ежедневно в 08:00

Чтобы вам не ломать голову, как успеть за один день побывать на самом большом байкальском острове и увидеть все ключевые локации, мы разработали эту экскурсию. Доехать на комфортабельном трансфере в составе небольшой группы, ощутить сакральность места, полюбоваться природой, отведать байкальской ухи и узнать больше про историю острова — всё это в нашей программе!

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Описание экскурсии

Путешествие на Ольхон

Остров расположен в 300 км от Иркутска. Это самый большой из 26 островов на Байкале, его называют «жемчужина Байкала». Ольхон — сакральный центр озера. Отсюда, согласно легенде, произошел бурятский народ. Вы прочувствуете местный колорит и дух шаманизма, услышите древние легенды, полюбуетесь природой, а зимой сможете прокатиться на коньках по льду.

Наш маршрут

6:00/7:30 Сбор группы в поселке Листвянка/в Иркутске: водитель на комфортабельном автомобиле заберет каждого участника из отеля.

11:30 Переправа. Через пролив Ольхонские ворота попадем на южный берег Ольхона.

12:00-15:30 Юг Ольхона. Здесь вы осмотрите мыс Кобылья голова, залив Загли, мыс Хоргой. Поднимемся на смотровую площадку Полевой стан, с которой открывается прекрасный вид на Байкал. Бонус в зимнее время: посетим остров Огой и буддистскую ступу.

Проголодались? Не переживайте: пока вы наслаждались видами Ольхона, наш водитель приготовил настоящую байкальскую уху и согревающий чай из местных трав! А если погода не позволит развести огонь, мы пообедаем в кафе.

15:30-17:00 Хужир и мыс Бурхан. Вы увидите самый большой поселок в центре острова — Хужир. Затем побываете на мысе Бурхан — именно на нём находится долгожданная скала Шаманка! Это место — памятник природы и одна из 9 святынь Азии. О мысе веками складывались легенды, его почитают и шаманы, и буддисты. Вы проникнитесь атмосферой Бурхана, когда прогуляетесь к ритуальным столбам сэргэ.

17:30 Возвращаемся

18:30 Остановка около памятника Бродяге. При желании заедем в кафе поужинать.

20:00/21:30 Прибытие в Иркутск/Листвянку. Водитель развезет вас по отелям.

Организационные детали

Если группа меньше 7 человек, то вас будет сопровождать водитель-гид в одном лице. Если группа больше 7 человек, то с вами будет отдельный гид

Вас заберут из вашего отеля и по окончании экскурсии отвезут обратно

В высокий сезон (середина июля — середина августа) из-за больших очередей на паромную переправу, экскурсия может быть скорректирована при согласовании со всеми участниками поездки

Маршрут экскурсии может быть изменён в связи с погодными условиями

Что входит в стоимость

Комфортабельный трансфер

Обед (обед на природе может быть изменён на обед в кафе в зависимости от погодных условий)

Билеты в национальный парк

Дополнительные расходы