Экскурсии про космос в Иркутске

Найдено 4 экскурсии в категории «Космос» в Иркутске, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Твоё созвездие над Байкалом: программа 3 в 1 под куполом планетария
Групповая
1.5 часа
13 отзывов
Космическое приключение в Иркутске: планетарий и звёзды Байкала
Откройте тайны космоса и звёздного неба Байкала в захватывающей экскурсии под куполом планетария
Начало: В Большом иркутском планетарии
Расписание: в будние дни в 16:00
11 июня в 17:00
13 июня в 17:00
800 за человека
Космический лед Байкала
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Космический лед Байкала
Погулять по льду среди замерзших пузырьков и побывать в местах шаманских обрядов
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
30 000 за всё до 11 чел.
Ольхон вдоль и поперек: поездка из Листвянки/Иркутска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Ольхон вдоль и поперек: поездка из Листвянки/Иркутска
Космический лед, древние места силы, буддийская ступа и другие символы главного места Байкала
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
40 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия по ночному небу
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия по ночному небу
Отправиться в космическое путешествие с телескопом и гидом, влюблённым в звёзды и галактики
1 сен в 22:30
2 сен в 22:30
10 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • д
    денис
    4 июня 2024
    Твоё созвездие над Байкалом: программа 3 в 1 под куполом планетария
    Интересно было узнать что то новое о звездах вселенной.
  • М
    Мария
    10 апреля 2024
    Твоё созвездие над Байкалом: программа 3 в 1 под куполом планетария
    9 апреля посетили экскурсию в Большом Иркутском планетарии. После посещения школы 19 в г. Иркутске из впечатлений остается гордость за
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    людей, которые в нашей стране продолжают развивать науку. Хочртся, и дальше заниматься своим развитием и образованием детей. В школе работает кружок, отделение дополнительного образования в сфере астрономии. Мы приехали из Москвы, и мой 12- летний сын после посещения экскурсии сказал, что хотел бы учиться в такой школе. Узнали много интересного о космонавтах -жителях Иркутска, об обсерваторииях, построенных в Иркутской области, их деятельности, о знаках Зодиака и особенностях их определения. Спасибо большое организаторам!

    9 апреля посетили экскурсию в Большом Иркутском планетарии. После посещения школы 19 в г. Иркутске из9 апреля посетили экскурсию в Большом Иркутском планетарии. После посещения школы 19 в г. Иркутске из9 апреля посетили экскурсию в Большом Иркутском планетарии. После посещения школы 19 в г. Иркутске из9 апреля посетили экскурсию в Большом Иркутском планетарии. После посещения школы 19 в г. Иркутске из9 апреля посетили экскурсию в Большом Иркутском планетарии. После посещения школы 19 в г. Иркутске из
  • А
    Андрей
    20 марта 2024
    Твоё созвездие над Байкалом: программа 3 в 1 под куполом планетария
    Спасибо огромное за экскурсию. Был приятно удивлён качеством организации и оснащением планетария. Советую обязательно посетить именно этот основной планетарий города Иркутска.
  • А
    Андрей
    26 мая 2023
    Ольхон вдоль и поперек: поездка из Листвянки/Иркутска
    Очень понравилась поездка. Организация выше всяких похвал. Сергей замечательно провел экскурсию, а обед на льду Байкала был просто замечательным. Уха из омуля, которую приготовил Сергей, была самой вкусной за все время отдыха на Байкале. Рекомендуем всем обращаться именно в эту фирму.
  • Е
    Екатерина
    26 февраля 2023
    Ольхон вдоль и поперек: поездка из Листвянки/Иркутска
    Благодарны за чудесную экскурсию!! Приезжали на праздники 23-26 февраля 2023, поздно спохватились с экскурсией, но Любовь все организовала и прошло
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    все на ура!! Всегда была на связи, поддерживала связь с водителями и контролировала как все проходит через водителей. Сам маршрут красивый 😍!! Нас не куда не торопили, у нас была индивидуальная экскурсия ☺️ Нам приготовили вкусную уху из Омуля 🙏🏼 Спасибо Вам и вашей команде!!

    Благодарны за чудесную экскурсию!! Приезжали на праздники 23-26 февраля 2023, поздно спохватились с экскурсией, но ЛюбовьБлагодарны за чудесную экскурсию!! Приезжали на праздники 23-26 февраля 2023, поздно спохватились с экскурсией, но ЛюбовьБлагодарны за чудесную экскурсию!! Приезжали на праздники 23-26 февраля 2023, поздно спохватились с экскурсией, но Любовь
  • В
    Василий
    21 февраля 2022
    Ольхон вдоль и поперек: поездка из Листвянки/Иркутска
    Отличное путешествие на Ольхон из Листвянки за один день. Всё было очень хорошо организованно, главное не забыть заранее получить разрешение
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    нац парка:) Экскурсовод, местная жительница, интересно рассказала несколько фактов о Байкале и Ольхоне. Виды Ольхона и огромное количество льда просто шикарны! Оставят у любого огромное количество впечатлений, воспоминаний и фотографий! Но конечно если посещать Ольхон за один день, поездка весьма утомительная, нужно быть к этому готовым…)) наверно стоить добавить где нить в начале или в середине экскурсии часовой отдых в тепле, может в каком нить кафэ или ресторане…

  • А
    Алиса
    19 февраля 2021
    Космический лед Байкала
    Байкал прекрасен! И эта экскурсия тому подтверждение. Длительная дорога пролетает незаметно, поскольку пейзажи завораживают. Гид Алена хороший рассказчик и прислушивается к
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    просьбам - останавливались в незапланированных местах для шикарных фото. Сам лед Байкала вообще за гранью реальности. Он именно такой космический! С огромным количеством пузырьков. Шикарные фото обеспечены!

  • М
    Мария
    18 февраля 2020
    Космический лед Байкала
    В целом, нам с мужем понравилось. Экскурсия легкая, разнообразная, очень комфортная. Нас забрали из отеля в 11, в 19 мы
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    уже вернулись. Фотографии получились просто фантастические! Я бы хотела узнать больше новой информации о Байкале и окрестностях, она была достаточно сжатой. С другой стороны, и не перегрузили:) Получился отличный выходной!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Космос»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Твоё созвездие над Байкалом: программа 3 в 1 под куполом планетария
  2. Космический лед Байкала
  3. Ольхон вдоль и поперек: поездка из Листвянки/Иркутска
  4. Экскурсия по ночному небу
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Космос" можно забронировать 4 экскурсии от 800 до 40 000. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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