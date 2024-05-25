Экскурсии на горячие термальные источники в Иркутске

Найдено 8 экскурсий в категории «Термальные источники» в Иркутске, цены от 7 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
12 часов
24 отзыва
Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день
Погрузитесь в мир Бурятии и Тункинского национального парка за один день. Альпийские луга, горные реки и буддийские дацаны ждут вас
Начало: По договоренности
«, термальные источники — 250 руб»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 23 890 за всё до 19 чел.
Из Иркутска - в Сибирскую Швейцарию: альпийские луга, горы и водопады
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
9 отзывов
Из Иркутска - в Сибирскую Швейцарию: альпийские луга, горы и водопады
Оценить природу Тункинской долины, принять минеральную ванну (по желанию) и покормить лесных птиц
Начало: В сквере Кирова
«Если захотите, попробуете минеральную воду из источника, примете минеральную ванну в корпусе санатория «Аршан» или искупаетесь в крытом термальном источнике»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 500 за человека
Фантастическая Бурятия: путешествие из Иркутска
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Фантастическая Бурятия: путешествие из Иркутска
Тункинская долина, Саянские горы, Аршан, панорамы Байкала и термальные источники за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Священные места и термальные источники»
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
2400021 600 за всё до 3 чел.
Бурятия, Аршан - дацаны, вулканы и термальные источники
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
9 отзывов
Бурятия из Иркутска: Аршан, дацаны, вулканы и термальные источники
Погрузитесь в удивительный мир Бурятии: от потухших вулканов до священных дацанов и целебных источников Аршана. Незабываемое путешествие ждет вас
«Термальные источники — 250 руб»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
24 500 за всё до 3 чел.
Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
54 отзыва
Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию
Байкал, Тункинская долина, курорт Аршан, дацан «Бодхидхарма» и горячие источники за один день
Начало: По договоренности
«Водопад и купание в горячих источниках»
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
19 990 за всё до 7 чел.
Аршан и Тункинская долина - путешествие из Иркутска
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
5 отзывов
Аршан и Тункинская долина - путешествие из Иркутска
Посетить край живописных Саянских гор и целебных сибирских нарзанов
Начало: В удобном для вас месте
«Вы напитаетесь энергией этих невероятных мест, надышитесь воздухом кристальной свежести, искупаетесь в термальных источниках (38° и 55°С) и выпьете целебную минеральную воду»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
22 600 за всё до 4 чел.
Аршан - горы Восточные Саяны, горячие минеральные источники и буддизм
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Аршан - горы Восточные Саяны, горячие минеральные источники и буддизм
Начало: По договоренности
«Вы увидите Восточный Саян, хребет Хамар-Дабан, многообразную флору и фауну, целебные источники Аршана, бассейн с горячими источниками в п»
Сегодня в 18:00
17 июня в 09:00
21 990 за всё до 3 чел.
Аршан и купание в горячих источниках: экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
Аршан и купание в горячих источниках: экскурсия в мини-группе
Вдохновиться природой края, пройти по экоторопе, посетить буддистские места и принять целебные ванны
Начало: у гостиницы «Ангара» или у вашего отеля в Листвянк...
«А затем отправитесь в посёлок Жемчуг, чтобы принять ванны в термальных источниках»
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
7 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    25 мая 2024
    Из Иркутска - в Сибирскую Швейцарию: альпийские луга, горы и водопады
    Великолепное путешествие! 12 часов пролетели совершенно незаметно! Огромное спасибо Елене за её душевность и заботу о туристах,прекрасную подачу информации и явную
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    любовь к родным местам! Отдельное спасибо Илье за комфортное и уверенное вождение по очень непростой дороге! Желаю вам процветания и новых интересных маршрутов на радость людям!

    Великолепное путешествие!Великолепное путешествие!
  • с
    светлана
    22 мая 2024
    Из Иркутска - в Сибирскую Швейцарию: альпийские луга, горы и водопады
    Спасибо за зкскурсию. Все очень хорошо. Советую съездить.
  • М
    Михаил
    21 мая 2024
    Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию
    Все по плану. Ожидания соответствуют содержанию. Спасибо!
  • О
    Охрименко
    21 мая 2024
    Аршан - горы Восточные Саяны, горячие минеральные источники и буддизм
    Экскурсия была великолепная 🥰🥰🥰 Гид Александр замечательный 🥰🥰🥰 прекрасное вождение, интересный рассказ 🥰 Показал нам все интересные местечки 🥰🥰🥰горы с разных сторон, вулкан, водопад 🥰🥰🥰по "тропе здоровья" видели барсука и белочку 🤗🤗🤗 Всем советую этот маршрут и гида Александра 🥰🥰🥰
  • П
    Павел
    20 мая 2024
    Аршан и Тункинская долина - путешествие из Иркутска
    Мы были в Иркутске три дня. 2-ой и 3-ий день провели на экскурсиях с Ольгой и Дмитрием. Об экскурсии "Байкал
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    - восьмое чудо света….." я написал отзыв ранее. Вторая экскурсия "Аршан и Тункинская долина - путешествие из Иркутска" тоже очень понравилась. Ольга большой молодец, рассказывает интересно и увлеченно. Видно, что человек любит свою профессию. После экскурсии видно было, что все уже немного устали, но Ольга настолько любит Иркутск и этот край, что всю дорогу рассказывала еще очень много интересного об Иркутске (хотя могла этого не делать. т. к. экскурсия была на другую тему). Было очень интересно, так что не хотелось даже дремать. Ольга -так держать! Еще раз большое спасибо!!!

  • Л
    Лариса
    11 мая 2024
    Из Иркутска - в Сибирскую Швейцарию: альпийские луга, горы и водопады
    Экскурсия прошла великолепно. Огромное спасибо гиду Елене!!! Увлекательное и познавательное погружение в историю Иркутска. Несмотря на погоду- за 12 часов
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    мы попали во все времена года (выехали весной, на водопад добрались зимой, так как повалил снег и вернулись в Иркутск опять с весной)-было все на высшем уровне!! Увидели величие Саян, красоту цветущего багульника, шум водопада!!! Спасибо!

    Экскурсия прошла великолепно. Огромное спасибо гиду Елене!!! Увлекательное и познавательное погружение в историю Иркутска. Несмотря на
  • А
    Анна
    1 мая 2024
    Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день
    Экскурсия начинается в Култуке, затем Слюдянка с мраморным ЖД вокзалом начала 20-го века и интерактивным музеем. Бурятия с деревнями без
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    огородов и плотным слоем навоза на сколько хватает взгляда. Но в Тункинской долине просто волшебный вид на восточный хребет Саянов. Была возможность окунуться в горячий источник, который дарит земля долины. Покормить моралов. Думала моралы будут за забором - подходишь и кормишь, НО заходим на ферму и олени ходят среди гостей, как на вечеринке. Вечером разразилась буря со снегом, смена погоды молниеносная. Буря впечатлений, море эмоций, воспоминания на всю жизнь. Хочется вернуться. Спасибо гиду Максиму за этот день.

    Экскурсия начинается в Култуке, затем Слюдянка с мраморным ЖД вокзалом начала 20-го века и интерактивным музеемЭкскурсия начинается в Култуке, затем Слюдянка с мраморным ЖД вокзалом начала 20-го века и интерактивным музеем
  • Д
    Дмитрий
    25 апреля 2024
    Фантастическая Бурятия: путешествие из Иркутска
    Виды просто замечательные! Особое отличие - все включено - не надо задумываться о деньгах - просто наслаждайтесь (даже были одноразовые стаканчики на всех, чтобы попить минеральной воды)
  • О
    Ольга
    11 апреля 2024
    Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию
    Спасибо Александру. Очень много знает и интересно рассказывает. А горячие источники при минус почти 40 были бесподобны. Поездка удалась!
  • Л
    Любовь
    30 марта 2024
    Аршан - горы Восточные Саяны, горячие минеральные источники и буддизм
    Были с дочерью на экскурсии 26 марта,нашм гидом был Александр-все прошло на высшем уровне! Все понравилось! рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Термальные источники»

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