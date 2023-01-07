ежедневно в 08:00

Остров расположен в 300 км от Иркутска. Это самый большой из 26 островов на Байкале, его называют «жемчужина Байкала». Ольхон — сакральный центр озера. Отсюда, согласно легенде, произошел бурятский народ. Вы прочувствуете местный колорит и дух шаманизма, услышите древние легенды, полюбуетесь природой, а зимой сможете прокатиться на коньках по льду.
6:00/7:30 Сбор группы в поселке Листвянка/в Иркутске: водитель на комфортабельном автомобиле заберет каждого участника из отеля.
11:30 Переправа. Через пролив Ольхонские ворота попадем на южный берег Ольхона.
12:00-15:30 Юг Ольхона. Здесь вы осмотрите мыс Кобылья голова, залив Загли, мыс Хоргой. Поднимемся на смотровую площадку Полевой стан, с которой открывается прекрасный вид на Байкал. Бонус в зимнее время: посетим остров Огой и буддистскую ступу.
Проголодались? Не переживайте: пока вы наслаждались видами Ольхона, наш водитель приготовил настоящую байкальскую уху и согревающий чай из местных трав!
15:30-17:00 Хужир и мыс Бурхан. Вы увидите самый большой поселок в центре острова — Хужир. Затем побываете на мысе Бурхан — именно на нём находится долгожданная скала Шаманка! Это место — памятник природы и одна из 9 святынь Азии. О мысе веками складывались легенды, его почитают и шаманы, и буддисты. Вы проникнитесь атмосферой Бурхана, когда прогуляетесь к ритуальным столбам сэргэ.
17:30 Возвращаемся обратно.
18:30 Остановка около памятника Бродяге. При желании заедем в кафе поужинать.
20:00/21:30 Прибытие в Иркутск/Листвянку. Водитель развезет вас по отелям.