Бухты Малого моря Байкала: двухдневное путешествие

Полюбоваться пейзажами и познакомиться с культурой и обычаями коренных народов
Малое море или Нарин-Далай — одно из самых интересных и притягательных мест Байкала.

За 2 дня вы посетите живописные локации, прокатитесь по бескрайним просторам, почувствуете сильнейшую энергетику озера. Окунётесь в особую атмосферу и насладитесь его завораживающей красотой. И всё это — в небольшой компании единомышленников.
Описание экскурсии

За два дня мы

  • Проведём обряд подношения духам местности
  • Посетим живописные места: мысы Хадарта и Уюга, бухту Ая, Курминскую косу
  • Погуляем по мраморному карьеру
  • Попробуем блюда местной кухни
  • Прокатимся по древнему комплексу Тажеранских степей
  • Летом искупаемся и позагораем на пляже
  • Зимой покатаемся на коньках и погуляем по льду

И конечно, будем много говорить о Байкале: происхождение и освоение озера, флора и фауна, интересные факты, легенды и мифы, шаманизм, местные традиции и многое другое.

Примерный тайминг

День 1

9.00 — выезд из города
11.00 — остановка у барисана, обряд поклонения духам местности
12.30 — обед в кафе
13.20 — остановка у скульптуры орла на смотровой площадке
14.00 — остановка у скульптуры «Бродяга», смотровая площадка на Малое море
14.30 — заселение в гостиницу
15.30 — экскурсия к заливам Малого моря, посещаем мысы Хадарта, Уюга, Курминская коса. Летом загораем и купаемся, зимой катаемся на коньках
18.00 — возвращение в гостиницу, отдых

День 2

9.00 — завтрак в гостинице
9.00–11.00 — свободное время, можно прогуляться на Байкале
11.00 — выезд из гостиницы
13.30–14.00 — посещение мраморного карьера, прогулка, фото
15.00 — остановка на обед в кафе в пос. Баяндай
18.00 — прибытие в Иркутск

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, тип транспорта зависит от количества человек в группе: 4 чел. — кроссовер, 5–7 чел. — минивэн
  • В стоимость включено: трансфер, сопровождение гида, проживание в двухместных благоустроенных номерах, завтрак во 2 день
  • В стоимость тура не включено: питание (обед и ужин), одноместное или трёхместное размещение (предоставляется по запросу за дополнительную плату)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в субботу в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет19 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина
Катерина — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 26 туристов
Моя жизнь давно связана с туризмом. Имею высшее образование по специальности «География» и «Туризм. Гостиничное дело». Работаю в этой сфере с 2010 года. Основные направления: озеро Байкал, Прибайкалье, горы Восточного
читать дальше

Саяна (в том числе Шумак). Являюсь сертифицированным гидом по Байкалу. Туризм для меня — это не только работа, но и любимое хобби. Я активно путешествую по родному Сибирскому краю: Байкал, Прибайкалье и Респ. Бурятия, Иркутская область. Периодически поднимаюсь в горы, сплавляюсь по горным рекам, катаюсь на горных и беговых лыжах, путешествую на автомобиле. Со своей командой гидов организую для вас яркое путешествие: учту все ваши пожелания и отправлю в тур, в который отправилась бы с удовольствием сама!

