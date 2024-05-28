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Авторский тур
8 дней
Остров Ольхон - сердце Байкала. Экскурсионно-активный тур
Начало: Россия, Иркутск
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
65 000₽ за человека
Авторский тур
12 дней
От сердца к сердцу. Треккинг, сплав и экскурсии
Начало: г. Иркутск
21 июля в 10:00
4 авг в 10:00
82 000₽ за человека
Авторский тур
15 дней
Лучшее путешествие по Байкалу
Начало: г. Иркутск
30 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 245 100₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Зимний Байкал на велосипедах
Начало: Россия, Иркутск
15 фев в 10:00
1 мар в 10:00
73 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария28 мая 2024Организация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на Хивусе -виды с воды не
- ЛЛариса21 мая 2024Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7.
- ААнна17 мая 2024Организация тура продумана досконально. Очень понравился такой момент, что в ватцапе была организована группа. Мы получили всю необходимую организационную информацию
- ССергей15 мая 2024Всё было очень хорошо Но единственное на обратный путь - я еле-еле успел на обратный поезд. А так было всё замечательно.
- ВВиктория3 марта 2024Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
- ААндрей27 февраля 2024Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ААндрей17 января 2024Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».
- ЮЮлия14 августа 2023Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.
- ММихаил22 июля 2023Шикарный тур! Несмотря на замену пешего маршрута по погодным условиям, все прошло с огромным количеством положительных эмоций! Большая Байкальская тропа, сплав на байдарках по Байкалу, остров Ольхон великолепны!
- ИИгорь21 июля 2023Поездкой доволен, замечательная природа, профессиональные и заботливые гиды, хорошие люди в группах. За всё время тура я не увидел недоброжелательность. За всё время тура я видел только доброжелательность и отзывчивость, окружающих меня людей.
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Велотуры»
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