Об экскурсии Эта экскурсия – отличная возможность увидеть Байкал, если вы ограничены во времени. Я приглашаю вас на остров Ольхон — туда, где много солнца, живописные виды и ваши яркие впечатления. Программа • Выезд утром в 8:00. Заберу вас в любом удобном для вас месте.

Обзорная экскурсия по п. Хужир. По дороге на остров вы узнаете интересные факты о культуре и быте бурятского народа, попробуете национальную кухню, услышите историю нашего края, увидите скалы, у каждой из которой есть своя легенда. Нас ждет переправа на пароме на остров Ольхон, прогулка по п. Хужир, посещение арт-пространства на территории рыбзавода, кладбище заброшенных кораблей, сарайский пляж, посещение одной из девяти святынь Азии - скалы Шаманки.

Вечером после насыщенного дня вернемся в Иркутск.

В период с 25 декабря по 1 мая переправа на остров осуществляется на хивусе 1400 р туда-обратно В летнее время во избежание ожидания на пароме дополнительно оплачивается трансфер по острову на такси - 12000 р/группа туда-обратно Важная информация:.

В период с 25 декабря по 1 мая переправа на остров осуществляется на хивусе 1400 р туда-обратно В летнее время во избежание ожидания на пароме дополнительно оплачивается трансфер по острову на такси - 12000 р/группа туда-обратно Важная информация:.

• В период с 25 декабря по 1 мая переправа на остров осуществляется на хивусе 1400 р туда-обратно В летнее время во избежание ожидания на пароме дополнительно оплачивается трансфер по острову на такси - 12000 р/группа туда-обратно Важная информация: