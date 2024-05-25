1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день
Погрузитесь в мир Бурятии и Тункинского национального парка за один день. Альпийские луга, горные реки и буддийские дацаны ждут вас
Начало: По договоренности
«, термальные источники — 250 руб»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 23 890₽ за всё до 19 чел.
Мини-группа
12 часов
Из Иркутска - в Сибирскую Швейцарию: альпийские луга, горы и водопады
Оценить природу Тункинской долины, принять минеральную ванну (по желанию) и покормить лесных птиц
Начало: В сквере Кирова
«Если захотите, попробуете минеральную воду из источника, примете минеральную ванну в корпусе санатория «Аршан» или искупаетесь в крытом термальном источнике»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 500₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Фантастическая Бурятия: путешествие из Иркутска
Тункинская долина, Саянские горы, Аршан, панорамы Байкала и термальные источники за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Священные места и термальные источники»
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
2400021 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Бурятия из Иркутска: Аршан, дацаны, вулканы и термальные источники
Погрузитесь в удивительный мир Бурятии: от потухших вулканов до священных дацанов и целебных источников Аршана. Незабываемое путешествие ждет вас
«Термальные источники — 250 руб»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
24 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию
Байкал, Тункинская долина, курорт Аршан, дацан «Бодхидхарма» и горячие источники за один день
Начало: По договоренности
«Водопад и купание в горячих источниках»
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
19 990₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Аршан и Тункинская долина - путешествие из Иркутска
Посетить край живописных Саянских гор и целебных сибирских нарзанов
Начало: В удобном для вас месте
«Вы напитаетесь энергией этих невероятных мест, надышитесь воздухом кристальной свежести, искупаетесь в термальных источниках (38° и 55°С) и выпьете целебную минеральную воду»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
22 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Аршан - горы Восточные Саяны, горячие минеральные источники и буддизм
Начало: По договоренности
«Вы увидите Восточный Саян, хребет Хамар-Дабан, многообразную флору и фауну, целебные источники Аршана, бассейн с горячими источниками в п»
Сегодня в 18:00
17 июня в 09:00
21 990₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
13 часов
Аршан и купание в горячих источниках: экскурсия в мини-группе
Вдохновиться природой края, пройти по экоторопе, посетить буддистские места и принять целебные ванны
Начало: у гостиницы «Ангара» или у вашего отеля в Листвянк...
«А затем отправитесь в посёлок Жемчуг, чтобы принять ванны в термальных источниках»
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
7 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина25 мая 2024Великолепное путешествие! 12 часов пролетели совершенно незаметно! Огромное спасибо Елене за её душевность и заботу о туристах,прекрасную подачу информации и явную
- ссветлана22 мая 2024Спасибо за зкскурсию. Все очень хорошо. Советую съездить.
- ММихаил21 мая 2024Все по плану. Ожидания соответствуют содержанию. Спасибо!
- ООхрименко21 мая 2024Экскурсия была великолепная 🥰🥰🥰 Гид Александр замечательный 🥰🥰🥰 прекрасное вождение, интересный рассказ 🥰 Показал нам все интересные местечки 🥰🥰🥰горы с разных сторон, вулкан, водопад 🥰🥰🥰по "тропе здоровья" видели барсука и белочку 🤗🤗🤗 Всем советую этот маршрут и гида Александра 🥰🥰🥰
- ППавел20 мая 2024Мы были в Иркутске три дня. 2-ой и 3-ий день провели на экскурсиях с Ольгой и Дмитрием. Об экскурсии "Байкал
- ЛЛариса11 мая 2024Экскурсия прошла великолепно. Огромное спасибо гиду Елене!!! Увлекательное и познавательное погружение в историю Иркутска. Несмотря на погоду- за 12 часов
- ААнна1 мая 2024Экскурсия начинается в Култуке, затем Слюдянка с мраморным ЖД вокзалом начала 20-го века и интерактивным музеем. Бурятия с деревнями без
- ДДмитрий25 апреля 2024Виды просто замечательные! Особое отличие - все включено - не надо задумываться о деньгах - просто наслаждайтесь (даже были одноразовые стаканчики на всех, чтобы попить минеральной воды)
- ООльга11 апреля 2024Спасибо Александру. Очень много знает и интересно рассказывает. А горячие источники при минус почти 40 были бесподобны. Поездка удалась!
- ЛЛюбовь30 марта 2024Были с дочерью на экскурсии 26 марта,нашм гидом был Александр-все прошло на высшем уровне! Все понравилось! рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Термальные источники»
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