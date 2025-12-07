Малое море или Нарин-Далай — одно из самых интересных и притягательных мест Байкала. За 2 дня вы посетите живописные локации, прокатитесь по бескрайним просторам, почувствуете сильнейшую энергетику озера. Окунётесь в особую атмосферу и насладитесь его завораживающей красотой. И всё это — в небольшой компании единомышленников.

Описание экскурсии

За два дня мы

Проведём обряд подношения духам местности

Посетим живописные места: мысы Хадарта и Уюга, бухту Ая, Курминскую косу

Погуляем по мраморному карьеру

Попробуем блюда местной кухни

Прокатимся по древнему комплексу Тажеранских степей

Летом искупаемся и позагораем на пляже

Зимой покатаемся на коньках и погуляем по льду

И конечно, будем много говорить о Байкале: происхождение и освоение озера, флора и фауна, интересные факты, легенды и мифы, шаманизм, местные традиции и многое другое.

Примерный тайминг

День 1

9.00 — выезд из города

11.00 — остановка у барисана, обряд поклонения духам местности

12.30 — обед в кафе

13.20 — остановка у скульптуры орла на смотровой площадке

14.00 — остановка у скульптуры «Бродяга», смотровая площадка на Малое море

14.30 — заселение в гостиницу

15.30 — экскурсия к заливам Малого моря, посещаем мысы Хадарта, Уюга, Курминская коса. Летом загораем и купаемся, зимой катаемся на коньках

18.00 — возвращение в гостиницу, отдых

День 2

9.00 — завтрак в гостинице

9.00–11.00 — свободное время, можно прогуляться на Байкале

11.00 — выезд из гостиницы

13.30–14.00 — посещение мраморного карьера, прогулка, фото

15.00 — остановка на обед в кафе в пос. Баяндай

18.00 — прибытие в Иркутск

Организационные детали