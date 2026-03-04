ежедневно в 08:00

Побывать на крупнейшем острове Байкала и увидеть скалу Шаманка
Чтобы вам не ломать голову, как успеть за один день побывать на самом большом байкальском острове и увидеть все ключевые локации, мы разработали эту экскурсию.
Доехать на комфортабельном трансфере в составе небольшой группы, ощутить сакральность места, полюбоваться природой, отведать байкальской ухи и узнать больше про историю острова — всё это в нашей программе!
Остров расположен в 300 км от Иркутска. Это самый большой из 26 островов на Байкале, его называют «жемчужина Байкала». Ольхон — сакральный центр озера. Отсюда, согласно легенде, произошел бурятский народ. Вы прочувствуете местный колорит и дух шаманизма, услышите древние легенды, полюбуетесь природой, а зимой сможете прокатиться на коньках по льду.
Наш маршрут
6:00/7:30 Сбор группы в поселке Листвянка/в Иркутске: водитель на комфортабельном автомобиле заберет каждого участника из отеля.
11:30 Переправа. Через пролив Ольхонские ворота попадем на южный берег Ольхона.
12:00-15:30 Юг Ольхона. Здесь вы осмотрите мыс Кобылья голова, залив Загли, мыс Хоргой. Поднимемся на смотровую площадку Полевой стан, с которой открывается прекрасный вид на Байкал. Бонус в зимнее время: посетим остров Огой и буддистскую ступу.
Проголодались? Не переживайте: пока вы наслаждались видами Ольхона, наш водитель приготовил настоящую байкальскую уху и согревающий чай из местных трав! А если погода не позволит развести огонь, мы пообедаем в кафе.
15:30-17:00 Хужир и мыс Бурхан. Вы увидите самый большой поселок в центре острова — Хужир. Затем побываете на мысе Бурхан — именно на нём находится долгожданная скала Шаманка! Это место — памятник природы и одна из 9 святынь Азии. О мысе веками складывались легенды, его почитают и шаманы, и буддисты. Вы проникнитесь атмосферой Бурхана, когда прогуляетесь к ритуальным столбам сэргэ.
17:30 Возвращаемся
18:30 Остановка около памятника Бродяге. При желании заедем в кафе поужинать.
20:00/21:30 Прибытие в Иркутск/Листвянку. Водитель развезет вас по отелям.
Организационные детали
Если группа меньше 7 человек, то вас будет сопровождать водитель-гид в одном лице. Если группа больше 7 человек, то с вами будет отдельный гид
Вас заберут из вашего отеля и по окончании экскурсии отвезут обратно
В высокий сезон (середина июля — середина августа) из-за больших очередей на паромную переправу, экскурсия может быть скорректирована при согласовании со всеми участниками поездки
Маршрут экскурсии может быть изменён в связи с погодными условиями
Что входит в стоимость
Комфортабельный трансфер
Обед (обед на природе может быть изменён на обед в кафе в зависимости от погодных условий)
Билеты в национальный парк
Дополнительные расходы
Ужин (по желанию)
Оплата переправы на судне на воздушной подушке (с конца декабря по 10-15 февраля и с 20 марта по 30 апреля) — 1000 ₽ с человека в одну сторону
Трансфер из/в п. Листвянка — 1000 ₽/чел.
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 08:00, в субботу в 08:15
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
12 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 08:00, в субботу в 08:15
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2871 туриста
Добрый день, дорогие путешественники! Наша компания сплотила прекрасную команду гидов, которые не просто знают историю, но и по уши влюблены в свой город и край. Они прекрасны, энергичны и всегда готовы показать Байкал с лучшей стороны. Каждый гид имеет свой конёк: легенды, малоизвестные исторические факты, городские закоулки, анекдоты или даже песни. С нами вам точно не будет скучно!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 196 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Елизавета
Красивый тёмный лёд Байкала и возможность покататься по нему на коньках - восторг) В дополнение: красивые виды на озеро с возвышений, не большие гроты со свисающими сосульками и загадывание желаний у читать дальшеуменьшить
скалы Шаманка
Дорога долгая, но для меня это не является проблемой, поэтому дискомфорта у меня не вызвала. В этот день так же было ветренно и холодно, но это не испортило впечатление от экскурсии, так как было много возможностей погреться: в машине между локациями и горячими напитками в кафе по дороге.
Спасибо за экскурсию, очень понравилось. Особенно понравилось, что забрали прямо от гостиницы и довезли до гостиницы же, что приятно холодной зимой)
А проезд до острова на машине по озеро - это отдельное приключение)
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Е
Елена
экскурсия прошла в комфортных условиях, очень важно, так как поездка дальняя, все локации впечатлили, очень довольны, благодарим!!!
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Елена
Очень интересная и атмосферная экскурсия, внимательный к пожеланиям гид, рекомендую к посещению
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Виталий
Поездка прошла успешно, все остались живы и довольны.
Галина
Ответ организатора:
Виталий, добрый день!
Благодарим за обратную связь и тонкий юмор - мы оценили всей командой и вчера вы нам подняли настроение 😄
Были рады с вами познакомиться, будем ждать в гости вновь ✨
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Ольга
Это нельзя назвать экскурсией, скорее трансфер, ибо информации было нисколько. Но мы остались довольны. Байкал с лихвой всё компенсировал. Лёд потрясающий и с погодой повезло.
+2
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Мария
Великолепная организация тура, доброжелательный гид, Ольхон прекрасен, получили огромное удовольствие от поездки.
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