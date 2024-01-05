Большое Голоустное на берегу озера Байкал - вдохновение прекрасным

Индивидуальная экскурсия в Иркутске
Приглашаю Вас ощутить тишину и покой поселка на западном берегу Байкала. Красота пейзажей, простор, много воздуха и воды. Зимой – космический лед с пузырьками. Откроем вместе удивительный мир Байкальской природы. Покатаемся на коньках, заедем в гости к маламутам!
Большое Голоустное на берегу озера Байкал - вдохновение прекрасным
Большое Голоустное на берегу озера Байкал - вдохновение прекрасным
Большое Голоустное на берегу озера Байкал - вдохновение прекрасным
Большое Голоустное на берегу озера Байкал - вдохновение прекрасным
Большое Голоустное на берегу озера Байкал - вдохновение прекрасным
Большое Голоустное на берегу озера Байкал - вдохновение прекрасным
Ближайшие даты:
5
янв
6
янв
7
янв
8
янв
9
янв
10
янв
11
янв
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Байкал
  • Лед с пузырьками
  • Белую гор(кудыкину гору)
  • Пос. Большое Голоустное и пос. Малое Голустное

Описание

Что вас ожидает:

Байкал, лед с пузырьками, Белую гору (кудыкину гору), пос. Большое Голоустное и пос. Малое Голустное.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортном минивэне. Я заберу вас в Иркутске
  • А после экскурсии привезу обратно
Что не входит
  • Разрешение на посещение особо охраняемой природной территории Прибайкальский национальный парк — 160 руб. /чел. (летом, и в том случае, мы с Вами идем до Сухого озера)
  • Обед может быть в кафе/ресторане (сибирская и бурятская кухня) или хлебосольный фермерский обед (650 руб. с человека), если будем заезжать в гости к маламутам
  • Экскурсия в питомник маламутов — 500 руб. /чел., если вам захочется покататься — 1500 руб. /чел.
  • Аренда коньков – от 250 руб.
  • Аренда хивуса, квадроциклов, снегоходов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу Вас у отеля в Иркутске и верну обратно
Завершение: Верну обратно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

ИндивидуальныеМожно с детьмиНеобычныеЗимниеВыездныеНа весь деньОзеро БайкалПопулярные местаПрирода и пейзажиНабережная

Похожие туры из Иркутска

Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
83 отзыва
Путешествие из Иркутска на Байкал: Легенды и виды
Исследуйте величие Байкала, познакомьтесь с уникальной природой и культурой Прибайкалья в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии
в удобном для вас месте в центре города
7 янв
8 янв
9 янв
10 янв
от 12 990 за всё до 4 чел.
Голубой лед Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
32 отзыва
Зимний Байкал и Большое Голоустное: путешествие по льду и истории
Откройте для себя зимний Байкал с экскурсией «Голубой лед Байкала» - путешествие в мир кристального льда и старинных традиций
у вашего отеля
8 янв
9 янв
11 янв
12 янв
17 900 за всё до 3 чел.
Большое Голоустное и пасторальная красота Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Большое Голоустное и пасторальная красота Байкала
Познакомиться с достопримечательностями одного из самых популярных и красивых маршрутов в регионе
Завтра
3 янв
4 янв
5 янв
14 500 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ