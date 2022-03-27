Приглашаем вас в тур, который доступен для каждого любителя активного отдыха. Маршрут проходит по Южному Байкалу, на острове Ольхон и в Чивыркуйском заливе. Выходы к самым интересным местам в течение одного дня! Байдарки, кони, восхождения, скалы, старообрядцы, посещение Дацана – и это все в одном маршруте! Мы преодолеем более тысячи километров по Байкальской земле.
Преимущества этого путешествия:
Встреча в аэропорту города Иркутск в 10:00 возле справочной.
Организационные вопросы, движемся на причал.
Переезд в 14:45 на рейсовом катере в поселок Большие Коты.
В этот день нам уже предстоит прокатиться по Ангаре с выходом в открытый Байкал.
Красота пейзажей будет сменяться очень быстро, и большинство проводят все время на небольшой палубе.
Размещение на базе отдыха эконом класса с удобствами на этаже или улице (при выборе варианта проживания "стандарт", размещение в номере с удобствами на этаже, так как на базе отдыха не предусмотрено размещение в номерах с удобствами, это не включено в дополнительную стоимость).
Прогулка вдоль берега по тропе в сторону Листвянки.
Вечером ужин.
Свободное время.
Можно с удовольствием провести время в баньке (за доп. плату) или просто прогуляться вдоль берега Байкала.
Завтрак.
Сегодня мы совершим прогулку на очень живописную точку озера – гора Скрипер (6-7 часов).
На высоте 200 м от уровня озера есть пещера, в которой обнаружена стоянка древнего человека.
Сначала тропа идет прямо по берегу с шикарным видом на озеро, а потом уходит в лес и петляя по серпантину выходит на обзорную точку.
С вершины вид удивительный, захватывает дух.
Обед на берегу Байкала (готовим вместе).
После обеда возвращение на базу отдыха.
Свободное время.
Отдых.
Ужин.
Обмен впечатлениями.
Завтрак.
Свободное время на берегу озера с обедом.
Переезд в поселок Листвянка.
Размещение на базе отдыха.
Посещение музея Байкала, в котором представлена самая полная информация об озере.
При наличии экскурсовода возможна экскурсия по музею в составе сборной группы.
На первом этаже вы посетите океанариум, где непременно вам захочется увидеть Байкальскую Нерпу.
В музее их две и увидеть их должен каждый, кто приезжает на Байкал.
Мы посетим рынок, куда круглый год приезжают, чтоб купить рыбу.
Вы самостоятельно купите себе то, что вам нравится, будь то соленая или копченая рыба.
Советуем попробовать омуль холодного и горячего копчения!
Переезд к подножью горы.
Небольшое восхождение на обзорную точку, откуда открывается живописный вид на озеро Байкал и реку Ангару.
Спуск и переезд к базе отдыха.
Дополнительно возможно посещение шоу нерп и других мероприятий в Листвянке.
Ужин самостоятельно.
Завтрак и желательно плотный.
Сегодня с утра нам предстоит прогулка на квадроциклах по Сибирской тайге.
Сборы.
Переезд к началу старта.
Инструктаж по технике безопасности.
Поездка займет не менее 2 часов.
Поездка по 1 или 2 человека на квадроцикле в зависимости от навыков вождения и подготовки участников.
Дорога проложена в лесной зоне и дает полное представление о Сибирском крае.
После переезд на базу отдыха.
Обед самостоятельно в кафе г. Листвянки или на базе отдыха.
Покупка сувениров.
Переезд в город Иркутск.
Размещение в гостинице.
Посещение 130 квартала – исторически восстановленные здания в центре города.
Ужин в ресторане за свой счет.
Для желающих присоединится с 5 дня (поездка на Ольхон и далее) – встреча с 08:45 до 09:00 на ж/д вокзале у справочной пригородных касс.
Завтрак.
Отъезд на остров Ольхон (в составе сборной группы) на автобусе (5-6 часов) или микроавтобусе в зависимости от количества участников.
Переезд на Ольхон осуществляется на общественном пароме.
Переход через паром, каждый участник осуществляет со своими и групповыми вещами самостоятельно.
Как правило в сезон бывают пробки и очередь.
Поэтому до парома вы поедете одним транспортом, и после переезда на пароме другим транспортом (как правило на УАЗ (таблетка, буханка – народное название).
Дорога будет проходить вдоль степного ландшафта, где в дали на горизонте видны горы, за которыми Байкал.
В таких переездах понимаешь, как же велик Байкал!
Обед в дороге в кафе (возможен обед в Иркутске, во время пересадки) – оплачивается самостоятельно.
Размещение на базе отдыха эконом класса.
Прогулка на берег Байкала и скалу Шаманка – одну из девяти святынь Азии.
Скала является священной для местного населения.
Ужин.
Завтрак.
Обзорная поездка на УАЗ до мыса Хобой и по острову Ольхон.
Обед с Байкальской ухой (обед из омуля, может быть заменен на любой другой, при отсутствии рыбы в поселке).
Также по возможности посетим скалу Три Брата.
Здесь повсюду открывается удивительные по красоте виды на озеро Байкал.
Возвращение на базу отдыха.
Ужин.
Завтрак.
С раннего утра и на весь день Вас ждет путешествие по пещерам Прибайкалья (выдаются непромокаемые костюмы, каски; путешествие в составе сборной группы).
Пещеры расположены в бухте, в них вы найдете музыкальные залы, таинственные следы и конечно отличное настроение.
Гиды расскажут об образовании пещер и их особенностей.
Вы увидите, как ранее жили наши предки в древние времена.
Испытаете себя в лабиринтах пещеры АЯ-Рядовая.
Отобедав, вы сможете ощутить весь простор Байкала, ведь именно здесь скалы обрываются в озеро с огромной высоты.
Даже если Вы не любите пещеры, Вам все равно стоит поехать, так как кругом Вас будут окружать живописные виды озера Байкал.
Особенно красиво в бухте «Ая».
Пока люди опускаются в пещеры, Вы можете сделать отличные фотографии со скал.
Возможно позднее возвращение на базу отдыха (после 22:00).
Завтрак.
Поездка на велосипедах вдоль живописных берегов острова Ольхон.
Отличные впечатления гарантированы.
Простор, скалы и обрывы захватывают дух.
В начале совершается небольшая поездка – 10-14 км.
Потом возвращение на базу.
После Вы самостоятельно можете покататься по берегу или окрестностям.
Покупка сувениров.
Продолжение путешествий на велосипедах для желающих.
Велосипеды берутся только на сутки.
Обед.
После обеда свободное время.
Можно покататься на конях или на месте приобрести дополнительные экскурсии.
Ужин.
Ночь на базе отдыха.
Ранний завтрак, сборы.
Переезд на корабле от о. Ольхон через все озеро Байкал.
Здесь многие ощущают ту самую мощь Байкала и его суровый характер! Мы пройдем рядом с самым глубоким местом на Байкале.
Поскольку на Байкале, практически всегда волнение, то рекомендуем взять средства от укачивания.
Чай на корабле самостоятельно, рекомендуем взять в дорогу бутерброды. Переезд достаточно длительный.
Прибытие в поселок Усть-Баргузин около 21-00 или позже.
Переезд на косу в Нац. Парк. Разбиваем лагерь на песчаном берегу Байкала.
Ужин.
Ночь в палатках.
В случае неблагоприятной погоды руководитель группы имеет право доставить группу в Усть-Баргузин автомобильным транспортом.
Завтрак.
Восхождение на обзорную точку (ранее Крест) полуострова Святой Нос (3-5 часов), откуда открывается удивительная панорама на Байкал, Чивыркуйский и Баргузинский залив.
Вначале тропа петляет по лесу, а потом уходит в верх по склону горы. Небольшими переходами поднимаемся на обзорную точку под названием Крест.
Перекус.
В солнечную погоду, вид очень впечатляет, но подъем в жаркую погоду немного утомляет. В любом случае возьмите с собой обязательно не менее 1 литра воды.
Для тех у кого еще останутся силы, восхождение на плато Святого Носа (3-6 ч и только по разрешению гида). Перекус на верху.
Спуск с вершины полуострова (спуск достаточно крут, поэтому следует соблюдать осторожность).
Ночь в палатках.
Ужин.
До обзорной точки и потом со спуском по времени у Вас уйдет от 4 до 6 часов. Само восхождение на плато – 8-12 часов.
Завтрак.
Переезд до местности Монахово.
Переход по живописной тропинке вдоль Байкала до бухты Змеиная.
Уникальное и живописное место с видами на острова и замечательными рассветами.
Идем с минимальным весом (необходимые вещи и перекус), наши остальные вещи привозят с одним из наших участников (выбирается из группы по желанию.
Возможен переезд всех участников на корабле за доп. плату – примерно по 1 000 – 1 500 с человека.
Тропа идет прямо по берегу, скалы, отражение солнца и удивительные оттенки байкальской воды.
Самое лучшее на этой тропе, это то что она петляет вдоль берега Байкала с подъемами и спусками, и как правило именно такой контраст обзорных точек дает возможность насладится всей красотой озера.
Ночь в палатках.
Ужин на костре.
Завтрак на костре.
Огромный песчаный пляж.
Рассвет прямо из-за Баргузинского Хребта.
Но! Для этого нужно проснуться пораньше, часов 7 утра.
Рано утром сплав на байдарках до Горячих источников (сплав может быть организован в другой день, зависит от погоды и других обстоятельств).
Принимаем ванны, отдыхаем, загораем. Возвращение в базовый лагерь.
Обед.
Отдых на живописном песчаном берегу.
Более 1 км песчаного пляжа.
Вечером для желающих пешая прогулка на источники.
Ужин.
Ночь в палатках.
Кругом практически нет цивилизации.
Сюда можно только доехать по воде или дойти пешком по тропе.
Завтрак.
Отдых на берегу Байкала.
Обед.
Свободное время.
Ужин.
Питание готовит гид, участники помогают в приготовлении.
Чивыркуйский залив по праву считается одним из лучших мест отдыха на Байкале.
Ночь в палатке.
Завтрак.
Переход до Монахово.
Снаряжение и вещи перевозятся водным транспортом.
Участники несут свои личные вещи, одежду.
Еще раз любуемся видами на озеро Байкал.
Переезд в Усть-Баргузин.
Размещение в гостинице.
Выезд на день раньше, делается на случай непогоды.
При совместном решении и хорошей подготовке группы, возможна ночевка в палатках, и в 15 дней переход и выезд в Улан-Удэ.
Группа решает, но окончательное решение принимает гид.
Завтрак.
Отъезд на автотранспорте в Улан-Удэ (для маленьких групп, отъезд на общественном транспорте).
Обед в дороге самостоятельно.
Встреча в Улан-Удэ.
Посещение Иволгинского Дацана.
Иволгинский дацан – это духовная столица Буддийской традиционной Сангхи России. Здесь находится резиденция Пандито Хамбо ламы, главы буддистов России.
Завершение программы в 20:00-21:00.
Обратно можно улететь двумя способами:
В любом случае мы сможем сделать и забронировать тот вариант, который Вас устроит.
Тур предусматривает ночевки в туристических палатках, а также размещение в двухместных номерах в гостиницах и на базах отдыха эконом класса с удобствами на этаже или на улице:
Доплата за двухместное размещение – 9 000 руб./чел.
Доплата за одноместное размещение – 16 000 руб./чел.
Доплата за размещение номерах с удобствами в номере (кроме Чивыркуйского залива, пос. Большие Коты и в Баргузинском заливе) – 12 600 руб./чел.
Доплата за одноместное размещение в номерах с удобствами – 25 000 руб.
Для желающих присоединиться к группе с 5-го дня на 06.07, 13.07, 27.07, 10.08 стоимость тура 215 100 руб./чел.
Доступен каждому любителю активного отдыха.
Переноска вещей сведена к минимуму, в основном – от машины до базы отдыха.
Палаточное размещение, кроме Чивыркуйского залива, заменено на гостиницы, базы и приюты эконом класса.
Маршрут состоит из трех блоков: Южный Байкал, Ольхон и Чивыркуй.
Маршрут дает возможность более полно почувствовать Байкал и Прибайкалье, при небольших физических затратах.
Обратно можно улететь двумя способами.
1. На следующий день из Улан-Удэ. Для этого мы можем забронировать и выкупить ночь в гостинице.
2. Переехать в Иркутск и улететь оттуда. Переехать или на автобусе или поезде. Автобус ходит каждые 2-3 часа. Билеты на поезд можно купить в кассе или на сайте РЖД.
В любом случае мы сможем сделать и забронировать тот вариант, который Вас устроит.
Фирма оставляет за собой право изменить программу по следующим причинам (погодные условия, нарушения работы рейсового транспорта) – не изменяя объема и качества предоставленных услуг.
Информируем, что в состав сборных групп входят участники разного возраста и физической подготовленности. Поэтому просим Вас обязательно это учитывать при покупке тура.
Участники самостоятельно занимаются по очереди приготовлением на всем маршруте, устанавливают палатки, заготавливают дрова и осуществляют перенос всего необходимого снаряжения (включая байдарки). Всячески помогают гиду в создании благоприятной психологической обстановки в группе.
Гид ведет по маршруту, распределяет обязанности среди участников, но не исполняет роль экскурсовода, аниматора, психолога и т. п. Если Вы хотите получать больше информации о Байкале, то возможно, Вам следует приобрести экскурсионный тур, так как, в активном туре, главной целью все же является безопасное и комфортное прохождение маршрута от старта до финиша, а также возможность побывать в живописных местах, куда никогда не водят экскурсионные группы, приобрести определенные навыки, которые могут пригодится в дальнейших путешествиях.
Гид (инструктор) – координирует все передвижения группы по маршруту, согласно программе тура. Если у Вас возникли вопросы по снаряжению, преодолению тех или иных препятствий на маршруте, сразу же обращайтесь к гиду. Всю информацию о местности, истории, культуре - туристы получают при посещении музеев и экскурсий.
Туристы обязаны ознакомится с правилами поведения на маршруте до покупки тура. Конечно же, все наши гиды живут на Байкале и они с удовольствием расскажут Вам о своей жизни, быте местного населения, обычаях, местной кухне (что попробовать и что купить с собой домой) т. п. Поделятся с вами историями, которые им известны о Байкале. Также они всегда с удовольствием играют с туристами в различные игры, если участники тура поддерживают гида во всех его инициативах.
Турист обязан надеть спасательный жилет перед началом сплава.
Посадку и высадку в сплав средство следует производить аккуратно.
При движении запрещается раскачивать сплав средство, а также накренять его в сторону без надобности.
Запрещается класть острые и режущие предметы в сплав средства без чехла или соответствующей упаковки. В случае порчи сплав средства турист обязан полностью оплатить затраты по восстановлению водного снаряжения.
Туристы на сплаве обязаны строго выполнять указания гида.
Если сплав проводится на нескольких средствах, по озеру или спокойной реке, то, туристы должны не отходить от гида более чем на расстояние 0,5 км. По горным рекам гид задает порядок и интервал движения сплав средств индивидуально.
Возможно приобрести понравившуюся часть тура на меньшее количество дней и присоединиться к группе с 5-го дня (поездка на Ольхон и далее). Встреча с группой с 08:45 до 09:00 на ж/д вокзале у справочной пригородных касс.
А также возможно отправиться в путешествие только на первые 8 дней программы.
Дополнительно после тура можно посетить Монголию. Стоимость и программу тура уточняйте при бронировании.
Большие Коты – свое название посёлок получил от слова «котки», или «ко́ты». Так в этих местах называлась деревянная обувь, которую изготовляли для каторжников. В Больших Котах находится «Музей Байкаловедения» и аквариум института биологии.
Иркутск – своё начало город ведёт с Иркутского острога, заложенного казаками под руководством Якова Похабова в 1661 году.
Листвянка – считается что поселение стихийно возникло в самом начале 18 века. в 1701-1725 годах и первыми жителями были вольные переселенцы. Со всех концов света ежегодно сюда стекаются тысячи туристов, которые хотят посмотреть на природное чудо – озеро Байкал.
Скала Скрипер – большой обособленный горный массив, сложенный редкостной на Байкале породой – юрским конгломератом.
Скала Шаманка – одна из девяти святынь Азии. В 150 м на восток от Шаманской пещеры на скале из белого мрамора сохранились изображения шаманских бубнов, высеченные людьми ранней поры железного века. Около Шаманской пещеры на скалах сохранились древние надписи на тибетском и монгольском языках. Ясно одно, что данное место уже долгие годы считается священным и заслуживает внимательного изучения. В современном представлении некоторых, оно является местом силы». Особенно это место красиво в утренние часы и на закате.
Мыс Хобой (по-бурятски – «клык, коренной зуб») – самый северный мыс на острове Ольхон. Эффектная столбовидная скала, напоминающая внешне острый клык, со стороны моря, имеет ярко выраженное сходство с профилем женской головы с бюстом, как на древних греческих галерах с востока и запада.
Усть Баргузин – основан в 1666 году отрядом казака Гаврилы Ловцова в устье реки Баргузин. Первоначально населённый пункт располагался на правом берегу реки. После повышения уровня воды в Байкале из-за строительства Иркутской ГЭС в 1956 году был перенесен на более высокий левый берег. В поселке в настоящий момент еще сохранились дома, перенесенные при переселении.
Святой Нос – так называется полуостров, который находится на восточном побережье озера. Территория полуострова входит в Национальном Забайкальском парк и чтоб там совершать путешествия требуется специальное разрешение. Во время сплава Вы прикоснетесь к нетронутым уголкам природы озеро Байкал, Вас ждет купание в горячем целебном источнике, расположенном в бухте Змеиная. Отдых и рыбалка в теплом и живописном заливе озера Байкала. Общее расстояние вокруг святого носа около 110 км. Отдых в Бухте Змеиной.
Переезд на Ольхон осуществляется на общественном пароме. Как правило в сезон бывают пробки и очередь. Поэтому с 2015 года, компанией принято решение довозить участников до парома одним транспортом, и после переезда на пароме другим транспортом (как правило на УАЗ (таблетка, буханка - народное название). Переход через паром, каждый участник осуществляет со своими и групповыми вещами самостоятельно.
Переезд в поселок Усть-Баргузин, в связи с прекращением регулярного рейсового сообщения на теплоходе с 2016 года, осуществляется на корабле класса «Ярославец». Переезд может быть осуществлен от местности «УЗУРЫ». Возможен переезд в любое время, в том числе и ночной.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
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