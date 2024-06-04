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людей, которые в нашей стране продолжают развивать науку. Хочртся, и дальше заниматься своим развитием и образованием детей. В школе работает кружок, отделение дополнительного образования в сфере астрономии. Мы приехали из Москвы, и мой 12- летний сын после посещения экскурсии сказал, что хотел бы учиться в такой школе. Узнали много интересного о космонавтах -жителях Иркутска, об обсерваторииях, построенных в Иркутской области, их деятельности, о знаках Зодиака и особенностях их определения. Спасибо большое организаторам!