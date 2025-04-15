Приглашаем вас в незабываемое путешествие к Малому Морю! Вас ждут степи и долины с древними геологическими ископаемыми, места силы и дух дикой природы. Вы насладитесь захватывающими видами на Байкал и почувствуете его уникальную энергетику. Это приключение для тех, кто хочет погрузиться в мир Байкала и стать единым целым с природой.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Увлекательная экскурсия к проливу Малого Моря
Приглашаем вас в незабываемое путешествие к проливу Малого Моря! Это не просто экскурсия, а настоящая возможность погрузиться в удивительный мир природы и истории. Вы сможете исследовать степи и долины, которые хранят в себе древние геологические ископаемые, рассказывая о многовековой истории нашей планеты.
Что вас ждет в этом путешествии?
- Знакомство с местами шаманизма, где можно ощутить дух диких степей.
- Прогулки по пыльным дорогам, которые ведут к живописным пейзажам.
- Захватывающие виды на бескрайние воды Байкала, которые манят своей синевой.
- Подъем на высокие горы, откуда открываются завораживающие панорамы.
В этом туре вы не просто будете наблюдать за природой — вы станете частью этого уникального мира. Прочувствуйте на себе ту удивительную энергетику Байкала, о которой так много говорят. Путешествие к проливу Малого Моря — это возможность соединиться с природой и открыть для себя новые горизонты.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Место начала и завершения?
Г. Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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