Во время экскурсии на остров Ольхон мы исследуем южную и центральную части острова.
Вы увидите панорамные виды Байкала, лагуны, песчаные пляжи и скалы, познакомитесь с местной культурой и традициями шаманистов, а также попробуете блюда национальной кухни. Мы будем делать остановки для фото и видео, чтобы вы смогли запечатлеть всю магию Ольхона.
Описание экскурсииЭкскурсия на остров Ольхон По пути на остров туристы проедут через живописные Тажеранские степи Байкала и переправятся на пароме в посёлке Сахюрта, где начинается основная часть маршрута. Южная и центральная часть острова На маршруте будут остановки на Заливе Хагли и Хул, окружённых мысами, а также на вершине Трезубец, напоминающей руины средневекового замка с панорамными видами на Байкал. Далее путь ведёт к вершине Перевал, с которой открываются виды на Байкал и острова Малого моря. Лагуны и пляжи Туристы посетят лагуну Шара-Шулун с изумрудной водой и песчаными пляжами, а также секретный пляж, окружённый скалами, и залив Семисосенный с длинным песчаным берегом. Культурные и сакральные места На маршруте также будет обзорная вершина Полевой стан, откуда видна центральная часть острова, и скала Шаманка на мысе Бурхан — сакральное место для шаманистов. Туристы узнают историю мест, особенности культуры народов Байкала и традиции тибетского буддизма, а также попробуют блюда национальной кухни. Важная информация: Переправа на пароме включена в маршрут. Возьмите удобную обувь и одежду по погоде. Предусмотрены остановки для фото и видео. Возможны изменения маршрута в зависимости от погодных условий.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Залив Хагли
- Залив Хул
- Вершина Трезубец
- Вершина Перевал
- Лагуна Шара-Шулун
- Секретный пляж
- Залив Семисосенный
- Обзорная вершина «Полевой стан»
- Скала «Шаманка» на мысе Бурхан
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Переправа на пароме
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, Сухэ-Батора, 7
Завершение: Иркутск, гостиница Ангара
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
- Переправа на пароме включена в маршрут
- Возьмите удобную обувь и одежду по погоде
- Предусмотрены остановки для фото и видео
- Возможны изменения маршрута в зависимости от погодных условий
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 115 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вадим
18 ноя 2025
Море замечательных впечатлений. Обязательно вернусь в эти края снова.
М
Марина
8 ноя 2025
Семен отличный гид! Все прошло отлично! И маршрут восхитительный! Спасибо!
Е
Елена
8 ноя 2025
Посетили потрясающее место,остров Ольхон!
В сопровождении замечательного гида,Семёна!
Отличный рассказчик интересный собеседник! Отвечал на все интересующие нас вопросы,очень внимателен и заботлив!
Посетили скалу шаманку,отведали наисочнейших буз,потрогали гранатовый песок слелали шикарные фото.. одним словом поездка удалась! Рекомендуем 100 из 100))
Н
Никита
7 ноя 2025
Невероятное знакомство с Байкалом. Гид Алексей замечательный и очень чуткий. 100% всем рекомендую если времени мало, но насладиться Байкалом нужно.
К
Карина
5 ноя 2025
Огромная благодарность гиду Семёну! Человек с глубочайшими знаниями, интеллигент и профессионал. Его рассказы завораживают. Решила вернуться на Байкал зимой и снова с ним. Всем рекомендую!
В
Вячеслав
3 ноя 2025
Экскурсия проведена профессионально, познавательно, на одном дыхании. Обязательно, хотя бы один раз в жизни, необходимо приехать на Ольхон, а лучше с Алексеем.
К
Константин
27 окт 2025
Это было потрясающе! Во всех отношениях. Экскурсия превзошла ожидания! Большое спасибо за организацию и проведение нашему гиду Семёну. Невероятные впечатления!
И
Инна
26 окт 2025
Очень интересная экскурсия с потрясающим гидом Семёном! На протяжении всей поездки было настолько интересно, что не ощущалась усталость. Виды великолепные! От души рекомендуем.
Э
Эдуард
19 окт 2025
Все прекрасно. Из-за погоды сменился гид, но все прошло на высшем уровне. Машина комфортабельная. Семён прекрасный водитель и человек, помогал с фото, рассказывал истории. Спасибо за опыт.
Е
Екатерина
19 окт 2025
Впечатляющее путешествие! Спасибо гиду Семену, организатору Алексею. Обязательно буду рекомендовать, хочется приехать зимой. Ольхон очень необычный, вода прозрачная…
Ю
Юлия
17 окт 2025
Ольхон впечатляет своей суровой красотой. Впечатления у нас с дочерью только положительные. Спасибо Алексею и попутчикам.
А
Алена
15 окт 2025
Благодарим Алексея за потрясающе насыщенный день! Паромом проехали быстро. Посетили самые ценные места с невероятными видами, пляж, Хужир. Рассказывал интересно. Собираемся повторить зимой.
А
Артур
11 окт 2025
Очень понравилась экскурсия. Проводил Семён, отлично рассказывал про посещаемые места, особенности жизни и быта. Посетили потрясающие места. Спасибо большое!
Л
Людмила
10 окт 2025
Очень понравилось путешествие на Ольхон. Наш гид Михаил отлично провел с нами экскурсию. Погода была солнечная, маршрут интересный. Рекомендуем, остались теплые воспоминания.
Г
Геннадий
10 окт 2025
Гид Алексей интересный рассказчик, отличный водитель, приятный собеседник. Возникла проблема с авто, но ее быстро решили. Рекомендую, никакие фото не передадут красоты Байкала.
