Приглашаю Вас ощутить тишину и покой поселка на западном берегу Байкала. Красота пейзажей, простор, много воздуха и воды. Зимой – космический лед с пузырьками. Откроем вместе удивительный мир Байкальской природы. Покатаемся на коньках, заедем в гости к маламутам!
Ближайшие даты:
5
янв
янв
6
янв
янв
7
янв
янв
8
янв
янв
9
янв
янв
10
янв
янв
11
янв
янв
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Байкал
- Лед с пузырьками
- Белую гор(кудыкину гору)
- Пос. Большое Голоустное и пос. Малое Голустное
Описание
Что вас ожидает:Байкал, лед с пузырьками, Белую гору (кудыкину гору), пос. Большое Голоустное и пос. Малое Голустное.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер на комфортном минивэне. Я заберу вас в Иркутске
- А после экскурсии привезу обратно
- Что не входит
- Разрешение на посещение особо охраняемой природной территории Прибайкальский национальный парк — 160 руб. /чел. (летом, и в том случае, мы с Вами идем до Сухого озера)
- Обед может быть в кафе/ресторане (сибирская и бурятская кухня) или хлебосольный фермерский обед (650 руб. с человека), если будем заезжать в гости к маламутам
- Экскурсия в питомник маламутов — 500 руб. /чел., если вам захочется покататься — 1500 руб. /чел.
- Аренда коньков – от 250 руб.
- Аренда хивуса, квадроциклов, снегоходов
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберу Вас у отеля в Иркутске и верну обратноЗавершение: Верну обратно
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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