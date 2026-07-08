Ольхон — остров со своим характером, историями и настроением. И мы хотим вас с ним познакомить. Не просто провести по маршруту, а помочь почувствовать Байкал глубже: через интересные факты, нескучные разговоры, красивые локации и атмосферу настоящего гостеприимства. Даже долгая дорога здесь становится частью впечатления: тёплой и живой.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

7:00 — выезд из Иркутска. По дороге вы узнаете первые интересные факты о Байкале и Приольхонье. Вас ждут местные истории, вопросы, наблюдения и тёплая атмосфера

11:30 — посёлок Сахюрта и переправа на пароме. Вы посмотрите на просторы Байкала, покормите чаек и почувствуете, как вокруг становится больше воздуха, тишины и свободы. Летом возможна очередь на переправу — закладываем на это время

12:30 — южная часть Ольхона. По пути будем останавливаться в красивых обзорных точках, чтобы увидеть степные просторы, заливы и скалистые берега. Вы узнаете, почему остров считается особенным местом и как здесь переплетаются история, традиции и современная жизнь

13:30 — залив Загли, озеро Нурское, полуостров Кобылья Голова. Эта часть маршрута показывает Ольхон с более дикой стороны — особенно хорошо чувствуется контраст ландшафтов

14:30 — обед

15:30 — посёлок Хужир. Вы пройдётесь по улицам и увидите, как живут местные. Рядом мыс Бурхан и скала Шаманка — одна из главных природных точек маршрута и символ Байкала. У 13 столбов сэргэ мы расскажем о местных традициях и уважительном отношении к культуре острова

17:00 — Сарайский пляж. Просторный берег, песок, открытая линия Байкала и то самое ощущение масштаба, ради которого многие едут на Ольхон

17:30–22:00 — переправа на пароме и дорога в Иркутск

Организационные детали

В стоимость входит: трансфер, посещение основных локаций по программе, сборы Прибайкальского национального парка и чай

Поездка проходит на комфортном автомобиле в зависимости от размера группы: джип-внедорожник или микроавтобус Toyota Hiace. Детское кресло — по запросу

Специальная физическая подготовка не требуется

Маршрут может немного меняться в зависимости от сезона, погоды и дорожной ситуации

С вами будет гид из нашей команды