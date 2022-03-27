Приглашаем вас в тур, который доступен для каждого любителя активного отдыха. Маршрут проходит по Южному Байкалу, на острове Ольхон и в Чивыркуйском заливе. Выходы к самым интересным местам в течение одного дня! Байдарки, кони, восхождения, скалы, старообрядцы, посещение Дацана – и это все в одном маршруте! Мы преодолеем более тысячи километров по Байкальской земле.

Программа тура по дням

1 день Поселок Большие Коты

Встреча в аэропорту города Иркутск в 10:00 возле справочной. Организационные вопросы, движемся на причал. Переезд в 14:45 на рейсовом катере в поселок Большие Коты. В этот день нам уже предстоит прокатиться по Ангаре с выходом в открытый Байкал. Красота пейзажей будет сменяться очень быстро, и большинство проводят все время на небольшой палубе. Размещение на базе отдыха эконом класса с удобствами на этаже или улице (при выборе варианта проживания "стандарт", размещение в номере с удобствами на этаже, так как на базе отдыха не предусмотрено размещение в номерах с удобствами, это не включено в дополнительную стоимость). Прогулка вдоль берега по тропе в сторону Листвянки. Вечером ужин. Свободное время. Можно с удовольствием провести время в баньке (за доп. плату) или просто прогуляться вдоль берега Байкала.

2 день Восхождение на гору Спикер

Завтрак. Сегодня мы совершим прогулку на очень живописную точку озера – гора Скрипер (6-7 часов). На высоте 200 м от уровня озера есть пещера, в которой обнаружена стоянка древнего человека. Сначала тропа идет прямо по берегу с шикарным видом на озеро, а потом уходит в лес и петляя по серпантину выходит на обзорную точку. С вершины вид удивительный, захватывает дух. Обед на берегу Байкала (готовим вместе). После обеда возвращение на базу отдыха. Свободное время. Отдых. Ужин. Обмен впечатлениями.

3 день Поселок Листвянка и музей Байкала

Завтрак. Свободное время на берегу озера с обедом. Переезд в поселок Листвянка. Размещение на базе отдыха. Посещение музея Байкала, в котором представлена самая полная информация об озере. При наличии экскурсовода возможна экскурсия по музею в составе сборной группы. На первом этаже вы посетите океанариум, где непременно вам захочется увидеть Байкальскую Нерпу. В музее их две и увидеть их должен каждый, кто приезжает на Байкал. Мы посетим рынок, куда круглый год приезжают, чтоб купить рыбу. Вы самостоятельно купите себе то, что вам нравится, будь то соленая или копченая рыба. Советуем попробовать омуль холодного и горячего копчения! Переезд к подножью горы. Небольшое восхождение на обзорную точку, откуда открывается живописный вид на озеро Байкал и реку Ангару. Спуск и переезд к базе отдыха. Дополнительно возможно посещение шоу нерп и других мероприятий в Листвянке. Ужин самостоятельно.

4 день Квадроциклы. Переезд в Иркутск

Завтрак и желательно плотный. Сегодня с утра нам предстоит прогулка на квадроциклах по Сибирской тайге. Сборы. Переезд к началу старта. Инструктаж по технике безопасности. Поездка займет не менее 2 часов. Поездка по 1 или 2 человека на квадроцикле в зависимости от навыков вождения и подготовки участников. Дорога проложена в лесной зоне и дает полное представление о Сибирском крае. После переезд на базу отдыха. Обед самостоятельно в кафе г. Листвянки или на базе отдыха. Покупка сувениров. Переезд в город Иркутск. Размещение в гостинице. Посещение 130 квартала – исторически восстановленные здания в центре города. Ужин в ресторане за свой счет.

5 день Остров Ольхон и скала Шаманка

Для желающих присоединится с 5 дня (поездка на Ольхон и далее) – встреча с 08:45 до 09:00 на ж/д вокзале у справочной пригородных касс. Завтрак. Отъезд на остров Ольхон (в составе сборной группы) на автобусе (5-6 часов) или микроавтобусе в зависимости от количества участников. Переезд на Ольхон осуществляется на общественном пароме. Переход через паром, каждый участник осуществляет со своими и групповыми вещами самостоятельно. Как правило в сезон бывают пробки и очередь. Поэтому до парома вы поедете одним транспортом, и после переезда на пароме другим транспортом (как правило на УАЗ (таблетка, буханка – народное название). Дорога будет проходить вдоль степного ландшафта, где в дали на горизонте видны горы, за которыми Байкал. В таких переездах понимаешь, как же велик Байкал! Обед в дороге в кафе (возможен обед в Иркутске, во время пересадки) – оплачивается самостоятельно. Размещение на базе отдыха эконом класса. Прогулка на берег Байкала и скалу Шаманка – одну из девяти святынь Азии. Скала является священной для местного населения. Ужин.

6 день Мыс Хобой и скала Три Брата

Завтрак. Обзорная поездка на УАЗ до мыса Хобой и по острову Ольхон. Обед с Байкальской ухой (обед из омуля, может быть заменен на любой другой, при отсутствии рыбы в поселке). Также по возможности посетим скалу Три Брата. Здесь повсюду открывается удивительные по красоте виды на озеро Байкал. Возвращение на базу отдыха. Ужин.

7 день Пещеры бухты «Ая»

Завтрак. С раннего утра и на весь день Вас ждет путешествие по пещерам Прибайкалья (выдаются непромокаемые костюмы, каски; путешествие в составе сборной группы). Пещеры расположены в бухте, в них вы найдете музыкальные залы, таинственные следы и конечно отличное настроение. Гиды расскажут об образовании пещер и их особенностей. Вы увидите, как ранее жили наши предки в древние времена. Испытаете себя в лабиринтах пещеры АЯ-Рядовая. Отобедав, вы сможете ощутить весь простор Байкала, ведь именно здесь скалы обрываются в озеро с огромной высоты. Даже если Вы не любите пещеры, Вам все равно стоит поехать, так как кругом Вас будут окружать живописные виды озера Байкал. Особенно красиво в бухте «Ая». Пока люди опускаются в пещеры, Вы можете сделать отличные фотографии со скал. Возможно позднее возвращение на базу отдыха (после 22:00).

8 день Велопутешествие по острову Ольхон

Завтрак. Поездка на велосипедах вдоль живописных берегов острова Ольхон. Отличные впечатления гарантированы. Простор, скалы и обрывы захватывают дух. В начале совершается небольшая поездка – 10-14 км. Потом возвращение на базу. После Вы самостоятельно можете покататься по берегу или окрестностям. Покупка сувениров. Продолжение путешествий на велосипедах для желающих. Велосипеды берутся только на сутки. Обед. После обеда свободное время. Можно покататься на конях или на месте приобрести дополнительные экскурсии. Ужин. Ночь на базе отдыха.

9 день Поселок Усть-Баргузин

Ранний завтрак, сборы. Переезд на корабле от о. Ольхон через все озеро Байкал. Здесь многие ощущают ту самую мощь Байкала и его суровый характер! Мы пройдем рядом с самым глубоким местом на Байкале. Поскольку на Байкале, практически всегда волнение, то рекомендуем взять средства от укачивания. Чай на корабле самостоятельно, рекомендуем взять в дорогу бутерброды. Переезд достаточно длительный. Прибытие в поселок Усть-Баргузин около 21-00 или позже. Переезд на косу в Нац. Парк. Разбиваем лагерь на песчаном берегу Байкала. Ужин. Ночь в палатках. В случае неблагоприятной погоды руководитель группы имеет право доставить группу в Усть-Баргузин автомобильным транспортом.

10 день Полуостров Святой Нос

Завтрак. Восхождение на обзорную точку (ранее Крест) полуострова Святой Нос (3-5 часов), откуда открывается удивительная панорама на Байкал, Чивыркуйский и Баргузинский залив. Вначале тропа петляет по лесу, а потом уходит в верх по склону горы. Небольшими переходами поднимаемся на обзорную точку под названием Крест. Перекус. В солнечную погоду, вид очень впечатляет, но подъем в жаркую погоду немного утомляет. В любом случае возьмите с собой обязательно не менее 1 литра воды. Для тех у кого еще останутся силы, восхождение на плато Святого Носа (3-6 ч и только по разрешению гида). Перекус на верху. Спуск с вершины полуострова (спуск достаточно крут, поэтому следует соблюдать осторожность). Ночь в палатках. Ужин. До обзорной точки и потом со спуском по времени у Вас уйдет от 4 до 6 часов. Само восхождение на плато – 8-12 часов.

11 день Бухта Змеиная

Завтрак. Переезд до местности Монахово. Переход по живописной тропинке вдоль Байкала до бухты Змеиная. Уникальное и живописное место с видами на острова и замечательными рассветами. Идем с минимальным весом (необходимые вещи и перекус), наши остальные вещи привозят с одним из наших участников (выбирается из группы по желанию. Возможен переезд всех участников на корабле за доп. плату – примерно по 1 000 – 1 500 с человека. Тропа идет прямо по берегу, скалы, отражение солнца и удивительные оттенки байкальской воды. Самое лучшее на этой тропе, это то что она петляет вдоль берега Байкала с подъемами и спусками, и как правило именно такой контраст обзорных точек дает возможность насладится всей красотой озера. Ночь в палатках. Ужин на костре.

12 день Сплав на байдарках до Горячих источников

Завтрак на костре. Огромный песчаный пляж. Рассвет прямо из-за Баргузинского Хребта. Но! Для этого нужно проснуться пораньше, часов 7 утра. Рано утром сплав на байдарках до Горячих источников (сплав может быть организован в другой день, зависит от погоды и других обстоятельств). Принимаем ванны, отдыхаем, загораем. Возвращение в базовый лагерь. Обед. Отдых на живописном песчаном берегу. Более 1 км песчаного пляжа. Вечером для желающих пешая прогулка на источники. Ужин. Ночь в палатках. Кругом практически нет цивилизации. Сюда можно только доехать по воде или дойти пешком по тропе.

13 день Отдых на берегу Байкала. Посещение источников.

Завтрак. Отдых на берегу Байкала. Обед. Свободное время. Ужин. Питание готовит гид, участники помогают в приготовлении. Чивыркуйский залив по праву считается одним из лучших мест отдыха на Байкале. Ночь в палатке.

14 день Переезд в Усть-Баргузин

Завтрак. Переход до Монахово. Снаряжение и вещи перевозятся водным транспортом. Участники несут свои личные вещи, одежду. Еще раз любуемся видами на озеро Байкал. Переезд в Усть-Баргузин. Размещение в гостинице. Выезд на день раньше, делается на случай непогоды. При совместном решении и хорошей подготовке группы, возможна ночевка в палатках, и в 15 дней переход и выезд в Улан-Удэ. Группа решает, но окончательное решение принимает гид.

15 день Отъезд в Улан-Удэ. Посещение Иволгинского Дацана