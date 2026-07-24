Эта экскурсия – отличная возможность увидеть Байкал, если вы ограничены во времени. Я приглашаю вас на остров Ольхон — туда, где много солнца, живописные виды и ваши яркие впечатления.
Это автопутешествие: мы не будем ходить с тяжелым рюкзаком, но увидим максимум интересных мест на юге Ольхона.
Это автопутешествие: мы не будем ходить с тяжелым рюкзаком, но увидим максимум интересных мест на юге Ольхона.
Описание экскурсии
Об экскурсии Эта экскурсия – отличная возможность увидеть Байкал, если вы ограничены во времени. Я приглашаю вас на остров Ольхон — туда, где много солнца, живописные виды и ваши яркие впечатления. Программа • Выезд утром в 8:00. Заберу вас в любом удобном для вас месте.
- Обзорная экскурсия по п. Хужир. По дороге на остров вы узнаете интересные факты о культуре и быте бурятского народа, попробуете национальную кухню, услышите историю нашего края, увидите скалы, у каждой из которой есть своя легенда. Нас ждет переправа на пароме на остров Ольхон, прогулка по п. Хужир, посещение арт-пространства на территории рыбзавода, кладбище заброшенных кораблей, сарайский пляж, посещение одной из девяти святынь Азии - скалы Шаманки.
- Вечером после насыщенного дня вернемся в Иркутск.
В период с 25 декабря по 1 мая переправа на остров осуществляется на хивусе 1400 р туда-обратно В летнее время во избежание ожидания на пароме дополнительно оплачивается трансфер по острову на такси - 12000 р/группа туда-обратно Важная информация:.
В период с 25 декабря по 1 мая переправа на остров осуществляется на хивусе 1400 р туда-обратно В летнее время во избежание ожидания на пароме дополнительно оплачивается трансфер по острову на такси - 12000 р/группа туда-обратно Важная информация:.
• В период с 25 декабря по 1 мая переправа на остров осуществляется на хивусе 1400 р туда-обратно В летнее время во избежание ожидания на пароме дополнительно оплачивается трансфер по острову на такси - 12000 р/группа туда-обратно Важная информация:
- Локации могут меняться в процессе поездки или дополняться другими не менее интересными местами.
- Поездка проходит в небольших группах до 3 человек на автомобиле Фольксваген Поло, в группе 4-5 чел на минивене Хонда Фрид (без багажа).
- Дети младше 7 лет располагаются в бустере, не в детском кресле. Учитывайте это при бронировании экскурсии.
- В автомобиле запрещена еда и сладкие напитки, шоколадки. По дороге мы можем заехать в кафе на завтрак или ужин.
- Экскурсия является индивидуальной, не сборная группа.
- Оплата на месте возможна наличными или переводом гиду на карту. Отчетные документы по требованию.
Ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Качугский тракт
- Дацан Тубдэн Даржелинг
- Тажеранские степи
- Мыс Бурхан
- Сарайский пляж
- Арт-пространство Хужира
- Байкал
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Трансфер туда-обратно
- Остановки по маршруту на фотосъемку
Что не входит в цену
- Переправа на хивусе с 25.12 по 01.05 (1000 р/чел) /nТрансфер по острову в летнее время - 12000 р/группа
- Вход в национальный парк (400 руб. /чел.)
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
Иркутск. Место по согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Локации могут меняться в процессе поездки или дополняться другими не менее интересными местами
- Поездка проходит в небольших группах до 3 человек на автомобиле Фольксваген Поло, в группе 4-5 чел на минивене Хонда Фрид (без багажа)
- Дети младше 7 лет располагаются в бустере, не в детском кресле. Учитывайте это при бронировании экскурсии
- В автомобиле запрещена еда и сладкие напитки, шоколадки. По дороге мы можем заехать в кафе на завтрак или ужин
- Экскурсия является индивидуальной, не сборная группа
- Оплата на месте возможна наличными или переводом гиду на карту. Отчетные документы по требованию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Экскурсия на Ольхон с замечательным гидом Виталиной оставила массу незабываемых впечатлений! Байкал никого не может оставить равнодушным к своим потрясающим видам! А какие пейзажи по дороге к Ольхону! Виталина не только прекрасный гид,но и первоклассный водитель, Всё слаженно и организованно!
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М
Гид Виталина Михайловна хорошо все организовывала Трансферы, питание и т. д.). Мы приезжали на ключевые точки в периоды, когда можно было посмотреть и пофотографировать без толпы прочих групп. С погодой
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О
Самый большой остров Байкала. С Виталиной поездка до Ольхона и обратно в Иркутск заняла часов шесть. Вся экскурсия длилась около 15. Очень повезло с погодой. Живописные скалы, песчаные дюны и
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Т
Посетить Ольхон с Виталиной – лучшее решение всего путешествия в Иркутск. Виталина – гид, с которым забываешь, что это гид, казалось, что рядом друг. Было очень познавательно: не думала, что
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К
Хорошая экскурсия. Всë понравилось. Гид всë интересно рассказывала. Попробовали традиционную кухню. Окунулись в мир Байкала и немного в буддизм. Все знаковые места за один день посмотрели и даже не устали. С погодой ещё повезло.
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Е
Нам все понравилось,комфортабельная машина👍мы полностью погрузились в атмосферу острова,влюбились в бурятскую кухню😋замерзли конечно сильно,но это не испортило наше путешествие😁
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