального пояса России»
Проникнуть в старинные галереи трассы КБЖД, искупаться в бодрящих водах озера и узнать историю края
Начало: В Иркутске/Листвянке
16 июля в 18:30
17 июля в 06:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Нетуристический Байкал: от КБЖД до порта
Совершить трекинг вдоль Кругобайкальской дороги и изучить окрестности порта Байкал
21 июня в 07:00
22 июня в 07:00
12 670₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Большой Байкал и мраморный карьер в Бугульдейке
Открыть незабываемые ракурсы озера, прогуляться по сказочной тайге и очароваться атмосферой поселка
Начало: В вашем отеле в Иркутске
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
22 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Листвянка от и до. Всё о Байкале за 1 день
Прогулки по берегу Байкала, дог-треккинг, канатная дорога к камню Черского и музей Тальцы за 1 день
Начало: выбирает путешественник
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1490013 410₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Нилова Пустынь и вершины Восточных Саян: путешествие в Бурятию
Отправиться из Иркутска к границе Монголии, посетить священные места бурят и увидеть горные пики
Начало: у вашей гостиницы в Иркутске
21 июня в 07:00
22 июня в 07:00
27 340₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай4 июня 2024Александр кладезь знаний. Когда в музее Байкала он рассказывал, вокруг нас собралась целая толпа. И ходила за ним как привязанная.
- ООлеся3 июня 2024Евгений очень замечательный гид, очень нам всё понравилось, замечательная подача, приятно слушать. Дочь от Евгения не отходила, настолько он ей понравился и слушала его с удовольствием. Спасибо за проведённый день и прекрасную экскурсию на озеро Байкал.
- ИИрина31 мая 2024Это незабываемые эмоции!!! Если совместить науку(максимально интересно с Еленой и комфортно на трансфере с Максимом), фото в инсте, покупку вкусной
- ВВалентина29 мая 2024Мы вчетвером были на экскурсии 13 мая. Спасибо Александру за продуманный маршрут, красивые рассказы о природе и большую любовью к
- ЮЮлия29 мая 2024Большое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем не менее, мы в восторге.
- ДДарья29 мая 2024Остались оч. довольны. Завораживающие пейзажы, интересный рассказ. Масса впечатлений за один день.
- ММария29 мая 2024Ольга провела экскурсию на высшем уровне, рассказывая интересно и доступно. Узнали много нового не только про Байкал, но и про
- ЕЕлена27 мая 2024Экскурсия интересная, увлекательная! Максим очень доброжелательный, увлеченный темой! Мы остались в восторге!
- ССергей27 мая 2024Отличная экскурсия. Посетили много интересных мест, услышали море информации, пофоткали, пообедали, покатали ребенка на лошади и на катере. Тальцы заслуживают особого упоминания. Все замечательно. Рекомендуем Ольгу и Дмитрия.
- ННаталья26 мая 2024В полном восторге. Индивидуальный подход, все везде успели 👍 Экскурсоводу Ольге и водителю Дмитрию большре спасибо за потрясающий день. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На Байкал индивидуальные»
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