ежедневно в 08:00

Один день на Ольхоне в мини-группе

Побывать на крупнейшем острове Байкала и увидеть скалу Шаманка

Чтобы вам не ломать голову, как успеть за один день побывать на самом большом байкальском острове и увидеть все ключевые локации, мы разработали эту экскурсию.

Доехать на комфортабельном трансфере в составе небольшой группы, ощутить сакральность места, полюбоваться природой, отведать байкальской ухи и узнать больше про историю острова — всё это в нашей программе!
Один день на Ольхоне в мини-группе
Один день на Ольхоне в мини-группе
Один день на Ольхоне в мини-группе
Один день на Ольхоне в мини-группе
Один день на Ольхоне в мини-группе
Один день на Ольхоне в мини-группе
Один день на Ольхоне в мини-группе
Один день на Ольхоне в мини-группе
Один день на Ольхоне в мини-группе
Один день на Ольхоне в мини-группе
Один день на Ольхоне в мини-группе
Один день на Ольхоне в мини-группе
Один день на Ольхоне в мини-группе
Один день на Ольхоне в мини-группе
Ближайшие даты:
7
янв
8
янв
9
янв
10
янв
11
янв
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путешествие на Ольхон

Остров расположен в 300 км от Иркутска. Это самый большой из 26 островов на Байкале, его называют «жемчужина Байкала». Ольхон — сакральный центр озера. Отсюда, согласно легенде, произошел бурятский народ. Вы прочувствуете местный колорит и дух шаманизма, услышите древние легенды, полюбуетесь природой, а зимой сможете прокатиться на коньках по льду.

Наш маршрут

6:00/7:30 Сбор группы в поселке Листвянка/в Иркутске: водитель на комфортабельном автомобиле заберет каждого участника из отеля.

11:30 Переправа. Через пролив Ольхонские ворота попадем на южный берег Ольхона.

12:00-15:30 Юг Ольхона. Здесь вы осмотрите мыс Кобылья голова, залив Загли, мыс Хоргой. Поднимемся на смотровую площадку Полевой стан, с которой открывается прекрасный вид на Байкал. Бонус в зимнее время: посетим остров Огой и буддистскую ступу.

Проголодались? Не переживайте: пока вы наслаждались видами Ольхона, наш водитель приготовил настоящую байкальскую уху и согревающий чай из местных трав!

15:30-17:00 Хужир и мыс Бурхан. Вы увидите самый большой поселок в центре острова — Хужир. Затем побываете на мысе Бурхан — именно на нём находится долгожданная скала Шаманка! Это место — памятник природы и одна из 9 святынь Азии. О мысе веками складывались легенды, его почитают и шаманы, и буддисты. Вы проникнитесь атмосферой Бурхана, когда прогуляетесь к ритуальным столбам сэргэ.

17:30 Возвращаемся обратно.

18:30 Остановка около памятника Бродяге. При желании заедем в кафе поужинать.

20:00/21:30 Прибытие в Иркутск/Листвянку. Водитель развезет вас по отелям.

Организационные детали

  • Если группа меньше 6 человек, то вас будет сопровождать водитель-гид в одном лице. Если группа больше 6 человек, то с вами будет отдельный гид.
  • Вас заберут из вашего отеля и по окончании экскурсии отвезут обратно

Что входит в стоимость

  • Комфортабельный трансфер
  • Обед
  • Билеты в национальный парк

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Аренда коньков (500-600 руб.)
  • Ужин

ежедневно в 08:00

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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