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- восьмое чудо света….." я написал отзыв ранее. Вторая экскурсия "Аршан и Тункинская долина - путешествие из Иркутска" тоже очень понравилась. Ольга большой молодец, рассказывает интересно и увлеченно. Видно, что человек любит свою профессию. После экскурсии видно было, что все уже немного устали, но Ольга настолько любит Иркутск и этот край, что всю дорогу рассказывала еще очень много интересного об Иркутске (хотя могла этого не делать. т. к. экскурсия была на другую тему). Было очень интересно, так что не хотелось даже дремать. Ольга -так держать! Еще раз большое спасибо!!!