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Космическое приключение в Иркутске: планетарий и звёзды Байкала
Откройте тайны космоса и звёздного неба Байкала в захватывающей экскурсии под куполом планетария
Начало: В Большом иркутском планетарии
Расписание: в будние дни в 16:00
11 июня в 17:00
13 июня в 17:00
800₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Космический лед Байкала
Погулять по льду среди замерзших пузырьков и побывать в местах шаманских обрядов
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
30 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
10 часов
Ольхон вдоль и поперек: поездка из Листвянки/Иркутска
Космический лед, древние места силы, буддийская ступа и другие символы главного места Байкала
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
40 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия по ночному небу
Отправиться в космическое путешествие с телескопом и гидом, влюблённым в звёзды и галактики
1 сен в 22:30
2 сен в 22:30
10 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- дденис4 июня 2024Интересно было узнать что то новое о звездах вселенной.
- ММария10 апреля 20249 апреля посетили экскурсию в Большом Иркутском планетарии. После посещения школы 19 в г. Иркутске из впечатлений остается гордость за
- ААндрей20 марта 2024Спасибо огромное за экскурсию. Был приятно удивлён качеством организации и оснащением планетария. Советую обязательно посетить именно этот основной планетарий города Иркутска.
- ААндрей26 мая 2023Очень понравилась поездка. Организация выше всяких похвал. Сергей замечательно провел экскурсию, а обед на льду Байкала был просто замечательным. Уха из омуля, которую приготовил Сергей, была самой вкусной за все время отдыха на Байкале. Рекомендуем всем обращаться именно в эту фирму.
- ЕЕкатерина26 февраля 2023Благодарны за чудесную экскурсию!! Приезжали на праздники 23-26 февраля 2023, поздно спохватились с экскурсией, но Любовь все организовала и прошло
- ВВасилий21 февраля 2022Отличное путешествие на Ольхон из Листвянки за один день. Всё было очень хорошо организованно, главное не забыть заранее получить разрешение
- ААлиса19 февраля 2021Байкал прекрасен! И эта экскурсия тому подтверждение. Длительная дорога пролетает незаметно, поскольку пейзажи завораживают. Гид Алена хороший рассказчик и прислушивается к
- ММария18 февраля 2020В целом, нам с мужем понравилось. Экскурсия легкая, разнообразная, очень комфортная. Нас забрали из отеля в 11, в 19 мы
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Космос»
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