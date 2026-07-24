Мои заказы

Один день на острове Ольхон

Индивидуальная экскурсия на остров Ольхон: максимум впечатлений за один день
Эта экскурсия – отличная возможность увидеть Байкал, если вы ограничены во времени. Я приглашаю вас на остров Ольхон — туда, где много солнца, живописные виды и ваши яркие впечатления.

Это автопутешествие: мы не будем ходить с тяжелым рюкзаком, но увидим максимум интересных мест на юге Ольхона.
5
8 отзывов
Один день на острове Ольхон
Один день на острове Ольхон
Один день на острове Ольхон

Описание экскурсии

Об экскурсии Эта экскурсия – отличная возможность увидеть Байкал, если вы ограничены во времени. Я приглашаю вас на остров Ольхон — туда, где много солнца, живописные виды и ваши яркие впечатления. Программа • Выезд утром в 8:00. Заберу вас в любом удобном для вас месте.
  • Обзорная экскурсия по п. Хужир. По дороге на остров вы узнаете интересные факты о культуре и быте бурятского народа, попробуете национальную кухню, услышите историю нашего края, увидите скалы, у каждой из которой есть своя легенда. Нас ждет переправа на пароме на остров Ольхон, прогулка по п. Хужир, посещение арт-пространства на территории рыбзавода, кладбище заброшенных кораблей, сарайский пляж, посещение одной из девяти святынь Азии - скалы Шаманки.
  • Вечером после насыщенного дня вернемся в Иркутск.
В период с 25 декабря по 1 мая переправа на остров осуществляется на хивусе 1400 р туда-обратно В летнее время во избежание ожидания на пароме дополнительно оплачивается трансфер по острову на такси - 12000 р/группа туда-обратно Важная информация:.
В период с 25 декабря по 1 мая переправа на остров осуществляется на хивусе 1400 р туда-обратно В летнее время во избежание ожидания на пароме дополнительно оплачивается трансфер по острову на такси - 12000 р/группа туда-обратно Важная информация:.
• В период с 25 декабря по 1 мая переправа на остров осуществляется на хивусе 1400 р туда-обратно В летнее время во избежание ожидания на пароме дополнительно оплачивается трансфер по острову на такси - 12000 р/группа туда-обратно Важная информация:
  • Локации могут меняться в процессе поездки или дополняться другими не менее интересными местами.
  • Поездка проходит в небольших группах до 3 человек на автомобиле Фольксваген Поло, в группе 4-5 чел на минивене Хонда Фрид (без багажа).
  • Дети младше 7 лет располагаются в бустере, не в детском кресле. Учитывайте это при бронировании экскурсии.
  • В автомобиле запрещена еда и сладкие напитки, шоколадки. По дороге мы можем заехать в кафе на завтрак или ужин.
  • Экскурсия является индивидуальной, не сборная группа.
  • Оплата на месте возможна наличными или переводом гиду на карту. Отчетные документы по требованию.

Ежедневно в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Качугский тракт
  • Дацан Тубдэн Даржелинг
  • Тажеранские степи
  • Мыс Бурхан
  • Сарайский пляж
  • Арт-пространство Хужира
  • Байкал
Что включено
  • Услуги гида-водителя
  • Трансфер туда-обратно
  • Остановки по маршруту на фотосъемку
Что не входит в цену
  • Переправа на хивусе с 25.12 по 01.05 (1000 р/чел) /nТрансфер по острову в летнее время - 12000 р/группа
  • Вход в национальный парк (400 руб. /чел.)
  • Личные расходы.
Место начала и завершения?
Иркутск. Место по согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Локации могут меняться в процессе поездки или дополняться другими не менее интересными местами
  • Поездка проходит в небольших группах до 3 человек на автомобиле Фольксваген Поло, в группе 4-5 чел на минивене Хонда Фрид (без багажа)
  • Дети младше 7 лет располагаются в бустере, не в детском кресле. Учитывайте это при бронировании экскурсии
  • В автомобиле запрещена еда и сладкие напитки, шоколадки. По дороге мы можем заехать в кафе на завтрак или ужин
  • Экскурсия является индивидуальной, не сборная группа
  • Оплата на месте возможна наличными или переводом гиду на карту. Отчетные документы по требованию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Л
Экскурсия на Ольхон с замечательным гидом Виталиной оставила массу незабываемых впечатлений! Байкал никого не может оставить равнодушным к своим потрясающим видам! А какие пейзажи по дороге к Ольхону! Виталина не только прекрасный гид,но и первоклассный водитель, Всё слаженно и организованно!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Гид Виталина Михайловна хорошо все организовывала Трансферы, питание и т. д.). Мы приезжали на ключевые точки в периоды, когда можно было посмотреть и пофотографировать без толпы прочих групп. С погодой
читать дальшеуменьшить

нам повезло- солнечные дни. В начале очень насторожило завление МЧС о полном запрете выхода/выезда на лёд. Однако местные водители Ольхона смогли проехать, покатать и покормить вкусной ухой прямо на льду. Всё удалось! Спасибо организаторам. Из пожеланий- улучшить утреннее и вечернее питание. Добавить поездку на хивусе в программу- всё равно все едут факультативно, а в туре для гостей многовато свободного времени.

Вам был полезен этот отзыв?
О
Самый большой остров Байкала. С Виталиной поездка до Ольхона и обратно в Иркутск заняла часов шесть. Вся экскурсия длилась около 15. Очень повезло с погодой. Живописные скалы, песчаные дюны и
читать дальшеуменьшить

кристально чистая вода, плюс тишина острова, это то, чего не хватает современному человеку. Виталина очень любит свой край. Теплота и любовь в каждом слове. Путешествие на Ольхон - это инвестиция в себя. Мы отмечали на острове День Рождение подруги. Вот о таком Дне нужно рассказывать всем. Очень рекомендую. Спасибо огромное Нашему Гиду.

Вам был полезен этот отзыв?
Т
Посетить Ольхон с Виталиной – лучшее решение всего путешествия в Иркутск. Виталина – гид, с которым забываешь, что это гид, казалось, что рядом друг. Было очень познавательно: не думала, что
читать дальшеуменьшить

история может настолько сильно меня захватить и покорить. Виталина - это собеседник-жемчужина с отличным чувством юмора.
Прекрасное и безопасное вождение на дороге, отличное планирование остановок на обед и кофе, идеальный тайминг.
Хочу вернуться сюда, чтобы именно с Виталиной поехать на зимний Байкал.

Вам был полезен этот отзыв?
К
Хорошая экскурсия. Всë понравилось. Гид всë интересно рассказывала. Попробовали традиционную кухню. Окунулись в мир Байкала и немного в буддизм. Все знаковые места за один день посмотрели и даже не устали. С погодой ещё повезло.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Нам все понравилось,комфортабельная машина👍мы полностью погрузились в атмосферу острова,влюбились в бурятскую кухню😋замерзли конечно сильно,но это не испортило наше путешествие😁
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Иркутска

Похожие экскурсии на «Один день на острове Ольхон»

На Ольхон из Иркутска: душевная поездка по острову с местным жителем
На машине
13 часов
-
20%
25 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
На Ольхон из Иркутска: душевная поездка по острову с местным жителем
Залив Загли, озеро Нурское, полуостров Кобылья Голова, посёлок Хужир, мыс Бурхан и скала Шаманка
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
12 авг в 07:00
15 авг в 07:00
8800 ₽11 000 ₽ за человека
Джип-путешествие по югу острова Ольхон
Джиппинг
На машине
6 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Джип-путешествие по югу острова Ольхон
Увидеть Байкал, полюбоваться врастающими в озеро скалами и попробовать настоящую местную уху
Начало: В поселке Хужир
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
от 28 900 ₽ за всё до 3 чел.
Один день на Ольхоне в мини-группе
На машине
11 часов
196 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Один день на Ольхоне в мини-группе
Побывать на крупнейшем острове Байкала и увидеть скалу Шаманка
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 08:00, в субботу в 08:15
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
12 900 ₽ за человека
Байкал: путешествие по острову Ольхон
На машине
6 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Байкал: путешествие по острову Ольхон
Путешествие по Ольхону на УАЗе: скалы, дюны, зимние гроты и обед с омулем. Уникальные виды Байкала круглый год ждут вас
Начало: Отель проживания в Хужире
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от 32 000 ₽ за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Иркутске
36 000 ₽ за экскурсию